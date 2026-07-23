يفترض هذا الدليل أنك نشرت ClickStack مفتوح المصدر باستخدام إرشادات الصورة الشاملة، أو الوضع المحلي فقط، وأكملت إنشاء المستخدم الأولي. أو يمكنك بدلاً من ذلك تخطي الإعداد المحلي بالكامل والاتصال مباشرةً بالعرض التوضيحي المستضاف لـ ClickStack على play-clickstack.clickhouse.com، والذي يستخدم مجموعة البيانات هذه.

يستخدم هذا الدليل مجموعة بيانات تجريبية مستضافة على ClickHouse playground العام في sql.clickhouse.com ، ويمكنك الاتصال بها من عملية نشر ClickStack المحلية لديك.

غير مدعوم في ClickStack المُدار قواعد البيانات البعيدة غير مدعومة عند استخدام ClickStack المُدار. لذلك، مجموعة البيانات هذه غير مدعومة.

وتتضمن هذه المجموعة نحو 40 ساعة من البيانات المأخوذة من نسخة ClickHouse من العرض التجريبي الرسمي لـ OpenTelemetry (OTel). ويُعاد تشغيل البيانات كل ليلة مع تعديل الطوابع الزمنية لتتوافق مع النافذة الزمنية الحالية، مما يتيح للمستخدمين استكشاف سلوك النظام باستخدام السجلات والتتبعات والمقاييس المدمجة في HyperDX.

اختلافات البيانات نظرًا إلى أن مجموعة البيانات يُعاد تشغيلها يوميًا بدءًا من منتصف الليل، فقد تختلف العروض المرئية الدقيقة بحسب وقت استكشافك للعرض التجريبي.

​ سيناريو العرض التوضيحي

في هذا العرض التوضيحي، نحقق في حادثة تتعلق بموقع تجارة إلكترونية يبيع التلسكوبات والملحقات المرتبطة بها.

أفاد فريق دعم العملاء بأن المستخدمين يواجهون مشكلات في إكمال عمليات الدفع عند صفحة إتمام الشراء. وقد صُعِّدت المشكلة إلى فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) للتحقيق فيها.

وباستخدام HyperDX، سيحلل فريق SRE السجلات والتتبعات والمقاييس لتشخيص المشكلة وحلّها، ثم سيراجع بيانات الجلسات للتأكد من أن استنتاجاته تتوافق مع سلوك المستخدمين الفعلي.

​ العرض التجريبي

يستخدم هذا العرض التوضيحي نسخة متفرعة يتولى ClickStack صيانتها من تطبيق العرض التجريبي الرسمي.

​ معمارية العرض التوضيحي

يتكوّن العرض التوضيحي من خدمات مصغّرة مكتوبة بلغات برمجة مختلفة، تتواصل فيما بينها عبر gRPC وHTTP، بالإضافة إلى مولّد حمل يستخدم Locust لمحاكاة حركة مرور المستخدمين. وقد عُدِّلت الشيفرة المصدرية الأصلية لهذا العرض التوضيحي لاستخدام تهيئة ClickStack البرمجية

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول العرض التوضيحي في:

​ خطوات العرض التوضيحي

قمنا بتزويد هذا العرض التوضيحي بأدوات الرصد باستخدام ClickStack SDKs، مع نشر الخدمات على Kubernetes، وجمع المقاييس والسجلات منها أيضًا.