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المتطلبات الأساسية

نفترض أن لديك إلمامًا بـ:

موصل Kafka الرسمي من ClickHouse مع Confluent Cloud

إنشاء Topic

يُعد إنشاء topic على Confluent Cloud عملية بسيطة نسبيًا، وتتوفر إرشادات مفصلة هنا.

ملاحظات مهمة

  • يجب أن يكون اسم Kafka topic مطابقًا لاسم جدول ClickHouse. ويمكن تعديل ذلك باستخدام مُحوِّل (على سبيل المثال ExtractTopic).
  • لا تعني زيادة عدد الـ partitions دائمًا أداءً أفضل — راجع دليلنا القادم لمزيد من التفاصيل ونصائح الأداء.

اجمع بيانات الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية: تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.

تثبيت الموصّل

ثبّت ClickHouse Sink Connector المُدار بالكامل في Confluent Cloud باتباع الوثائق الرسمية.

تهيئة الموصل

أثناء تهيئة ClickHouse Sink Connector، ستحتاج إلى إدخال التفاصيل التالية:
  • اسم المضيف لخادم ClickHouse
  • منفذ خادم ClickHouse (القيمة الافتراضية هي 8443)
  • اسم المستخدم وكلمة المرور لخادم ClickHouse
  • اسم قاعدة البيانات في ClickHouse التي ستُكتب فيها البيانات
  • اسم topic في Kafka الذي سيُستخدم لكتابة البيانات إلى ClickHouse
تدعم واجهة مستخدم Confluent Cloud خيارات تهيئة متقدمة لضبط فترات الاستقصاء وأحجام الدُفعات والمعلمات الأخرى لتحسين الأداء.
في Confluent Cloud، يتطلب ضبط بعض الإعدادات، مثل إعدادات الجلب وإعدادات الاستقصاء، فتح حالة دعم عبر Confluent Cloud.

القيود المعروفة

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦