في بعض السيناريوهات، قد يكون من المفيد إعادة مزامنة جداول محددة ضمن أحد مسارات الإدخال. ومن أمثلة حالات الاستخدام المحتملة: حدوث تغييرات كبيرة في المخطط في Postgres، أو إعادة نمذجة بعض البيانات في ClickHouse.

وفي حين أن إعادة مزامنة الجداول الفردية بنقرة زر واحدة لا تزال قيد التطوير، يوضح هذا الدليل الخطوات التي تتيح لك تنفيذ ذلك اليوم في Postgres ClickPipe.