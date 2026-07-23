يُوزَّع HTTP Connector بموجب Confluent Enterprise License.
خطوات البدء السريع
1
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
شغّل Kafka Connect وموصل HTTP sink
لديك خياران:
-
Self-managed: نزّل حزمة Confluent وثبّتها محليًا. اتبع تعليمات التثبيت الخاصة بتثبيت الموصل كما هو موثق هنا.
إذا استخدمت طريقة التثبيت
confluent-hub، فسيتم تحديث ملفات التكوين المحلية لديك.
- Confluent Cloud: يتوفر إصدار مُدار بالكامل من HTTP Sink لمن يستخدمون Confluent Cloud لاستضافة Kafka لديهم. ويتطلب ذلك أن تكون بيئة ClickHouse الخاصة بك قابلة للوصول من Confluent Cloud.
تستخدم الأمثلة التالية Confluent Cloud.
3
أنشئ جدول الوجهة في ClickHouse
قبل اختبار الاتصال، لنبدأ بإنشاء جدول اختبار في ClickHouse Cloud. سيتلقى هذا الجدول البيانات من Kafka:
CREATE TABLE default.my_table
(
`side` String,
`quantity` Int32,
`symbol` String,
`price` Int32,
`account` String,
`userid` String
)
ORDER BY tuple()
4
تكوين HTTP Sink
أنشئ Kafka topic ومثيلاً من موصل HTTP Sink:
كوّن موصل HTTP Sink:
كوّن موصل HTTP Sink:
- أدخل اسم الـ topic الذي أنشأته
- المصادقة
HTTP Url- عنوان URL الخاص بـ ClickHouse Cloud مع تحديد query من نوع
INSERTبالشكل
<protocol>://<clickhouse_host>:<clickhouse_port>?query=INSERT%20INTO%20<database>.<table>%20FORMAT%20JSONEachRow. ملاحظة: يجب ترميز الـ query.
Endpoint Authentication type- BASIC
Auth username- اسم مستخدم ClickHouse
Auth password- كلمة مرور ClickHouse
-
هذا
HTTP Url عرضة لوقوع الأخطاء. تأكد من أن التحويلات الهروبية دقيقة لتجنب المشكلات.
- الإعدادات
Input Kafka record value format- يعتمد ذلك على بيانات المصدر لديك، لكن في معظم الحالات يكون JSON أو Avro. نفترض استخدام
JSONفي الإعدادات التالية.
- في قسم
advanced configurations:
HTTP Request Method- اضبطه على POST
Request Body Format- json
Batch batch size- وفقًا لتوصيات ClickHouse، اضبط هذا على 1000 على الأقل.
Batch json as array- true
Retry on HTTP codes- 400-500، ولكن عدّله حسب الحاجة. على سبيل المثال، قد يتغير ذلك إذا كان لديك HTTP proxy أمام ClickHouse.
Maximum Reties- القيمة الافتراضية (10) مناسبة، لكن لا تتردد في تعديلها للحصول على retries أكثر موثوقية.
-
-
5
اختبار الاتصال
أنشئ رسالة في topic الذي أعددته لـ HTTP Sink
وتحقق من أن الرسالة التي أُنشئت قد كُتبت إلى مثيل ClickHouse الخاص بك.
وتحقق من أن الرسالة التي أُنشئت قد كُتبت إلى مثيل ClickHouse الخاص بك.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
وفقًا لـ وثائق Sink:
لا يُجري HTTP Sink تجميعًا للرسائل على دفعات
لا يقوم موصل HTTP Sink بتجميع الطلبات على دفعات للرسائل التي تختلف قيم ترويسات Kafka فيها.
- تحقّق من أن سجلات Kafka لديك تستخدم المفتاح نفسه.
- عند إضافة معلمات إلى عنوان URL الخاص بواجهة برمجة تطبيقات HTTP، قد ينتج عن كل سجل عنوان URL فريد. ولهذا السبب، يُعطَّل التجميع على دفعات عند استخدام معلمات URL إضافية.
400 طلب غير صالح
إذا تعذّر HTTP Sink وظهرت الرسالة التالية عند إدراج كائن JSON في عمود
CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING
String:
اضبط الإعداد
Code: 26. DB::ParsingException: Cannot parse JSON string: expected opening quote: (while reading the value of key key_name): While executing JSONEachRowRowInputFormat: (at row 1). (CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING)
input_format_json_read_objects_as_strings=1 في عنوان URL كسلسلة مُرمَّزة
SETTINGS%20input_format_json_read_objects_as_strings%3D1
لاحظ أن هذا المثال يحافظ على الحقول من النوع Array في مجموعة بيانات GitHub. نفترض أن لديك topic فارغًا باسم
تحميل مجموعة بيانات GitHub (اختياري)
github في الأمثلة، ونستخدم kcat لإدراج الرسائل في Kafka.
1
تحضير الإعداد
اتبع هذه التعليمات لإعداد Connect بما يناسب نوع التثبيت لديك، مع الانتباه إلى الفروق بين عنقود standalone وعنقود موزّع. وإذا كنت تستخدم Confluent Cloud، فالإعداد الموزّع هو المقصود هنا.أهم معلَمة هي
http.api.url. تتطلب واجهة HTTP في ClickHouse ترميز عبارة INSERT كمعلَمة ضمن عنوان URL. ويجب أن يتضمن ذلك التنسيق (
JSONEachRow في هذه الحالة) وقاعدة البيانات الهدف. كما يجب أن يكون التنسيق متوافقًا مع بيانات Kafka، التي ستُحوَّل إلى سلسلة نصية ضمن حمولة HTTP. ويجب أيضًا إجراء URL escaping لهذه المعلَمات. يوضّح المثال أدناه هذا التنسيق لمجموعة بيانات Github (على افتراض أنك تشغّل ClickHouse محليًا):
تُعدّ المعلمات الإضافية التالية ذات صلة باستخدام HTTP Sink مع ClickHouse. يمكن العثور على قائمة كاملة بالمعلمات هنا:
<protocol>://<clickhouse_host>:<clickhouse_port>?query=INSERT%20INTO%20<database>.<table>%20FORMAT%20JSONEachRow
http://localhost:8123?query=INSERT%20INTO%20default.github%20FORMAT%20JSONEachRow
request.method- اضبطها على POST
retry.on.status.codes- اضبطها على 400-500 لإعادة المحاولة عند أي رموز خطأ. حسّن هذا الإعداد بناءً على الأخطاء المتوقعة في البيانات.
request.body.format- في معظم الحالات، ستكون هذه القيمة JSON.
auth.type- اضبطها على BASIC إذا كنت تستخدم authentication مع ClickHouse. لا تتوفر حاليًا آليات authentication الأخرى المتوافقة مع ClickHouse.
ssl.enabled- اضبطها على true إذا كنت تستخدم SSL.
connection.user- اسم المستخدم لـ ClickHouse.
connection.password- كلمة المرور لـ ClickHouse.
batch.max.size- عدد الصفوف التي سيتم إرسالها في Batch واحد. تأكد من ضبطه على عدد كبير مناسب. ووفقًا لتوصيات ClickHouse، ينبغي اعتبار القيمة 1000 حدًا أدنى.
tasks.max- يتيح connector الخاص بـ HTTP Sink تشغيل task واحدة أو أكثر. ويمكن استخدام ذلك لتحسين الأداء. وإلى جانب حجم Batch، يُعد هذا الوسيلة الأساسية لتحسين الأداء.
key.converter- اضبطها وفقًا لـ types الخاصة بالمفاتيح لديك.
value.converter- اضبطها بناءً على نوع البيانات الموجودة في topic لديك. لا تحتاج هذه البيانات إلى schema. يجب أن يكون format هنا متسقًا مع FORMAT المحدد في المعلمة
http.api.url. أبسط خيار هنا هو استخدام JSON وconverter org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter. ويمكن أيضًا التعامل مع value على أنها string عبر converter org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter، رغم أن ذلك سيتطلب من المستخدم استخراج value في statement الخاص بـ insert باستخدام functions. كما أن Avro format مدعوم أيضًا في ClickHouse عند استخدام converter io.confluent.connect.avro.AvroConverter.
2
إنشاء جدول ClickHouse
تأكد من إنشاء الجدول. يُعرض أدناه مثال لمجموعة بيانات GitHub مصغّرة تستخدم محرك MergeTree القياسي.
CREATE TABLE github
(
file_time DateTime,
event_type Enum('CommitCommentEvent' = 1, 'CreateEvent' = 2, 'DeleteEvent' = 3, 'ForkEvent' = 4,'GollumEvent' = 5, 'IssueCommentEvent' = 6, 'IssuesEvent' = 7, 'MemberEvent' = 8, 'PublicEvent' = 9, 'PullRequestEvent' = 10, 'PullRequestReviewCommentEvent' = 11, 'PushEvent' = 12, 'ReleaseEvent' = 13, 'SponsorshipEvent' = 14, 'WatchEvent' = 15, 'GistEvent' = 16, 'FollowEvent' = 17, 'DownloadEvent' = 18, 'PullRequestReviewEvent' = 19, 'ForkApplyEvent' = 20, 'Event' = 21, 'TeamAddEvent' = 22),
actor_login LowCardinality(String),
repo_name LowCardinality(String),
created_at DateTime,
updated_at DateTime,
action Enum('none' = 0, 'created' = 1, 'added' = 2, 'edited' = 3, 'deleted' = 4, 'opened' = 5, 'closed' = 6, 'reopened' = 7, 'assigned' = 8, 'unassigned' = 9, 'labeled' = 10, 'unlabeled' = 11, 'review_requested' = 12, 'review_request_removed' = 13, 'synchronize' = 14, 'started' = 15, 'published' = 16, 'update' = 17, 'create' = 18, 'fork' = 19, 'merged' = 20),
comment_id UInt64,
path String,
ref LowCardinality(String),
ref_type Enum('none' = 0, 'branch' = 1, 'tag' = 2, 'repository' = 3, 'unknown' = 4),
creator_user_login LowCardinality(String),
number UInt32,
title String,
labels Array(LowCardinality(String)),
state Enum('none' = 0, 'open' = 1, 'closed' = 2),
assignee LowCardinality(String),
assignees Array(LowCardinality(String)),
closed_at DateTime,
merged_at DateTime,
merge_commit_sha String,
requested_reviewers Array(LowCardinality(String)),
merged_by LowCardinality(String),
review_comments UInt32,
member_login LowCardinality(String)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_type, repo_name, created_at)
3
أضف البيانات إلى Kafka
أرسل رسائل إلى Kafka. نستخدم أدناه kcat لإرسال 10 آلاف رسالة.
يجب أن يؤكد استعلام بسيط على الجدول الهدف “Github” إدراج البيانات.
head -n 10000 github_all_columns.ndjson | kcat -b <host>:<port> -X security.protocol=sasl_ssl -X sasl.mechanisms=PLAIN -X sasl.username=<username> -X sasl.password=<password> -t github
SELECT count() FROM default.github;
| count\(\) |
| :--- |
| 10000 |