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DateTime64

Позволяет хранить момент времени, который может быть представлен как календарная дата и время, с заданной суб-секундной точностью.

Размер тика (точность, precision): 10-precision секунд, где precision - целочисленный параметр. Возможные значения: [ 0 : 9 ] . Обычно используются - 3 (миллисекунды), 6 (микросекунды), 9 (наносекунды).

Синтаксис:

DateTime64 ( precision , [ timezone ] )



Данные хранятся в виде количества ‘тиков’, прошедших с момента начала эпохи (1970-01-01 00:00:00 UTC), в Int64. Размер тика определяется параметром precision. Дополнительно, тип DateTime64 позволяет хранить часовой пояс, единый для всей колонки, который влияет на то, как будут отображаться значения типа DateTime64 в текстовом виде и как будут парситься значения заданные в виде строк (‘2020-01-01 05:00:01.000’). Часовой пояс не хранится в строках таблицы (выборки), а хранится в метаданных колонки. Подробнее см. DateTime.

Диапазон значений: [ 1925-01-01 00:00:00, 2283-11-11 23:59:59.99999999 ] (Примечание: Точность максимального значения составляет 8).

Создание таблицы со столбцом типа DateTime64 и вставка данных в неё:

CREATE TABLE dt

(

` timestamp ` DateTime64 ( 3 , 'Europe/Moscow' ) ,

` event_id ` UInt8

)

ENGINE = TinyLog ;



INSERT INTO dt Values ( 1546300800000 , 1 ) , ( '2019-01-01 00:00:00' , 2 ) ;



SELECT * FROM dt ;



┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐

│ 2019-01-01 03:00:00.000 │ 1 │

│ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 2 │

└─────────────────────────┴──────────┘



При вставке даты-времени как числа (аналогично ‘Unix timestamp’), время трактуется как UTC. Unix timestamp 1546300800 в часовом поясе Europe/London (UTC+0) представляет время '2019-01-01 00:00:00' . Однако, столбец timestamp имеет тип DateTime('Europe/Moscow (UTC+3)') , так что при выводе в виде строки время отобразится как 2019-01-01 03:00:00 .

в часовом поясе представляет время . Однако, столбец имеет тип , так что при выводе в виде строки время отобразится как . При вставке даты-времени в виде строки, время трактуется соответственно часовому поясу установленному для колонки. '2019-01-01 00:00:00' трактуется как время по Москве (и в базу сохраняется '2018-12-31 21:00:00' в виде Unix Timestamp).

Фильтрация по значениям даты и времени

SELECT * FROM dt WHERE timestamp = toDateTime64 ( '2019-01-01 00:00:00' , 3 , 'Europe/Moscow' ) ;



┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐

│ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 2 │

└─────────────────────────┴──────────┘



В отличие от типа DateTime , DateTime64 не конвертируется из строк автоматически.

Получение часового пояса для значения типа DateTime64 :

SELECT toDateTime64 ( now ( ) , 3 , 'Europe/Moscow' ) AS column , toTypeName ( column ) AS x ;



┌──────────────────column─┬─x──────────────────────────────┐

│ 2019-10-16 04:12:04.000 │ DateTime64(3, 'Europe/Moscow') │

└─────────────────────────┴────────────────────────────────┘



Конвертация часовых поясов

SELECT

toDateTime64 ( timestamp , 3 , 'Europe/London' ) as lon_time ,

toDateTime64 ( timestamp , 3 , 'Europe/Moscow' ) as mos_time

FROM dt ;



┌───────────────lon_time──┬────────────────mos_time─┐

│ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 2019-01-01 03:00:00.000 │

│ 2018-12-31 21:00:00.000 │ 2019-01-01 00:00:00.000 │

└─────────────────────────┴─────────────────────────┘



See Also