تتناول هذه الصفحة استخدام محرك الجدول MySQL للقراءة من جدول في MySQL.

بالنسبة إلى ClickHouse Cloud، يمكنك أيضًا استخدام MySQL ClickPipe (المتاح حاليًا ضمن Public Beta) لنقل البيانات بسهولة من جداول MySQL إلى ClickHouse.

​ ربط ClickHouse بـ MySQL باستخدام محرك الجدول MySQL

يتيح لك محرك الجدول MySQL ربط ClickHouse بـ MySQL. ويمكن تنفيذ عبارات SELECT وINSERT في ClickHouse أو في جدول MySQL. توضّح هذه المقالة الطرق الأساسية لاستخدام محرك الجدول MySQL .

1 تهيئة MySQL أنشئ قاعدة بيانات في MySQL: CREATE DATABASE db1 ; أنشئ جدولًا: CREATE TABLE db1 .table1 ( id INT , column1 VARCHAR ( 255 ) ); أدرِج صفوفًا تجريبية: INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' ), ( 3 , 'ghi' ); أنشئ مستخدمًا للاتصال من ClickHouse: CREATE USER ' mysql_clickhouse '@ '%' IDENTIFIED BY 'Password123!' ; امنح الامتيازات حسب الحاجة. (لأغراض العرض التوضيحي، مُنح المستخدم mysql_clickhouse امتيازات المسؤول.) GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'mysql_clickhouse' @ '%' ; إذا كنت تستخدم هذه الميزة في ClickHouse Cloud، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud بالوصول إلى مثيل MySQL لديك. تحقق من Cloud Endpoints API في ClickHouse للحصول على تفاصيل زيارات egress. 2 تعريف جدول في ClickHouse الآن لننشئ جدول ClickHouse يستخدم محرك الجدول MySQL : CREATE TABLE mysql_table1 ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = MySQL( 'mysql-host.domain.com' , 'db1' , 'table1' , 'mysql_clickhouse' , 'Password123!' ) الحد الأدنى من المَعلمات هو: parameter Description example host اسم المضيف أو عنوان IP mysql-host.domain.com database اسم قاعدة بيانات MySQL db1 table اسم جدول MySQL table1 user اسم المستخدم للاتصال بـ MySQL mysql_clickhouse password كلمة المرور للاتصال بـ MySQL Password123! اطّلع على صفحة توثيق محرك الجدول MySQL للحصول على قائمة كاملة بالمَعلمات. 3 اختبر التكامل في MySQL، أدرِج صفًا تجريبيًا: INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 4 , 'jkl' ); لاحظ أن الصفوف الموجودة أصلًا في جدول MySQL أصبحت الآن في جدول ClickHouse، إلى جانب الصف الجديد الذي أضفته للتو: SELECT id, column1 FROM mysql_table1 من المفترض أن ترى 4 صفوف: Query id: 6d590083-841e-4e95-8715-ef37d3e95197 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ 4 rows in set. Elapsed: 0.044 sec. لنُضِف صفًا إلى جدول ClickHouse: INSERT INTO mysql_table1 (id, column1) VALUES ( 5 , 'mno' ) لاحظ ظهور الصف الجديد في MySQL: mysql > select id,column1 from db1.table1 ; يجب أن يظهر لك الصف الجديد: +------+---------+ | id | column1 | +------+---------+ | 1 | abc | | 2 | def | | 3 | ghi | | 4 | jkl | | 5 | mno | +------+---------+ 5 rows in set (0.01 sec)