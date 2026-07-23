يوفّر هذا القسم مجموعات بيانات نموذجية وأمثلة متنوعة لمساعدتك على البدء في استخدام ClickStack. وتوضّح هذه الأمثلة طرقًا مختلفة للعمل مع بيانات observability في ClickStack، بدءًا من التطوير المحلي ووصولًا إلى سيناريوهات الإنتاج.

مجموعة البيانات الوصف البيانات النموذجية حمّل مجموعة بيانات نموذجية تتضمن السجلات والتتبعات والمقاييس من بيئتنا التجريبية مراقبة Kubernetes راقب عنقود Kubernetes باستخدام ClickStack البيانات المحلية اجمع مقاييس النظام المحلي وسجلاته وأرسلها إلى ClickStack لتحليلها بيانات العرض التوضيحي البعيدة اتصل بعنقودنا التجريبي البعيد واستكشف مشكلةً ما Session Replay Demo أضِف OpenTelemetry إلى تطبيق ويب تجريبي لإعادة تشغيل الجلسات، ثم اعرض تفاعلاتك في ClickStack إضافة Chrome أدرِج Browser SDK في أي موقع ويب باستخدام HyperDX Chrome extension، من دون الحاجة إلى أي تغييرات في كود التطبيق بيانات اصطناعية باستخدام otelgen استخدم otelgen لإرسال سجلات وتتبعات ومقاييس اصطناعية إلى ClickStack OpenTelemetry collector قيد التشغيل