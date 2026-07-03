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يمكن العثور هنا على دليل كامل لترحيل PostgreSQL إلى ClickHouse، بما في ذلك إرشادات حول نمذجة البيانات والمفاهيم المكافئة. يوضح ما يلي كيفية ربط ClickHouse بـ PostgreSQL.
تستعرض هذه الصفحة الخيارات التالية لتكامل PostgreSQL مع ClickHouse:
  • استخدام محرك الجدول PostgreSQL للقراءة من جدول في PostgreSQL
  • استخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي MaterializedPostgreSQL لمزامنة قاعدة بيانات في PostgreSQL مع قاعدة بيانات في ClickHouse
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استخدام محرك جدول PostgreSQL

يتيح محرك الجدول PostgreSQL تنفيذ عمليتَي SELECT وINSERT على البيانات المخزّنة على خادم PostgreSQL البعيد انطلاقًا من ClickHouse. تهدف هذه المقالة إلى توضيح أساليب التكامل الأساسية باستخدام جدول واحد.

1. إعداد PostgreSQL

  1. في postgresql.conf، أضِف السطر التالي لتمكين PostgreSQL من الاستماع عبر واجهات الشبكة:
  1. أنشئ مستخدمًا ليتصل ClickHouse من خلاله. ولأغراض العرض التوضيحي، يمنح هذا المثال امتيازات superuser كاملة.
  1. أنشئ قاعدة بيانات جديدة في PostgreSQL:
  1. أنشئ جدولًا جديدًا:
  1. لنُضِف بضعة صفوف للاختبار:
  1. لتهيئة PostgreSQL للسماح بإجراء اتصالات بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لغرض النسخ المتماثل، أضف الإدخال التالي إلى الملف pg_hba.conf. حدِّث سطر العنوان باستخدام الشبكة الفرعية أو عنوان IP لخادم PostgreSQL لديك:
  1. أعد تحميل إعدادات pg_hba.conf (عدّل هذا الأمر وفقًا لإصدارك):
  1. تحقّق من إمكانية تسجيل دخول المستخدم الجديد clickhouse_user:
إذا كنت تستخدم هذه الميزة في ClickHouse Cloud، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud بالوصول إلى مثيل PostgreSQL لديك. راجع Cloud Endpoints API للاطّلاع على تفاصيل حركة البيانات الصادرة.

2. أنشئ جدولًا في ClickHouse

  1. سجّل الدخول إلى clickhouse-client:
  1. لنُنشئ قاعدة بيانات جديدة:
  1. أنشئ جدولًا يستخدم PostgreSQL:
المعلمات المطلوبة كحد أدنى هي:
راجع صفحة توثيق PostgreSQL محرك الجدول للاطلاع على القائمة الكاملة للمعلمات.

3 اختبر التكامل

  1. في ClickHouse، اعرض الصفوف المبدئية:
يجب أن يُملأ جدول ClickHouse تلقائيًا بالصفَّين الموجودين مسبقًا في جدول PostgreSQL:
  1. ارجع إلى PostgreSQL وأضِف صفَّين إلى الجدول:
  1. يُفترض أن يظهر هذان الصفّان الجديدان في جدول ClickHouse لديك:
يجب أن يكون الرد:
  1. لنرَ ما الذي يحدث عند إضافة صفوف إلى جدول ClickHouse:
  1. يجب أن تظهر الصفوف المُضافة في ClickHouse في جدول PostgreSQL:
يوضح هذا المثال التكامل الأساسي بين PostgreSQL وClickHouse باستخدام PostrgeSQL محرك الجدول. اطّلع على صفحة التوثيق الخاصة بـ PostgreSQL محرك الجدول للتعرّف على مزيد من الميزات، مثل تحديد المخططات، وإرجاع مجموعة فرعية من الأعمدة فقط، والاتصال بعدة نُسخ متماثلة. واطّلع أيضًا على مدونة ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1.

استخدام محرك قاعدة البيانات MaterializedPostgreSQL

يستخدم محرك قاعدة البيانات PostgreSQL ميزات النسخ المتماثل في PostgreSQL لإنشاء نسخة متماثلة من قاعدة البيانات تشمل جميع المخططات والجداول أو مجموعة فرعية منها. تهدف هذه المقالة إلى توضيح الأساليب الأساسية للتكامل باستخدام قاعدة بيانات واحدة ومخطط واحد وجدول واحد. في الإجراءات التالية، يُستخدم PostgreSQL CLI ‏(psql) وClickHouse CLI ‏(clickhouse-client). خادم PostgreSQL مُثبّت على Linux. ويوضح ما يلي الحد الأدنى من الإعدادات إذا كانت قاعدة بيانات PostgreSQL تثبيت اختبار جديدًا.

1. في PostgreSQL

  1. في postgresql.conf، اضبط الحد الأدنى لمستويات الاستماع، وwal level للنسخ المتماثل، وفتحات النسخ المتماثل:
أضف الأسطر التالية:
*يتطلب ClickHouse حدًا أدنى من مستوى logical لـ wal، وحدًا أدنى قدره 2 من فتحات النسخ المتماثل
  1. باستخدام حساب مسؤول، أنشئ مستخدمًا للاتصال من ClickHouse:
*لأغراض التوضيح، مُنحت صلاحيات superuser كاملة.
  1. أنشئ قاعدة بيانات جديدة:
  1. اتصل بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام psql:
  1. أنشئ جدولًا جديدًا:
  1. أضف الصفوف الأولية:
  1. اضبط PostgreSQL للسماح بالاتصال بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لأغراض النسخ المتماثل. في ما يلي الحد الأدنى من الإدخالات التي يجب إضافتها إلى ملف pg_hba.conf:
*لأغراض الشرح، يُستخدم هنا أسلوب المصادقة بكلمة مرور بنص واضح. حدِّث سطر العنوان باستخدام الشبكة الفرعية أو عنوان الخادم وفقًا لوثائق PostgreSQL
  1. أعد تحميل إعدادات pg_hba.conf بشيء مماثل لما يلي (عدِّله بما يناسب إصدارك):
  1. اختبر تسجيل الدخول باستخدام مستخدم clickhouse_user الجديد:

2. في ClickHouse

  1. سجّل الدخول إلى ClickHouse CLI
  1. فعّل الميزة التجريبية لـ PostgreSQL لمحرك قاعدة البيانات:
  1. أنشئ قاعدة البيانات الجديدة التي ستخضع للنسخ المتماثل وعرّف الجدول الأولي:
الحد الأدنى من الخيارات:
للاطلاع على الدليل الكامل لمحرك قاعدة بيانات PostgreSQL، راجع https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
  1. تحقّق من أن الجدول الأصلي يحتوي على بيانات:

3. اختبر النسخ المتماثل الأساسي

  1. في PostgreSQL، أضف صفوفًا جديدة:
  1. في ClickHouse، تحقّق من ظهور الصفوف الجديدة:

4. الملخص

يركّز دليل التكامل هذا على مثال بسيط يوضّح كيفية إجراء النسخ المتماثل لقاعدة بيانات تضم جدولًا واحدًا، لكن هناك خيارات أكثر تقدّمًا تشمل إجراء النسخ المتماثل لقاعدة البيانات بالكامل أو إضافة جداول ومخططات جديدة إلى عمليات النسخ المتماثل الحالية. ورغم أن أوامر DDL غير مدعومة في هذا النوع من النسخ المتماثل، يمكن تهيئة المحرّك لاكتشاف التغييرات وإعادة تحميل الجداول عند إجراء تغييرات هيكلية.
للاطّلاع على المزيد من الميزات المتاحة ضمن الخيارات المتقدمة، يُرجى مراجعة الوثائق المرجعية.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦