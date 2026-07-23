تتضمن إعادة المزامنة العمليات التالية بالترتيب:

تُحتفَظ جميع إعدادات ClickPipe الأصلي في ClickPipe إعادة المزامنة. وتُمسَح إحصاءات ClickPipe الأصلي في واجهة المستخدم.

فيما يلي بعض السيناريوهات: