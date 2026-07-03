نفترض أن لديك دراية بـ:
المتطلبات المسبقة
- ClickHouse Connector Sink
- Confluent Platform وCustom Connectors.
الموصل الرسمي لـ Kafka من ClickHouse مع Confluent Platform
هذا دليل سريع لمساعدتك على البدء باستخدام ClickHouse Sink Connector على Confluent Platform. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى وثائق Confluent الرسمية.
التثبيت على Confluent Platform
يُعدّ إنشاء Topic على Confluent Platform أمرًا بسيطًا نسبيًا، وتتوفر إرشادات مفصلة هنا.
إنشاء Topic
ملاحظات مهمة
- يجب أن يتطابق اسم Kafka topic مع اسم جدول ClickHouse. ويمكن تعديل ذلك باستخدام مُحوِّل (على سبيل المثال
ExtractTopic).
- لا يعني وجود المزيد من الأقسام دائمًا أداءً أفضل — راجع دليلنا القادم لمزيد من التفاصيل ونصائح تحسين الأداء.
يمكنك تنزيل الموصّل من المستودع — ولا تتردد أيضًا في إرسال التعليقات والمشكلات هناك! انتقل إلى “Connector Plugins” -> “Add plugin”، ثم استخدم الإعدادات التالية:
تثبيت الموصّل
مثال:
'Connector Class' - 'com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector'
'Connector type' - Sink
'Sensitive properties' - 'password'. This will ensure entries of the ClickHouse password are masked during configuration.
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
اجمع بيانات الاتصال الخاصة بك
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
انتقل إلى
تهيئة الموصل
Connectors ->
Add Connector واستخدم الإعدادات التالية (لاحظ أن القيم الواردة هنا هي أمثلة فقط):
{
"database": "<DATABASE_NAME>",
"errors.retry.timeout": "30",
"exactlyOnce": "false",
"schemas.enable": "false",
"hostname": "<CLICKHOUSE_HOSTNAME>",
"password": "<SAMPLE_PASSWORD>",
"port": "8443",
"ssl": "true",
"topics": "<TOPIC_NAME>",
"username": "<SAMPLE_USERNAME>",
"key.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false"
}
تحتاج إلى تحديد قائمة السماح الخاصة بنقاط النهاية التي يمكن للموصل الوصول إليها. يجب استخدام اسم نطاق مؤهل بالكامل (FQDN) عند إضافة نقاط نهاية الخروج الشبكي. مثال:
حدّد نقاط نهاية الاتصال
u57swl97we.eu-west-1.aws.clickhouse.com:8443
اقرأ الوثائق. وبذلك يكون كل شيء جاهزًا!
يجب تحديد منفذ HTTP(S). لا يدعم الموصل بروتوكول Native حتى الآن.
القيود المعروفة
- يجب أن تستخدم Custom Connectors نقاط نهاية عامة عبر الإنترنت. عناوين IP الثابتة غير مدعومة.
- يمكنك تجاوز بعض خصائص Custom Connector. راجع القائمة في الوثائق الرسمية.
- تتوفر Custom Connectors فقط في بعض مناطق AWS
- راجع قائمة قيود Custom Connectors في الوثائق الرسمية