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المقدمة

في هذا الدليل، سنستعرض كيفية توصيل ClickHouse بـ Kafka باستخدام المجموعات المسماة. ويوفّر استخدام ملف التكوين الخاص بالمجموعات المسماة عدة مزايا:
  • إدارة مركزية وأسهل لإعدادات التكوين.
  • يمكن إجراء تغييرات على الإعدادات دون تعديل تعريفات جداول SQL.
  • سهولة أكبر في مراجعة التكوينات واستكشاف المشكلات وإصلاحها من خلال فحص ملف تكوين واحد.
تم اختبار هذا الدليل على Apache Kafka 3.4.1 وClickHouse 24.5.1.

الافتراضات

يفترض هذا المستند أن لديك:
  1. عنقود Kafka يعمل.
  2. عنقود ClickHouse مُعدّ ويعمل.
  3. معرفة أساسية بلغة SQL وإلمامًا بإعدادات ClickHouse وKafka.

المتطلبات الأساسية

تأكد من أن المستخدم الذي ينشئ المجموعة المسماة لديه أذونات الوصول اللازمة:
راجع دليل إدارة المستخدمين لمزيد من التفاصيل حول تمكين التحكم بالوصول.

الإعداد

أضِف القسم التالي إلى ملف config.xml في ClickHouse:

ملاحظات التهيئة

  1. عدِّل عناوين Kafka والإعدادات ذات الصلة بما يتوافق مع إعداد عنقود Kafka لديك.
  2. يحتوي القسم السابق لـ <kafka> على معلمات محرك Kafka في ClickHouse. للحصول على قائمة كاملة بالمعلمات، راجع معلمات محرك Kafka .
  3. يحتوي القسم داخل <kafka> على خيارات تهيئة Kafka الموسَّعة. ولمزيد من الخيارات، راجع تهيئة librdkafka.
  4. يستخدم هذا المثال بروتوكول الأمان SASL_SSL وآلية PLAIN. عدِّل هذه الإعدادات وفقًا لتهيئة عنقود Kafka لديك.

إنشاء الجداول وقواعد البيانات

أنشئ قواعد البيانات والجداول اللازمة على عنقود ClickHouse لديك. إذا كنت تشغّل ClickHouse كعقدة واحدة، فتجاوز جزء العنقود من أمر SQL واستخدم أي محرك آخر بدلًا من ReplicatedMergeTree.

أنشئ قاعدة البيانات

إنشاء جداول Kafka

أنشئ أول جدول Kafka لعنقود Kafka الأول:
أنشئ جدول Kafka الثاني لعنقود Kafka الثاني:

إنشاء الجداول ذات النسخ المتماثل

أنشئ جدولًا لجدول Kafka الأول:
أنشئ جدولًا لجدول Kafka الثاني:

إنشاء العروض المادية

أنشئ عرضًا ماديًا لإدراج البيانات من جدول Kafka الأول إلى الجدول المكرَّر الأول:
أنشئ عرضًا ماديًا لإدراج البيانات من جدول Kafka الثاني في الجدول المكرّر الثاني:

التحقق من الإعداد

يُفترض أن ترى الآن مجموعات المستهلكين ذات الصلة في عناقيد Kafka لديك:
  • cluster_1_clickhouse_consumer على cluster_1
  • cluster_2_clickhouse_consumer على cluster_2
شغّل الاستعلامات التالية على أي عقدة من عُقد ClickHouse لديك لعرض البيانات في كلا الجدولين:

ملاحظة

في هذا الدليل، البيانات التي تم إدخالها إلى موضوعَي Kafka هي نفسها. في حالتك، ستكون مختلفة. يمكنك إضافة أي عدد تريده من عناقيد Kafka. مخرجات المثال:
يكتمل بذلك إعداد تكامل ClickHouse مع Kafka باستخدام المجموعات المُسمّاة. ومن خلال تركيز إعدادات Kafka في ملف config.xml الخاص بـ ClickHouse، يمكنك إدارة الإعدادات وتعديلها بسهولة أكبر، مما يضمن تكاملًا أكثر سلاسة وكفاءة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦