أي استخدام تُصدَّر فيه النسخ الاحتياطية إلى منطقة مختلفة ضمن موفر الخدمة السحابية نفسه سيترتب عليه رسوم نقل البيانات.لا تُدعَم النسخ الاحتياطية عبر سُحب مختلفة إلا من خلال أوامر النسخ الاحتياطي/الاستعادة الموضحة في هذه الصفحة، وليس عبر UI.
ستحتاج إلى التفاصيل التالية لتصدير النسخ الاحتياطية أو استعادتها إلى حاوية التخزين الخاصة بك لدى موفّر الخدمة السحابية (CSP).
المتطلبات
AWS
- عنوان نقطة نهاية AWS S3، بالتنسيق التالي:
على سبيل المثال:
s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<directory>
حيث:
s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/
testchbackupsهو اسم حاوية S3 التي ستُصدَّر إليها النسخ الاحتياطية.
backupsدليل فرعي اختياري.
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- مفتاح الوصول والمفتاح السري لـ AWS. كما أن المصادقة المستندة إلى دور AWS مدعومة أيضًا، ويمكن استخدامها بدلًا من مفتاح الوصول والمفتاح السري لـ AWS.
لاستخدام المصادقة المستندة إلى الدور، يُرجى اتباع إعداد S3 الآمن. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى إضافة أذونات
s3:PutObject و
s3:DeleteObject إلى سياسة IAM الموضحة هنا.
Azure
- سلسلة اتصال Azure Storage.
- اسم حاوية Azure في حساب التخزين.
- كائن Azure Blob داخل الحاوية.
Google Cloud Storage (GCS)
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نقطة نهاية GCS، بالصيغة التالية:
https://storage.googleapis.com/<bucket_name>/
- مفتاح وصول HMAC وسر HMAC.
النسخ الاحتياطي / الاستعادة
نسخة احتياطية كاملة
النسخ الاحتياطي / الاستعادة إلى حاوية AWS S3
حيث إن
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
uuid معرّف فريد يُستخدم للتمييز بين مجموعة من النسخ الاحتياطية.
النسخ الاحتياطي التزايدي
ستحتاج إلى استخدام UUID مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر لك الخطأ
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام UUID جديد كل يوم.
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
SETTINGS base_backup = S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<base-backup-uuid>', '<key id>', '<key secret>')
راجع: إعداد BACKUP/RESTORE لاستخدام نقطة نهاية S3 لمزيد من التفاصيل.
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored
FROM S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
نسخة احتياطية كاملة
النسخ الاحتياطي / الاستعادة إلى Azure Blob Storage
حيث إن
BACKUP DATABASE test_backups
TO AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>');
uuid معرّف فريد يُستخدم لتمييز مجموعة من النسخ الاحتياطية عن غيرها.
النسخ الاحتياطي التزايدي
BACKUP DATABASE test_backups
TO AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>/my_incremental')
SETTINGS base_backup = AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>')
راجع: تهيئة BACKUP/RESTORE لاستخدام نقطة نهاية AzureBlobStorage لمزيد من التفاصيل.
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored_azure
FROM AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>')
نسخة احتياطية كاملة
النسخ الاحتياطي / الاستعادة إلى Google Cloud Storage (GCS)
حيث إن
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>', <hmac-key>', <hmac-secret>)
uuid معرّف فريد يُستخدم لتمييز مجموعة من النسخ الاحتياطية عن غيرها.
النسخ الاحتياطي التزايدي
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>/my_incremental', 'key', 'secret')
SETTINGS base_backup = S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>', 'key', 'secret')
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored_gcs
FROM S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>', 'key', 'secret')