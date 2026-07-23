أضف بيانات إلى Kafka

github.config ليتضمن بيانات اعتماد Kafka الخاصة بك. والبرنامج النصي مُهيّأ حاليًا للاستخدام مع Confluent Cloud. أرسل الرسائل إلى Kafka باستخدام البرنامج النصي وملف التهيئة المتوفرين. ستحتاج إلى تعديلليتضمن بيانات اعتماد Kafka الخاصة بك. والبرنامج النصي مُهيّأ حاليًا للاستخدام مع Confluent Cloud.

python producer.py -c github.config

يمكن استخدام هذا البرنامج النصي لإدراج أي ملف ndjson في Kafka topic. وسيحاول هذا استنتاج مخطط لك تلقائيًا. لن تُدرج التهيئة النموذجية المتوفرة سوى 10k رسالة فقط - عدّل هنا إذا لزم الأمر. كما تزيل هذه التهيئة أي حقول Array غير متوافقة من dataset أثناء إدراجها في Kafka.

وهذا مطلوب لكي يتمكن موصل JDBC من تحويل الرسائل إلى عبارات INSERT. وإذا كنت تستخدم بياناتك الخاصة، فتأكد إما من إدراج مخطط مع كل رسالة (بضبط _value.converter.schemas.enable _على true) أو من أن عميلك ينشر رسائل تشير إلى مخطط في registry.

يجب أن يبدأ Kafka Connect في استهلاك الرسائل وإدراج الصفوف في ClickHouse. لاحظ أن التحذيرات المتعلقة بـ “[JDBC Compliant Mode] Transaction isn’t supported.” متوقعة ويمكن تجاهلها.

يجب أن تؤكد قراءة بسيطة من الجدول الهدف “Github” إدراج البيانات.

SELECT count () FROM default .github;