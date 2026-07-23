باختصار يشرح هذا الدليل كيفية تزويد تطبيق ويب بإمكانات إعادة تشغيل الجلسات باستخدام ClickStack Browser SDK. وعلى عكس مجموعات البيانات النموذجية الأخرى التي تحمّل بيانات مُولَّدة مسبقًا، يوفّر هذا العرض التوضيحي تطبيقًا تفاعليًا تنشئ فيه بيانات الجلسة من خلال تفاعلاتك الخاصة. الوقت المطلوب: 10-15 دقيقة

​ نظرة عامة

script واحد واستدعاء تهيئة واحد لالتقاط جميع تفاعلات المستخدم تلقائيًا. يُعد التطبيق التجريبي لإعادة تشغيل الجلسات مستكشفًا للوثائق مبنيًا باستخدام JavaScript الخام. ويوضح مدى بساطة إضافة instrumentation لإعادة تشغيل الجلسات — إذ يكفي وسمواحد واستدعاء تهيئة واحد لالتقاط جميع تفاعلات المستخدم تلقائيًا.

يتضمن المستودع فرعين:

main — مُعدّ بالكامل ومزوّد بالـ instrumentation وجاهز للاستخدام فورًا

— مُعدّ بالكامل ومزوّد بالـ instrumentation وجاهز للاستخدام فورًا pre-instrumented — نسخة نظيفة من دون instrumentation، مع تعليقات في الشيفرة توضّح مواضع إضافتها

يستخدم هذا الدليل فرع main أولًا لمشاهدة إعادة تشغيل الجلسات أثناء العمل، ثم يستعرض شيفرة الـ instrumentation حتى تتمكن من تطبيق النمط نفسه على تطبيقك.

للاطلاع على مزيد من الخلفية حول إعادة تشغيل الجلسات وكيف تندرج ضمن ClickStack، راجع صفحة ميزة Session Replay

​ المتطلبات الأساسية

تثبيت Docker وDocker Compose

توفّر المنافذ 3000 و4317 و4318 و8080

​ تشغيل العرض التوضيحي

1 استنسخ المستودع git clone https://github.com/ClickHouse/clickstack-session-replay-demo cd clickstack-session-replay-demo 2 ابدأ ClickStack docker-compose up -d clickstack 3 احصل على مفتاح API الخاص بك افتح HyperDX على http://localhost:8080 أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر انتقل إلى Team Settings → API Keys انسخ مفتاح API للاستيعاب الخاص بك عيّنه كمتغير بيئة: export CLICKSTACK_API_KEY = 'your-api-key-here' 4 ابدأ التطبيق التجريبي docker-compose --profile demo up demo-app تأكد من تشغيل هذا الأمر في الطرفية نفسها التي صدّرت فيها المتغير CLICKSTACK_API_KEY . افتح http://localhost:3000 في متصفحك وتفاعل مع التطبيق — ابحث عن الموضوعات، وصفِّ حسب الفئة، واستعرض أمثلة الشيفرة، وأضف العناصر إلى الإشارات المرجعية. تُلتقط جميع التفاعلات تلقائيًا بواسطة ClickStack Browser SDK. 5 شاهد إعادة تشغيل جلستك Client Sessions من الشريط الجانبي الأيسر. ارجع إلى HyperDX على http://localhost:8080 وانتقل إلىمن الشريط الجانبي الأيسر. يُفترض أن تظهر جلستك في القائمة مع مدتها وعدد الأحداث فيها. انقر على الزر ▶️ لإعادة تشغيلها. بدّل بين وضعي Highlighted وAll Events لضبط مستوى التفاصيل في المخطط الزمني.

​ إعداد أدوات الرصد

يوضح التطبيق التجريبي مدى قلة الشيفرة المطلوبة لتفعيل إعادة تشغيل الجلسة. وكل ما يلزم هو إضافتان إلى التطبيق:

1. تضمين SDK ( app/public/index.html ):

< script src = "https://unpkg.com/@hyperdx/browser@0.21.0/build/index.js" ></ script >

2. هيّئ ClickStack ( app/public/js/app.js ):

window . HyperDX . init ({ url: 'http://localhost:4318' , apiKey: window . CLICKSTACK_API_KEY , service: 'clickhouse-session-replay-demo' , consoleCapture: true , advancedNetworkCapture: true , });

وكل ما عدا ذلك هو مجرد كود تطبيق عادي. يلتقط SDK تلقائيًا جميع تفاعلات المستخدم، وسجلات وحدة التحكم، وطلبات الشبكة، والأخطاء — لذلك لا حاجة إلى أي إعداد إضافي للرصد.

لإضافة إمكانات الرصد إلى التطبيق من الصفر، بدّل إلى الفرع pre-instrumented :

git checkout pre-instrumented

يحتوي هذا الفرع على التطبيق نفسه ولكن من دون أي تهيئة لجمع بيانات الرصد الخاصة بـ ClickStack. تشير تعليقات الشيفرة في app/public/index.html و app/public/js/app.js بدقة إلى الموضع الذي ينبغي فيه إضافة مقتطعي الشيفرة المذكورين أعلاه. بعد إضافتهما، أعد تشغيل التطبيق التجريبي وستبدأ تفاعلاتك بالظهور في ClickStack.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ عدم ظهور الجلسات في HyperDX

تحقّق من وحدة تحكم المتصفح بحثًا عن أخطاء تأكّد من أن ClickStack قيد التشغيل: docker-compose ps تأكّد من ضبط مفتاح API: echo $CLICKSTACK_API_KEY اضبط النطاق الزمني في عرض Client Sessions (جرّب آخر 15 دقيقة) أجرِ إعادة تحميل كاملة للمتصفح: Cmd+Shift+R (Mac) أو Ctrl+Shift+R (Windows/Linux)

​ أخطاء 401 Unauthorized

لم يتم ضبط مفتاح API بشكل صحيح. تأكد من أنك:

صدّرته في الطرفية: export CLICKSTACK_API_KEY='your-key' بدأت التطبيق التجريبي في نفس الطرفية التي صدّرته فيها حصلت على المفتاح من HyperDX UI (وليس سلسلة أُنشئت عشوائيًا)

أوقِف الخدمات:

docker-compose down

احذف جميع البيانات:

docker-compose down -v