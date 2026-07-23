ClickHouse Kafka Connect Sink هو موصل لـ Kafka ينقل البيانات من Kafka موضوع إلى ClickHouse table.
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة، يُرجى فتح issue في الـ repository أو طرح سؤال في قناة Slack العامة لـ ClickHouse.
يُوزَّع Kafka Connector Sink بموجب ترخيص Apache 2.0
الترخيص
يجب أن يكون إطار عمل Kafka Connect بالإصدار 2.7 أو أحدث مثبّتًا في البيئة.
متطلبات البيئة
مصفوفة توافق الإصدارات
|إصدار ClickHouse Kafka Connect
|إصدار ClickHouse
|Kafka Connect
|Confluent Platform
|1.0.0
|> 23.3
|> 2.7
|> 6.1
الميزات الرئيسية
- يأتي مزوّدًا بضمانات exactly-once جاهزة للاستخدام. ويعتمد على ميزة أساسية جديدة في ClickHouse باسم KeeperMap (تُستخدم كمخزن للحالة بواسطة الموصل)، ما يتيح معمارية مبسطة للغاية.
- دعم مخازن الحالة التابعة لجهات خارجية: يستخدم حاليًا In-memory افتراضيًا، ويمكنه أيضًا استخدام KeeperMap (ستتم إضافة Redis قريبًا).
- تكامل أصيل: يطوّره ClickHouse ويتولى صيانته ودعمه.
- يُختبَر باستمرار على ClickHouse Cloud.
- يدعم إدراج البيانات بمخطط مُعلن أو بدون مخطط.
- يدعم جميع أنواع البيانات في ClickHouse.
إرشادات التثبيت
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
اجمع بيانات الاتصال الخاصة بك
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
يُوزَّع هذا الموصل على هيئة ملف JAR واحد يحتوي على جميع ملفات الفئات اللازمة لتشغيل المكوّن الإضافي. لتثبيت المكوّن الإضافي، اتبع الخطوات التالية:
إرشادات التثبيت العامة
- نزّل أرشيف ZIP يحتوي على ملف JAR الخاص بالموصل من صفحة Releases في مستودع ClickHouse Kafka Connect Sink.
- استخرج محتويات ملف ZIP وانسخها إلى الموقع المطلوب.
- أضف path يتضمن دليل المكوّن الإضافي إلى إعداد plugin.path في ملف خصائص Connect للسماح لـ Confluent Platform بالعثور على المكوّن الإضافي.
- وفّر اسم الموضوع وhostname الخاص بـ ClickHouse instance وpassword في config.
connector.class=com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector
tasks.max=1
topics=<topic_name>
ssl=true
jdbcConnectionProperties=?sslmode=STRICT
security.protocol=SSL
hostname=<hostname>
database=<database_name>
password=<password>
ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks
port=8443
value.converter.schemas.enable=false
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
exactlyOnce=true
username=default
schemas.enable=false
- أعد تشغيل Confluent Platform.
- إذا كنت تستخدم Confluent Platform، فسجّل الدخول إلى واجهة المستخدم الخاصة بـ Confluent Control Center للتحقق من أن ClickHouse Sink متاح في قائمة الموصلات المتاحة.
لربط ClickHouse Sink بخادم ClickHouse، يلزم توفير ما يلي:
خيارات التهيئة
- تفاصيل الاتصال: اسم المضيف (مطلوب) والمنفذ (اختياري)
- بيانات اعتماد المستخدم: كلمة المرور (مطلوب) واسم المستخدم (اختياري)
- فئة الموصّل:
com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector(مطلوب)
topicsأو
topics.regex: مواضيع Kafka التي سيقرأها الموصّل — يجب أن تتطابق أسماء المواضيع مع أسماء الجداول (مطلوب)
- محوّلات المفتاح والقيمة: اضبطها بناءً على نوع البيانات في الموضوع لديك. وهي مطلوبة إذا لم تكن معرّفة مسبقًا في إعدادات العامل.
|اسم الخاصية
|الوصف
|القيمة الافتراضية
hostname (مطلوب)
|اسم المضيف أو عنوان IP للخادم
|غير متاح
port
|منفذ ClickHouse — القيمة الافتراضية هي 8443 (لـ HTTPS في Cloud)، ولكن بالنسبة إلى HTTP (وهو الافتراضي في بيئات self-hosted) فيجب أن يكون 8123
8443
ssl
|تمكين اتصال SSL بـ ClickHouse
true
jdbcConnectionProperties
|خصائص الاتصال عند الاتصال بـ ClickHouse. يجب أن تبدأ بـ
?، وأن تُفصل المعلمات باستخدام
& بصيغة
param=value
""
username
|اسم مستخدم قاعدة بيانات ClickHouse
default
password (إلزامي)
|كلمة مرور قاعدة بيانات ClickHouse
|غير متاح
database
|اسم قاعدة بيانات ClickHouse
default
connector.class (مطلوب)
|فئة الموصل (عيّنها صراحةً واتركها بالقيمة الافتراضية)
"com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector"
tasks.max
|عدد مهام الموصل
"1"
errors.retry.timeout
|الحد الأقصى لمدة إعادة المحاولة في Kafka Connect بالمللي ثانية.
0 يعني عدم إجراء أي إعادة محاولات.
-1 يعني إعادة محاولات غير محدودة. القيمة الموصى بها هي أكثر من “10000” مللي ثانية (10 ثوانٍ) مهلة
"0"
exactlyOnce
|تمكين exactly-once
"false"
topics (مطلوب)
|موضوعات Kafka المطلوب جلبها - يجب أن تتطابق أسماء الموضوعات مع أسماء الجداول
""
key.converter (مطلوب* - راجع الوصف)
|يُضبط وفقًا لأنواع مفاتيحك. ويكون مطلوبًا هنا إذا كنت تمرّر مفاتيح (ولم تكن مُعرّفة في إعدادات العامل).
"org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter"
value.converter (مطلوب* - راجع الوصف)
|يُضبط بناءً على نوع البيانات في الـ topic لديك. التنسيقات المدعومة: - JSON وString وAvro وProtobuf. ويكون مطلوبًا هنا إذا لم يكن مُعرّفًا في إعدادات العامل.
"org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter"
value.converter.schemas.enable
|دعم المخطط لمحوّل القيمة في الموصل
"false"
errors.tolerance
|تحمّل أخطاء الموصل. القيم المدعومة: none, all
"none"
errors.deadletterqueue.topic.name
|إذا تم تعيينه (مع errors.tolerance=all)، فستُستخدَم DLQ للدفعات التي فشلت (راجع استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
""
errors.deadletterqueue.context.headers.enable
|يضيف headers إضافية إلى DLQ
""
clickhouseSettings
|قائمة مفصولة بفواصل من إعدادات ClickHouse (مثلًا: “insert_quorum=2, etc…”)
""
topic2TableMap
|قائمة مفصولة بفواصل تربط أسماء الـ topic بأسماء الجداول (مثلًا: “topic1=table1, topic2=table2, etc…”)
""
tableRefreshInterval
|المدة (بالثواني) اللازمة لتحديث cache تعريف الجدول
0
keeperOnCluster
|يتيح تهيئة المعلمة ON CLUSTER للمثيلات ذاتية الاستضافة (على سبيل المثال،
ON CLUSTER clusterNameInConfigFileDefinition) لجدول connect_state الخاص بـ exactly-once (راجع استعلامات DDL الموزعة
""
bypassRowBinary
|يتيح تعطيل استخدام RowBinary وRowBinaryWithDefaults للبيانات المستندة إلى مخطط (Avro وProtobuf وما إلى ذلك) — ويجب استخدامه فقط عندما تحتوي البيانات على أعمدة مفقودة، ولا يكون Nullable/Default خيارًا مقبولًا
"false"
dateTimeFormats
|تنسيقات التاريخ والوقت لتحليل حقول المخطط من نوع DateTime64، مفصولة بعلامة
; (على سبيل المثال:
someDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSSSSS;someOtherDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss).
""
tolerateStateMismatch
|يسمح للموصل بتجاهل السجلات “الأقدم” من الإزاحة الحالية المخزنة في AFTER_PROCESSING (على سبيل المثال، إذا أُرسلت الإزاحة 5 وكانت الإزاحة 250 هي آخر إزاحة مسجَّلة). ينبغي استخدامه لإصلاح إدخال البيانات بعد حدوث فشل، ثم يجب إعادته إلى
"false" بعد الانتهاء.
"false"
ignorePartitionsWhenBatching
|سيُتجاهل الـ partition عند تجميع الرسائل من أجل
insert (ولكن فقط إذا كانت
exactlyOnce تساوي
false). ملاحظة حول الأداء: كلما زاد عدد مهام الـ connector، انخفض عدد Kafka partitions المخصّصة لكل مهمة — ما قد يؤدي إلى تراجع العائد.
"false"
bufferCount (اعتبارًا من v1.3.6)
|عدد السجلات المطلوب تخزينها مؤقتًا في الذاكرة قبل إرسالها إلى ClickHouse. تؤدي القيمة
0 إلى تعطيل التخزين المؤقت الداخلي. لا يُدعم التخزين المؤقت عند استخدام
exactlyOnce=true.
"0"
bufferFlushTime (اعتبارًا من v1.3.6)
|الحد الأقصى للوقت، بالملي ثانية، لتخزين السجلات مؤقتًا قبل التفريغ عندما يكون
exactlyOnce=false. تؤدي القيمة
0 إلى تعطيل التفريغ المستند إلى الوقت. القيمة الافتراضية هي
0. مطلوب فقط لعتبة زمنية. ويكون فعالًا فقط عندما يكون
bufferCount > 0.
"0"
reportInsertedOffsets (اعتبارًا من الإصدار v1.3.6)
|يتيح إرجاع الإزاحات التي نجح إدراجها فقط من
preCommit (بدلًا من
currentOffsets) عندما يكون
exactlyOnce=false. ولا ينطبق ذلك عندما يكون
ignorePartitionsWhenBatching=true، إذ تظل
currentOffsets هي المُعادة.
"false"
يقرأ ClickHouse Connect Sink الرسائل من موضوعات Kafka ويكتبها إلى الجداول المناسبة. ويكتب ClickHouse Connect Sink البيانات إلى الجداول الموجودة مسبقًا. يُرجى التأكد من إنشاء جدول مستهدف ذي مخطط مناسب في ClickHouse قبل البدء في إدراج البيانات فيه. يتطلب كل موضوع في Kafka جدولًا مستهدفًا مخصصًا في ClickHouse. يجب أن يتطابق اسم الجدول المستهدف مع اسم موضوع المصدر.
الجداول المستهدفة
إذا كنت بحاجة إلى تحويل الرسائل الصادرة قبل إرسالها إلى ClickHouse Kafka Connect Sink، فاستخدم تحويلات Kafka Connect.
المعالجة المسبقة
مع تعريف مخطط:
أنواع البيانات المدعومة
|Kafka Connect Type
|نوع ClickHouse
|مدعوم
|بدائي
|STRING
|String
|✅
|نعم
|STRING
|JSON. انظر أدناه (1)
|✅
|نعم
|INT8
|Int8
|✅
|نعم
|INT16
|Int16
|✅
|نعم
|INT32
|Int32
|✅
|نعم
|INT64
|Int64
|✅
|نعم
|FLOAT32
|Float32
|✅
|نعم
|FLOAT64
|Float64
|✅
|نعم
|BOOLEAN
|Boolean
|✅
|نعم
|ARRAY
|Array(T)
|✅
|لا
|MAP
|Map(Primitive, T)
|✅
|لا
|STRUCT
|Variant(T1, T2, …)
|✅
|لا
|STRUCT
|Tuple(a T1, b T2, …)
|✅
|لا
|STRUCT
|Nested(a T1, b T2, …)
|✅
|لا
|STRUCT
|JSON. انظر أدناه (1)، (2)
|✅
|لا
|BYTES
|String
|✅
|لا
|org.apache.kafka.connect.data.Time
|Int64 / DateTime64
|✅
|لا
|org.apache.kafka.connect.data.Timestamp
|Int32 / Date32
|✅
|لا
|org.apache.kafka.connect.data.Decimal
|Decimal
|✅
|لا
-
(1) - لا يكون JSON مدعومًا إلا عندما تتضمن ClickHouse settings القيمة
input_format_binary_read_json_as_string=1. ولا يعمل ذلك إلا مع عائلة تنسيقات RowBinary format، كما يؤثر هذا الإعداد في جميع الأعمدة ضمن طلب insert، لذا يجب أن تكون كلها من نوع سلسلة نصية. في هذه الحالة، سيحوّل موصل قيمة STRUCT إلى JSON string.
-
(2) - عندما يحتوي struct على unions مثل
oneof، يجب تهيئة converter بحيث لا يضيف prefix/suffix إلى أسماء الحقول. يتوفر الإعداد
generate.index.for.unions=falseلـ
ProtobufConverter.
فيما يلي بعض وصفات التهيئة الشائعة لمساعدتك على البدء بسرعة.
وصفات التهيئة
هذه أبسط تهيئة للبدء. وهي تفترض أنك تشغّل Kafka Connect في الوضع الموزّع، وأن لديك خادم ClickHouse يعمل على
التهيئة الأساسية
localhost:8443 مع تمكين SSL، وأن البيانات بتنسيق JSON بلا مخطط.
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
"tasks.max": "1",
"consumer.override.max.poll.records": "5000",
"consumer.override.max.partition.fetch.bytes": "5242880",
"database": "default",
"errors.retry.timeout": "60000",
"exactlyOnce": "false",
"hostname": "localhost",
"port": "8443",
"ssl": "true",
"jdbcConnectionProperties": "?ssl=true&sslmode=strict",
"username": "default",
"password": "<PASSWORD>",
"topics": "<TOPIC_NAME>",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false",
"clickhouseSettings": ""
}
}
يتطلب إعداد الموصل أعلاه تمكين تجاوزات العميل في إعدادات العامل عبر
connector.client.config.override.policy=All. راجع وثائق Kafka Connect لمزيد من المعلومات.
يمكن للموصل استهلاك البيانات من عدة موضوعات
تهيئة أساسية مع موضوعات متعددة
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"topics": "SAMPLE_TOPIC, ANOTHER_TOPIC, YET_ANOTHER_TOPIC",
...
}
}
تهيئة أساسية مع DLQ
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"errors.tolerance": "all",
"errors.deadletterqueue.topic.name": "<DLQ_TOPIC>",
"errors.deadletterqueue.context.headers.enable": "true",
}
}
دعم مخططات Avro
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "io.confluent.connect.avro.AvroConverter",
"value.converter.schema.registry.url": "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>",
"value.converter.schemas.enable": "true",
}
}
تُحدَّد تعيين الأنواع أدناه بواسطة
تعيين أنواع Avro
io.confluent.connect.avro.AvroConverter، وهو التنفيذ الرسمي لتسلسل/إلغاء تسلسل Avro في Kafka Connect. راجع وثائق Kafka Connect للحصول على معلومات متقدمة حول منطق التحويل.
✅: مدعوم
❌: غير مدعوم
️⚠️: مدعوم جزئيًا
ارجع إلى أنواع البيانات المدعومة للاطلاع على التعيين بين أنواع Kafka Connect وأنواع ClickHouse.
|نوع Avro
|نوع Kafka Connect
|مدعوم
|ملاحظات
|null
|N/A
|❌
|غير مدعوم كنوع مستقل، لكن يمكن استخدامه ضمن اتحادات
|boolean
|BOOLEAN
|✅
|int
|INT8/INT16/INT32
|✅
|القيمة الافتراضية هي INT32. ويُحوَّل إلى INT8 إذا كان المخطط يحتوي على الخاصية
connect.type=int8 (وبالمثل إلى INT16 إذا كانت
connect.type=int16)
|long
|INT64
|✅
|float
|FLOAT32
|✅
|double
|FLOAT64
|✅
|bytes
|BYTES
|✅
|string
|STRING
|✅
|record
|STRUCT
|✅
|enum
|STRING
|✅
|array
|ARRAY/MAP
|✅
|القيمة الافتراضية هي ARRAY. ويُحوَّل إلى MAP إذا كان الحقل قد أُنشئ أصلًا عبر
AvroData.fromConnectSchema (المصدر)
|map
|MAP
|✅
|union
|STRUCT/
<T>
|⚠️
|القيمة الافتراضية هي STRUCT. ويُحوَّل إلى النوع المفرد
T في تعريف union إذا كانت
flatten.singleton.unions=true (راجع الوثائق)
|fixed
|BYTES
|⚠️
|النوع المنطقي
decimal مع Fixed غير مدعوم (انظر أدناه)
مخططات Avro التالية غير مدعومة في الموصّل:
مخططات Avro غير المدعومة
- النوع المنطقي
decimalالمبني على
fixed
{"name": "decimal_18_4", "type": "fixed", "size": 8, "logicalType": "decimal", "precision": 18, "scale": 4}
- اتحادات تقبل NULL
{"name": "mixed_union", "type": ["null", "string", "int"], "default": null}
- حقول اتحاد في السجلات
{
"name": "record_union",
"type": [
{
"type": "record",
"name": "TypeA",
"fields": [
{
"name": "label",
"type": "string"
}
]
},
{
"type": "record",
"name": "TypeB",
"fields": [
{
"name": "count",
"type": "int"
}
]
}
]
}
دعم مخطط Protobuf
يرجى ملاحظة ما يلي: إذا واجهت مشكلات بسبب فئات مفقودة، فليست كل البيئات تتضمن محوّل Protobuf، وقد تحتاج إلى إصدار بديل من ملف JAR يتضمن التبعيات.
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter",
"value.converter.schema.registry.url": "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>",
"value.converter.schemas.enable": "true",
}
}
يُحدَّد تعيين الأنواع أدناه بواسطة
تعيين أنواع Protobuf
io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter، وهو التنفيذ الرسمي لتسلسل/إلغاء تسلسل Protobuf في Kafka Connect. راجع وثائق Kafka Connect للحصول على معلومات متقدمة حول منطق التحويل.
✅: مدعوم
❌: غير مدعوم
️⚠️: مدعوم جزئيًا
ارجع إلى أنواع البيانات المدعومة للاطلاع على التعيين بين أنواع Kafka Connect وأنواع ClickHouse.
|نوع Protobuf
|نوع Kafka Connect
|نوع ClickHouse
|مدعوم
|ملاحظات
|double
|FLOAT64
|Float64
|✅
|float
|FLOAT32
|Float32
|✅
|int32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|القيمة الافتراضية هي INT32. ويُحوَّل إلى INT8 إذا كان المخطط يتضمن الخيار
connect.type=int8 (وبالمثل إلى INT16 إذا كان
connect.type=int16)
|sint32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|القيمة الافتراضية هي INT32. ويُحوَّل إلى INT8 إذا كان المخطط يتضمن الخيار
connect.type=int8 (وبالمثل إلى INT16 إذا كان
connect.type=int16)
|sfixed32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|القيمة الافتراضية هي INT32. ويُحوَّل إلى INT8 إذا كان المخطط يتضمن الخيار
connect.type=int8 (وبالمثل إلى INT16 إذا كان
connect.type=int16)
|uint32
|INT64
|UInt32
|✅
|fixed32
|INT64
|UInt32
|✅
|int64
|INT64
|Int64
|✅
|uint64
|INT64
|UInt64
|✅
|sint64
|INT64
|Int64
|✅
|fixed64
|INT64
|UInt64
|✅
|sfixed64
|INT64
|Int64
|✅
|bool
|BOOLEAN
|Bool
|✅
|string
|STRING
|String
|✅
|bytes
|BYTES
|String
|✅
|enum
|INT32/STRING
|Int32
|✅
|القيمة الافتراضية هي STRING. ويُحوَّل إلى INT32 إذا كان
int.for.enums=true (راجع وثائق schema registry)
|message
|STRUCT
|Tuple / JSON
|⚠️
|راجع قسم المخططات غير المدعومة أدناه
|repeated T (where T is not a map entry)
|ARRAY
|Array(T)
|✅
map<K, V>
|MAP
|Map(K, V)
|✅
|oneof
|STRUCT
|Tuple / Variant
|⚠️
|راجع القسم أدناه حول ترجمة oneof إلى مخطط ClickHouse
|google.protobuf.DoubleValue
|FLOAT64
|Nullable(Float64)
|✅
|google.protobuf.FloatValue
|FLOAT32
|Nullable(Float32)
|✅
|google.protobuf.Int64Value
|INT64
|Nullable(Int64)
|✅
|google.protobuf.UInt64Value
|INT64
|Nullable(UInt64)
|✅
|google.protobuf.UInt32Value
|INT64
|Nullable(UInt32)
|✅
|google.protobuf.Int32Value
|INT32
|Nullable(Int32)
|✅
|google.protobuf.BoolValue
|BOOLEAN
|Nullable(Bool)
|✅
|google.protobuf.StringValue
|STRING
|Nullable(String)
|✅
|google.protobuf.BytesValue
|BYTES
|Nullable(String)
|✅
|google.protobuf.Timestamp
|org.apache.kafka.connect.data.Timestamp
|DateTime64(3)
|✅
|google.type.Date
|org.apache.kafka.connect.data.Date
|Date
|✅
|google.type.TimeOfDay
|org.apache.kafka.connect.data.Time
|Int32 / Int64
|✅
|google.protobuf.Duration
|STRUCT
|Tuple(
seconds Int64,
nano Nullable(Int32))
|✅
|google.protobuf.Any
|N/A
|N/A
|❌
|google.protobuf.Empty
|N/A
|N/A
|❌
لا يدعم الموصّل ترجمة اتحادات في Protobuf (
ملاحظة حول ترجمة حقول
ملاحظة حول ترجمة حقول
oneof إلى أعمدة ClickHouse
oneof) إلى النوع Variant في ClickHouse. وبدلًا من ذلك، أدرِج حقول
oneof كحقول Nullable منفصلة في مخطط جدول ClickHouse لديك.
على سبيل المثال:
ويُترجم إلى تعريف جدول ClickHouse التالي:
syntax = "proto3";
package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test;
message StringIntUnion {
oneof mixed {
string mixed_string = 2;
int32 mixed_int = 3;
}
}
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `StringIntUnion`
(
mixed_string Nullable(String),
mixed_int Nullable(Int32)
) ENGINE = ...;
مخططات Protobuf التالية غير مدعومة في الموصل:
مخططات Protobuf غير المدعومة
- بُنى union متعددة الرسائل (قبل الإصدار 26.1 من CH)
اعتبارًا من الإصدار 26.1 من CH وما بعده، أصبح هذا المخطط مدعومًا عند ضبط
syntax = "proto3";
package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test;
message TwoRecords {
oneof payload {
TypeA type_a = 2;
TypeB type_b = 3;
}
// translates to Nullable(Tuple(label String)) in ClickHouse, which is unsupported
message TypeA {
string label = 1;
}
// translates to Nullable(Tuple(count Int32)) in ClickHouse, which is unsupported
message TypeB {
int32 count = 1;
}
}
allow_experimental_nullable_tuple_type=1 (راجع صفحة التوثيق هذه).
دعم مخطط JSON
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
}
}
يدعم الموصّل محوّل String في تنسيقات ClickHouse المختلفة: JSON، وCSV، وTSV.
دعم String
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter",
"customInsertFormat": "true",
"insertFormat": "CSV"
}
}
يتيح التخزين المؤقت الداخلي لمهمة الـ sink تجميع السجلات من عدة استدعاءات
التخزين المؤقت الداخلي
poll() ثم flush لها إلى ClickHouse على شكل دفعات أكبر. ويمكن أن يحسّن ذلك الإنتاجية في أعباء العمل التي ينتج فيها كل استدعاء
poll() العديد من الدفعات الصغيرة لكل partition.
السلوك الأساسي:
- يتحكم
bufferCountفي عدد السجلات التي تُخزَّن مؤقتًا قبل الـ flush.
- يحدّد
bufferFlushTimeالحد الأقصى لوقت الانتظار (بالمللي ثانية) قبل عمل flush للسجلات المخزّنة مؤقتًا.
- لا يكون
bufferFlushTimeفعّالًا إلا عندما تكون
bufferCount > 0.
- يُبقي
bufferCount=0و
bufferFlushTime=0التخزين المؤقت معطّلًا (السلوك الافتراضي).
- لا يكون التخزين المؤقت مدعومًا عندما تكون
exactlyOnce=true.
exactlyOnce=false في config الخاص بالموصل، أو تعطيل التخزين المؤقت باستخدام
bufferCount=0.
مثال:
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"exactlyOnce": "false",
"bufferCount": "5000",
"bufferFlushTime": "2000"
}
}
يوفَّر التسجيل تلقائيًا بواسطة Kafka Connect Platform. يمكن تهيئة وجهة التسجيل وتنسيقه عبر ملف التهيئة الخاص بـ Kafka Connect. إذا كنت تستخدم Confluent Platform، فيمكن عرض السجلات بتشغيل أمر من واجهة سطر الأوامر (CLI):
التسجيل
لمزيد من التفاصيل، راجع الدليل العملي.
confluent local services connect log
يبلّغ ClickHouse Kafka Connect عن مقاييس وقت التشغيل عبر Java Management Extensions (JMX). ويكون JMX مفعّلًا في Kafka Connector بشكل افتراضي.
المراقبة
يوفّر الموصل مقاييس مخصّصة عبر اسم MBean التالي:
المقاييس الخاصة بـ ClickHouse
com.clickhouse:type=ClickHouseKafkaConnector,name=SinkTask{id}
|اسم المقياس
|النوع
|الوصف
receivedRecords
|long
|العدد الإجمالي للسجلات المستلَمة.
recordProcessingTime
|long
|إجمالي الوقت بالنانوثانية المستغرَق في تجميع السجلات وتحويلها إلى بنية موحَّدة.
taskProcessingTime
|long
|إجمالي الوقت بالنانوثانية المستغرَق في معالجة البيانات وإدخالها إلى ClickHouse.
يعرض الموصّل مقاييس Kafka القياسية الخاصة بالمنتِج والمستهلك، والتي توفّر رؤى حول تدفّق البيانات، ومعدل النقل، والأداء. مقاييس على مستوى الموضوع:
مقاييس منتِج/مستهلك Kafka
records-sent-total: إجمالي عدد السجلات المُرسلة إلى الموضوع
bytes-sent-total: إجمالي البايتات المُرسلة إلى الموضوع
record-send-rate: متوسط معدل السجلات المُرسلة في الثانية
byte-rate: متوسط عدد البايتات المُرسلة في الثانية
compression-rate: نسبة الضغط المتحققة
records-sent-total: إجمالي السجلات المُرسلة إلى الـ partition
bytes-sent-total: إجمالي البايتات المُرسلة إلى الـ partition
records-lag: مقدار التأخر الحالي في الـ partition
records-lead: مقدار التقدّم الحالي في الـ partition
replica-fetch-lag: معلومات التأخر الخاصة بالنسخ المتماثلة
connection-creation-total: إجمالي الاتصالات التي أُنشئت مع عقدة Kafka
connection-close-total: إجمالي الاتصالات التي أُغلقت
request-total: إجمالي الطلبات المُرسلة إلى العقدة
response-total: إجمالي الاستجابات المستلمة من العقدة
request-rate: متوسط معدل الطلبات في الثانية
response-rate: متوسط معدل الاستجابات في الثانية
- معدل النقل: تتبّع معدلات إدخال البيانات
- التأخر: تحديد الاختناقات وتأخيرات المعالجة
- الضغط: قياس كفاءة ضغط البيانات
- سلامة الاتصال: مراقبة اتصال الشبكة واستقراره
يتكامل الموصل مع إطار عمل Kafka Connect ويعرض مقاييس لدورة حياة المهام وتتبع الأخطاء. مقاييس حالة المهام:
مقاييس Kafka Connect Framework
task-count: العدد الإجمالي للمهام في الموصل
running-task-count: عدد المهام قيد التشغيل حاليًا
paused-task-count: عدد المهام المتوقفة مؤقتًا حاليًا
failed-task-count: عدد المهام التي فشلت
destroyed-task-count: عدد المهام التي أُزيلت
unassigned-task-count: عدد المهام غير المسندة
running و
paused و
failed و
destroyed و
unassigned
مقاييس الأخطاء:
deadletterqueue-produce-failures: عدد عمليات الكتابة الفاشلة إلى DLQ
deadletterqueue-produce-requests: إجمالي محاولات الكتابة إلى DLQ
last-error-timestamp: الطابع الزمني لآخر خطأ
records-skip-total: العدد الإجمالي للسجلات التي جرى تخطيها بسبب الأخطاء
records-retry-total: العدد الإجمالي للسجلات التي أُعيدت محاولتها
errors-total: العدد الإجمالي للأخطاء التي تم رصدها
offset-commit-failures: عدد حالات فشل تثبيت الإزاحة
offset-commit-avg-time-ms: متوسط وقت تثبيت الإزاحة
offset-commit-max-time-ms: أقصى وقت لتثبيت الإزاحة
put-batch-avg-time-ms: متوسط وقت معالجة دفعة
put-batch-max-time-ms: أقصى وقت لمعالجة دفعة
source-record-poll-total: إجمالي السجلات التي جرى سحبها
أفضل ممارسات المراقبة
- راقب تأخر المستهلك: تتبّع
records-lagلكل تقسيم لتحديد مواضع اختناق المعالجة
- تتبّع معدلات الأخطاء: راقب
errors-totalو
records-skip-totalلاكتشاف مشكلات جودة البيانات
- راقب سلامة المهام: راقب مقاييس حالة المهام للتأكد من أنها تعمل على النحو الصحيح
- قِس معدل الإنتاجية: استخدم
records-send-rateو
byte-rateلتتبّع أداء الاستيعاب
- راقب سلامة الاتصال: تحقّق من مقاييس الاتصال على مستوى العقدة لاكتشاف مشكلات الشبكة
- تتبّع كفاءة الضغط: استخدم
compression-rateلتحسين نقل البيانات
القيود
- عمليات الحذف غير مدعومة.
- يُورَّث حجم الدفعة من خصائص مستهلك Kafka.
- عند استخدام KeeperMap لتحقيق ضمان المعالجة مرة واحدة فقط وتغيير الإزاحة أو إرجاعها إلى قيمة سابقة، تحتاج إلى حذف المحتوى من KeeperMap لذلك الـموضوع المحدد. (راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه لمزيد من التفاصيل)
يتناول هذا القسم استراتيجيات ضبط الأداء الخاصة بـ ClickHouse Kafka Connect Sink. ويُعد ضبط الأداء أمرًا أساسيًا عند التعامل مع حالات استخدام ذات معدل نقل مرتفع، أو عندما تحتاج إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل زمن التأخر.
ضبط الأداء وتحسين معدل النقل
تكون هناك حاجة إلى ضبط الأداء عادةً في السيناريوهات التالية:
متى تكون هناك حاجة إلى ضبط الأداء؟
- أحمال العمل ذات معدل النقل المرتفع: عند معالجة ملايين الأحداث في الثانية من موضوعات Kafka
- تأخر المستهلك: عندما لا يتمكن الموصّل من مجاراة معدل إنتاج البيانات، مما يؤدي إلى زيادة التأخر
- قيود الموارد: عندما تحتاج إلى تحسين استخدام CPU أو الذاكرة أو الشبكة
- موضوعات متعددة: عند الاستهلاك من عدة موضوعات كبيرة الحجم في الوقت نفسه
- أحجام الرسائل الصغيرة: عند التعامل مع عدد كبير من الرسائل الصغيرة التي ستستفيد من التجميع على جانب الخادم
- تعالج أحجامًا منخفضة إلى متوسطة (< 10,000 رسالة/ثانية)
- يكون تأخر المستهلك مستقرًا ومقبولًا بالنسبة إلى حالة الاستخدام لديك
- تكون إعدادات الموصّل الافتراضية تلبي بالفعل متطلبات معدل النقل لديك
- يمكن لعنقود ClickHouse لديك التعامل بسهولة مع الحمل الوارد
قبل إجراء الضبط، من المهم فهم كيفية تدفق البيانات عبر الموصّل:
فهم تدفق البيانات
- يقوم Kafka Connect Framework بجلب الرسائل من موضوعات Kafka في الخلفية
- يستطلع الموصّل الرسائل من المخزن المؤقت الداخلي للإطار
- يجمّع الموصّل الرسائل استنادًا إلى حجم الاستطلاع
- يتلقى ClickHouse عملية الإدراج المجمّعة عبر HTTP/S
- يعالج ClickHouse عملية الإدراج (بشكل متزامن أو غير متزامن)
أول مستويات التحسين يتمثل في التحكم بكمية البيانات التي يتلقاها الموصل في كل دفعة من Kafka.
ضبط حجم الدُفعات في Kafka Connect
يجلب Kafka Connect (الإطار) الرسائل من موضوعات Kafka في الخلفية، بشكل مستقل عن الموصل:
إعدادات الجلب
fetch.min.bytes: الحد الأدنى لكمية البيانات قبل أن يمرّر الإطار القيم إلى الموصل (الافتراضي: 1 بايت)
fetch.max.bytes: الحد الأقصى لكمية البيانات التي يمكن جلبها في طلب واحد (الافتراضي: 52428800 / 50 ميغابايت)
fetch.max.wait.ms: الحد الأقصى لمدة الانتظار قبل إعادة البيانات إذا لم يتم استيفاء
fetch.min.bytes(الافتراضي: 500 مللي ثانية)
في Confluent Cloud، يتطلب تعديل هذه الإعدادات فتح تذكرة دعم عبر Confluent Cloud.
يجلب الموصّل الرسائل من المخزن المؤقت الخاص بإطار العمل عبر عملية استطلاع:
إعدادات الاستطلاع
max.poll.records: الحد الأقصى لعدد السجلات المُعادة في عملية استطلاع واحدة (الافتراضي: 500)
max.partition.fetch.bytes: الحد الأقصى لكمية البيانات لكل تقسيم (الافتراضي: 1048576 / 1 MB)
في Confluent Cloud، يتطلّب تعديل هذه الإعدادات فتح تذكرة دعم عبر Confluent Cloud.
للحصول على أفضل أداء مع ClickHouse، احرص على استخدام دفعات أكبر:
الإعدادات الموصى بها لمعدل النقل العالي
# Increase the number of records per poll
consumer.override.max.poll.records=5000
# Increase the partition fetch size (5 MB)
consumer.override.max.partition.fetch.bytes=5242880
# Optional: Increase minimum fetch size to wait for more data (1 MB)
consumer.override.fetch.min.bytes=1048576
# Optional: Reduce wait time if latency is critical
consumer.override.fetch.max.wait.ms=300
مهم: تمثل إعدادات الجلب في Kafka Connect بيانات مضغوطة، بينما يتلقى ClickHouse بيانات غير مضغوطة. وازن بين هذه الإعدادات وفقًا لنسبة الضغط لديك. المفاضلات:
تتطلب الخصائص المذكورة أعلاه تمكين تجاوزات العميل في إعداد العامل عبر
connector.client.config.override.policy=All. راجع وثائق Kafka Connect لمزيد من المعلومات.
- دفعات أكبر = أداء أفضل لإدخال البيانات إلى ClickHouse، وأجزاء أقل، وعبء إضافي أقل
- دفعات أكبر = استخدام أعلى للذاكرة، واحتمال زيادة زمن الانتقال من البداية إلى النهاية
- دفعات كبيرة جدًا = خطر حدوث timeout، أو أخطاء OutOfMemory، أو تجاوز
max.poll.interval.ms
تُعد عمليات الإدراج غير المتزامنة ميزة فعّالة عندما يرسل الموصّل دفعات صغيرة نسبيًا، أو عندما تريد تحسين إدخال البيانات بشكل أكبر عبر إسناد مسؤولية التجميع إلى ClickHouse.
عمليات الإدراج غير المتزامنة
فكّر في تمكين عمليات الإدراج غير المتزامنة عندما:
متى تستخدم عمليات الإدراج غير المتزامنة
- العديد من الدُفعات الصغيرة: يرسل الموصّل دُفعات صغيرة ومتكررة (< 1000 صف لكل دفعة)
- تزامن مرتفع: تكتب مهام موصّل متعددة إلى الجدول نفسه
- نشر موزّع: تشغيل العديد من مثيلات الموصّل عبر مضيفين مختلفين
- عبء إضافي ناتج عن إنشاء الأجزاء: تواجه أخطاء “عدد كبير جدًا من الأجزاء”
- عبء عمل مختلط: الجمع بين استيعاب البيانات في الوقت الفعلي وأعباء عمل الاستعلامات
- كنت ترسل بالفعل دُفعات كبيرة (> 10,000 صف لكل دفعة) بوتيرة مضبوطة
- كنت تحتاج إلى ظهور البيانات فورًا (يجب أن ترى الاستعلامات البيانات على الفور)
- كانت دلالات ضمان المعالجة مرة واحدة فقط مع
wait_for_async_insert=0تتعارض مع متطلباتك
- كان سيناريو الاستخدام لديك سيستفيد بدلًا من ذلك من تحسينات التجميع على جهة العميل
عند تمكين عمليات الإدراج غير المتزامنة، يقوم ClickHouse بما يلي:
كيف تعمل عمليات الإدراج غير المتزامنة
- يستقبل استعلام الإدراج من الموصّل
- يكتب البيانات إلى مخزن مؤقت في الذاكرة (بدلًا من كتابتها إلى القرص فورًا)
- يعيد نجاح العملية إلى الموصّل (إذا كانت
wait_for_async_insert=0)
- يفرّغ المخزن المؤقت إلى القرص عند تحقق أحد الشروط التالية:
- وصول المخزن المؤقت إلى
async_insert_max_data_size(القيمة الافتراضية: 100 MB)
- انقضاء
async_insert_busy_timeout_msملّي ثانية منذ أول عملية إدراج (القيمة الافتراضية: 1000 ms)
- بلوغ الحد الأقصى لعدد الاستعلامات المتراكمة (
async_insert_max_query_number، القيمة الافتراضية: 100)
- وصول المخزن المؤقت إلى
أضف إعدادات async insert إلى معلَمة التهيئة
تمكين async inserts
clickhouseSettings:
الإعدادات الرئيسية:
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1"
}
}
async_insert=1: تمكين الإدراجات غير المتزامنة
wait_for_async_insert=1(موصى به): ينتظر الموصل حتى تُفرَّغ البيانات إلى تخزين ClickHouse قبل إرسال الإقرار. يوفّر ضمانات للتسليم.
wait_for_async_insert=0: يرسل الموصل الإقرار فورًا بعد التخزين المؤقت. يوفّر أداءً أفضل، لكن قد تُفقد البيانات إذا تعطّل الخادم قبل تفريغها.
يمكنك ضبط سلوك
ضبط سلوك
ضبط سلوك
async insert
flush في
async insert بدقة:
معلمات الضبط الشائعة:
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=104857600,async_insert_busy_timeout_ms=1000"
async_insert_max_data_size(الافتراضي: 104857600 / 100 MB): الحد الأقصى لحجم المخزن المؤقت قبل التفريغ
async_insert_busy_timeout_ms(الافتراضي: 1000): الحد الأقصى للوقت (مللي ثانية) قبل التفريغ
async_insert_stale_timeout_ms(الافتراضي: 0): الوقت (مللي ثانية) منذ آخر عملية إدراج قبل التفريغ
async_insert_max_query_number(الافتراضي: 100): الحد الأقصى لعدد الاستعلامات قبل التفريغ
- الفوائد: أجزاء بيانات أقل، وأداء دمج أفضل، وعبء أقل على CPU، وتحسّن في معدل النقل عند ارتفاع التزامن
- اعتبارات: لا تصبح البيانات قابلة للاستعلام فورًا، مع زيادة طفيفة في زمن الوصول من البداية إلى النهاية
- المخاطر: فقدان البيانات عند تعطل الخادم إذا كانت قيمة
wait_for_async_insert=0، واحتمال زيادة الضغط على الذاكرة مع المخازن المؤقتة الكبيرة
عند استخدام
الإدراجات غير المتزامنة مع ضمان المعالجة مرة واحدة فقط
exactlyOnce=true مع الإدراجات غير المتزامنة:
مهم: استخدم دائمًا
{
"config": {
"exactlyOnce": "true",
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1"
}
}
wait_for_async_insert=1 مع exactly-once لضمان عدم تنفيذ عمليات commit للإزاحة إلا بعد حفظ البيانات بشكل دائم.
لمزيد من المعلومات حول async inserts، راجع وثائق ClickHouse الخاصة بـ async inserts.
زِد التوازي لتحسين معدل النقل:
توازي الموصّل
المهام لكل موصل
تعالج كل مهمة مجموعة فرعية من أقسام موضوع. المزيد من المهام = مزيد من التوازي، ولكن:
"tasks.max": "4"
- الحد الأقصى الفعّال لعدد المهام = عدد أقسام موضوع
- تحتفظ كل مهمة باتصالها الخاص بـ ClickHouse
- المزيد من المهام = عبء إضافي أكبر واحتمال أعلى لحدوث تنازع على الموارد
tasks.max ليعادل عدد أقسام موضوع، ثم اضبطه بناءً على مقاييس CPU ومعدل النقل.
افتراضيًا، يجمع الموصل الرسائل على دفعات لكل قسم. ولزيادة معدل النقل، يمكنك التجميع على دفعات عبر الأقسام:
تجاهل الأقسام عند التجميع على دفعات
** تحذير**: استخدم هذا فقط عندما يكون
"ignorePartitionsWhenBatching": "true"
exactlyOnce=false. يمكن أن يحسّن هذا الإعداد معدل النقل من خلال إنشاء دفعات أكبر، لكنه يفقد ضمانات الترتيب داخل كل قسم.
إذا كان موصل لديك مُعدًّا للاشتراك في عدة موضوعات، وكنت تستخدم
عدة موضوعات عالية الإنتاجية
topic2TableMap لربط الـ موضوعات بالجداول، وكنت تواجه اختناقًا عند الإدراج يؤدي إلى تأخر المستهلك، ففكّر في إنشاء موصل مستقل لكل موضوع بدلًا من ذلك.
يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الدُفعات تُدرَج حاليًا في كل جدول بشكل تسلسلي.
التوصية: عند التعامل مع عدة موضوعات كبيرة الحجم، قم بنشر instance واحدة من موصل لكل موضوع لتحقيق أقصى معدل نقل متوازٍ لعمليات الإدراج.
اختر محرّك جدول ClickHouse المناسب لحالة الاستخدام لديك:
اعتبارات محرّك جدول ClickHouse
MergeTree: الأفضل لمعظم حالات الاستخدام، إذ يوازن بين أداء الاستعلام والإدراج
ReplicatedMergeTree: مطلوب لتحقيق التوفّر العالي، ويضيف عبئًا إضافيًا بسبب النسخ المتماثل
*MergeTreeمع
ORDER BYمضبوط على نحو صحيح: حسّنه بما يلائم أنماط الاستعلام لديك
لإعدادات الإدراج على مستوى الموصّل:
CREATE TABLE my_table (...)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (timestamp, id)
SETTINGS
-- Increase max insert threads for parallel part writing
max_insert_threads = 4,
-- Allow inserts with quorum for reliability (ReplicatedMergeTree)
insert_quorum = 2
"clickhouseSettings": "insert_quorum=2,insert_quorum_timeout=60000"
يحتفظ الموصّل باتصالات HTTP مع ClickHouse. اضبط قيم المهلة للشبكات ذات زمن الوصول المرتفع:
تجميع الاتصالات والمهل الزمنية
"clickhouseSettings": "socket_timeout=300000,connection_timeout=30000"
socket_timeout(الافتراضي: 30000 مللي ثانية): الحد الأقصى لمدة عمليات القراءة
connection_timeout(الافتراضي: 10000 مللي ثانية): الحد الأقصى للوقت اللازم لإنشاء الاتصال
راقب هذه المقاييس الأساسية:
مراقبة الأداء واستكشاف المشكلات
- Consumer lag: استخدم أدوات مراقبة Kafka لتتبّع التأخر في كل تقسيم
- مقاييس الموصل: راقب
receivedRecordsو
recordProcessingTimeو
taskProcessingTimeعبر JMX (راجع Monitoring)
- مقاييس ClickHouse:
system.asynchronous_inserts: راقب استخدام المخزن المؤقت لعملية الإدراج غير المتزامنة
system.parts: راقب عدد الأجزاء لاكتشاف مشكلات الدمج
system.merges: راقب عمليات الدمج النشطة
system.events: تتبّع
InsertedRowsو
InsertedBytesو
FailedInsertQuery
-
|العَرَض
|السبب المحتمل
|الحل
|ارتفاع Consumer lag
|batches صغيرة جدًا
|زِد
max.poll.records، وفعّل عملية الإدراج غير المتزامنة
|أخطاء “Too many parts”
|inserts صغيرة ومتكررة
|فعّل عملية الإدراج غير المتزامنة، وزِد حجم batch
|أخطاء timeout
|حجم batch كبير أو بطء الشبكة
|قلّل حجم batch، وزِد
socket_timeout، وتحقّق من الشبكة
|ارتفاع CPU usage
|عدد كبير جدًا من الأجزاء الصغيرة
|فعّل عملية الإدراج غير المتزامنة، وزِد إعدادات الدمج
|أخطاء OutOfMemory
|حجم batch كبير جدًا
|قلّل
max.poll.records و
max.partition.fetch.bytes
|حمل المهام غير متوازن
|توزيع التقسيمات غير متوازن
|أعد موازنة التقسيمات أو اضبط
tasks.max
ملخص أفضل الممارسات
- ابدأ بالإعدادات الافتراضية، ثم قِس واضبط استنادًا إلى الأداء الفعلي
- فضّل الدُفعات الأكبر: استهدف 10,000-100,000 صف لكل insert متى أمكن
- استخدم عمليات الإدراج غير المتزامنة عند إرسال الكثير من الدُفعات الصغيرة أو عند ارتفاع التزامن
- استخدم دائمًا
wait_for_async_insert=1مع ضمان المعالجة مرة واحدة فقط
- وسّع أفقيًا: زِد
tasks.maxحتى يصل إلى عدد التقسيمات
- موصل واحد لكل topic مرتفع الحجم لتحقيق أقصى إنتاجية
- راقب باستمرار: تتبّع تأخر المستهلك، وعدد الأجزاء، ونشاط الدمج
- اختبر جيدًا: اختبر دائمًا تغييرات التكوين تحت حمل واقعي قبل النشر في بيئة الإنتاج
فيما يلي مثال كامل مُحسَّن لمعدل نقل عالٍ:
مثال: إعداد لمعدل نقل عالٍ
{
"name": "clickhouse-high-throughput",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
"tasks.max": "8",
"topics": "high_volume_topic",
"hostname": "my-clickhouse-host.cloud",
"port": "8443",
"database": "default",
"username": "default",
"password": "<PASSWORD>",
"ssl": "true",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false",
"exactlyOnce": "false",
"ignorePartitionsWhenBatching": "true",
"consumer.override.max.poll.records": "10000",
"consumer.override.max.partition.fetch.bytes": "5242880",
"consumer.override.fetch.min.bytes": "1048576",
"consumer.override.fetch.max.wait.ms": "500",
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=16777216,async_insert_busy_timeout_ms=1000,socket_timeout=300000"
}
}
هذا الإعداد:
تتطلب إعدادات الموصل أعلاه تمكين client overrides في إعدادات العامل عبر
connector.client.config.override.policy=All. راجع وثائق Kafka Connect لمزيد من المعلومات.
- يعالج ما يصل إلى 10,000 سجل في كل عملية poll
- ينشئ batches عبر الأقسام للحصول على عمليات insert أكبر
- يستخدم عملية الإدراج غير المتزامنة مع buffer بسعة 16 ميغابايت
- يشغّل 8 tasks متوازية (طابقها مع عدد الأقسام لديك)
- مُحسَّن لتحقيق أعلى معدل النقل بدلًا من الالتزام الصارم بالترتيب
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
يحدث هذا عندما تكون الإزاحة المخزنة في KeeperMap مختلفة عن الإزاحة المخزنة في Kafka، ويحدث ذلك عادةً عند حذف موضوع أو تعديل الإزاحة يدويًا. لإصلاح ذلك، ستحتاج إلى حذف القيم القديمة المخزنة لذلك الموضوع + التقسيم المحددين:
”عدم تطابق الحالة للموضوع
”عدم تطابق الحالة للموضوع
[someTopic] والتقسيم
[0]”
-- First, identify the database used to store the data.
SELECT * FROM [database].connect_state
-- Identify the key that matches the topic and partition.
ALTER TABLE [database].connect_state DELETE WHERE key = [keyname]
قد يؤثر هذا التعديل في ضمان المعالجة مرة واحدة فقط.
ينصبّ التركيز حاليًا على تحديد الأخطاء العابرة التي يمكن إعادة المحاولة معها، بما في ذلك:
”ما الأخطاء التي سيُعيد الموصل المحاولة معها؟”
ClickHouseException- هذا استثناء عام يمكن أن يطرحه ClickHouse. ويُطرح عادةً عندما يكون الخادم مثقلًا، وتُعد رموز الخطأ التالية عابرة بشكل خاص:
- 3 - UNEXPECTED_END_OF_FILE
- 107 - FILE_DOESNT_EXIST
- 159 - TIMEOUT_EXCEEDED
- 164 - READONLY
- 202 - TOO_MANY_SIMULTANEOUS_QUERIES
- 203 - NO_FREE_CONNECTION
- 209 - SOCKET_TIMEOUT
- 210 - NETWORK_ERROR
- 241 - MEMORY_LIMIT_EXCEEDED
- 242 - TABLE_IS_READ_ONLY
- 252 - TOO_MANY_PARTS
- 285 - TOO_FEW_LIVE_REPLICAS
- 319 - UNKNOWN_STATUS_OF_INSERT
- 425 - SYSTEM_ERROR
- 999 - KEEPER_EXCEPTION
SocketTimeoutException- يُطرح هذا عندما تنتهي مهلة المقبس.
UnknownHostException- يُطرح هذا عندما يتعذر تحديد المضيف.
IOException- يُطرح هذا عندما تكون هناك مشكلة في الشبكة.
من المرجّح أن الحقول في بياناتك لا تتطابق مع الحقول في الجدول، وهذا شائع خصوصًا مع CDC (وتنسيق Debezium). أحد الحلول الشائعة هو إضافة تحويل flatten إلى إعدادات الموصل:
”كل بياناتي فارغة/أصفار”
سيؤدي ذلك إلى تحويل بياناتك من JSON متداخل إلى JSON مُسطَّح (باستخدام
transforms=flatten
transforms.flatten.type=org.apache.kafka.connect.transforms.Flatten$Value
transforms.flatten.delimiter=_
_ كفاصل). وستتبع الحقول في الجدول بعد ذلك التنسيق “field1_field2_field3” (أي “before_id” و”after_id” وما إلى ذلك).
لا تُحفَظ مفاتيح Kafka في حقل القيمة بشكل افتراضي، لكن يمكنك استخدام التحويل
”أريد استخدام مفاتيح Kafka الخاصة بي في ClickHouse”
KeyToValue لنقل المفتاح إلى حقل القيمة (ضمن حقل جديد باسم
_key):
transforms=keyToValue
transforms.keyToValue.type=com.clickhouse.kafka.connect.transforms.KeyToValue
transforms.keyToValue.field=_key