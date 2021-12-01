Float32, Float64
Типы эквивалентны типам языка С:
Float32—
float.
Float64—
double.
Синонимы:
Float32—
FLOAT.
Float64—
DOUBLE.
При создании таблиц для чисел с плавающей запятой можно указывать числовые параметры (например,
FLOAT(12),
FLOAT(15, 22),
DOUBLE(12),
DOUBLE(4, 18)), но ClickHouse их проигнорирует.
Рекомендуется хранить данные в целочисленном виде всегда, когда это возможно. Например, переводите в целочисленные значения числа с фиксированной точностью, такие как денежные суммы или времена загрузки страниц в миллисекундах.
Особенности использования чисел с плавающей запятой
- При вычислениях с числами с плавающей запятой возможна ошибка округления.
SELECT 1 - 0.9
┌───────minus(1, 0.9)─┐
│ 0.09999999999999998 │
└─────────────────────┘
- Результат вычисления зависит от метода вычисления (типа процессора и архитектуры вычислительной системы).
- При вычислениях с плавающей запятой возможно появление таких категорий числа как бесконечность (
Inf) и «не число» (
NaN). Это необходимо учитывать при обработке результатов вычислений.
- При чтении чисел с плавающей запятой из строк, в качестве результата может быть получено не обязательно ближайшее машинно-представимое число.
NaN и Inf
В отличие от стандартного SQL, ClickHouse поддерживает следующие категории чисел с плавающей запятой:
Inf— бесконечность.
SELECT 0.5 / 0
┌─divide(0.5, 0)─┐
│ inf │
└────────────────┘
-Inf— отрицательная бесконечность.
SELECT -0.5 / 0
┌─divide(-0.5, 0)─┐
│ -inf │
└─────────────────┘
NaN— не число.
SELECT 0 / 0
┌─divide(0, 0)─┐
│ nan │
└──────────────┘
Смотрите правила сортировки
NaN в разделе Секция ORDER BY .