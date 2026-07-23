1
إزالة الجدول من مسار الإدخال
يمكنك تنفيذ ذلك باتباع دليل إزالة الجدول.
2
تنفيذ TRUNCATE أو إسقاط الجدول في ClickHouse
تهدف هذه الخطوة إلى تجنب تكرار البيانات عند إضافة هذا الجدول مرة أخرى في الخطوة التالية. يمكنك القيام بذلك بالانتقال إلى علامة التبويب SQL Console في ClickHouse Cloud وتشغيل استعلام. لاحظ أننا نتحقق لمنع إضافة الجدول إذا كان موجودًا بالفعل في ClickHouse ولم يكن فارغًا.بدلًا من ذلك، إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بالجدول القديم، يمكنك ببساطة إعادة تسميته. ويكون هذا مفيدًا أيضًا عندما يكون الجدول كبيرًا جدًا وقد تستغرق عملية الإسقاط بعض الوقت.
RENAME TABLE table_A TO table_A_bak;
3
إضافة الجدول إلى ClickPipe مرة أخرى
يمكنك تنفيذ ذلك باتباع دليل إضافة الجدول.