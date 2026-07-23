إن موصل HTTP Sink لا يعتمد على نوع بيانات محدد، لذا لا يحتاج إلى مخطط Kafka، كما يدعم أنواع بيانات خاصة بـ ClickHouse مثل Maps وArrays. وتأتي هذه المرونة الإضافية مقابل زيادة طفيفة في تعقيد الإعداد.

فيما يلي نشرح عملية تثبيت بسيطة، مع سحب الرسائل من topic واحد في Kafka وإدراج صفوف في جدول ClickHouse.

​ خطوات البدء السريع

1 اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية: المعلمات الوصف HOST and PORT عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS. DATABASE NAME افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم default . استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. USERNAME and PASSWORD افتراضيًا، يكون اسم المستخدم default . استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك. تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect: اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl . إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال. 2 شغّل Kafka Connect وموصل HTTP sink لديك خياران: Self-managed: نزّل حزمة Confluent وثبّتها محليًا. اتبع تعليمات التثبيت الخاصة بتثبيت الموصل كما هو موثق confluent-hub ، فسيتم تحديث ملفات التكوين المحلية لديك. نزّل حزمة Confluent وثبّتها محليًا. اتبع تعليمات التثبيت الخاصة بتثبيت الموصل كما هو موثق هنا . إذا استخدمت طريقة التثبيت، فسيتم تحديث ملفات التكوين المحلية لديك.

Confluent Cloud: يتوفر إصدار مُدار بالكامل من HTTP Sink لمن يستخدمون Confluent Cloud لاستضافة Kafka لديهم. ويتطلب ذلك أن تكون بيئة ClickHouse الخاصة بك قابلة للوصول من Confluent Cloud. تستخدم الأمثلة التالية Confluent Cloud. 3 أنشئ جدول الوجهة في ClickHouse قبل اختبار الاتصال، لنبدأ بإنشاء جدول اختبار في ClickHouse Cloud. سيتلقى هذا الجدول البيانات من Kafka: CREATE TABLE default .my_table ( `side` String, `quantity` Int32, `symbol` String, `price` Int32, `account` String, `userid` String ) ORDER BY tuple() 4 تكوين HTTP Sink أنشئ Kafka topic ومثيلاً من موصل HTTP Sink:

كوّن موصل HTTP Sink: أدخل اسم الـ topic الذي أنشأته

المصادقة HTTP Url - عنوان URL الخاص بـ ClickHouse Cloud مع تحديد query من نوع INSERT بالشكل <protocol>://<clickhouse_host>:<clickhouse_port>?query=INSERT%20INTO%20<database>.<table>%20FORMAT%20JSONEachRow . ملاحظة : يجب ترميز الـ query. Endpoint Authentication type - BASIC Auth username - اسم مستخدم ClickHouse Auth password - كلمة مرور ClickHouse

هذا HTTP Url عرضة لوقوع الأخطاء. تأكد من أن التحويلات الهروبية دقيقة لتجنب المشكلات.

الإعدادات Input Kafka record value format - يعتمد ذلك على بيانات المصدر لديك، لكن في معظم الحالات يكون JSON أو Avro. نفترض استخدام JSON في الإعدادات التالية. في قسم advanced configurations : HTTP Request Method - اضبطه على POST Request Body Format - json Batch batch size - وفقًا لتوصيات ClickHouse، اضبط هذا على 1000 على الأقل . Batch json as array - true Retry on HTTP codes - 400-500، ولكن عدّله حسب الحاجة. على سبيل المثال، قد يتغير ذلك إذا كان لديك HTTP proxy أمام ClickHouse. Maximum Reties - القيمة الافتراضية (10) مناسبة، لكن لا تتردد في تعديلها للحصول على retries أكثر موثوقية.

5 اختبار الاتصال أنشئ رسالة في topic الذي أعددته لـ HTTP Sink

وتحقق من أن الرسالة التي أُنشئت قد كُتبت إلى مثيل ClickHouse الخاص بك.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ لا يُجري HTTP Sink تجميعًا للرسائل على دفعات

لا يقوم موصل HTTP Sink بتجميع الطلبات على دفعات للرسائل التي تختلف قيم ترويسات Kafka فيها.

تحقّق من أن سجلات Kafka لديك تستخدم المفتاح نفسه. عند إضافة معلمات إلى عنوان URL الخاص بواجهة برمجة تطبيقات HTTP، قد ينتج عن كل سجل عنوان URL فريد. ولهذا السبب، يُعطَّل التجميع على دفعات عند استخدام معلمات URL إضافية.

​ 400 طلب غير صالح

CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING

إذا تعذّر HTTP Sink وظهرت الرسالة التالية عند إدراج كائن JSON في عمود String :

Code: 26. DB::ParsingException: Cannot parse JSON string: expected opening quote: (while reading the value of key key_name): While executing JSONEachRowRowInputFormat: (at row 1). (CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING)

اضبط الإعداد input_format_json_read_objects_as_strings=1 في عنوان URL كسلسلة مُرمَّزة SETTINGS%20input_format_json_read_objects_as_strings%3D1

​ تحميل مجموعة بيانات GitHub (اختياري)

github في الأمثلة، ونستخدم لاحظ أن هذا المثال يحافظ على الحقول من النوع Array في مجموعة بيانات GitHub. نفترض أن لديك topic فارغًا باسمفي الأمثلة، ونستخدم kcat لإدراج الرسائل في Kafka.