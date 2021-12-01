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Float32, Float64

Числа с плавающей запятой.

Типы эквивалентны типам языка С:

  • Float32float.
  • Float64double.

Синонимы:

  • Float32FLOAT.
  • Float64DOUBLE.

При создании таблиц для чисел с плавающей запятой можно указывать числовые параметры (например, FLOAT(12), FLOAT(15, 22), DOUBLE(12), DOUBLE(4, 18)), но ClickHouse их проигнорирует.

Рекомендуется хранить данные в целочисленном виде всегда, когда это возможно. Например, переводите в целочисленные значения числа с фиксированной точностью, такие как денежные суммы или времена загрузки страниц в миллисекундах.

Особенности использования чисел с плавающей запятой

  • При вычислениях с числами с плавающей запятой возможна ошибка округления.
SELECT 1 - 0.9
┌───────minus(1, 0.9)─┐
│ 0.09999999999999998 │
└─────────────────────┘
  • Результат вычисления зависит от метода вычисления (типа процессора и архитектуры вычислительной системы).
  • При вычислениях с плавающей запятой возможно появление таких категорий числа как бесконечность (Inf) и «не число» (NaN). Это необходимо учитывать при обработке результатов вычислений.
  • При чтении чисел с плавающей запятой из строк, в качестве результата может быть получено не обязательно ближайшее машинно-представимое число.

NaN и Inf

В отличие от стандартного SQL, ClickHouse поддерживает следующие категории чисел с плавающей запятой:

  • Inf — бесконечность.
SELECT 0.5 / 0
┌─divide(0.5, 0)─┐
│            inf │
└────────────────┘
  • -Inf — отрицательная бесконечность.
SELECT -0.5 / 0
┌─divide(-0.5, 0)─┐
│            -inf │
└─────────────────┘
  • NaN — не число.
SELECT 0 / 0
┌─divide(0, 0)─┐
│          nan │
└──────────────┘

Смотрите правила сортировки NaN в разделе Секция ORDER BY .