التحقق في ClickStack

افتح واجهة ClickStack من ClickHouse Cloud console. في عرض Search ، بدّل الـ source بين Logs و Traces للتأكد من ظهور الأحداث الجديدة. اضبط النطاق الزمني على Last 15 minutes . افتح Chart Explorer ، ثم حدّد Metrics ، وأنشئ chart لأحد metric names التي يُنتجها otelgen (على سبيل المثال otelgen.metrics.sum ) للتحقق من استيعاب المقاييس.