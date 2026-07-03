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يمكنك استخدام الأمرين BACKUP وRESTORE لتصدير النسخ الاحتياطية إلى حاويات التخزين الخاصة بك، بالإضافة إلى إنشاء نسخة احتياطية أو استعادتها عبر واجهة المستخدم. ويعرض هذا الدليل أوامر موفري الخدمات السحابية الثلاثة جميعًا.

المتطلبات

ستحتاج إلى التفاصيل التالية لتصدير النسخ الاحتياطية أو استعادتها إلى حاوية التخزين السحابية (CSP) الخاصة بك:
  1. نقطة نهاية AWS S3، بالتنسيق: s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<optional_directory> على سبيل المثال: s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/ حيث:
    • testchbackups هو اسم حاوية التخزين S3 التي ستُصدَّر إليها النسخ الاحتياطية.
    • backups هو دليل فرعي اختياري.
  2. مفتاح الوصول والسر الخاصان بـ AWS. كما أن المصادقة المستندة إلى دور AWS مدعومة أيضًا، ويمكن استخدامها بدلًا من مفتاح الوصول والسر الخاصين بـ AWS كما هو موضح في القسم أعلاه.

النسخ الاحتياطي / استعادة قاعدة بيانات محددة

نعرض هنا كيفية إجراء النسخ الاحتياطي والاستعادة لقاعدة بيانات واحدة. راجع ملخص أوامر النسخ الاحتياطي للاطلاع على أوامر النسخ الاحتياطي الكامل والاستعادة.

AWS S3

حيث إن uuid معرّف فريد يُستخدم للتمييز بين مجموعة من النسخ الاحتياطية.
ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر لك الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS. على سبيل المثال، إذا كنت تُجري نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

Google Cloud Storage (GCS)

حيث إن uuid معرّف فريد يُستخدم لتحديد النسخة الاحتياطية.
ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS. على سبيل المثال، إذا كنت تُجري نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

Azure Blob Storage

حيث إن uuid معرّف فريد يُستخدم لتحديد النسخة الاحتياطية.
ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر لك الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS. على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

النسخ الاحتياطي / استعادة الخدمة بالكامل

لأخذ نسخة احتياطية من الخدمة بالكامل، استخدم الأوامر أدناه. ستتضمن هذه النسخة الاحتياطية جميع بيانات المستخدم وبيانات النظام الخاصة بالكيانات المُنشأة وملفات تعريف الإعدادات وسياسات الأدوار والحصص والدوال. نوردها هنا باستخدام AWS S3. يمكنك استخدام هذه الأوامر مع الصياغة الموضحة أعلاه لأخذ نسخ احتياطية على GCS وAzure Blob storage.
حيث إن uuid معرّف فريد يُستخدم لتحديد النسخة الاحتياطية.

FAQ

نوفر لك إمكانية تصدير النسخ الاحتياطية إلى حاوية التخزين الخاصة بك، ولكننا لا ننظف أيًا من النسخ الاحتياطية ولا نحذفها بعد كتابتها. وتقع على عاتقك مسؤولية إدارة دورة حياة النسخ الاحتياطية في حاوية التخزين الخاصة بك، بما في ذلك حذفها أو أرشفتها حسب الحاجة، أو نقلها إلى تخزين أقل تكلفة لتحسين التكلفة الإجمالية.
إذا نُقلت أي نسخ احتياطية إلى موقع آخر، فسيتعين تحديث أمر الاستعادة ليشير إلى الموقع الجديد الذي تُخزَّن فيه النسخ الاحتياطية.
ستحتاج إلى تحديث بيانات الاعتماد الجديدة في واجهة المستخدم حتى تبدأ النسخ الاحتياطية بالنجاح مرة أخرى.
ستحتاج إلى تحديث الموقع الجديد في واجهة المستخدم، وستبدأ النسخ الاحتياطية في التصدير إلى الموقع الجديد. وستظل النسخ الاحتياطية القديمة في الموقع الأصلي.
لتعطيل النسخ الاحتياطية الخارجية لخدمة ما، انتقل إلى شاشة إعدادات الخدمة، ثم انقر على Change external backup. وفي الشاشة التالية، انقر على Remove setup لتعطيل النسخ الاحتياطية الخارجية للخدمة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦