يدعم ClickHouse Cloud حفظ النسخ الاحتياطية في حسابك الخاص لدى موفر الخدمة السحابية (CSP) ‏(AWS S3 أو Google Cloud Storage أو Azure Blob Storage). للاطلاع على تفاصيل آلية عمل النسخ الاحتياطية في ClickHouse Cloud، بما في ذلك النسخ الاحتياطية “الكاملة” مقابل “التزايدية”، راجع وثائق النسخ الاحتياطية

في هذا الدليل، نعرض أمثلة على كيفية إنشاء نسخ احتياطية كاملة وتزايدية في تخزين الكائنات على AWS وGCP وAzure، بالإضافة إلى كيفية الاستعادة منها.

أي استخدام تُصدَّر فيه النسخ الاحتياطية إلى منطقة مختلفة ضمن موفر الخدمة السحابية نفسه سيترتب عليه رسوم نقل البيانات لا تُدعَم النسخ الاحتياطية عبر سُحب مختلفة إلا من خلال أوامر النسخ الاحتياطي/الاستعادة الموضحة في هذه الصفحة، وليس عبر UI.

ستحتاج إلى التفاصيل التالية لتصدير النسخ الاحتياطية أو استعادتها إلى حاوية التخزين الخاصة بك لدى موفّر الخدمة السحابية (CSP).

عنوان نقطة نهاية AWS S3، بالتنسيق التالي:

s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<directory>

على سبيل المثال:

s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/

حيث:

testchbackups هو اسم حاوية S3 التي ستُصدَّر إليها النسخ الاحتياطية. backups دليل فرعي اختياري.

هو اسم حاوية S3 التي ستُصدَّر إليها النسخ الاحتياطية.

مفتاح الوصول والمفتاح السري لـ AWS. كما أن المصادقة المستندة إلى دور AWS مدعومة أيضًا، ويمكن استخدامها بدلًا من مفتاح الوصول والمفتاح السري لـ AWS.

s3:PutObject و s3:DeleteObject إلى سياسة IAM الموضحة لاستخدام المصادقة المستندة إلى الدور، يُرجى اتباع إعداد S3 الآمن . بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى إضافة أذوناتإلى سياسة IAM الموضحة هنا.

سلسلة اتصال Azure Storage. اسم حاوية Azure في حساب التخزين. كائن Azure Blob داخل الحاوية.

​ Google Cloud Storage (GCS)

نقطة نهاية GCS، بالصيغة التالية: https://storage.googleapis.com/<bucket_name>/ مفتاح وصول HMAC وسر HMAC.

​ النسخ الاحتياطي / الاستعادة

​ النسخ الاحتياطي / الاستعادة إلى حاوية AWS S3

​ إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة بيانات

نسخة احتياطية كاملة

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

حيث إن uuid معرّف فريد يُستخدم للتمييز بين مجموعة من النسخ الاحتياطية.

ستحتاج إلى استخدام UUID مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر لك الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS . على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام UUID جديد كل يوم.

النسخ الاحتياطي التزايدي

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' ) SETTINGS base_backup = S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<base-backup-uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

​ الاستعادة من نسخة احتياطية

RESTORE DATABASE test_backups AS test_backups_restored FROM S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

​ النسخ الاحتياطي / الاستعادة إلى Azure Blob Storage

​ إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة بيانات

نسخة احتياطية كاملة

BACKUP DATABASE test_backups TO AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' );

حيث إن uuid معرّف فريد يُستخدم لتمييز مجموعة من النسخ الاحتياطية عن غيرها.

النسخ الاحتياطي التزايدي

BACKUP DATABASE test_backups TO AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>/my_incremental' ) SETTINGS base_backup = AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' )

​ الاستعادة من نسخة احتياطية

RESTORE DATABASE test_backups AS test_backups_restored_azure FROM AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' )

​ النسخ الاحتياطي / الاستعادة إلى Google Cloud Storage (GCS)

​ إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة بيانات

نسخة احتياطية كاملة

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>' , < hmac - key > ', <hmac-secret>)

حيث إن uuid معرّف فريد يُستخدم لتمييز مجموعة من النسخ الاحتياطية عن غيرها.

النسخ الاحتياطي التزايدي

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>/my_incremental' , 'key' , 'secret' ) SETTINGS base_backup = S3( 'https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>' , 'key' , 'secret' )

​ الاستعادة من نسخة احتياطية