يمكن العثور هنا على دليل كامل لترحيل PostgreSQL إلى ClickHouse، بما في ذلك إرشادات حول نمذجة البيانات والمفاهيم المكافئة. يوضح ما يلي كيفية ربط ClickHouse بـ PostgreSQL.تستعرض هذه الصفحة الخيارات التالية لتكامل PostgreSQL مع ClickHouse:
- استخدام محرك الجدول
PostgreSQLللقراءة من جدول في PostgreSQL
- استخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي
MaterializedPostgreSQLلمزامنة قاعدة بيانات في PostgreSQL مع قاعدة بيانات في ClickHouse
يتيح محرك الجدول
استخدام محرك جدول PostgreSQL
PostgreSQL تنفيذ عمليتَي SELECT وINSERT على البيانات المخزّنة على خادم PostgreSQL البعيد انطلاقًا من ClickHouse.
تهدف هذه المقالة إلى توضيح أساليب التكامل الأساسية باستخدام جدول واحد.
1. إعداد PostgreSQL
- في
postgresql.conf، أضِف السطر التالي لتمكين PostgreSQL من الاستماع عبر واجهات الشبكة:
listen_addresses = '*'
- أنشئ مستخدمًا ليتصل ClickHouse من خلاله. ولأغراض العرض التوضيحي، يمنح هذا المثال امتيازات superuser كاملة.
CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123';
- أنشئ قاعدة بيانات جديدة في PostgreSQL:
CREATE DATABASE db_in_psg;
- أنشئ جدولًا جديدًا:
CREATE TABLE table1 (
id integer primary key,
column1 varchar(10)
);
- لنُضِف بضعة صفوف للاختبار:
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def');
- لتهيئة PostgreSQL للسماح بإجراء اتصالات بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لغرض النسخ المتماثل، أضف الإدخال التالي إلى الملف
pg_hba.conf. حدِّث سطر العنوان باستخدام الشبكة الفرعية أو عنوان IP لخادم PostgreSQL لديك:
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host db_in_psg clickhouse_user 192.168.1.0/24 password
- أعد تحميل إعدادات
pg_hba.conf(عدّل هذا الأمر وفقًا لإصدارك):
/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload
- تحقّق من إمكانية تسجيل دخول المستخدم الجديد
clickhouse_user:
psql -U clickhouse_user -W -d db_in_psg -h <your_postgresql_host>
إذا كنت تستخدم هذه الميزة في ClickHouse Cloud، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud بالوصول إلى مثيل PostgreSQL لديك. راجع Cloud Endpoints API للاطّلاع على تفاصيل حركة البيانات الصادرة.
2. أنشئ جدولًا في ClickHouse
- سجّل الدخول إلى
clickhouse-client:
clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!
- لنُنشئ قاعدة بيانات جديدة:
CREATE DATABASE db_in_ch;
- أنشئ جدولًا يستخدم
PostgreSQL:
المعلمات المطلوبة كحد أدنى هي:
CREATE TABLE db_in_ch.table1
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = PostgreSQL('postgres-host.domain.com:5432', 'db_in_psg', 'table1', 'clickhouse_user', 'ClickHouse_123');
|parameter
|Description
|example
|host:port
|اسم المضيف أو عنوان IP والمنفذ
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|اسم قاعدة بيانات PostgreSQL
|db_in_psg
|user
|اسم المستخدم للاتصال بـ Postgres
|clickhouse_user
|password
|كلمة المرور للاتصال بـ Postgres
|ClickHouse_123
راجع صفحة توثيق PostgreSQL محرك الجدول للاطلاع على القائمة الكاملة للمعلمات.
3 اختبر التكامل
- في ClickHouse، اعرض الصفوف المبدئية:
يجب أن يُملأ جدول ClickHouse تلقائيًا بالصفَّين الموجودين مسبقًا في جدول PostgreSQL:
SELECT * FROM db_in_ch.table1
Query id: 34193d31-fe21-44ac-a182-36aaefbd78bf
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
- ارجع إلى PostgreSQL وأضِف صفَّين إلى الجدول:
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(3, 'ghi'),
(4, 'jkl');
- يُفترض أن يظهر هذان الصفّان الجديدان في جدول ClickHouse لديك:
يجب أن يكون الرد:
SELECT * FROM db_in_ch.table1
Query id: 86fa2c62-d320-4e47-b564-47ebf3d5d27b
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
- لنرَ ما الذي يحدث عند إضافة صفوف إلى جدول ClickHouse:
INSERT INTO db_in_ch.table1
(id, column1)
VALUES
(5, 'mno'),
(6, 'pqr');
- يجب أن تظهر الصفوف المُضافة في ClickHouse في جدول PostgreSQL:
يوضح هذا المثال التكامل الأساسي بين PostgreSQL وClickHouse باستخدام
db_in_psg=# SELECT * FROM table1;
id | column1
----+---------
1 | abc
2 | def
3 | ghi
4 | jkl
5 | mno
6 | pqr
(6 rows)
PostrgeSQL محرك الجدول.
اطّلع على صفحة التوثيق الخاصة بـ PostgreSQL محرك الجدول للتعرّف على مزيد من الميزات، مثل تحديد المخططات، وإرجاع مجموعة فرعية من الأعمدة فقط، والاتصال بعدة نُسخ متماثلة. واطّلع أيضًا على مدونة ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1.
يستخدم محرك قاعدة البيانات PostgreSQL ميزات النسخ المتماثل في PostgreSQL لإنشاء نسخة متماثلة من قاعدة البيانات تشمل جميع المخططات والجداول أو مجموعة فرعية منها. تهدف هذه المقالة إلى توضيح الأساليب الأساسية للتكامل باستخدام قاعدة بيانات واحدة ومخطط واحد وجدول واحد. في الإجراءات التالية، يُستخدم PostgreSQL CLI (psql) وClickHouse CLI (clickhouse-client). خادم PostgreSQL مُثبّت على Linux. ويوضح ما يلي الحد الأدنى من الإعدادات إذا كانت قاعدة بيانات PostgreSQL تثبيت اختبار جديدًا.
استخدام محرك قاعدة البيانات MaterializedPostgreSQL
1. في PostgreSQL
- في
postgresql.conf، اضبط الحد الأدنى لمستويات الاستماع، و
wal levelللنسخ المتماثل، وفتحات النسخ المتماثل:
*يتطلب ClickHouse حدًا أدنى من مستوى
listen_addresses = '*'
max_replication_slots = 10
wal_level = logical
logical لـ wal، وحدًا أدنى قدره
2 من فتحات النسخ المتماثل
- باستخدام حساب مسؤول، أنشئ مستخدمًا للاتصال من ClickHouse:
*لأغراض التوضيح، مُنحت صلاحيات superuser كاملة.
CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123';
- أنشئ قاعدة بيانات جديدة:
CREATE DATABASE db1;
- اتصل بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام
psql:
\connect db1
- أنشئ جدولًا جديدًا:
CREATE TABLE table1 (
id integer primary key,
column1 varchar(10)
);
- أضف الصفوف الأولية:
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def');
- اضبط PostgreSQL للسماح بالاتصال بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لأغراض النسخ المتماثل. في ما يلي الحد الأدنى من الإدخالات التي يجب إضافتها إلى ملف
pg_hba.conf:
*لأغراض الشرح، يُستخدم هنا أسلوب المصادقة بكلمة مرور بنص واضح. حدِّث سطر العنوان باستخدام الشبكة الفرعية أو عنوان الخادم وفقًا لوثائق PostgreSQL
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host db1 clickhouse_user 192.168.1.0/24 password
- أعد تحميل إعدادات
pg_hba.confبشيء مماثل لما يلي (عدِّله بما يناسب إصدارك):
/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload
- اختبر تسجيل الدخول باستخدام مستخدم
clickhouse_userالجديد:
psql -U clickhouse_user -W -d db1 -h <your_postgresql_host>
2. في ClickHouse
- سجّل الدخول إلى ClickHouse CLI
clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!
- فعّل الميزة التجريبية لـ PostgreSQL لمحرك قاعدة البيانات:
SET allow_experimental_database_materialized_postgresql=1
- أنشئ قاعدة البيانات الجديدة التي ستخضع للنسخ المتماثل وعرّف الجدول الأولي:
الحد الأدنى من الخيارات:
CREATE DATABASE db1_postgres
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres-host.domain.com:5432', 'db1', 'clickhouse_user', 'ClickHouse_123')
SETTINGS materialized_postgresql_tables_list = 'table1';
|المعلمة
|الوصف
|مثال
|host:port
|اسم المضيف أو عنوان IP والمنفذ
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|اسم قاعدة بيانات PostgreSQL
|db1
|user
|اسم المستخدم للاتصال بـ Postgres
|clickhouse_user
|password
|كلمة المرور للاتصال بـ Postgres
|ClickHouse_123
|settings
|إعدادات إضافية للمحرك
|materialized_postgresql_tables_list = ‘table1’
للاطلاع على الدليل الكامل لمحرك قاعدة بيانات PostgreSQL، راجع https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
- تحقّق من أن الجدول الأصلي يحتوي على بيانات:
ch_env_2 :) select * from db1_postgres.table1;
SELECT *
FROM db1_postgres.table1
Query id: df2381ac-4e30-4535-b22e-8be3894aaafc
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
3. اختبر النسخ المتماثل الأساسي
- في PostgreSQL، أضف صفوفًا جديدة:
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(3, 'ghi'),
(4, 'jkl');
- في ClickHouse، تحقّق من ظهور الصفوف الجديدة:
ch_env_2 :) select * from db1_postgres.table1;
SELECT *
FROM db1_postgres.table1
Query id: b0729816-3917-44d3-8d1a-fed912fb59ce
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 3 │ ghi │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
يركّز دليل التكامل هذا على مثال بسيط يوضّح كيفية إجراء النسخ المتماثل لقاعدة بيانات تضم جدولًا واحدًا، لكن هناك خيارات أكثر تقدّمًا تشمل إجراء النسخ المتماثل لقاعدة البيانات بالكامل أو إضافة جداول ومخططات جديدة إلى عمليات النسخ المتماثل الحالية. ورغم أن أوامر DDL غير مدعومة في هذا النوع من النسخ المتماثل، يمكن تهيئة المحرّك لاكتشاف التغييرات وإعادة تحميل الجداول عند إجراء تغييرات هيكلية.
4. الملخص
للاطّلاع على المزيد من الميزات المتاحة ضمن الخيارات المتقدمة، يُرجى مراجعة الوثائق المرجعية.