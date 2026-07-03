جميع دوال S3 والجداول متوافقة مع MinIO. وقد تلاحظ معدل نقل أعلى عند استخدام مخازن MinIO المستضافة ذاتيًا، خاصةً عند توفر تقارب شبكي مثالي. كما أن إعدادات MergeTree المعتمدة على التخزين الخلفي متوافقة أيضًا، مع بعض التغييرات الطفيفة في الإعدادات:
هذه الصفحة لا تنطبق على ClickHouse Cloud. الميزة الموثقة هنا غير متاحة في خدمات ClickHouse Cloud. راجع دليل التوافق مع Cloud الخاص بـ ClickHouse لمزيد من المعلومات.
<clickhouse>
<storage_configuration>
...
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>https://min.io/tables//</endpoint>
<access_key_id>your_access_key_id</access_key_id>
<secret_access_key>your_secret_access_key</secret_access_key>
<region></region>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/s3/</metadata_path>
</s3>
<s3_cache>
<type>cache</type>
<disk>s3</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</s3_cache>
</disks>
...
</storage_configuration>
</clickhouse>