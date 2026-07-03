يمكن العثور هنا على دليل كامل لترحيل PostgreSQL إلى ClickHouse، بما في ذلك إرشادات حول نمذجة البيانات والمفاهيم المكافئة. يوضح ما يلي كيفية ربط ClickHouse بـ PostgreSQL.

تستعرض هذه الصفحة الخيارات التالية لتكامل PostgreSQL مع ClickHouse:

استخدام محرك الجدول PostgreSQL للقراءة من جدول في PostgreSQL

للقراءة من جدول في PostgreSQL استخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي MaterializedPostgreSQL لمزامنة قاعدة بيانات في PostgreSQL مع قاعدة بيانات في ClickHouse

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​ استخدام محرك جدول PostgreSQL

يتيح محرك الجدول PostgreSQL تنفيذ عمليتَي SELECT وINSERT على البيانات المخزّنة على خادم PostgreSQL البعيد انطلاقًا من ClickHouse. تهدف هذه المقالة إلى توضيح أساليب التكامل الأساسية باستخدام جدول واحد.

​ 1. إعداد PostgreSQL

في postgresql.conf ، أضِف السطر التالي لتمكين PostgreSQL من الاستماع عبر واجهات الشبكة:

listen_addresses = '*'

أنشئ مستخدمًا ليتصل ClickHouse من خلاله. ولأغراض العرض التوضيحي، يمنح هذا المثال امتيازات superuser كاملة.

CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123' ;

أنشئ قاعدة بيانات جديدة في PostgreSQL:

CREATE DATABASE db_in_psg ;

أنشئ جدولًا جديدًا:

CREATE TABLE table1 ( id integer primary key , column1 varchar ( 10 ) );

لنُضِف بضعة صفوف للاختبار:

INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' );

لتهيئة PostgreSQL للسماح بإجراء اتصالات بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لغرض النسخ المتماثل، أضف الإدخال التالي إلى الملف pg_hba.conf . حدِّث سطر العنوان باستخدام الشبكة الفرعية أو عنوان IP لخادم PostgreSQL لديك:

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD host db_in_psg clickhouse_user 192.168.1.0/24 password

أعد تحميل إعدادات pg_hba.conf (عدّل هذا الأمر وفقًا لإصدارك):

/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload

تحقّق من إمكانية تسجيل دخول المستخدم الجديد clickhouse_user :

psql -U clickhouse_user -W -d db_in_psg -h <your_postgresql_host>

إذا كنت تستخدم هذه الميزة في ClickHouse Cloud، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud بالوصول إلى مثيل PostgreSQL لديك. راجع Cloud Endpoints API للاطّلاع على تفاصيل حركة البيانات الصادرة.

​ 2. أنشئ جدولًا في ClickHouse

سجّل الدخول إلى clickhouse-client :

clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!

لنُنشئ قاعدة بيانات جديدة:

CREATE DATABASE db_in_ch ;

أنشئ جدولًا يستخدم PostgreSQL :

CREATE TABLE db_in_ch .table1 ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = PostgreSQL( 'postgres-host.domain.com:5432' , 'db_in_psg' , 'table1' , 'clickhouse_user' , 'ClickHouse_123' );

المعلمات المطلوبة كحد أدنى هي:

parameter Description example host:port اسم المضيف أو عنوان IP والمنفذ postgres-host.domain.com:5432 database اسم قاعدة بيانات PostgreSQL db_in_psg user اسم المستخدم للاتصال بـ Postgres clickhouse_user password كلمة المرور للاتصال بـ Postgres ClickHouse_123

راجع صفحة توثيق PostgreSQL محرك الجدول للاطلاع على القائمة الكاملة للمعلمات.

​ 3 اختبر التكامل

في ClickHouse، اعرض الصفوف المبدئية:

SELECT * FROM db_in_ch . table1

يجب أن يُملأ جدول ClickHouse تلقائيًا بالصفَّين الموجودين مسبقًا في جدول PostgreSQL:

Query id: 34193d31-fe21-44ac-a182-36aaefbd78bf ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘

ارجع إلى PostgreSQL وأضِف صفَّين إلى الجدول:

INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' );

يُفترض أن يظهر هذان الصفّان الجديدان في جدول ClickHouse لديك:

SELECT * FROM db_in_ch . table1

يجب أن يكون الرد:

Query id: 86fa2c62-d320-4e47-b564-47ebf3d5d27b ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘

لنرَ ما الذي يحدث عند إضافة صفوف إلى جدول ClickHouse:

INSERT INTO db_in_ch . table1 (id, column1) VALUES ( 5 , 'mno' ), ( 6 , 'pqr' );

يجب أن تظهر الصفوف المُضافة في ClickHouse في جدول PostgreSQL:

db_in_psg = # SELECT * FROM table1; id | column1 ----+--------- 1 | abc 2 | def 3 | ghi 4 | jkl 5 | mno 6 | pqr ( 6 rows )

يوضح هذا المثال التكامل الأساسي بين PostgreSQL وClickHouse باستخدام PostrgeSQL محرك الجدول.

​ استخدام محرك قاعدة البيانات MaterializedPostgreSQL

يستخدم محرك قاعدة البيانات PostgreSQL ميزات النسخ المتماثل في PostgreSQL لإنشاء نسخة متماثلة من قاعدة البيانات تشمل جميع المخططات والجداول أو مجموعة فرعية منها. تهدف هذه المقالة إلى توضيح الأساليب الأساسية للتكامل باستخدام قاعدة بيانات واحدة ومخطط واحد وجدول واحد.

في الإجراءات التالية، يُستخدم PostgreSQL CLI ‏(psql) وClickHouse CLI ‏(clickhouse-client). خادم PostgreSQL مُثبّت على Linux. ويوضح ما يلي الحد الأدنى من الإعدادات إذا كانت قاعدة بيانات PostgreSQL تثبيت اختبار جديدًا.

​ 1. في PostgreSQL

في postgresql.conf ، اضبط الحد الأدنى لمستويات الاستماع، و wal level للنسخ المتماثل، وفتحات النسخ المتماثل:

أضف الأسطر التالية:

listen_addresses = '*' max_replication_slots = 10 wal_level = logical

*يتطلب ClickHouse حدًا أدنى من مستوى logical لـ wal، وحدًا أدنى قدره 2 من فتحات النسخ المتماثل

باستخدام حساب مسؤول، أنشئ مستخدمًا للاتصال من ClickHouse:

CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123' ;

*لأغراض التوضيح، مُنحت صلاحيات superuser كاملة.

أنشئ قاعدة بيانات جديدة:

CREATE DATABASE db1 ;

اتصل بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام psql :

\connect db1

أنشئ جدولًا جديدًا:

CREATE TABLE table1 ( id integer primary key , column1 varchar ( 10 ) );

أضف الصفوف الأولية:

INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' );

اضبط PostgreSQL للسماح بالاتصال بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لأغراض النسخ المتماثل. في ما يلي الحد الأدنى من الإدخالات التي يجب إضافتها إلى ملف pg_hba.conf :

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD host db1 clickhouse_user 192.168.1.0/24 password

*لأغراض الشرح، يُستخدم هنا أسلوب المصادقة بكلمة مرور بنص واضح. حدِّث سطر العنوان باستخدام الشبكة الفرعية أو عنوان الخادم وفقًا لوثائق PostgreSQL

أعد تحميل إعدادات pg_hba.conf بشيء مماثل لما يلي (عدِّله بما يناسب إصدارك):

/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload

اختبر تسجيل الدخول باستخدام مستخدم clickhouse_user الجديد:

psql -U clickhouse_user -W -d db1 -h <your_postgresql_host>

​ 2. في ClickHouse

سجّل الدخول إلى ClickHouse CLI

clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!

فعّل الميزة التجريبية لـ PostgreSQL لمحرك قاعدة البيانات:

SET allow_experimental_database_materialized_postgresql = 1

أنشئ قاعدة البيانات الجديدة التي ستخضع للنسخ المتماثل وعرّف الجدول الأولي:

CREATE DATABASE db1_postgres ENGINE = MaterializedPostgreSQL( 'postgres-host.domain.com:5432' , 'db1' , 'clickhouse_user' , 'ClickHouse_123' ) SETTINGS materialized_postgresql_tables_list = 'table1' ;

الحد الأدنى من الخيارات:

المعلمة الوصف مثال host:port اسم المضيف أو عنوان IP والمنفذ postgres-host.domain.com:5432 database اسم قاعدة بيانات PostgreSQL db1 user اسم المستخدم للاتصال بـ Postgres clickhouse_user password كلمة المرور للاتصال بـ Postgres ClickHouse_123 settings إعدادات إضافية للمحرك materialized_postgresql_tables_list = ‘table1’

للاطلاع على الدليل الكامل لمحرك قاعدة بيانات PostgreSQL، راجع https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings

تحقّق من أن الجدول الأصلي يحتوي على بيانات:

ch_env_2 :) select * from db1_postgres . table1 ; SELECT * FROM db1_postgres . table1

Query id: df2381ac-4e30-4535-b22e-8be3894aaafc ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘

​ 3. اختبر النسخ المتماثل الأساسي

في PostgreSQL، أضف صفوفًا جديدة:

INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' );

في ClickHouse، تحقّق من ظهور الصفوف الجديدة:

ch_env_2 :) select * from db1_postgres . table1 ; SELECT * FROM db1_postgres . table1

Query id: b0729816-3917-44d3-8d1a-fed912fb59ce ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘

يركّز دليل التكامل هذا على مثال بسيط يوضّح كيفية إجراء النسخ المتماثل لقاعدة بيانات تضم جدولًا واحدًا، لكن هناك خيارات أكثر تقدّمًا تشمل إجراء النسخ المتماثل لقاعدة البيانات بالكامل أو إضافة جداول ومخططات جديدة إلى عمليات النسخ المتماثل الحالية. ورغم أن أوامر DDL غير مدعومة في هذا النوع من النسخ المتماثل، يمكن تهيئة المحرّك لاكتشاف التغييرات وإعادة تحميل الجداول عند إجراء تغييرات هيكلية.