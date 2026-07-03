نفترض أن لديك إلمامًا بـ:
المتطلبات الأساسية
- ClickHouse Connector Sink
- Confluent Cloud
موصل Kafka الرسمي من ClickHouse مع Confluent Cloud
يُعد إنشاء topic على Confluent Cloud عملية بسيطة نسبيًا، وتتوفر إرشادات مفصلة هنا.
إنشاء Topic
ملاحظات مهمة
- يجب أن يكون اسم Kafka topic مطابقًا لاسم جدول ClickHouse. ويمكن تعديل ذلك باستخدام مُحوِّل (على سبيل المثال
ExtractTopic).
- لا تعني زيادة عدد الـ partitions دائمًا أداءً أفضل — راجع دليلنا القادم لمزيد من التفاصيل ونصائح الأداء.
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
اجمع بيانات الاتصال الخاصة بك
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
ثبّت ClickHouse Sink Connector المُدار بالكامل في Confluent Cloud باتباع الوثائق الرسمية.
تثبيت الموصّل
أثناء تهيئة ClickHouse Sink Connector، ستحتاج إلى إدخال التفاصيل التالية:
تهيئة الموصل
- اسم المضيف لخادم ClickHouse
- منفذ خادم ClickHouse (القيمة الافتراضية هي 8443)
- اسم المستخدم وكلمة المرور لخادم ClickHouse
- اسم قاعدة البيانات في ClickHouse التي ستُكتب فيها البيانات
- اسم topic في Kafka الذي سيُستخدم لكتابة البيانات إلى ClickHouse
في Confluent Cloud، يتطلب ضبط بعض الإعدادات، مثل إعدادات الجلب وإعدادات الاستقصاء، فتح حالة دعم عبر Confluent Cloud.
القيود المعروفة
- راجع قائمة قيود الموصلات في الوثائق الرسمية