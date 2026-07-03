موصل Kafka الرسمي من ClickHouse مع Amazon MSK

ملاحظة: السياسة المعروضة في الفيديو واسعة الصلاحيات، وهي مخصّصة للبدء السريع فقط. راجع أدناه إرشادات IAM الخاصة بمبدأ أقل الامتيازات.

​ المتطلبات الأساسية

نفترض ما يلي:

أنك على دراية بـ ClickHouse Connector Sink،

أنك على دراية بـ Amazon MSK وموصلات MSK. نوصي بالرجوع إلى دليل البدء لـ Amazon MSK ودليل MSK Connect.

​ موصل Kafka الرسمي من ClickHouse مع Amazon MSK

​ اجمع بيانات الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:

المعلمات الوصف HOST and PORT عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS. DATABASE NAME افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم default . استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. USERNAME and PASSWORD افتراضيًا، يكون اسم المستخدم default . استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.

تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:

اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl .

إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.

connector.class=com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector tasks.max=1 topics=<topic_name> ssl=true security.protocol=SSL hostname=<hostname> database=<database_name> password=<password> ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks port=8443 value.converter.schemas.enable=false value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter exactlyOnce=true username=default schemas.enable=false

​ أذونات IAM الموصى بها (مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات)

استخدم أقل مجموعة من الأذونات المطلوبة لإعدادك. ابدأ بالأساس أدناه، ولا تُضِف الخدمات الاختيارية إلا إذا كنت تستخدمها.

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Sid" : "MSKClusterAccess" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "kafka:DescribeCluster" , "kafka:GetBootstrapBrokers" , "kafka:DescribeClusterV2" , "kafka:ListClusters" , "kafka:ListClustersV2" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "KafkaAuthorization" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "kafka-cluster:Connect" , "kafka-cluster:DescribeCluster" , "kafka-cluster:DescribeGroup" , "kafka-cluster:DescribeTopic" , "kafka-cluster:ReadData" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "OptionalGlueSchemaRegistry" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "glue:GetSchema*" , "glue:ListSchemas" , "glue:ListSchemaVersions" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "OptionalSecretsManager" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "secretsmanager:GetSecretValue" ], "Resource" : [ "arn:aws:secretsmanager:<region>:<account-id>:secret:<your-secret-name>*" ] }, { "Sid" : "OptionalS3Read" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "s3:GetObject" ], "Resource" : "arn:aws:s3:::<your-bucket>/<optional-prefix>/*" } ] }

استخدم قسم Glue فقط إذا كنت تستخدم AWS Glue Schema Registry.

استخدم قسم Secrets Manager فقط إذا كنت تجلب بيانات الاعتماد/مخازن الثقة من Secrets Manager. احصر ARN في النطاق المطلوب.

استخدم قسم S3 فقط إذا كنت تحمّل الملفات (مثل truststore) من S3. احصر النطاق في bucket/البادئة.

​ تحسين الأداء

تتمثل إحدى طرق تحسين الأداء في ضبط حجم الدفعة وعدد السجلات التي تُجلَب من Kafka، وذلك بإضافة ما يلي إلى إعدادات العامل:

consumer.max.poll.records=[NUMBER OF RECORDS] consumer.max.partition.fetch.bytes=[NUMBER OF RECORDS * RECORD SIZE IN BYTES]

ستختلف القيم التي تستخدمها وفقًا للعدد المطلوب من السجلات وحجم كل سجل. على سبيل المثال، القيم الافتراضية هي:

consumer.max.poll.records=500 consumer.max.partition.fetch.bytes=1048576

Amazon MSK. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل (سواء بشأن التنفيذ أو الاعتبارات الأخرى) في الوثائق الرسمية لكلٍّ من Kafka

​ ملاحظات حول الشبكات الخاصة بـ MSK Connect

لكي يتمكن MSK Connect من الاتصال بـ ClickHouse، نوصي بأن تكون مجموعة MSK الخاصة بك ضمن شبكة فرعية خاصة مع NAT gateway خاص متصل بالإنترنت. ترد أدناه إرشادات إعداد ذلك. لاحظ أن الشبكات الفرعية العامة مدعومة، لكنها غير موصى بها بسبب الحاجة إلى تعيين عنوان Elastic IP باستمرار إلى ENI لديك. توفر AWS مزيدًا من التفاصيل هنا