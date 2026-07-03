Kafka Connect Sink

• دلالات exactly-once

• يتيح تحكمًا دقيقًا في تحويل البيانات، والتجميع على دفعات، ومعالجة الأخطاء

• يمكن نشره في الشبكات الخاصة

• يتيح النسخ المتماثل في الوقت الفعلي من قواعد البيانات غير المدعومة بعد في ClickPipes عبر Debezium

• لا يدعم دفع البيانات إلى Kafka

• معقد تشغيليًا من حيث الإعداد والصيانة

• يتطلب خبرة في Kafka وKafka Connect