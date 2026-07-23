تتضمن إعادة المزامنة العمليات التالية بالترتيب:
ماذا تفعل إعادة المزامنة؟
- يُحذَف ClickPipe الحالي، ويُطلق ClickPipe جديد لعملية “resync”. لذلك، تُلتقَط التغييرات التي تطرأ على بنية جداول المصدر عند إجراء إعادة المزامنة.
- ينشئ ClickPipe الخاص بإعادة المزامنة مجموعة جديدة من الجداول الوجهة (أو يستبدلها) تحمل الأسماء نفسها للجداول الأصلية، مع إضافة اللاحقة
_resync.
- يُجرى التحميل الأوّلي على جداول
_resync.
- بعد ذلك، يجري تبديل جداول
_resyncمع الجداول الأصلية. وتُنقل الصفوف المحذوفة حذفًا مرنًا من الجداول الأصلية إلى جداول
_resyncقبل التبديل.
فيما يلي بعض السيناريوهات:
حالات استخدام إعادة مزامنة ClickPipe
- قد تحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة على المخطط في الجداول المصدر، ما قد يؤدي إلى تعطُّل ClickPipe الحالي واضطرارك إلى البدء من جديد. يمكنك ببساطة النقر على إعادة مزامنة بعد إجراء التغييرات.
- وبالنسبة إلى ClickHouse تحديدًا، قد تحتاج إلى تحديث القيم في أعمدة ORDER BY في الجداول الهدف. يمكنك استخدام إعادة مزامنة لإعادة تعبئة البيانات في الجدول الجديد باستخدام مفتاح الفرز الصحيح.
- إذا أصبحت replication slot الخاصة بـ ClickPipe غير صالحة، فسيؤدي إعادة مزامنة إلى إنشاء ClickPipe جديد وslot جديدة في قاعدة البيانات المصدر.
يمكنك إعادة المزامنة عدة مرات، ولكن يُرجى مراعاة الحمل الواقع على قاعدة البيانات المصدر عند إعادة المزامنة، لأن التحميل الأولي باستخدام خيوط متوازية يكون جزءًا من العملية في كل مرة.
دليل إعادة مزامنة ClickPipe
- في علامة تبويب Data Sources، انقر على Postgres ClickPipe الذي تريد إعادة مزامنته.
- انتقل إلى علامة تبويب Settings.
- انقر على زر إعادة مزامنة.
- ينبغي أن يظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على إعادة مزامنة مرة أخرى.
- انتقل إلى علامة تبويب Metrics.
- خلال نحو 5 ثوانٍ (وأيضًا عند تحديث الصفحة)، ينبغي أن تصبح حالة الـ pipe Setup أو Snapshot.
- يمكن متابعة التحميل الأولي لإعادة المزامنة في علامة تبويب Tables ضمن قسم Initial Load Stats.
- بعد اكتمال التحميل الأولي، سيُجري الـ pipe عملية تبديل ذرّية بين جداول
_resyncوالجداول الأصلية. وأثناء عملية تبديل، ستكون الحالة إعادة مزامنة.
- بعد اكتمال عملية تبديل، سيدخل الـ pipe في حالة Running ويُجري CDC إذا كان مُمكّنًا.