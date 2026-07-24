MySQL للقراءة من جدول في MySQL.
بالنسبة إلى ClickHouse Cloud، يمكنك أيضًا استخدام MySQL ClickPipe (المتاح حاليًا ضمن Public Beta) لنقل البيانات بسهولة من جداول MySQL إلى ClickHouse.
يتيح لك محرك الجدول
ربط ClickHouse بـ MySQL باستخدام محرك الجدول
ربط ClickHouse بـ MySQL باستخدام محرك الجدول
MySQL
MySQL ربط ClickHouse بـ MySQL. ويمكن تنفيذ عبارات SELECT وINSERT في ClickHouse أو في جدول MySQL. توضّح هذه المقالة الطرق الأساسية لاستخدام محرك الجدول
MySQL.
1
تهيئة MySQL
- أنشئ قاعدة بيانات في MySQL:
CREATE DATABASE db1;
- أنشئ جدولًا:
CREATE TABLE db1.table1 (
id INT,
column1 VARCHAR(255)
);
- أدرِج صفوفًا تجريبية:
INSERT INTO db1.table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def'),
(3, 'ghi');
- أنشئ مستخدمًا للاتصال من ClickHouse:
CREATE USER 'mysql_clickhouse'@'%' IDENTIFIED BY 'Password123!';
- امنح الامتيازات حسب الحاجة. (لأغراض العرض التوضيحي، مُنح المستخدم
mysql_clickhouseامتيازات المسؤول.)
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mysql_clickhouse'@'%';
إذا كنت تستخدم هذه الميزة في ClickHouse Cloud، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud بالوصول إلى مثيل MySQL لديك. تحقق من Cloud Endpoints API في ClickHouse للحصول على تفاصيل زيارات egress.
2
تعريف جدول في ClickHouse
- الآن لننشئ جدول ClickHouse يستخدم محرك الجدول
MySQL:
الحد الأدنى من المَعلمات هو:
CREATE TABLE mysql_table1 (
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = MySQL('mysql-host.domain.com','db1','table1','mysql_clickhouse','Password123!')
|parameter
|Description
|example
|host
|اسم المضيف أو عنوان IP
|mysql-host.domain.com
|database
|اسم قاعدة بيانات MySQL
|db1
|table
|اسم جدول MySQL
|table1
|user
|اسم المستخدم للاتصال بـ MySQL
|mysql_clickhouse
|password
|كلمة المرور للاتصال بـ MySQL
|Password123!
اطّلع على صفحة توثيق محرك الجدول
MySQL للحصول على قائمة كاملة بالمَعلمات.
3
اختبر التكامل
- في MySQL، أدرِج صفًا تجريبيًا:
INSERT INTO db1.table1
(id, column1)
VALUES
(4, 'jkl');
- لاحظ أن الصفوف الموجودة أصلًا في جدول MySQL أصبحت الآن في جدول ClickHouse، إلى جانب الصف الجديد الذي أضفته للتو:
من المفترض أن ترى 4 صفوف:
SELECT
id,
column1
FROM mysql_table1
Query id: 6d590083-841e-4e95-8715-ef37d3e95197
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.044 sec.
- لنُضِف صفًا إلى جدول ClickHouse:
INSERT INTO mysql_table1
(id, column1)
VALUES
(5,'mno')
- لاحظ ظهور الصف الجديد في MySQL:
يجب أن يظهر لك الصف الجديد:
mysql> select id,column1 from db1.table1;
+------+---------+
| id | column1 |
+------+---------+
| 1 | abc |
| 2 | def |
| 3 | ghi |
| 4 | jkl |
| 5 | mno |
+------+---------+
5 rows in set (0.01 sec)
يتيح لك محرك الجدول
الملخص
MySQL توصيل ClickHouse بـ MySQL لتبادل البيانات بينهما. ولمزيد من التفاصيل، احرص على مراجعة صفحة التوثيق الخاصة بـ محرك الجدول
MySQL.