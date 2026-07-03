في هذا الدليل، سنستعرض كيفية توصيل ClickHouse بـ Kafka باستخدام المجموعات المسماة. ويوفّر استخدام ملف التكوين الخاص بالمجموعات المسماة عدة مزايا:
المقدمة
- إدارة مركزية وأسهل لإعدادات التكوين.
- يمكن إجراء تغييرات على الإعدادات دون تعديل تعريفات جداول SQL.
- سهولة أكبر في مراجعة التكوينات واستكشاف المشكلات وإصلاحها من خلال فحص ملف تكوين واحد.
يفترض هذا المستند أن لديك:
الافتراضات
- عنقود Kafka يعمل.
- عنقود ClickHouse مُعدّ ويعمل.
- معرفة أساسية بلغة SQL وإلمامًا بإعدادات ClickHouse وKafka.
تأكد من أن المستخدم الذي ينشئ المجموعة المسماة لديه أذونات الوصول اللازمة:
المتطلبات الأساسية
راجع دليل إدارة المستخدمين لمزيد من التفاصيل حول تمكين التحكم بالوصول.
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
<show_named_collections>1</show_named_collections>
<show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
أضِف القسم التالي إلى ملف
الإعداد
config.xml في ClickHouse:
<!-- Named collections for Kafka integration -->
<named_collections>
<cluster_1>
<!-- ClickHouse Kafka engine parameters -->
<kafka_broker_list>c1-kafka-1:9094,c1-kafka-2:9094,c1-kafka-3:9094</kafka_broker_list>
<kafka_topic_list>cluster_1_clickhouse_topic</kafka_topic_list>
<kafka_group_name>cluster_1_clickhouse_consumer</kafka_group_name>
<kafka_format>JSONEachRow</kafka_format>
<kafka_commit_every_batch>0</kafka_commit_every_batch>
<kafka_num_consumers>1</kafka_num_consumers>
<kafka_thread_per_consumer>1</kafka_thread_per_consumer>
<!-- Kafka extended configuration -->
<kafka>
<security_protocol>SASL_SSL</security_protocol>
<enable_ssl_certificate_verification>false</enable_ssl_certificate_verification>
<sasl_mechanism>PLAIN</sasl_mechanism>
<sasl_username>kafka-client</sasl_username>
<sasl_password>kafkapassword1</sasl_password>
<debug>all</debug>
<auto_offset_reset>latest</auto_offset_reset>
</kafka>
</cluster_1>
<cluster_2>
<!-- ClickHouse Kafka engine parameters -->
<kafka_broker_list>c2-kafka-1:29094,c2-kafka-2:29094,c2-kafka-3:29094</kafka_broker_list>
<kafka_topic_list>cluster_2_clickhouse_topic</kafka_topic_list>
<kafka_group_name>cluster_2_clickhouse_consumer</kafka_group_name>
<kafka_format>JSONEachRow</kafka_format>
<kafka_commit_every_batch>0</kafka_commit_every_batch>
<kafka_num_consumers>1</kafka_num_consumers>
<kafka_thread_per_consumer>1</kafka_thread_per_consumer>
<!-- Kafka extended configuration -->
<kafka>
<security_protocol>SASL_SSL</security_protocol>
<enable_ssl_certificate_verification>false</enable_ssl_certificate_verification>
<sasl_mechanism>PLAIN</sasl_mechanism>
<sasl_username>kafka-client</sasl_username>
<sasl_password>kafkapassword2</sasl_password>
<debug>all</debug>
<auto_offset_reset>latest</auto_offset_reset>
</kafka>
</cluster_2>
</named_collections>
ملاحظات التهيئة
- عدِّل عناوين Kafka والإعدادات ذات الصلة بما يتوافق مع إعداد عنقود Kafka لديك.
- يحتوي القسم السابق لـ
<kafka>على معلمات محرك Kafka في ClickHouse. للحصول على قائمة كاملة بالمعلمات، راجع معلمات محرك Kafka .
- يحتوي القسم داخل
<kafka>على خيارات تهيئة Kafka الموسَّعة. ولمزيد من الخيارات، راجع تهيئة librdkafka.
- يستخدم هذا المثال بروتوكول الأمان
SASL_SSLوآلية
PLAIN. عدِّل هذه الإعدادات وفقًا لتهيئة عنقود Kafka لديك.
أنشئ قواعد البيانات والجداول اللازمة على عنقود ClickHouse لديك. إذا كنت تشغّل ClickHouse كعقدة واحدة، فتجاوز جزء العنقود من أمر SQL واستخدم أي محرك آخر بدلًا من
إنشاء الجداول وقواعد البيانات
ReplicatedMergeTree.
أنشئ قاعدة البيانات
CREATE DATABASE kafka_testing ON CLUSTER LAB_CLICKHOUSE_CLUSTER;
أنشئ أول جدول Kafka لعنقود Kafka الأول:
إنشاء جداول Kafka
أنشئ جدول Kafka الثاني لعنقود Kafka الثاني:
CREATE TABLE kafka_testing.first_kafka_table ON CLUSTER LAB_CLICKHOUSE_CLUSTER
(
`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String
)
ENGINE = Kafka(cluster_1);
CREATE TABLE kafka_testing.second_kafka_table ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER
(
`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String
)
ENGINE = Kafka(cluster_2);
أنشئ جدولًا لجدول Kafka الأول:
إنشاء الجداول ذات النسخ المتماثل
أنشئ جدولًا لجدول Kafka الثاني:
CREATE TABLE kafka_testing.first_replicated_table ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER
(
`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String
) ENGINE = ReplicatedMergeTree()
ORDER BY id;
CREATE TABLE kafka_testing.second_replicated_table ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER
(
`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String
) ENGINE = ReplicatedMergeTree()
ORDER BY id;
أنشئ عرضًا ماديًا لإدراج البيانات من جدول Kafka الأول إلى الجدول المكرَّر الأول:
إنشاء العروض المادية
أنشئ عرضًا ماديًا لإدراج البيانات من جدول Kafka الثاني في الجدول المكرّر الثاني:
CREATE MATERIALIZED VIEW kafka_testing.cluster_1_mv ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER TO first_replicated_table AS
SELECT
id,
first_name,
last_name
FROM first_kafka_table;
CREATE MATERIALIZED VIEW kafka_testing.cluster_2_mv ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER TO second_replicated_table AS
SELECT
id,
first_name,
last_name
FROM second_kafka_table;
يُفترض أن ترى الآن مجموعات المستهلكين ذات الصلة في عناقيد Kafka لديك:
التحقق من الإعداد
cluster_1_clickhouse_consumerعلى
cluster_1
cluster_2_clickhouse_consumerعلى
cluster_2
SELECT * FROM first_replicated_table LIMIT 10;
SELECT * FROM second_replicated_table LIMIT 10;
في هذا الدليل، البيانات التي تم إدخالها إلى موضوعَي Kafka هي نفسها. في حالتك، ستكون مختلفة. يمكنك إضافة أي عدد تريده من عناقيد Kafka. مخرجات المثال:
ملاحظة
يكتمل بذلك إعداد تكامل ClickHouse مع Kafka باستخدام المجموعات المُسمّاة. ومن خلال تركيز إعدادات Kafka في ملف
┌─id─┬─first_name─┬─last_name─┐
│ 0 │ FirstName0 │ LastName0 │
│ 1 │ FirstName1 │ LastName1 │
│ 2 │ FirstName2 │ LastName2 │
└────┴────────────┴───────────┘
config.xml الخاص بـ ClickHouse، يمكنك إدارة الإعدادات وتعديلها بسهولة أكبر، مما يضمن تكاملًا أكثر سلاسة وكفاءة.