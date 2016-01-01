Домены

Домены — это типы данных специального назначения, которые добавляют некоторые дополнительные функции поверх существующего базового типа. На данный момент ClickHouse не поддерживает пользовательские домены.

Вы можете использовать домены везде, где можно использовать соответствующий базовый тип:

Создание столбца с доменным типом данных.

Чтение/запись значений из/в столбец с доменным типом данных.

Используйте его как индекс, если базовый тип можно использовать в качестве индекса.

Вызов функций со значениями столбца, имеющего доменный тип данных.

и так далее.

Явное название типа данных столбца в запросах SHOW CREATE TABLE и DESCRIBE TABLE

и Ввод данных в удобном человеку формате INSERT INTO domain_table(domain_column) VALUES(...)

Вывод данных в удобном человеку формате SELECT domain_column FROM domain_table

Загрузка данных из внешнего источника в удобном для человека формате: INSERT INTO domain_table FORMAT CSV ...