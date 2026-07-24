إدخال البيانات من MongoDB إلى ClickHouse Cloud عبر ClickPipes متاح حاليًا في النسخة التجريبية العامة.
يمكنك استخدام ClickPipes لإدخال البيانات من قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك إلى ClickHouse Cloud. ويمكن استضافة قاعدة بيانات MongoDB المصدر داخل بنيتك التحتية المحلية أو في السحابة باستخدام خدمات مثل MongoDB Atlas. يمكن نشر MongoDB ClickPipes وإدارته يدويًا باستخدام ClickPipes UI، وكذلك برمجيًا باستخدام OpenAPI وTerraform.
في وحدة تحكم ClickHouse Cloud والوثائق، يُستخدم المصطلحان “table” و”collection” بالتبادل عند الإشارة إلى MongoDB.
للبدء، عليك أولًا التأكد من أن قاعدة بيانات MongoDB المصدر مُعَدّة بشكل صحيح للنسخ المتماثل. وتعتمد خطوات الإعداد على طريقة نشر MongoDB، لذا يُرجى اتباع الدليل المناسب أدناه: بعد إعداد قاعدة بيانات MongoDB المصدر، يمكنك متابعة إنشاء ClickPipe.
المتطلبات الأساسية
تأكد من أنك مسجّل الدخول إلى حساب ClickHouse Cloud الخاص بك. إذا لم يكن لديك حساب بعد، يمكنك التسجيل هنا.
أنشئ ClickPipe الخاص بك
- في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، انتقل إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك.
- من القائمة الجانبية اليسرى، حدّد الزر
Data Sourcesثم انقر على “Set up a ClickPipe”.
- حدّد بطاقة
MongoDB CDC.
أضِف اتصال قاعدة بيانات MongoDB المصدر
- املأ تفاصيل الاتصال لقاعدة بيانات MongoDB المصدر التي أعددتها في خطوة المتطلبات الأساسية.
قبل البدء بإضافة تفاصيل الاتصال، تأكد من إدراج عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes في قائمة السماح ضمن قواعد جدار الحماية لديك. في الصفحة التالية، يمكنك العثور على قائمة بعناوين IP الخاصة بـ ClickPipes. لمزيد من المعلومات، راجع أدلة إعداد MongoDB المصدر المشار إليها في أعلى هذه الصفحة.
افتراضيًا، سيتم إنشاء ClickPipe مع تفعيل TLS والتحقق من الشهادة. ويمكن تعديل هذه الإعدادات الافتراضية عند إنشاء ClickPipe:
(اختياري) تعديل إعدادات TLS
أو تعديلها من قسم إعدادات الاتصال ضمن علامة تبويب الإعدادات في ClickPipe المتوقّف مؤقتًا:
حيث:
Disable TLSيبدّل TLS للاتصال بين التفعيل والتعطيل. ويعني تعطيل TLS أن البيانات تُرسل كنص غير مشفّر عبر الشبكة، وقد يشمل ذلك الأسرار والبيانات الحساسة.
Skip certificate verificationيبدّل التحقق من الشهادة التي تعرضها قاعدة البيانات المصدر بين التفعيل والتعطيل. يُرجى مراعاة الآثار الأمنية المترتبة على تخطي التحقق من الشهادة.
TLS Host(اختياري، والقيمة الافتراضية هي Host للمصدر) هو اسم المضيف الذي يجب أن يتطابق معه CN الخاص بالشهادة عند تفعيل التحقق من الشهادة.
Upload CAيمكن استخدامه لتوفير CA تُستخدم عند تفعيل التحقق من الشهادة.
يمكنك تحديد تفاصيل نفق SSH إذا كانت قاعدة بيانات MongoDB المصدر لديك غير متاحة عبر الإنترنت العام.
(اختياري) إعداد نفق SSH
- فعِّل زر التبديل “Use SSH Tunnelling”.
- املأ تفاصيل اتصال SSH.
-
لاستخدام المصادقة المستندة إلى المفتاح، انقر على “Revoke and generate key pair” لإنشاء زوج مفاتيح جديد، ثم انسخ المفتاح العام الذي تم إنشاؤه إلى خادم SSH لديك ضمن
~/.ssh/authorized_keys.
- انقر على “Verify Connection” للتحقق من الاتصال.
بعد إدخال تفاصيل الاتصال، انقر على
تأكد من السماح لعناوين IP الخاصة بـ عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes في قواعد جدار الحماية الخاصة بمضيف SSH bastion حتى يتمكن ClickPipes من إنشاء نفق SSH.
Next.
يمكنك تكوين الإعدادات المتقدمة عند الحاجة. يرد أدناه وصف موجز لكل إعداد:
تكوين الإعدادات المتقدمة
- فاصل المزامنة: هذا هو الفاصل الزمني الذي ستتحقق عنده ClickPipes من وجود تغييرات في قاعدة البيانات المصدر. ولهذا تأثير على خدمة ClickHouse الوجهة، لذا نوصي المستخدمين الحريصين على التكلفة بالإبقاء عليه عند قيمة أعلى (أكبر من
3600).
- حجم دفعة السحب: عدد الصفوف التي سيتم جلبها في دفعة واحدة. هذا إعداد يُطبَّق على أساس أفضل جهد، وقد لا يُلتزم به في جميع الحالات.
- عدد الجداول في اللقطة الأولية بالتوازي: هذا هو عدد الجداول التي سيتم جلبها بالتوازي أثناء اللقطة الأولية. ويكون ذلك مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الجداول وتريد التحكم في عدد الجداول التي يتم جلبها بالتوازي.
إعداد الجداول
- هنا يمكنك تحديد قاعدة البيانات الوجهة لـ ClickPipe. يمكنك إما تحديد قاعدة بيانات موجودة أو إنشاء قاعدة بيانات جديدة.
- يمكنك تحديد الجداول التي تريد نسخها من قاعدة بيانات MongoDB المصدر. وأثناء تحديد الجداول، يمكنك أيضًا اختيار إعادة تسمية الجداول في قاعدة بيانات ClickHouse الوجهة.
راجع الأذونات وابدأ ClickPipe
- اختر دور «الوصول الكامل» من القائمة المنسدلة للأذونات، ثم انقر على «إكمال الإعداد».
بعد إعداد ClickPipe لنسخ البيانات من MongoDB إلى ClickHouse Cloud، يمكنك التركيز على كيفية الاستعلام عن بياناتك ونمذجتها لتحقيق أفضل أداء.
ما التالي؟
فيما يلي بعض الملاحظات المهمة التي ينبغي الانتباه إليها عند استخدام هذا الموصل:
ملاحظات مهمة
- نشترط استخدام MongoDB بالإصدار 5.1.0 أو أحدث.
- نستخدم واجهة برمجة تطبيقات change stream الأصلية في MongoDB من أجل CDC، والتي تعتمد على oplog في MongoDB لالتقاط التغييرات في الوقت الفعلي.
- تُنسخ المستندات من MongoDB إلى ClickHouse باستخدام JSON type افتراضيًا. يوفّر ذلك مرونة في إدارة الـ schema، ويتيح استخدام المجموعة الغنية من operators الخاصة بـ JSON في ClickHouse لأغراض الاستعلام والتحليلات. يمكنك معرفة المزيد عن الاستعلام عن بيانات JSON هنا.
- لا يتوفر حاليًا إعداد PrivateLink بنمط self-serve. إذا كنت تستخدم AWS وتحتاج إلى PrivateLink، يُرجى التواصل عبر db-integrations-support@clickhouse.com أو إنشاء تذكرة دعم — وسنعمل معك على تفعيله.