يدرك ClickHouse أن GCS توفّر حلّ تخزين جذابًا إذا كنت تسعى إلى فصل التخزين عن الحوسبة. ولدعم ذلك، تتوفر إمكانية استخدام GCS كطبقة تخزين لمحرك MergeTree. ويتيح لك هذا الاستفادة من قابلية التوسع والمزايا من حيث التكلفة التي توفّرها GCS، إلى جانب أداء عمليات
إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud على Google Cloud، فلا تنطبق عليك هذه الصفحة لأن خدماتك تستخدم بالفعل Google Cloud Storage. وإذا كنت تبحث عن كيفية تنفيذ
SELECT أو
INSERT على بيانات GCS، فيُرجى مراجعة دالة الجدول
gcs.
insert و
query في محرك MergeTree.
MergeTree المدعوم بـ GCS
لاستخدام حاوية GCS كقرص، يجب أولاً التصريح بها ضمن إعدادات ClickHouse في ملف داخل
إنشاء قرص
conf.d. يوضّح المثال أدناه تعريف قرص GCS. يتضمن هذا الإعداد عدة أقسام لإعداد “القرص” في GCS، وذاكرة التخزين المؤقت، والسياسة التي تُحدَّد في استعلامات DDL عند إنشاء الجداول على قرص GCS. ويرد شرح كل منها أدناه.
يظهر هذا الجزء من التهيئة في القسم المميز، ويحدّد ما يلي:
تهيئة التخزين > disks > gcs
- نوع القرص هو
s3لأن واجهة برمجة تطبيقات S3 مستخدمة.
- نقطة النهاية كما توفّرها GCS
- مفتاح HMAC والسرّ الخاصّان بحساب الخدمة
- مسار البيانات الوصفية على القرص المحلي
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
يُفعّل مثال الإعدادات الموضّح أدناه ذاكرة تخزين مؤقت في الذاكرة بسعة 10Gi للقرص
إعدادات التخزين > الأقراص > ذاكرة التخزين المؤقت
gcs.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
<gcs_cache>
<type>cache</type>
<disk>gcs</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</gcs_cache>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs_cache</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
تتيح سياسات إعدادات التخزين اختيار مكان تخزين البيانات. وتسمح السياسة المبرزة أدناه بتخزين البيانات على القرص
إعدادات التخزين > السياسات > gcs_main
gcs عبر تحديد السياسة
gcs_main. على سبيل المثال،
CREATE TABLE ... SETTINGS storage_policy='gcs_main'.
يمكن العثور على قائمة كاملة بالإعدادات المرتبطة بتعريف هذا القرص هنا.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
بافتراض أنك قمت بتهيئة القرص لاستخدام حاوية تخزين مع صلاحية الكتابة، ينبغي أن تتمكن من إنشاء جدول كما في المثال أدناه. وللاختصار، نستخدم مجموعة فرعية من أعمدة بيانات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك ونرسل البيانات مباشرةً إلى الجدول المدعوم من GCS:
إنشاء جدول
CREATE TABLE trips_gcs
(
`trip_id` UInt32,
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_datetime` DateTime,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`tip_amount` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4)
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime
SETTINGS storage_policy='gcs_main'
اعتمادًا على العتاد، قد تستغرق عملية الإدراج الأخيرة لمليون صف بضع دقائق حتى تكتمل. يمكنك التحقق من التقدم عبر جدول system.processes. لا تتردد في تعديل عدد الصفوف حتى حد 10 ملايين واستكشاف بعض الاستعلامات النموذجية.
INSERT INTO trips_gcs SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, pickup_longitude, pickup_latitude, dropoff_longitude, dropoff_latitude, passenger_count, trip_distance, tip_amount, total_amount, payment_type FROM s3('https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz', 'TabSeparatedWithNames') LIMIT 1000000;
SELECT passenger_count, avg(tip_amount) AS avg_tip, avg(total_amount) AS avg_amount FROM trips_gcs GROUP BY passenger_count;
يمكن تحقيق النسخ المتماثل باستخدام أقراص GCS عبر محرك الجدول
التعامل مع النسخ المتماثل
ReplicatedMergeTree. راجع دليل نسخ جزء بيانات واحد متماثلًا عبر منطقتين من GCP باستخدام GCS للاطلاع على التفاصيل.
تتوافق واجهة XML لـ Cloud Storage مع بعض الأدوات والمكتبات التي تعمل مع خدمات مثل Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). لمزيد من المعلومات حول ضبط سلاسل التنفيذ، راجع تحسين الأداء.
تعرّف على المزيد
استخدام Google Cloud Storage (GCS)
كُتب هذا الدليل العملي لشرح عملية نشر ClickHouse مكرّر يعمل على Google Cloud ويستخدم Google Cloud Storage (GCS) بوصفه «type» لقرص التخزين في ClickHouse. في هذا الدليل العملي، ستنشر عقد ClickHouse server على أجهزة VM في Google Cloud Engine، مع حاوية GCS مخصّص للتخزين لكل عقدة. ويجري تنسيق النسخ المتماثل بواسطة مجموعة من عقد ClickHouse Keeper، والتي تُنشر أيضًا كأجهزة VM. متطلبات نموذجية للتوافر العالي:
تخطيط النشر
- عقدتا ClickHouse server في منطقتين من GCP
- حاوية GCS عدد 2، منشوران في المنطقتين نفسيهما اللتين توجد فيهما عقدتا ClickHouse server
- ثلاث عقد ClickHouse Keeper، اثنتان منها منشورتان في المنطقتين نفسيهما اللتين توجد فيهما عقدتا ClickHouse server. ويمكن أن تكون العقدة الثالثة في المنطقة نفسها لإحدى أول عقدتَي Keeper، ولكن ضمن نطاق توافر مختلف.
قم بنشر خمس آلات افتراضية في ثلاث مناطق:
تجهيز الآلات الافتراضية
|المنطقة
|ClickHouse Server
|حاوية
|ClickHouse Keeper
|1
chnode1
bucket_regionname
keepernode1
|2
chnode2
bucket_regionname
keepernode2
|3
*
keepernode3
* يمكن أن تكون هذه منطقة توافر مختلفة ضمن نفس المنطقة الخاصة بـ 1 أو 2.
قم بنشر ClickHouse على مضيفين؛ وفي إعدادات المثال يُسمَّيان
نشر ClickHouse
chnode1 و
chnode2.
ضع
chnode1 في إحدى مناطق GCP، و
chnode2 في منطقة أخرى. في هذا الدليل، تُستخدم
us-east1 و
us-east4 لكلٍّ من الأجهزة الافتراضية في Compute Engine وحاويات GCS.
ارجع إلى تعليمات التثبيت عند تنفيذ خطوات النشر على عُقد خادم ClickHouse.
لا تبدأ
clickhouse server إلا بعد إعداده. اكتفِ بتثبيته فقط.
انشر ClickHouse Keeper على ثلاثة مضيفين. وفي نماذج الإعداد هذه، تُسمّى
نشر ClickHouse Keeper
keepernode1 و
keepernode2 و
keepernode3. يمكن نشر
keepernode1 في المنطقة نفسها التي يوجد فيها
chnode1، و
keepernode2 مع
chnode2، و
keepernode3 في أيٍّ من المنطقتين، ولكن في منطقة توافر مختلفة عن عقدة ClickHouse في تلك المنطقة.
راجع تعليمات التثبيت عند تنفيذ خطوات النشر على عقد ClickHouse Keeper.
سيُوضَع خادما ClickHouse في منطقتين مختلفتين لتحقيق التوفّر العالي. وستكون لكلٍّ منهما حاوية GCS في المنطقة نفسها. في Cloud Storage > Buckets، اختر CREATE BUCKET. في هذا الدليل العملي، ستُنشأ حاويتان: واحدة في
إنشاء حاويتين
us-east1 وأخرى في
us-east4. يجب أن تكون الحاويتان ضمن منطقة واحدة، وبفئة التخزين القياسية، وغير عامّتَين. وعندما يُطلب منك ذلك، فعِّل منع الوصول العام. لا تُنشئ مجلدات، إذ سيُنشئها ClickHouse عند الكتابة إلى وحدة التخزين.
إذا كنت بحاجة إلى إرشادات خطوة بخطوة لإنشاء حاويات GCS ومفتاح HMAC، فوسِّع إنشاء حاويات GCS ومفتاح HMAC وتابع:
إنشاء حاويات GCS ومفتاح HMAC
إنشاء حاويات GCS ومفتاح HMAC
ch_bucket_us_east1
ch_bucket_us_east4
إنشاء مفتاح وصول
إنشاء HMAC Key and Secret لحساب خدمةافتح Cloud Storage > Settings > Interoperability ثم اختر إما Access key موجودًا أو CREATE A KEY FOR A SERVICE ACCOUNT. يشرح هذا الدليل مسار إنشاء مفتاح جديد لحساب خدمة جديد.
إضافة حساب خدمة جديدإذا كان هذا المشروع لا يحتوي على أي حساب خدمة موجود، فاختر CREATE NEW ACCOUNT.
هناك ثلاث خطوات لإنشاء حساب الخدمة. في الخطوة الأولى، امنح الحساب اسمًا مناسبًا ومعرّفًا ووصفًا.
في مربع حوار إعدادات Interoperability، يُوصى بدور IAM Storage Object Admin؛ حدّد هذا الدور في الخطوة الثانية.
الخطوة الثالثة اختيارية ولا تُستخدم في هذا الدليل. يمكنك السماح للمستخدمين بهذه الامتيازات وفقًا لسياساتك.
سيُعرض مفتاح HMAC الخاص بحساب الخدمة. احفظ هذه المعلومات، إذ ستُستخدم في إعداد ClickHouse.
تستخدم جميع عقد ClickHouse Keeper ملف التهيئة نفسه، باستثناء السطر
تهيئة ClickHouse Keeper
server_id (أول سطر مميز أدناه). عدّل الملف بإدراج أسماء المضيفين الخاصة بخوادم ClickHouse Keeper لديك، وعلى كل خادم اضبط
server_id بحيث يطابق إدخال
server المناسب في
raft_configuration. ونظرًا لأن
server_id في هذا المثال مضبوط على
3، فقد ميّزنا الأسطر المطابقة في
raft_configuration.
- عدّل الملف باستخدام أسماء المضيفين لديك، وتأكد من إمكانية حلّها من عُقد ClickHouse server وعُقد Keeper
- انسخ الملف إلى موقعه (
/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xmlعلى كل خوادم Keeper)
- عدّل
server_idعلى كل جهاز، استنادًا إلى رقم الإدخال الخاص به في
raft_configuration
/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
<clickhouse>
<logger>
<level>trace</level>
<log>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<keeper_server>
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>3</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>warning</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>keepernode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>keepernode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>keepernode3.us-east5-a.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
</clickhouse>
تهيئة خادم ClickHouse
أفضل الممارساتستطلب منك بعض الخطوات في هذا الدليل وضع ملف تهيئة في
/etc/clickhouse-server/config.d/. هذا هو الموقع الافتراضي في أنظمة Linux لملفات تجاوز التهيئة. عند وضع هذه الملفات في ذلك الدليل، يدمج ClickHouse محتواها مع التهيئة الافتراضية. ومن خلال وضع هذه الملفات في الدليل
config.d، ستتجنب فقدان تهيئتك أثناء الترقية.
بشكل افتراضي، يستمع ClickHouse على واجهة loopback، وفي إعداد يستخدم النسخ المتماثل تكون الحاجة إلى الاتصال الشبكي بين الأجهزة ضرورية. اجعله يستمع على جميع الواجهات:
الشبكة
/etc/clickhouse-server/config.d/network.xml
<clickhouse>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
</clickhouse>
تتم إدارة النسخ المتماثل بواسطة ClickHouse Keeper. يحدِّد ملف التهيئة هذا عُقد ClickHouse Keeper بحسب اسم المضيف ورقم المنفذ.
خوادم ClickHouse Keeper البعيدة
- عدِّل أسماء المضيفين لتطابق خوادم Keeper لديك
/etc/clickhouse-server/config.d/use-keeper.xml
<clickhouse>
<zookeeper>
<node index="1">
<host>keepernode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
<node index="2">
<host>keepernode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
<node index="3">
<host>keepernode3.us-east5-a.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
</clickhouse>
يحدّد هذا الملف اسم المضيف والمنفذ لكل خادم ClickHouse في العنقود. يحتوي ملف التكوين الافتراضي على تعريفات نموذجية للعناقيد، ولعرض العناقيد المكتمل تكوينها فقط، أُضيف الوسم
خوادم ClickHouse البعيدة
replace="true" إلى الإدخال
remote_servers بحيث إنه عند دمج هذا التكوين مع التكوين الافتراضي، يستبدل قسم
remote_servers بدلًا من الإضافة إليه.
- حرّر الملف بإدخال أسماء المضيفين الخاصة بك، وتأكد من إمكانية حلّها من عُقد خادم ClickHouse
/etc/clickhouse-server/config.d/remote-servers.xml
<clickhouse>
<remote_servers replace="true">
<cluster_1S_2R>
<shard>
<replica>
<host>chnode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>chnode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
</clickhouse>
يحدّد هذا الملف الإعدادات المرتبطة بمسار ClickHouse Keeper. وتحديدًا، وحدات الماكرو المستخدمة لتحديد النسخة المتماثلة التي تنتمي إليها البيانات. على أحد الخوادم، يجب تحديد النسخة المتماثلة على أنها
تحديد هوية النسخة المتماثلة
replica_1، وعلى الخادم الآخر
replica_2. يمكن تغيير الأسماء؛ فاستنادًا إلى مثالنا حيث تُخزَّن إحدى النسختين المتماثلتين في ساوث كارولاينا والأخرى في شمال فرجينيا، يمكن أن تكون القيم
carolina و
virginia؛ فقط تأكد من أنها مختلفة على كل جهاز.
/etc/clickhouse-server/config.d/macros.xml
<clickhouse>
<distributed_ddl>
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
<macros>
<cluster>cluster_1S_2R</cluster>
<shard>1</shard>
<replica>replica_1</replica>
</macros>
</clickhouse>
يتضمن إعداد التخزين في ClickHouse كلاً من
التخزين في GCS
disks و
policies. يحمل الـ
disk الذي يجري إعداده أدناه الاسم
gcs، وهو من
type
s3. ويكون النوع
s3 لأن ClickHouse يتعامل مع حاوية GCS كما لو أنه حاوية AWS S3. ستحتاج إلى نسختين من هذا الإعداد، واحدة لكل عقدة من عقد ClickHouse server.
يجب إجراء عمليات الاستبدال التالية في الإعداد أدناه.
تختلف عمليات الاستبدال هذه بين عقدتي ClickHouse server:
- يجب ضبط
REPLICA 1 BUCKETعلى اسم الـ حاوية الموجود في نفس الـ Region الخاصة بالخادم
- يجب تغيير
REPLICA 1 FOLDERإلى
replica_1على أحد الخادمين، وإلى
replica_2على الخادم الآخر
- يجب ضبط
access_key_idعلى HMAC Key الذي تم إنشاؤه سابقًا
- يجب ضبط
secret_access_keyعلى HMAC Secret الذي تم إنشاؤه سابقًا
/etc/clickhouse-server/config.d/storage.xml
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/REPLICA 1 BUCKET/REPLICA 1 FOLDER/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
<cache>
<type>cache</type>
<disk>gcs</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</cache>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
استخدم الأوامر المناسبة لنظام التشغيل لديك، على سبيل المثال:
تشغيل ClickHouse Keeper
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper
أرسل الأوامر إلى ClickHouse Keeper باستخدام
التحقّق من حالة ClickHouse Keeper
netcat. على سبيل المثال، يُرجع
mntr حالة عنقود ClickHouse Keeper. وإذا شغّلت الأمر على كل عقدة من عقد Keeper، فسترى أن إحداها هي القائد، وأن العقدتين الأخريين تابعتان:
echo mntr | nc localhost 9181
zk_version v22.7.2.15-stable-f843089624e8dd3ff7927b8a125cf3a7a769c069
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 11
zk_min_latency 0
zk_packets_received 1783
zk_packets_sent 1783
zk_num_alive_connections 2
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 135
zk_watch_count 8
zk_ephemerals_count 3
zk_approximate_data_size 42533
zk_key_arena_size 28672
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 182
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
zk_followers 2
zk_synced_followers 2
على
تشغيل ClickHouse server
chnode1 و
chnode، شغّل:
sudo service clickhouse-server start
sudo service clickhouse-server status
التحقق
يجب أن يتضمّن
تحقّق من تهيئة القرص
system.disks سجلات لكل قرص:
- default
- gcs
- cache
SELECT *
FROM system.disks
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
name: cache
path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs/
free_space: 18446744073709551615
total_space: 18446744073709551615
unreserved_space: 18446744073709551615
keep_free_space: 0
type: s3
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 1
is_broken: 0
cache_path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/
Row 2:
──────
name: default
path: /var/lib/clickhouse/
free_space: 6555529216
total_space: 10331889664
unreserved_space: 6555529216
keep_free_space: 0
type: local
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 0
is_broken: 0
cache_path:
Row 3:
──────
name: gcs
path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs/
free_space: 18446744073709551615
total_space: 18446744073709551615
unreserved_space: 18446744073709551615
keep_free_space: 0
type: s3
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 1
is_broken: 0
cache_path:
3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
تحقّق من أن الجداول التي أُنشئت على العنقود قد أُنشئت أيضًا على كلتا العقدتين
create table trips on cluster 'cluster_1S_2R' (
`trip_id` UInt32,
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_datetime` DateTime,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`tip_amount` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4))
ENGINE = ReplicatedMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime
SETTINGS storage_policy='gcs_main'
┌─host───────────────────────────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.us-east4-c.c.gcsqa-375100.internal │ 9000 │ 0 │ │ 1 │ 1 │
└────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
┌─host───────────────────────────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode1.us-east1-b.c.gcsqa-375100.internal │ 9000 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.641 sec.
تحقّق من إمكانية إدخال البيانات
INSERT INTO trips SELECT
trip_id,
pickup_date,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
tip_amount,
total_amount,
payment_type
FROM s3('https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz', 'TabSeparatedWithNames')
LIMIT 1000000
تحقّق من أن سياسة التخزين
gcs_main مستخدمة للجدول.
SELECT
engine,
data_paths,
metadata_path,
storage_policy,
formatReadableSize(total_bytes)
FROM system.tables
WHERE name = 'trips'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
engine: ReplicatedMergeTree
data_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/gcs/store/631/6315b109-d639-4214-a1e7-afbd98f39727/']
metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/e0f/e0f3e248-7996-44d4-853e-0384e153b740/trips.sql
storage_policy: gcs_main
formatReadableSize(total_bytes): 36.42 MiB
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
عند النظر إلى حاويات التخزين، سترى أنه تم إنشاء مجلد في كل حاوية بالاسم المستخدم في ملف التكوين
تحقّق في Google Cloud Console
storage.xml. وسِّع المجلدات وسترى العديد من الملفات التي تمثل أقسام البيانات.