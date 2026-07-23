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في بعض السيناريوهات، قد يكون من المفيد إعادة مزامنة جداول محددة ضمن أحد مسارات الإدخال. ومن أمثلة حالات الاستخدام المحتملة: حدوث تغييرات كبيرة في المخطط في Postgres، أو إعادة نمذجة بعض البيانات في ClickHouse. وفي حين أن إعادة مزامنة الجداول الفردية بنقرة زر واحدة لا تزال قيد التطوير، يوضح هذا الدليل الخطوات التي تتيح لك تنفيذ ذلك اليوم في Postgres ClickPipe.
1

إزالة الجدول من مسار الإدخال

يمكنك تنفيذ ذلك باتباع دليل إزالة الجدول.
2

تنفيذ TRUNCATE أو إسقاط الجدول في ClickHouse

تهدف هذه الخطوة إلى تجنب تكرار البيانات عند إضافة هذا الجدول مرة أخرى في الخطوة التالية. يمكنك القيام بذلك بالانتقال إلى علامة التبويب SQL Console في ClickHouse Cloud وتشغيل استعلام. لاحظ أننا نتحقق لمنع إضافة الجدول إذا كان موجودًا بالفعل في ClickHouse ولم يكن فارغًا.بدلًا من ذلك، إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بالجدول القديم، يمكنك ببساطة إعادة تسميته. ويكون هذا مفيدًا أيضًا عندما يكون الجدول كبيرًا جدًا وقد تستغرق عملية الإسقاط بعض الوقت.
3

إضافة الجدول إلى ClickPipe مرة أخرى

يمكنك تنفيذ ذلك باتباع دليل إضافة الجدول.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦