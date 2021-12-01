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CREATE ROLE

Создает роли. Роль — это набор привилегий. Пользователь, которому назначена роль, получает все привилегии этой роли.

Синтаксис:

CREATE ROLE [ IF NOT EXISTS | OR REPLACE ] name1 [ , name2 . . . ]

[ SETTINGS variable [ = value ] [ MIN [ = ] min_value ] [ MAX [ = ] max_value ] [ READONLY | WRITABLE ] | PROFILE 'profile_name' ] [ , . . . ]



Одному пользователю можно назначить несколько ролей. Пользователи могут применять назначенные роли в произвольных комбинациях с помощью выражения SET ROLE. Конечный объем привилегий — это комбинация всех привилегий всех примененных ролей. Если у пользователя имеются привилегии, присвоенные его аккаунту напрямую, они также прибавляются к привилегиям, присвоенным через роли.

Роли по умолчанию применяются при входе пользователя в систему. Установить роли по умолчанию можно с помощью выражений SET DEFAULT ROLE или ALTER USER.

Для отзыва роли используется выражение REVOKE.

Для удаления роли используется выражение DROP ROLE. Удаленная роль автоматически отзывается у всех пользователей, которым была назначена.

CREATE ROLE accountant ;

GRANT SELECT ON db . * TO accountant ;



Такая последовательность запросов создаст роль accountant , у которой есть привилегия на чтение из базы данных accounting .

Назначить роль accountant аккаунту mira :

GRANT accountant TO mira ;



После назначения роли пользователь может ее применить и выполнять разрешенные ей запросы. Например: