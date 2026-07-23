AWS
إنشاء نسخ احتياطية على AWS
1. الخطوات التي يجب اتباعها في AWS
إنشاء حاوية S3 في AWS
إنشاء IAM role
- a. احصل على ARN من صفحة إعدادات خدمة ClickHouse Cloud، ضمن Network security information، وسيبدو مشابهًا لما يلي:
- b. لهذا الدور، أنشئ trust policy كما يلي:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "backup service",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::463754717262:role/CH-S3-bordeaux-ar-90-ue2-29-Role"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
تحديث أذونات الدور
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui/*/.lock"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}
2. الخطوات التي يجب اتباعها في ClickHouse Cloud
تغيير النسخ الاحتياطي الخارجي
تهيئة AWS IAM Role ARN وتفاصيل حاوية S3
حفظ التغييرات
تغيير جدول النسخ الاحتياطي عن الجدول الافتراضي
عرض النسخ الاحتياطية المخزنة في حاوية التخزين الخاصة بك
استعادة النسخ الاحتياطية من AWS
أنشئ خدمة جديدة للاستعادة إليها
أضف ARN الخاص بالخدمة
احصل على أمر SQL المستخدم لاستعادة النسخة الاحتياطية
شغّل أمر الاستعادة
GCP
إنشاء نسخ احتياطية على GCP
الخطوات التي يجب اتباعها في GCP
إنشاء حاوية تخزين في GCP
إنشاء مفتاح HMAC والسر
-
a. أنشئ حساب خدمة
- I. انتقل إلى قسم IAM & Admin في Google Cloud Console وحدد
Service Accounts.
- II. انقر على
Create Service Account، ثم أدخل اسمًا ومعرّفًا. بعد ذلك، انقر على
Create and Continue.
- III. امنح حساب الخدمة هذا دور Storage Object User.
- IV. انقر على
Doneلإكمال إنشاء حساب الخدمة.
- I. انتقل إلى قسم IAM & Admin في Google Cloud Console وحدد
-
b. أنشئ مفتاح HMAC
- I. انتقل إلى Cloud Storage في Google Cloud Console، ثم حدد
Settings
- II. انتقل إلى علامة التبويب Interoperability.
- III. في قسم
Service account HMAC، انقر على
Create a key for a service account.
- IV. اختر حساب الخدمة الذي أنشأته في الخطوة السابقة من القائمة المنسدلة.
- V. انقر على
Create key.
- I. انتقل إلى Cloud Storage في Google Cloud Console، ثم حدد
-
c. خزّن بيانات الاعتماد بأمان:
- I. سيعرض النظام Access ID (مفتاح HMAC الخاص بك) وSecret (سر HMAC الخاص بك). احفظ هذه القيم، لأن السر لن يظهر مرة أخرى بعد إغلاق هذه النافذة.
الخطوات التي يجب اتباعها في ClickHouse Cloud
تغيير النسخ الاحتياطي الخارجي
Settings، انقر على
Change external backup
تهيئة مفتاح HMAC والسر
حفظ الحاوية الخارجية
Save External Bucket لحفظ الإعدادات.
تغيير جدول النسخ الاحتياطي عن الجدولة الافتراضية
Settings.
إذا جرى إعدادها بشكل مختلف، فستُستخدَم الجدولة المخصصة لكتابة النسخ الاحتياطية إلى
الـ حاوية التخزين الخاص بك، بينما تُستخدَم الجدولة الافتراضية (نسخة احتياطية كل 24 ساعة) للنسخ الاحتياطية في
حاوية مملوك لـ ClickHouse Cloud.
عرض النسخ الاحتياطية المخزنة في الـ حاوية التخزين الخاص بك
استعادة النسخ الاحتياطية من GCP
أنشئ خدمة جديدة للاستعادة إليها
احصل على أمر SQL المستخدم لاستعادة النسخة الاحتياطية
access or restore a backup أعلى قائمة النسخ الاحتياطية في
واجهة المستخدم للحصول على أمر SQL الخاص باستعادة النسخة الاحتياطية. يجب أن يبدو الأمر كما يلي،
ويمكنك اختيار النسخة الاحتياطية المناسبة من القائمة المنسدلة للحصول على أمر الاستعادة
الخاص بتلك النسخة تحديدًا. وستحتاج إلى إضافة مفتاح الوصول السري الخاص بك
إلى الأمر:
شغّل أمر SQL لاستعادة النسخة الاحتياطية
Azure
إنشاء نسخ احتياطية على Azure
الخطوات التي يجب اتباعها في Azure
إنشاء حساب تخزين
الحصول على سلسلة الاتصال
- a. في صفحة النظرة العامة لحساب التخزين، ابحث عن القسم المسمى
Security + networkingوانقر على
Access keys.
- b. هنا ستظهر لك
key1و
key2. وتحت كل مفتاح، ستجد حقلاً باسم
Connection string.
- c. انقر على
Showلإظهار سلسلة الاتصال. انسخ سلسلة الاتصال التي ستستخدمها في الإعداد على ClickHouse Cloud.
الخطوات الواجب اتباعها في ClickHouse Cloud
تغيير النسخ الاحتياطي الخارجي
Settings، انقر على
Change external backup
أدخل سلسلة الاتصال واسم الحاوية لحساب Azure Storage الخاص بك
Connection String و
Container Name لحساب Azure Storage
الذي أنشأته في القسم السابق:
حفظ الحاوية الخارجية
Save External Bucket لحفظ الإعدادات
تغيير جدول النسخ الاحتياطي من الجدول الافتراضي
Settings. وإذا تم تكوينه بشكل مختلف،
فسيُستخدم الجدول المخصص لكتابة النسخ الاحتياطية إلى الحاوية الخاصة بك، بينما يُستخدم الجدول الافتراضي
(نسخة احتياطية كل 24 ساعة) للنسخ الاحتياطية في ClickHouse cloud owned bucket.
عرض النسخ الاحتياطية المخزنة في الحاوية الخاصة بك
استعادة النسخ الاحتياطية من Azure
أنشئ خدمة جديدة للاستعادة إليها
احصل على أمر SQL المستخدم لاستعادة النسخة الاحتياطية
access or restore a backup الموجود أعلى قائمة النسخ الاحتياطية في
واجهة المستخدم للحصول على أمر SQL الخاص باستعادة النسخة الاحتياطية. ينبغي أن يبدو الأمر
كما يلي، ويمكنك اختيار النسخة الاحتياطية المناسبة من القائمة المنسدلة للحصول على
أمر الاستعادة الخاص بتلك النسخة الاحتياطية. ستحتاج إلى إضافة سلسلة الاتصال لحساب التخزين
في Azure إلى الأمر.
شغّل أمر SQL لاستعادة النسخة الاحتياطية