هناك حالات قد يكون من المفيد فيها إيقاف Postgres ClickPipe مؤقتًا. على سبيل المثال، قد ترغب في إجراء بعض أعمال analytics على البيانات الحالية وهي في حالة مستقرة. أو قد تكون بصدد تنفيذ Upgrades على Postgres. إليك كيفية إيقاف Postgres ClickPipe مؤقتًا ثم Resume له.

​ خطوات إيقاف Postgres ClickPipe مؤقتًا

في علامة التبويب “مصادر البيانات”، انقر على Postgres ClickPipe الذي تريد إيقافه مؤقتًا. انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات. انقر على الزر Pause.

ينبغي أن يظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على Pause مرة أخرى.

انتقل إلى علامة التبويب المقاييس. خلال نحو 5 ثوانٍ (وأيضًا عند تحديث الصفحة)، يفترض أن تصبح حالة المسار Paused.

لن يؤدي إيقاف Postgres ClickPipe مؤقتًا إلى توقّف نمو replication slots.

​ خطوات استئناف Postgres ClickPipe

في علامة التبويب مصدر البيانات، انقر على Postgres ClickPipe الذي تريد استئنافه. ينبغي أن تكون حالة الـ mirror Paused في البداية. انتقل إلى علامة التبويب إعداد. انقر على زر Resume.

يجب أن يظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على Resume مرة أخرى.