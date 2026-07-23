انقر على الرابط access or restore a backup الموجود أعلى قائمة النسخ الاحتياطية في واجهة المستخدم للحصول على أمر SQL الخاص باستعادة النسخة الاحتياطية. ينبغي أن يبدو الأمر كما يلي، ويمكنك اختيار النسخة الاحتياطية المناسبة من القائمة المنسدلة للحصول على أمر الاستعادة الخاص بتلك النسخة الاحتياطية. ستحتاج إلى إضافة سلسلة الاتصال لحساب التخزين في Azure إلى الأمر.

أمر ASYNC بالنسبة إلى أمر الاستعادة، يمكنك أيضًا إضافة الأمر ASYNC اختياريًا في النهاية لعمليات الاستعادة الكبيرة. يتيح ذلك تنفيذ عمليات الاستعادة بشكل غير متزامن، بحيث إذا فُقد الاتصال، تستمر عملية الاستعادة في العمل. ومن المهم ملاحظة أن الأمر ASYNC يعيد فورًا حالة نجاح. لكن هذا لا يعني أن الاستعادة قد نجحت بالفعل. ستحتاج إلى مراقبة جدول system.backups لمعرفة ما إذا كانت الاستعادة قد اكتملت، وما إذا كانت قد نجحت أم فشلت.