otelgen هي أداة CLI صغيرة مكتوبة بلغة Go تُنشئ سجلات وتتبعّات ومقاييس اصطناعية بتنسيق OTLP. استخدمها للتأكد من أن ClickStack OpenTelemetry collector الحالي يستقبل البيانات وأن الأحداث تظهر في ClickStack UI.
يفترض هذا الدليل أن الـ collector يعمل بالفعل مع OTLP endpoints على
4317 (gRPC) و
4318 (HTTP).
- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
1
المتطلبات المسبقة
يفترض هذا الدليل أنك أكملت دليل Getting Started لـ Managed ClickStack، وأن لديك OpenTelemetry Collector قيد التشغيل مع إتاحة الوصول إلى نقطتَي نهاية OTLP عبر gRPC (
4317) وHTTP (
4318) من الجهاز الذي تشغّل عليه
otelgen. وإذا كنت قد أمّنت المجمّع باستخدام
OTLP_AUTH_TOKEN، فاحتفظ بهذه القيمة في متناول اليد.
2
تثبيت otelgen
ثبّت الأداة باستخدام Homebrew:
أو ثبّتها باستخدام Go:
brew install krzko/tap/otelgen
go install github.com/krzko/otelgen@latest
3
تعيين متغيرات البيئة
صدّر نقطة نهاية المجمّع، وإذا كان المجمّع مؤمّنًا، فصدّر أيضًا رمز المصادقة:
استخدم اسم المضيف والمنفذ الخاصين بالمجمّع. وإذا كان المجمّع يعمل على الجهاز نفسه، فستكون القيمة
export OTEL_ENDPOINT=<host>:4317
export OTLP_AUTH_TOKEN=<your_otlp_auth_token>
localhost:4317.
مجمّع غير مؤمّنيكون ClickStack OpenTelemetry collector غير موثَّق افتراضيًا. إذا لم تتبع تأمين المجمّع لتعيين
OTLP_AUTH_TOKEN، فتخطَّ
OTLP_AUTH_TOKEN هنا واحذف الخيار
--header من الأوامر أدناه.
4
توليد التتبعات
أرسل دفعة قصيرة من traces متعددة الـ spans:
يشير
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 --duration 10 \
traces multi
--rate إلى عدد traces في الثانية، ويشير
--duration إلى مدة التشغيل بالثواني. ويعطّل
--insecure بروتوكول TLS لاتصال gRPC، وهذا مطلوب عند توجيه
otelgen إلى منفذ OTLP غير المشفّر الخاص بالمجمّع.
5
توليد السجلات
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 --duration 10 \
logs multi
6
توليد المقاييس
لا تراعي الأوامر الفرعية الخاصة بـ
metrics الخيار
--duration. شغّل الأمر ثم اضغط
Ctrl+C بعد بضع ثوانٍ لإيقافه.
يدعم
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 \
metrics sum
otelgen أيضًا الأوامر الفرعية
gauge و
histogram و
up-down-counter و
exponential-histogram ضمن
metrics.
7
التحقق في ClickStack
افتح واجهة ClickStack من ClickHouse Cloud console. في عرض
Search، بدّل الـ source بين
Logs و
Traces للتأكد من ظهور الأحداث الجديدة. اضبط النطاق الزمني على
Last 15 minutes. افتح
Chart Explorer، ثم حدّد
Metrics، وأنشئ chart لأحد metric names التي يُنتجها
otelgen (على سبيل المثال
otelgen.metrics.sum) للتحقق من استيعاب المقاييس.