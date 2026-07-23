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إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud على Google Cloud، فلا تنطبق عليك هذه الصفحة لأن خدماتك تستخدم بالفعل Google Cloud Storage. وإذا كنت تبحث عن كيفية تنفيذ SELECT أو INSERT على بيانات GCS، فيُرجى مراجعة دالة الجدول gcs.
يدرك ClickHouse أن GCS توفّر حلّ تخزين جذابًا إذا كنت تسعى إلى فصل التخزين عن الحوسبة. ولدعم ذلك، تتوفر إمكانية استخدام GCS كطبقة تخزين لمحرك MergeTree. ويتيح لك هذا الاستفادة من قابلية التوسع والمزايا من حيث التكلفة التي توفّرها GCS، إلى جانب أداء عمليات insert وquery في محرك MergeTree.

MergeTree المدعوم بـ GCS

إنشاء قرص

لاستخدام حاوية GCS كقرص، يجب أولاً التصريح بها ضمن إعدادات ClickHouse في ملف داخل conf.d. يوضّح المثال أدناه تعريف قرص GCS. يتضمن هذا الإعداد عدة أقسام لإعداد “القرص” في GCS، وذاكرة التخزين المؤقت، والسياسة التي تُحدَّد في استعلامات DDL عند إنشاء الجداول على قرص GCS. ويرد شرح كل منها أدناه.

تهيئة التخزين > disks > gcs

يظهر هذا الجزء من التهيئة في القسم المميز، ويحدّد ما يلي:
  • نوع القرص هو s3 لأن واجهة برمجة تطبيقات S3 مستخدمة.
  • نقطة النهاية كما توفّرها GCS
  • مفتاح HMAC والسرّ الخاصّان بحساب الخدمة
  • مسار البيانات الوصفية على القرص المحلي

إعدادات التخزين > الأقراص > ذاكرة التخزين المؤقت

يُفعّل مثال الإعدادات الموضّح أدناه ذاكرة تخزين مؤقت في الذاكرة بسعة 10Gi للقرص gcs.

إعدادات التخزين > السياسات > gcs_main

تتيح سياسات إعدادات التخزين اختيار مكان تخزين البيانات. وتسمح السياسة المبرزة أدناه بتخزين البيانات على القرص gcs عبر تحديد السياسة gcs_main. على سبيل المثال، CREATE TABLE ... SETTINGS storage_policy='gcs_main'.
يمكن العثور على قائمة كاملة بالإعدادات المرتبطة بتعريف هذا القرص هنا.

إنشاء جدول

بافتراض أنك قمت بتهيئة القرص لاستخدام حاوية تخزين مع صلاحية الكتابة، ينبغي أن تتمكن من إنشاء جدول كما في المثال أدناه. وللاختصار، نستخدم مجموعة فرعية من أعمدة بيانات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك ونرسل البيانات مباشرةً إلى الجدول المدعوم من GCS:
اعتمادًا على العتاد، قد تستغرق عملية الإدراج الأخيرة لمليون صف بضع دقائق حتى تكتمل. يمكنك التحقق من التقدم عبر جدول system.processes. لا تتردد في تعديل عدد الصفوف حتى حد 10 ملايين واستكشاف بعض الاستعلامات النموذجية.

التعامل مع النسخ المتماثل

يمكن تحقيق النسخ المتماثل باستخدام أقراص GCS عبر محرك الجدول ReplicatedMergeTree. راجع دليل نسخ جزء بيانات واحد متماثلًا عبر منطقتين من GCP باستخدام GCS للاطلاع على التفاصيل.

تعرّف على المزيد

تتوافق واجهة XML لـ Cloud Storage مع بعض الأدوات والمكتبات التي تعمل مع خدمات مثل Amazon Simple Storage Service ‏(Amazon S3). لمزيد من المعلومات حول ضبط سلاسل التنفيذ، راجع تحسين الأداء.

استخدام Google Cloud Storage ‏(GCS)

يُستخدم تخزين الكائنات افتراضيًا في ClickHouse Cloud، لذا لا تحتاج إلى اتباع هذا الإجراء إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud.

تخطيط النشر

كُتب هذا الدليل العملي لشرح عملية نشر ClickHouse مكرّر يعمل على Google Cloud ويستخدم Google Cloud Storage ‏(GCS) بوصفه «type» لقرص التخزين في ClickHouse. في هذا الدليل العملي، ستنشر عقد ClickHouse server على أجهزة VM في Google Cloud Engine، مع حاوية GCS مخصّص للتخزين لكل عقدة. ويجري تنسيق النسخ المتماثل بواسطة مجموعة من عقد ClickHouse Keeper، والتي تُنشر أيضًا كأجهزة VM. متطلبات نموذجية للتوافر العالي:
  • عقدتا ClickHouse server في منطقتين من GCP
  • حاوية GCS عدد 2، منشوران في المنطقتين نفسيهما اللتين توجد فيهما عقدتا ClickHouse server
  • ثلاث عقد ClickHouse Keeper، اثنتان منها منشورتان في المنطقتين نفسيهما اللتين توجد فيهما عقدتا ClickHouse server. ويمكن أن تكون العقدة الثالثة في المنطقة نفسها لإحدى أول عقدتَي Keeper، ولكن ضمن نطاق توافر مختلف.
يتطلب ClickHouse Keeper عقدتين ليعمل، لذا يلزم وجود ثلاث عقد لتحقيق التوافر العالي.

تجهيز الآلات الافتراضية

قم بنشر خمس آلات افتراضية في ثلاث مناطق: * يمكن أن تكون هذه منطقة توافر مختلفة ضمن نفس المنطقة الخاصة بـ 1 أو 2.

نشر ClickHouse

قم بنشر ClickHouse على مضيفين؛ وفي إعدادات المثال يُسمَّيان chnode1 وchnode2. ضع chnode1 في إحدى مناطق GCP، وchnode2 في منطقة أخرى. في هذا الدليل، تُستخدم us-east1 وus-east4 لكلٍّ من الأجهزة الافتراضية في Compute Engine وحاويات GCS.
لا تبدأ clickhouse server إلا بعد إعداده. اكتفِ بتثبيته فقط.
ارجع إلى تعليمات التثبيت عند تنفيذ خطوات النشر على عُقد خادم ClickHouse.

نشر ClickHouse Keeper

انشر ClickHouse Keeper على ثلاثة مضيفين. وفي نماذج الإعداد هذه، تُسمّى keepernode1 وkeepernode2 وkeepernode3. يمكن نشر keepernode1 في المنطقة نفسها التي يوجد فيها chnode1، وkeepernode2 مع chnode2، وkeepernode3 في أيٍّ من المنطقتين، ولكن في منطقة توافر مختلفة عن عقدة ClickHouse في تلك المنطقة. راجع تعليمات التثبيت عند تنفيذ خطوات النشر على عقد ClickHouse Keeper.

إنشاء حاويتين

سيُوضَع خادما ClickHouse في منطقتين مختلفتين لتحقيق التوفّر العالي. وستكون لكلٍّ منهما حاوية GCS في المنطقة نفسها. في Cloud Storage > Buckets، اختر CREATE BUCKET. في هذا الدليل العملي، ستُنشأ حاويتان: واحدة في us-east1 وأخرى في us-east4. يجب أن تكون الحاويتان ضمن منطقة واحدة، وبفئة التخزين القياسية، وغير عامّتَين. وعندما يُطلب منك ذلك، فعِّل منع الوصول العام. لا تُنشئ مجلدات، إذ سيُنشئها ClickHouse عند الكتابة إلى وحدة التخزين. إذا كنت بحاجة إلى إرشادات خطوة بخطوة لإنشاء حاويات GCS ومفتاح HMAC، فوسِّع إنشاء حاويات GCS ومفتاح HMAC وتابع:

ch_bucket_us_east1

إنشاء حاوية GCS في US East 1

ch_bucket_us_east4

إنشاء حاوية GCS في US East 4

إنشاء مفتاح وصول

إنشاء HMAC Key and Secret لحساب خدمة

افتح Cloud Storage > Settings > Interoperability ثم اختر إما Access key موجودًا أو CREATE A KEY FOR A SERVICE ACCOUNT. يشرح هذا الدليل مسار إنشاء مفتاح جديد لحساب خدمة جديد.
إنشاء مفتاح HMAC لحساب خدمة في GCS

إضافة حساب خدمة جديد

إذا كان هذا المشروع لا يحتوي على أي حساب خدمة موجود، فاختر CREATE NEW ACCOUNT.
إضافة حساب خدمة جديد في GCS
هناك ثلاث خطوات لإنشاء حساب الخدمة. في الخطوة الأولى، امنح الحساب اسمًا مناسبًا ومعرّفًا ووصفًا.
تحديد اسم ومعرّف حساب خدمة جديد في GCS
في مربع حوار إعدادات Interoperability، يُوصى بدور IAM Storage Object Admin؛ حدّد هذا الدور في الخطوة الثانية.
تحديد دور IAM Storage Object Admin في GCS
الخطوة الثالثة اختيارية ولا تُستخدم في هذا الدليل. يمكنك السماح للمستخدمين بهذه الامتيازات وفقًا لسياساتك.
تهيئة إعدادات إضافية لحساب الخدمة الجديد في GCS
سيُعرض مفتاح HMAC الخاص بحساب الخدمة. احفظ هذه المعلومات، إذ ستُستخدم في إعداد ClickHouse.
استرداد مفتاح HMAC الذي تم إنشاؤه لـ GCS

تهيئة ClickHouse Keeper

تستخدم جميع عقد ClickHouse Keeper ملف التهيئة نفسه، باستثناء السطر server_id (أول سطر مميز أدناه). عدّل الملف بإدراج أسماء المضيفين الخاصة بخوادم ClickHouse Keeper لديك، وعلى كل خادم اضبط server_id بحيث يطابق إدخال server المناسب في raft_configuration. ونظرًا لأن server_id في هذا المثال مضبوط على 3، فقد ميّزنا الأسطر المطابقة في raft_configuration.
  • عدّل الملف باستخدام أسماء المضيفين لديك، وتأكد من إمكانية حلّها من عُقد ClickHouse server وعُقد Keeper
  • انسخ الملف إلى موقعه (/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml على كل خوادم Keeper)
  • عدّل server_id على كل جهاز، استنادًا إلى رقم الإدخال الخاص به في raft_configuration
/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml

تهيئة خادم ClickHouse

أفضل الممارساتستطلب منك بعض الخطوات في هذا الدليل وضع ملف تهيئة في /etc/clickhouse-server/config.d/. هذا هو الموقع الافتراضي في أنظمة Linux لملفات تجاوز التهيئة. عند وضع هذه الملفات في ذلك الدليل، يدمج ClickHouse محتواها مع التهيئة الافتراضية. ومن خلال وضع هذه الملفات في الدليل config.d، ستتجنب فقدان تهيئتك أثناء الترقية.

الشبكة

بشكل افتراضي، يستمع ClickHouse على واجهة loopback، وفي إعداد يستخدم النسخ المتماثل تكون الحاجة إلى الاتصال الشبكي بين الأجهزة ضرورية. اجعله يستمع على جميع الواجهات:
/etc/clickhouse-server/config.d/network.xml

خوادم ClickHouse Keeper البعيدة

تتم إدارة النسخ المتماثل بواسطة ClickHouse Keeper. يحدِّد ملف التهيئة هذا عُقد ClickHouse Keeper بحسب اسم المضيف ورقم المنفذ.
  • عدِّل أسماء المضيفين لتطابق خوادم Keeper لديك
/etc/clickhouse-server/config.d/use-keeper.xml

خوادم ClickHouse البعيدة

يحدّد هذا الملف اسم المضيف والمنفذ لكل خادم ClickHouse في العنقود. يحتوي ملف التكوين الافتراضي على تعريفات نموذجية للعناقيد، ولعرض العناقيد المكتمل تكوينها فقط، أُضيف الوسم replace="true" إلى الإدخال remote_servers بحيث إنه عند دمج هذا التكوين مع التكوين الافتراضي، يستبدل قسم remote_servers بدلًا من الإضافة إليه.
  • حرّر الملف بإدخال أسماء المضيفين الخاصة بك، وتأكد من إمكانية حلّها من عُقد خادم ClickHouse
/etc/clickhouse-server/config.d/remote-servers.xml

تحديد هوية النسخة المتماثلة

يحدّد هذا الملف الإعدادات المرتبطة بمسار ClickHouse Keeper. وتحديدًا، وحدات الماكرو المستخدمة لتحديد النسخة المتماثلة التي تنتمي إليها البيانات. على أحد الخوادم، يجب تحديد النسخة المتماثلة على أنها replica_1، وعلى الخادم الآخر replica_2. يمكن تغيير الأسماء؛ فاستنادًا إلى مثالنا حيث تُخزَّن إحدى النسختين المتماثلتين في ساوث كارولاينا والأخرى في شمال فرجينيا، يمكن أن تكون القيم carolina وvirginia؛ فقط تأكد من أنها مختلفة على كل جهاز.
/etc/clickhouse-server/config.d/macros.xml

التخزين في GCS

يتضمن إعداد التخزين في ClickHouse كلاً من disks وpolicies. يحمل الـ disk الذي يجري إعداده أدناه الاسم gcs، وهو من type s3. ويكون النوع s3 لأن ClickHouse يتعامل مع حاوية GCS كما لو أنه حاوية AWS S3. ستحتاج إلى نسختين من هذا الإعداد، واحدة لكل عقدة من عقد ClickHouse server. يجب إجراء عمليات الاستبدال التالية في الإعداد أدناه. تختلف عمليات الاستبدال هذه بين عقدتي ClickHouse server:
  • يجب ضبط REPLICA 1 BUCKET على اسم الـ حاوية الموجود في نفس الـ Region الخاصة بالخادم
  • يجب تغيير REPLICA 1 FOLDER إلى replica_1 على أحد الخادمين، وإلى replica_2 على الخادم الآخر
عمليات الاستبدال التالية مشتركة بين العقدتين:
  • يجب ضبط access_key_id على HMAC Key الذي تم إنشاؤه سابقًا
  • يجب ضبط secret_access_key على HMAC Secret الذي تم إنشاؤه سابقًا
/etc/clickhouse-server/config.d/storage.xml

تشغيل ClickHouse Keeper

استخدم الأوامر المناسبة لنظام التشغيل لديك، على سبيل المثال:

التحقّق من حالة ClickHouse Keeper

أرسل الأوامر إلى ClickHouse Keeper باستخدام netcat. على سبيل المثال، يُرجع mntr حالة عنقود ClickHouse Keeper. وإذا شغّلت الأمر على كل عقدة من عقد Keeper، فسترى أن إحداها هي القائد، وأن العقدتين الأخريين تابعتان:

تشغيل ClickHouse server

على chnode1 وchnode، شغّل:

التحقق

تحقّق من تهيئة القرص

يجب أن يتضمّن system.disks سجلات لكل قرص:
  • default
  • gcs
  • cache

تحقّق من أن الجداول التي أُنشئت على العنقود قد أُنشئت أيضًا على كلتا العقدتين

تحقّق من إمكانية إدخال البيانات

تحقّق من أن سياسة التخزين gcs_main مستخدمة للجدول.

تحقّق في Google Cloud Console

عند النظر إلى حاويات التخزين، سترى أنه تم إنشاء مجلد في كل حاوية بالاسم المستخدم في ملف التكوين storage.xml. وسِّع المجلدات وسترى العديد من الملفات التي تمثل أقسام البيانات.

الحاوية الخاصة بالنسخة المتماثلة الأولى

حاوية النسخة المتماثلة الثانية

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦