ستحتاج إلى التفاصيل التالية لتصدير النسخ الاحتياطية أو استعادتها إلى حاوية التخزين السحابية (CSP) الخاصة بك:

ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر لك الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS . على سبيل المثال، إذا كنت تُجري نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر لك الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS . على سبيل المثال، إذا كنت تُجري نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

حيث إن uuid معرّف فريد يُستخدم للتمييز بين مجموعة من النسخ الاحتياطية.

ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS . على سبيل المثال، إذا كنت تُجري نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS . على سبيل المثال، إذا كنت تُجري نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر لك الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS . على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

ستحتاج إلى استخدام uuid مختلف لكل نسخة احتياطية جديدة في هذا الدليل الفرعي، وإلا فسيظهر لك الخطأ BACKUP_ALREADY_EXISTS . على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ نسخًا احتياطية يومية، فستحتاج إلى استخدام uuid جديد كل يوم.

لأخذ نسخة احتياطية من الخدمة بالكامل، استخدم الأوامر أدناه. ستتضمن هذه النسخة الاحتياطية جميع بيانات المستخدم وبيانات النظام الخاصة بالكيانات المُنشأة وملفات تعريف الإعدادات وسياسات الأدوار والحصص والدوال. نوردها هنا باستخدام AWS S3. يمكنك استخدام هذه الأوامر مع الصياغة الموضحة أعلاه لأخذ نسخ احتياطية على GCS وAzure Blob storage.

ماذا يحدث للنسخ الاحتياطية في تخزين الكائنات السحابي الخاص بي؟ هل ينظّفها ClickHouse في مرحلة ما؟