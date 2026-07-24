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تتناول هذه الصفحة استخدام محرك الجدول MySQL للقراءة من جدول في MySQL.
بالنسبة إلى ClickHouse Cloud، يمكنك أيضًا استخدام MySQL ClickPipe (المتاح حاليًا ضمن Public Beta) لنقل البيانات بسهولة من جداول MySQL إلى ClickHouse.

ربط ClickHouse بـ MySQL باستخدام محرك الجدول MySQL

يتيح لك محرك الجدول MySQL ربط ClickHouse بـ MySQL. ويمكن تنفيذ عبارات SELECT وINSERT في ClickHouse أو في جدول MySQL. توضّح هذه المقالة الطرق الأساسية لاستخدام محرك الجدول MySQL.
1

تهيئة MySQL

  1. أنشئ قاعدة بيانات في MySQL:
  1. أنشئ جدولًا:
  1. أدرِج صفوفًا تجريبية:
  1. أنشئ مستخدمًا للاتصال من ClickHouse:
  1. امنح الامتيازات حسب الحاجة. (لأغراض العرض التوضيحي، مُنح المستخدم mysql_clickhouse امتيازات المسؤول.)
إذا كنت تستخدم هذه الميزة في ClickHouse Cloud، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud بالوصول إلى مثيل MySQL لديك. تحقق من Cloud Endpoints API في ClickHouse للحصول على تفاصيل زيارات egress.
2

تعريف جدول في ClickHouse

  1. الآن لننشئ جدول ClickHouse يستخدم محرك الجدول MySQL:
الحد الأدنى من المَعلمات هو:
اطّلع على صفحة توثيق محرك الجدول MySQL للحصول على قائمة كاملة بالمَعلمات.
3

اختبر التكامل

  1. في MySQL، أدرِج صفًا تجريبيًا:
  1. لاحظ أن الصفوف الموجودة أصلًا في جدول MySQL أصبحت الآن في جدول ClickHouse، إلى جانب الصف الجديد الذي أضفته للتو:
من المفترض أن ترى 4 صفوف:
  1. لنُضِف صفًا إلى جدول ClickHouse:
  1. لاحظ ظهور الصف الجديد في MySQL:
يجب أن يظهر لك الصف الجديد:

الملخص

يتيح لك محرك الجدول MySQL توصيل ClickHouse بـ MySQL لتبادل البيانات بينهما. ولمزيد من التفاصيل، احرص على مراجعة صفحة التوثيق الخاصة بـ محرك الجدول MySQL.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦