Intégrations de monitoring tierces et API de facturation et d’utilisation pour ClickHouse Cloud

Intégrations de la communauté et des partenaires

​ Intégration Datadog

Pour surveiller votre déploiement ClickHouse dans Datadog, ClickHouse propose plusieurs intégrations adaptées à différents modes de déploiement. Chacune présente ses propres avantages et inconvénients, et certaines sont maintenues par ClickHouse tandis que d’autres le sont par Datadog. Les intégrations sont présentées dans l’ordre recommandé.

​ Intégration API Datadog de ClickHouse Cloud

La méthode recommandée pour exposer dans Datadog des métriques au niveau du service depuis ClickHouse Cloud.

Vous connectez votre compte Datadog à ClickHouse Cloud au moyen d’un échange OAuth (Connect Accounts dans la tuile d’intégration Datadog). ClickHouse Cloud envoie ensuite les métriques au niveau du service à Datadog, au lieu de laisser Datadog interroger directement le service.

Cloud uniquement — ne convient pas à ClickHouse OSS

— ne convient pas à ClickHouse OSS Les métriques ne sont pas traitées comme des métriques personnalisées par Datadog

traitées comme des métriques personnalisées par Datadog N’empêche pas le service de passer en veille

le service de passer en veille Inclut un ensemble préconfiguré de tableaux de bord et de moniteurs

​ Intégration Prometheus de ClickHouse Cloud

La méthode la plus courante et la plus universelle pour collecter la télémétrie au niveau du service et de l’organisation depuis ClickHouse Cloud.

Configurez l’Agent Datadog avec l’ intégration OpenMetrics afin d’interroger périodiquement l’API ClickHouse Cloud et de collecter des métriques. Consultez la page d’intégration Prometheus pour plus de détails sur la configuration.

Cloud uniquement — ne convient pas à ClickHouse OSS

— ne convient pas à ClickHouse OSS Les métriques sont traitées comme des métriques personnalisées par Datadog

par Datadog N’empêche pas le service de passer à l’état inactif

​ Intégration de l’Agent Datadog pour ClickHouse

C’est la méthode la plus courante pour faire remonter les données des services ClickHouse OSS vers Datadog. Cela fonctionne aussi avec ClickHouse Cloud, avec quelques réserves.

L’Agent Datadog interroge périodiquement l’instance ClickHouse et collecte les métriques et les logs. Cette intégration inclut un ensemble de tableaux de bord préconfigurés.

ClickHouse OSS : logs et métriques entièrement pris en charge.

ClickHouse Cloud (prise en charge partielle) :

Métriques uniquement — les logs ne sont pas pris en charge

Nécessite datadog-cluster-agent au lieu de datadog-agent

au lieu de Empêche le service de se mettre en veille

​ ClickHouse Datadog DBM

Database Monitoring (DBM) pour ClickHouse est développé et maintenu par Datadog. Il fonctionne en configurant le Datadog Agent pour collecter les données des system tables de l’instance ClickHouse, afin de fournir des informations sur les performances au niveau des requêtes, similaires à celles offertes nativement par la ClickHouse Cloud Console. ClickHouse n’intervient pas dans cette intégration — signalez tout problème à Datadog plutôt qu’à ClickHouse.

Les métriques sont gratuites ; vous payez en plus pour les logs et l’ingestion des données des system tables

OSS ClickHouse : entièrement pris en charge

entièrement pris en charge ClickHouse Cloud (prise en charge partielle) : nécessite datadog-cluster-agent au lieu de datadog-agent ; empêchera le service de se mettre en veille

​ Solutions de monitoring communautaire

La communauté ClickHouse a développé des solutions de monitoring complètes qui s’intègrent aux stacks d’observabilité les plus répandues. ClickHouse Monitoring fournit une solution de monitoring complète avec des tableaux de bord prêts à l’emploi. Ce projet open source propose une approche de démarrage rapide aux équipes qui souhaitent mettre en place le monitoring de ClickHouse en s’appuyant sur des bonnes pratiques éprouvées et des configurations de tableaux de bord validées.

Comme les autres approches de monitoring direct de la base de données, cette solution interroge directement les tables système de ClickHouse, ce qui empêche les instances de se mettre en veille et nuit à l’optimisation des coûts.

​ API de facturation et d’utilisation

L’API de facturation et d’utilisation permet d’accéder par programmation aux données de facturation et d’utilisation de votre organisation Cloud. Cela est utile pour créer des tableaux de bord personnalisés de suivi des coûts ou intégrer les données de facturation à vos processus existants de reporting financier.