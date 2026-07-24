Pour surveiller votre déploiement ClickHouse dans Datadog, ClickHouse propose plusieurs intégrations adaptées à différents modes de déploiement. Chacune présente ses propres avantages et inconvénients, et certaines sont maintenues par ClickHouse tandis que d’autres le sont par Datadog. Les intégrations sont présentées dans l’ordre recommandé.
Intégration Datadog
|Intégration
|Documentation
|Déploiement
|Signaux
|Intégration API Datadog de ClickHouse Cloud (recommandée)
|docs.datadoghq.com
|Cloud
|Métriques
|Intégration Prometheus de ClickHouse Cloud
|clickhouse.com/docs
|Cloud
|Métriques
|Intégration de l’agent Datadog pour ClickHouse
|docs.datadoghq.com
|OSS / Cloud
|Logs, métriques
|ClickHouse Datadog DBM
|datadoghq.com
|OSS / Cloud
|Logs, métriques, Query Insights
La méthode recommandée pour exposer dans Datadog des métriques au niveau du service depuis ClickHouse Cloud. Vous connectez votre compte Datadog à ClickHouse Cloud au moyen d’un échange OAuth (Connect Accounts dans la tuile d’intégration Datadog). ClickHouse Cloud envoie ensuite les métriques au niveau du service à Datadog, au lieu de laisser Datadog interroger directement le service.
Intégration API Datadog de ClickHouse Cloud
- Cloud uniquement — ne convient pas à ClickHouse OSS
- Les métriques ne sont pas traitées comme des métriques personnalisées par Datadog
- N’empêche pas le service de passer en veille
- Inclut un ensemble préconfiguré de tableaux de bord et de moniteurs
La méthode la plus courante et la plus universelle pour collecter la télémétrie au niveau du service et de l’organisation depuis ClickHouse Cloud. Configurez l’Agent Datadog avec l’intégration OpenMetrics afin d’interroger périodiquement l’API ClickHouse Cloud et de collecter des métriques. Consultez la page d’intégration Prometheus pour plus de détails sur la configuration.
Intégration Prometheus de ClickHouse Cloud
- Cloud uniquement — ne convient pas à ClickHouse OSS
- Les métriques sont traitées comme des métriques personnalisées par Datadog
- N’empêche pas le service de passer à l’état inactif
C’est la méthode la plus courante pour faire remonter les données des services ClickHouse OSS vers Datadog. Cela fonctionne aussi avec ClickHouse Cloud, avec quelques réserves. L’Agent Datadog interroge périodiquement l’instance ClickHouse et collecte les métriques et les logs. Cette intégration inclut un ensemble de tableaux de bord préconfigurés. ClickHouse OSS : logs et métriques entièrement pris en charge. ClickHouse Cloud (prise en charge partielle) :
Intégration de l’Agent Datadog pour ClickHouse
- Métriques uniquement — les logs ne sont pas pris en charge
- Nécessite
datadog-cluster-agentau lieu de
datadog-agent
- Empêche le service de se mettre en veille
Database Monitoring (DBM) pour ClickHouse est développé et maintenu par Datadog. Il fonctionne en configurant le Datadog Agent pour collecter les données des system tables de l’instance ClickHouse, afin de fournir des informations sur les performances au niveau des requêtes, similaires à celles offertes nativement par la ClickHouse Cloud Console. ClickHouse n’intervient pas dans cette intégration — signalez tout problème à Datadog plutôt qu’à ClickHouse.
ClickHouse Datadog DBM
- Les métriques sont gratuites ; vous payez en plus pour les logs et l’ingestion des données des system tables
- OSS ClickHouse : entièrement pris en charge
- ClickHouse Cloud (prise en charge partielle) : nécessite
datadog-cluster-agentau lieu de
datadog-agent; empêchera le service de se mettre en veille
La communauté ClickHouse a développé des solutions de monitoring complètes qui s’intègrent aux stacks d’observabilité les plus répandues. ClickHouse Monitoring fournit une solution de monitoring complète avec des tableaux de bord prêts à l’emploi. Ce projet open source propose une approche de démarrage rapide aux équipes qui souhaitent mettre en place le monitoring de ClickHouse en s’appuyant sur des bonnes pratiques éprouvées et des configurations de tableaux de bord validées.
Solutions de monitoring communautaire
Comme les autres approches de monitoring direct de la base de données, cette solution interroge directement les tables système de ClickHouse, ce qui empêche les instances de se mettre en veille et nuit à l’optimisation des coûts.
L’API de facturation et d’utilisation permet d’accéder par programmation aux données de facturation et d’utilisation de votre organisation Cloud. Cela est utile pour créer des tableaux de bord personnalisés de suivi des coûts ou intégrer les données de facturation à vos processus existants de reporting financier. Pour consulter la référence complète de l’API, voir la documentation de l’API de facturation.