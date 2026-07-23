يتيح ClickHouse JDBC Bridge لـ ClickHouse الوصول إلى بيانات أي مصدر بيانات خارجي يتوفر له برنامج تشغيل JDBC

يحتوي clickhouse-jdbc-bridge على شيفرة تجريبية ولم يعد مدعومًا. وقد يتضمن مشكلات تتعلق بالموثوقية وثغرات أمنية. استخدمه على مسؤوليتك الخاصة.

clickhouse-local على جهاز محلي لتمرير البيانات من قاعدة بياناتك إلى ClickHouse Cloud. تفضّل بزيارة صفحة Migrate من الوثائق لمزيد من التفاصيل. يتطلب استخدام JDBC جسر ClickHouse JDBC، لذا ستحتاج إلى استخدامعلى جهاز محلي لتمرير البيانات من قاعدة بياناتك إلى ClickHouse Cloud. تفضّل بزيارة صفحة استخدام clickhouse-local في قسممن الوثائق لمزيد من التفاصيل.

ويكون ذلك مفيدًا عندما لا يتوفر integration engine أصلي مدمج، أو table function، أو قاموس خارجي لمصدر البيانات الخارجي، بينما يتوفر برنامج تشغيل JDBC لهذا المصدر.

يمكنك استخدام ClickHouse JDBC Bridge لكلٍّ من القراءة والكتابة، وكذلك بالتوازي مع عدة مصادر بيانات خارجية. فعلى سبيل المثال، يمكنك تشغيل distributed queries على ClickHouse عبر عدة مصادر بيانات خارجية وداخلية في الوقت الفعلي.

في هذا الدرس، سنوضح لك مدى سهولة تثبيت ClickHouse JDBC Bridge وتهيئته وتشغيله لربط ClickHouse بمصدر بيانات خارجي. وسنستخدم MySQL بوصفه مصدر البيانات الخارجي في هذا الدرس.

لنبدأ!

المتطلبات الأساسية يجب أن يكون لديك وصول إلى جهاز يتوفر فيه ما يلي: Unix shell واتصال بالإنترنت wget مثبت إصدار حديث من Java (مثل OpenJDK بالإصدار >= 17) مثبت إصدار حديث من MySQL (مثل MySQL بالإصدار >=8) مثبت ويعمل إصدار حديث من ClickHouse installed ومشغّل

​ ثبّت ClickHouse JDBC Bridge محليًا

أسهل طريقة لاستخدام ClickHouse JDBC Bridge هي تثبيته وتشغيله على نفس المضيف الذي يعمل عليه ClickHouse:

لنبدأ بالاتصال بـ Unix shell على الجهاز الذي يعمل عليه ClickHouse، ثم إنشاء مجلد محلي سنُثبّت فيه ClickHouse JDBC Bridge لاحقًا (يمكنك تسمية المجلد كما تشاء ووضعه في أي مكان تريده):

mkdir ~/clickhouse-jdbc-bridge

ننزّل الآن النسخة الحالية من ClickHouse JDBC Bridge إلى ذلك المجلد:

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge wget https://github.com/ClickHouse/clickhouse-jdbc-bridge/releases/download/v2.0.7/clickhouse-jdbc-bridge-2.0.7-shaded.jar

للاتصال بـ MySQL، ننشئ مصدر بيانات مُسمّى:

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge mkdir -p config/datasources touch config/datasources/mysql8.json

يمكنك الآن نسخ إعدادات التكوين التالية ولصقها في الملف ~/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/mysql8.json :

{ "mysql8" : { "driverUrls" : [ "https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/8.0.28/mysql-connector-java-8.0.28.jar" ], "jdbcUrl" : "jdbc:mysql://<host>:<port>" , "username" : "<username>" , "password" : "<password>" } }

في ملف الإعدادات أعلاه لك حرية استخدام أي اسم تريده لمصدر البيانات، وقد استخدمنا mysql8

في قيمة jdbcUrl ، تحتاج إلى استبدال <host> و <port> بالقيم المناسبة وفقًا لمثيل MySQL قيد التشغيل لديك، على سبيل المثال: "jdbc:mysql://localhost:3306"

، تحتاج إلى استبدال و بالقيم المناسبة وفقًا لمثيل MySQL قيد التشغيل لديك، على سبيل المثال: تحتاج إلى استبدال <username> و <password> ببيانات اعتماد MySQL الخاصة بك. وإذا كنت لا تستخدم كلمة مرور، فيمكنك حذف السطر "password": "<password>" من ملف الإعدادات أعلاه

و ببيانات اعتماد MySQL الخاصة بك. وإذا كنت لا تستخدم كلمة مرور، فيمكنك حذف السطر من ملف الإعدادات أعلاه في قيمة driverUrls ، اكتفينا بتحديد URL يمكن تنزيل الإصدار الحالي من MySQL برنامج تشغيل JDBC منه. هذا كل ما نحتاج إلى فعله، وسيتولى ClickHouse JDBC Bridge تنزيل برنامج تشغيل JDBC هذا تلقائيًا (إلى دليل خاص بنظام التشغيل).

الآن أصبحنا جاهزين لبدء ClickHouse JDBC Bridge:

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge java -jar clickhouse-jdbc-bridge-2.0.7-shaded.jar

لقد شغّلنا ClickHouse JDBC Bridge في وضع المقدّمة. لإيقاف Bridge، يمكنك إحضار نافذة Unix shell المذكورة أعلاه إلى المقدّمة ثم الضغط على CTRL+C .

​ استخدم اتصال JDBC من داخل ClickHouse

أسهل طريقة لتنفيذ الأمثلة التالية هي نسخها ولصقها في clickhouse-client أو في واجهة المستخدم Play

jdbc table function:

SELECT * FROM jdbc( 'mysql8' , 'mydatabase' , 'mytable' );

نستخدم اسم مصدر البيانات المُسمّى الذي قمنا بتهيئته أعلاه كأول مَعلَمة في jdbc table function .

JDBC table engine:

CREATE TABLE mytable ( < column > < column_type > , ... ) ENGINE = JDBC( 'mysql8' , 'mydatabase' , 'mytable' ); SELECT * FROM mytable;

نستخدم اسم مصدر البيانات المسمّى الذي أعددناه أعلاه كمعلمة أولى في بند محرك jdbc يجب أن يكون مخطط جدول محرك ClickHouse JDBC ومخطط جدول MySQL المتصل متطابقين؛ فعلى سبيل المثال، يجب أن تتطابق أسماء الأعمدة وترتيبها، وأن تكون أنواع بيانات الأعمدة متوافقة

​ تثبيت ClickHouse JDBC Bridge خارجيًا

بالنسبة إلى عنقود ClickHouse موزّع (أي عنقود يضم أكثر من مضيف ClickHouse واحد)، فمن المنطقي تثبيت ClickHouse JDBC Bridge وتشغيله خارجيًا على مضيف مستقل:

وتتمثل ميزة ذلك في أن كل مضيف ClickHouse يمكنه الوصول إلى JDBC Bridge. بخلاف ذلك، سيلزم تثبيت JDBC Bridge محليًا على كل مثيل ClickHouse من المفترض أن يصل إلى مصادر بيانات خارجية عبر الـ Bridge.

لتثبيت ClickHouse JDBC Bridge خارجيًا، نتبع الخطوات التالية:

نثبّت ClickHouse JDBC Bridge ونُهيّئه ونشغّله على مضيف مخصص باتباع الخطوات الموضحة في القسم 1 من هذا الدليل. على كل مضيف ClickHouse، نضيف كتلة الإعداد التالية إلى إعدادات خادم ClickHouse (بحسب تنسيق الإعداد الذي اخترته، استخدم إما إصدار XML أو YAML):

XML

YAML < jdbc_bridge > < host > JDBC-Bridge-Host </ host > < port > 9019 </ port > </ jdbc_bridge > jdbc_bridge : host : JDBC-Bridge-Host port : 9019