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CREATE ROLE

Создает роли. Роль — это набор привилегий. Пользователь, которому назначена роль, получает все привилегии этой роли.

Синтаксис:

CREATE ROLE [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] name1 [, name2 ...]
    [SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [READONLY|WRITABLE] | PROFILE 'profile_name'] [,...]

Управление ролями

Одному пользователю можно назначить несколько ролей. Пользователи могут применять назначенные роли в произвольных комбинациях с помощью выражения SET ROLE. Конечный объем привилегий — это комбинация всех привилегий всех примененных ролей. Если у пользователя имеются привилегии, присвоенные его аккаунту напрямую, они также прибавляются к привилегиям, присвоенным через роли.

Роли по умолчанию применяются при входе пользователя в систему. Установить роли по умолчанию можно с помощью выражений SET DEFAULT ROLE или ALTER USER.

Для отзыва роли используется выражение REVOKE.

Для удаления роли используется выражение DROP ROLE. Удаленная роль автоматически отзывается у всех пользователей, которым была назначена.

Примеры

CREATE ROLE accountant;
GRANT SELECT ON db.* TO accountant;

Такая последовательность запросов создаст роль accountant, у которой есть привилегия на чтение из базы данных accounting.

Назначить роль accountant аккаунту mira:

GRANT accountant TO mira;

После назначения роли пользователь может ее применить и выполнять разрешенные ей запросы. Например:

SET ROLE accountant;
SELECT * FROM db.*;