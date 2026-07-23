system, qui contiennent des informations sur :
- L’état du serveur, les processus et l’environnement.
- Les processus internes du serveur.
- Les options utilisées lors de la compilation du binaire ClickHouse.
La ClickHouse Cloud console inclut une console SQL et des outils de création de tableaux de bord qui peuvent être utilisés pour interroger les tables système. Par exemple, la requête ci-dessous permet d’examiner combien de nouvelles parts sont créées au cours des deux dernières heures (et à quelle fréquence) :
Utilisation de la ClickHouse Cloud Console
SELECT
count() AS new_parts,
toStartOfMinute(event_time) AS modification_time_m,
table,
sum(rows) AS total_written_rows,
formatReadableSize(sum(size_in_bytes)) AS total_bytes_on_disk
FROM clusterAllReplicas(default, system.part_log)
WHERE (event_type = 'NewPart') AND (event_time > (now() - toIntervalHour(2)))
GROUP BY
modification_time_m,
table
ORDER BY
modification_time_m ASC,
table DESC
ClickHouse inclut un tableau de bord avancé d’observabilité intégré, accessible à l’adresse
Tableau de bord avancé d’observabilité intégré
$HOST:$PORT/dashboard (nécessite un nom d’utilisateur et un mot de passe), qui affiche les métriques Cloud Overview contenues dans
system.dashboards.
Pour en savoir plus sur les visualisations disponibles et sur leur utilisation pour le dépannage, consultez la documentation du tableau de bord avancé.
Ce tableau de bord nécessite une authentification directe auprès de l’instance ClickHouse et est distinct du tableau de bord avancé de la Cloud Console, accessible depuis l’UI de la Cloud Console sans authentification supplémentaire.
Pour obtenir une vue complète du cluster, les utilisateurs peuvent exploiter la fonction
Interroger l’ensemble des nœuds et des versions
clusterAllReplicas en combinaison avec la fonction
merge. La fonction
clusterAllReplicas permet d’interroger les tables système sur l’ensemble des réplicas du cluster “default”, en regroupant les données propres à chaque nœud dans un résultat unifié. Combinée à la fonction
merge, elle permet de cibler toutes les données système d’une table donnée dans un cluster.
Par exemple, pour trouver les 5 requêtes ayant le temps d’exécution le plus long sur l’ensemble des réplicas au cours de la dernière heure :
Cette approche est particulièrement utile pour la surveillance et le débogage des opérations à l’échelle du cluster, ce qui permet aux utilisateurs d’analyser efficacement l’état et les performances de leur déploiement ClickHouse Cloud. Pour plus de détails, consultez l’interrogation sur plusieurs nœuds.
SELECT
type,
event_time,
query_duration_ms,
query,
read_rows,
tables
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE event_time >= (now() - toIntervalMinute(60)) AND type = 'QueryFinish'
ORDER BY query_duration_ms DESC
LIMIT 5
FORMAT VERTICAL
Pour le monitoring de production en temps réel avec une séparation opérationnelle, envisagez d’utiliser l’endpoint de métriques compatible Prometheus ou les Cloud Console dashboards, qui s’appuient tous deux sur des métriques pré-collectées et n’émettent pas de requêtes vers le service sous-jacent.
Considérations relatives au système
- Référence des tables système — Référence complète de toutes les tables système disponibles
- Monitoring de Cloud Console — Des tableaux de bord prêts à l’emploi, sans impact sur les performances du service
- Endpoint Prometheus — Exportez les métriques vers des outils de monitoring externes
- tableau de bord avancé — Référence détaillée des visualisations du tableau de bord