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Float32, Float64

Числа с плавающей запятой.

Типы эквивалентны типам языка С:

Float32 — float .

— . Float64 — double .

Синонимы:

Float32 — FLOAT .

— . Float64 — DOUBLE .

При создании таблиц для чисел с плавающей запятой можно указывать числовые параметры (например, FLOAT(12) , FLOAT(15, 22) , DOUBLE(12) , DOUBLE(4, 18) ), но ClickHouse их проигнорирует.

Рекомендуется хранить данные в целочисленном виде всегда, когда это возможно. Например, переводите в целочисленные значения числа с фиксированной точностью, такие как денежные суммы или времена загрузки страниц в миллисекундах.

При вычислениях с числами с плавающей запятой возможна ошибка округления.

SELECT 1 - 0.9



┌───────minus(1, 0.9)─┐

│ 0.09999999999999998 │

└─────────────────────┘



Результат вычисления зависит от метода вычисления (типа процессора и архитектуры вычислительной системы).

При вычислениях с плавающей запятой возможно появление таких категорий числа как бесконечность ( Inf ) и «не число» ( NaN ). Это необходимо учитывать при обработке результатов вычислений.

) и «не число» ( ). Это необходимо учитывать при обработке результатов вычислений. При чтении чисел с плавающей запятой из строк, в качестве результата может быть получено не обязательно ближайшее машинно-представимое число.

В отличие от стандартного SQL, ClickHouse поддерживает следующие категории чисел с плавающей запятой:

Inf — бесконечность.

SELECT 0.5 / 0



┌─divide(0.5, 0)─┐

│ inf │

└────────────────┘



-Inf — отрицательная бесконечность.

SELECT - 0.5 / 0



┌─divide(-0.5, 0)─┐

│ -inf │

└─────────────────┘



NaN — не число.

SELECT 0 / 0



┌─divide(0, 0)─┐

│ nan │

└──────────────┘

