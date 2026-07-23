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يتم إعداد النسخ الاحتياطية التلقائية إلى الحاوية الخارجية لديك لتُجرى كنسخ احتياطية “كاملة” كل 24 ساعة، ولا يمكن تغيير هذا التواتر.

AWS

إنشاء نسخ احتياطية على AWS

1. الخطوات التي يجب اتباعها في AWS

هذه الخطوات مشابهة لإعداد S3 الآمن كما هو موضح في “الوصول إلى بيانات S3 بأمان”، ولكن هناك أيضًا إجراءات إضافية مطلوبة ضمن أذونات الدور.
اتبع الخطوات التالية في حساب AWS الخاص بك:
1

إنشاء حاوية S3 في AWS

أنشئ حاوية S3 في AWS ضمن حسابك في الموقع الذي تريد تصدير النسخ الاحتياطية إليه.
2

إنشاء IAM role

تستخدم AWS المصادقة المستندة إلى الأدوار، لذا أنشئ IAM role بحيث تتمكن خدمة ClickHouse Cloud من assume هذا الدور للكتابة إلى هذا الـ حاوية التخزين.
  • a. احصل على ARN من صفحة إعدادات خدمة ClickHouse Cloud، ضمن Network security information، وسيبدو مشابهًا لما يلي:
  • b. لهذا الدور، أنشئ trust policy كما يلي:
3

تحديث أذونات الدور

ستحتاج أيضًا إلى ضبط أذونات هذا الدور حتى تتمكن خدمة ClickHouse Cloud هذه من الكتابة إلى حاوية S3. ويتم ذلك بإنشاء سياسة أذونات لهذا الدور باستخدام JSON مشابه لما يلي، مع استبدال ARN الخاص بالـ حاوية التخزين في resource في كلا الموضعين.

2. الخطوات التي يجب اتباعها في ClickHouse Cloud

اتبع الخطوات التالية في وحدة تحكم ClickHouse Cloud لتهيئة الحاوية الخارجية:
1

تغيير النسخ الاحتياطي الخارجي

في صفحة “Settings”، انقر على “Set up external backup”:
2

تهيئة AWS IAM Role ARN وتفاصيل حاوية S3

في الشاشة التالية، أدخل AWS IAM Role ARN الذي أنشأته للتو وBucket URL لحاوية S3 بالتنسيق التالي:
3

حفظ التغييرات

انقر على “Save External Bucket” لحفظ الإعدادات
4

تغيير جدول النسخ الاحتياطي عن الجدول الافتراضي

ستُحفَظ النسخ الاحتياطية الخارجية الآن في حاوية التخزين الخاصة بك وفقًا للجدول الافتراضي. ويمكنك أيضًا تهيئة جدول النسخ الاحتياطي من صفحة “Settings”. إذا تم تكوينه بشكل مختلف، فسيُستخدم الجدول المخصص لكتابة النسخ الاحتياطية إلى حاوية التخزين الخاصة بك، بينما سيُستخدم الجدول الافتراضي (نسخة احتياطية كل 24 ساعة) للنسخ الاحتياطية في حاوية التخزين المملوكة لـ ClickHouse Cloud.
5

عرض النسخ الاحتياطية المخزنة في حاوية التخزين الخاصة بك

ستعرض صفحة “Backups” هذه النسخ الاحتياطية الموجودة في حاوية التخزين الخاصة بك في جدول منفصل، كما هو موضح أدناه:

استعادة النسخ الاحتياطية من AWS

اتبع الخطوات التالية لاستعادة النسخ الاحتياطية من AWS:
1

أنشئ خدمة جديدة للاستعادة إليها

أنشئ خدمة جديدة لاستعادة النسخة الاحتياطية إليها.
2

أضف ARN الخاص بالخدمة

أضف ARN الخاص بالخدمة التي أنشأتها حديثًا (من صفحة إعدادات الخدمة في وحدة تحكم ClickHouse Cloud) إلى سياسة الثقة الخاصة بـ IAM role. وهذا مماثل للخطوة الثانية في قسم خطوات AWS أعلاه. وهذا مطلوب حتى تتمكن الخدمة الجديدة من الوصول إلى حاوية S3.
3

احصل على أمر SQL المستخدم لاستعادة النسخة الاحتياطية

انقر على رابط “access or restore a backup” الموجود أعلى قائمة النسخ الاحتياطية في واجهة المستخدم للحصول على أمر SQL لاستعادة النسخة الاحتياطية. سيبدو الأمر كما يلي:
نقل النسخ الاحتياطية إلى موقع آخرإذا نقلت النسخ الاحتياطية إلى موقع آخر، فستحتاج إلى تخصيص أمر الاستعادة بحيث يشير إلى الموقع الجديد.
الأمر ASYNCبالنسبة إلى أمر الاستعادة، يمكنك أيضًا — اختياريًا — إضافة الأمر ASYNC في النهاية عند تنفيذ عمليات استعادة كبيرة. يتيح ذلك تنفيذ عمليات الاستعادة بشكل غير متزامن، بحيث إذا انقطع الاتصال، تستمر عملية الاستعادة في العمل. ومن المهم ملاحظة أن الأمر ASYNC يعيد فورًا حالة نجاح. لكن هذا لا يعني أن الاستعادة قد نجحت بالفعل. ستحتاج إلى مراقبة الجدول system.backups لمعرفة ما إذا كانت الاستعادة قد اكتملت وما إذا كانت قد نجحت أم فشلت.
4

شغّل أمر الاستعادة

شغّل أمر الاستعادة من SQL Console في الخدمة التي أنشأتها حديثًا لاستعادة النسخة الاحتياطية.

GCP

إنشاء نسخ احتياطية على GCP

اتبع الخطوات أدناه لإنشاء نسخ احتياطية على GCP:

الخطوات التي يجب اتباعها في GCP

1

إنشاء حاوية تخزين في GCP

أنشئ حاوية تخزين في حسابك على GCP لتصدير النسخ الاحتياطية إليها.
2

إنشاء مفتاح HMAC والسر

أنشئ مفتاح HMAC والسر، إذ يلزمان للمصادقة المستندة إلى كلمة المرور. اتبع الخطوات التالية لإنشاء المفاتيح:
  • a. أنشئ حساب خدمة
    • I. انتقل إلى قسم IAM & Admin في Google Cloud Console وحدد Service Accounts.
    • II. انقر على Create Service Account، ثم أدخل اسمًا ومعرّفًا. بعد ذلك، انقر على Create and Continue.
    • III. امنح حساب الخدمة هذا دور Storage Object User.
    • IV. انقر على Done لإكمال إنشاء حساب الخدمة.
  • b. أنشئ مفتاح HMAC
    • I. انتقل إلى Cloud Storage في Google Cloud Console، ثم حدد Settings
    • II. انتقل إلى علامة التبويب Interoperability.
    • III. في قسم Service account HMAC، انقر على Create a key for a service account.
    • IV. اختر حساب الخدمة الذي أنشأته في الخطوة السابقة من القائمة المنسدلة.
    • V. انقر على Create key.
  • c. خزّن بيانات الاعتماد بأمان:
    • I. سيعرض النظام Access ID (مفتاح HMAC الخاص بك) وSecret (سر HMAC الخاص بك). احفظ هذه القيم، لأن السر لن يظهر مرة أخرى بعد إغلاق هذه النافذة.

الخطوات التي يجب اتباعها في ClickHouse Cloud

اتبع الخطوات التالية في وحدة تحكم ClickHouse Cloud لتهيئة الحاوية الخارجية:
1

تغيير النسخ الاحتياطي الخارجي

في صفحة Settings، انقر على Change external backup
2

تهيئة مفتاح HMAC والسر

في النافذة المنبثقة، أدخل مسار الـ حاوية التخزين في GCP، ومفتاح HMAC والسر اللذين أُنشئا في القسم السابق.
3

حفظ الحاوية الخارجية

انقر على Save External Bucket لحفظ الإعدادات.
4

تغيير جدول النسخ الاحتياطي عن الجدولة الافتراضية

ستُحفَظ النسخ الاحتياطية الخارجية الآن في الـ حاوية التخزين الخاص بك وفقًا للجدولة الافتراضية. وبدلاً من ذلك، يمكنك تهيئة جدول النسخ الاحتياطي من صفحة Settings. إذا جرى إعدادها بشكل مختلف، فستُستخدَم الجدولة المخصصة لكتابة النسخ الاحتياطية إلى الـ حاوية التخزين الخاص بك، بينما تُستخدَم الجدولة الافتراضية (نسخة احتياطية كل 24 ساعة) للنسخ الاحتياطية في حاوية مملوك لـ ClickHouse Cloud.
5

عرض النسخ الاحتياطية المخزنة في الـ حاوية التخزين الخاص بك

يجب أن تعرض صفحة Backups هذه النسخ الاحتياطية الموجودة في الـ حاوية التخزين الخاص بك في جدول منفصل كما هو موضح أدناه:

استعادة النسخ الاحتياطية من GCP

اتبع الخطوات التالية لاستعادة النسخ الاحتياطية من GCP:
1

أنشئ خدمة جديدة للاستعادة إليها

أنشئ خدمة جديدة لاستعادة النسخة الاحتياطية إليها.
2

احصل على أمر SQL المستخدم لاستعادة النسخة الاحتياطية

انقر على الرابط access or restore a backup أعلى قائمة النسخ الاحتياطية في واجهة المستخدم للحصول على أمر SQL الخاص باستعادة النسخة الاحتياطية. يجب أن يبدو الأمر كما يلي، ويمكنك اختيار النسخة الاحتياطية المناسبة من القائمة المنسدلة للحصول على أمر الاستعادة الخاص بتلك النسخة تحديدًا. وستحتاج إلى إضافة مفتاح الوصول السري الخاص بك إلى الأمر:
نقل النسخ الاحتياطية إلى موقع آخرإذا نقلت النسخ الاحتياطية إلى موقع آخر، فستحتاج إلى تخصيص أمر الاستعادة بحيث يشير إلى الموقع الجديد.
أمر ASYNCبالنسبة إلى أمر الاستعادة، يمكنك أيضًا إضافة الأمر ASYNC اختياريًا في النهاية لعمليات الاستعادة الكبيرة. يتيح ذلك تنفيذ عمليات الاستعادة بشكل غير متزامن، بحيث تستمر عملية الاستعادة حتى إذا انقطع الاتصال. ومن المهم ملاحظة أن الأمر ASYNC يعيد فورًا حالة نجاح. لكن هذا لا يعني أن الاستعادة قد اكتملت بنجاح. ستحتاج إلى مراقبة جدول system.backups لمعرفة ما إذا كانت الاستعادة قد انتهت وما إذا كانت قد نجحت أو فشلت.
3

شغّل أمر SQL لاستعادة النسخة الاحتياطية

شغّل أمر الاستعادة من SQL Console في الخدمة التي أنشأتها حديثًا لاستعادة النسخة الاحتياطية.

Azure

إنشاء نسخ احتياطية على Azure

اتبع الخطوات أدناه لإنشاء نسخ احتياطية على Azure:

الخطوات التي يجب اتباعها في Azure

1

إنشاء حساب تخزين

أنشئ حساب تخزين أو اختر حساب تخزين موجودًا في بوابة Azure حيث تريد تخزين النسخ الاحتياطية.
2

الحصول على سلسلة الاتصال

  • a. في صفحة النظرة العامة لحساب التخزين، ابحث عن القسم المسمى Security + networking وانقر على Access keys.
  • b. هنا ستظهر لك key1 وkey2. وتحت كل مفتاح، ستجد حقلاً باسم Connection string.
  • c. انقر على Show لإظهار سلسلة الاتصال. انسخ سلسلة الاتصال التي ستستخدمها في الإعداد على ClickHouse Cloud.

الخطوات الواجب اتباعها في ClickHouse Cloud

اتبع الخطوات التالية في وحدة تحكم ClickHouse Cloud لتهيئة الحاوية الخارجية:
1

تغيير النسخ الاحتياطي الخارجي

في صفحة Settings، انقر على Change external backup
2

أدخل سلسلة الاتصال واسم الحاوية لحساب Azure Storage الخاص بك

في الشاشة التالية، أدخل Connection String وContainer Name لحساب Azure Storage الذي أنشأته في القسم السابق:
3

حفظ الحاوية الخارجية

انقر على Save External Bucket لحفظ الإعدادات
4

تغيير جدول النسخ الاحتياطي من الجدول الافتراضي

ستُحفَظ النسخ الاحتياطية الخارجية الآن في الحاوية الخاصة بك وفقًا للجدول الافتراضي. وبدلًا من ذلك، يمكنك تهيئة جدول النسخ الاحتياطي من صفحة Settings. وإذا تم تكوينه بشكل مختلف، فسيُستخدم الجدول المخصص لكتابة النسخ الاحتياطية إلى الحاوية الخاصة بك، بينما يُستخدم الجدول الافتراضي (نسخة احتياطية كل 24 ساعة) للنسخ الاحتياطية في ClickHouse cloud owned bucket.
5

عرض النسخ الاحتياطية المخزنة في الحاوية الخاصة بك

يجب أن تعرض صفحة Backups هذه النسخ الاحتياطية الموجودة في الحاوية الخاصة بك في جدول منفصل، كما هو موضح أدناه:

استعادة النسخ الاحتياطية من Azure

لاستعادة النسخ الاحتياطية من Azure، اتبع الخطوات التالية:
1

أنشئ خدمة جديدة للاستعادة إليها

أنشئ خدمة جديدة لاستعادة النسخة الاحتياطية إليها. حاليًا، لا ندعم سوى استعادة نسخة احتياطية إلى خدمة جديدة.
2

احصل على أمر SQL المستخدم لاستعادة النسخة الاحتياطية

انقر على الرابط access or restore a backup الموجود أعلى قائمة النسخ الاحتياطية في واجهة المستخدم للحصول على أمر SQL الخاص باستعادة النسخة الاحتياطية. ينبغي أن يبدو الأمر كما يلي، ويمكنك اختيار النسخة الاحتياطية المناسبة من القائمة المنسدلة للحصول على أمر الاستعادة الخاص بتلك النسخة الاحتياطية. ستحتاج إلى إضافة سلسلة الاتصال لحساب التخزين في Azure إلى الأمر.
نقل النسخ الاحتياطية إلى موقع آخرإذا نقلت النسخ الاحتياطية إلى موقع آخر، فستحتاج إلى تخصيص أمر الاستعادة بحيث يشير إلى الموقع الجديد.
أمر ASYNCبالنسبة إلى أمر الاستعادة، يمكنك أيضًا إضافة الأمر ASYNC اختياريًا في النهاية لعمليات الاستعادة الكبيرة. يتيح ذلك تنفيذ عمليات الاستعادة بشكل غير متزامن، بحيث إذا فُقد الاتصال، تستمر عملية الاستعادة في العمل. ومن المهم ملاحظة أن الأمر ASYNC يعيد فورًا حالة نجاح. لكن هذا لا يعني أن الاستعادة قد نجحت بالفعل. ستحتاج إلى مراقبة جدول system.backups لمعرفة ما إذا كانت الاستعادة قد اكتملت، وما إذا كانت قد نجحت أم فشلت.
3

شغّل أمر SQL لاستعادة النسخة الاحتياطية

شغّل أمر الاستعادة من SQL Console في الخدمة المنشأة حديثًا لاستعادة النسخة الاحتياطية.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦