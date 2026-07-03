تحتفظ ClickHouse Cloud بما يصل إلى 8 إصدارات النسخ الاحتياطي من بياناتك — مزيج من النسخ الاحتياطية الكاملة والنسخ الاحتياطية التزايدية — لضمان استعادة موثوقة. كانت الفواتير تعكس سابقًا جزءًا فقط من هذه البيانات. ونحن نصحح ذلك بحيث تتوافق الرسوم مع حجم التخزين المحتفَظ به فعليًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026 فصاعدًا.
لماذا ترتفع فاتورة تخزين النسخ الاحتياطية؟
لم يتغير السعر لكل غيغابايت من تخزين النسخ الاحتياطية. يغيّر هذا التصحيح عدد إصدارات النسخ الاحتياطي التي تظهر في فاتورتك ليطابق ما يُحتفَظ به فعليًا لخدمتك.
لا. لم يتغير السعر لكل غيغابايت. نحن نصحح عدد إصدارات النسخ الاحتياطي الواردة في الفواتير.
هل هذه زيادة في الأسعار؟
لا. لن نُرجِع تاريخ أي رسوم أو نحصّل أي مبالغ عن فترات الفوترة السابقة. ينطبق هذا التصحيح فقط على الفوترة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 فصاعدًا.
هل ستُحصَّل مني رسوم عن فروقات الفوترة السابقة؟
ستظهر جميع إصدارات النسخ الاحتياطي المحتفَظ بها في وحدة تحكم ClickHouse Cloud اعتبارًا من 23 أبريل. وستتمكن أيضًا من معرفة ما إذا كانت تكلفة إصدار معيّن تُحتسب حاليًا، أو ما إذا كان لا يزال محتفَظًا به لكنه لم يُحتسب بعد ضمن الفوترة. كما تعكس حاسبة الأسعار المحدَّثة هذه التكاليف.
أين يمكنني الاطّلاع على جميع إصدارات النسخ الاحتياطي المحتفَظ بها؟
يُرجى التواصل مع ClickHouse Support. كما أن فريق إدارة حسابك متاح أيضًا لمناقشة حالتك الخاصة.
مع من يمكنني التواصل إذا كانت لديّ أسئلة؟
لا. تظل شمولية النسخ الاحتياطية لديك، وفترة الاحتفاظ بها، وإمكانات الاستعادة دون تغيير. نحن نصحّح فقط طريقة احتساب الرسوم مقابل النسخ الاحتياطية، وليس كيفية تخزينها أو إدارتها.
هل يؤثر هذا في موثوقية النسخ الاحتياطية الخاصة بي أو توافرها؟
سيُرسل إشعار عبر البريد الإلكتروني في 23 أبريل يتضمن التفاصيل الكاملة. يمكنك استخدام حاسبة الأسعار للحصول على تقدير أدق لتكاليف النسخ الاحتياطية الفعلية.
أين يمكنني العثور على مزيد من التفاصيل؟
تدخل تغييرات الفوترة حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026، بعد 60 يومًا من الإشعار الأول.