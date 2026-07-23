Les services ClickHouse Cloud incluent des composants de monitoring prêts à l’emploi, qui mettent à la disposition des utilisateurs des tableaux de bord et des notifications. Par défaut, tous les utilisateurs de la Cloud Console peuvent accéder à ces tableaux de bord.

​ Tableaux de bord

​ État du service

Le tableau de bord Service Health permet de surveiller l’état global d’un service. ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système afin qu’elles puissent être consultées lorsqu’un service est mis en veille.

​ Utilisation des ressources

Le tableau de bord Infrastructure fournit une vue détaillée des ressources utilisées par le processus ClickHouse. ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système, afin qu’elles puissent être consultées lorsqu’un service est mis en veille.

​ Mémoire et CPU

CPU alloué et Mémoire allouée affichent le total des ressources de calcul disponibles pour chaque réplique de votre service. Ces allocations peuvent être modifiées à l’aide des Les graphiquesetaffichent le total des ressources de calcul disponibles pour chaque réplique de votre service. Ces allocations peuvent être modifiées à l’aide des fonctionnalités de mise à l’échelle de ClickHouse Cloud.

Les graphiques Utilisation de la mémoire et Utilisation du CPU estiment la quantité de CPU et de mémoire réellement utilisée par les processus ClickHouse dans chaque réplique, y compris les requêtes ainsi que les processus d’arrière-plan comme les fusions.

Dégradation des performances Si l’utilisation de la mémoire ou du CPU s’approche des ressources mémoire ou CPU allouées, vous pouvez commencer à observer une dégradation des performances. Pour y remédier, nous recommandons de : Optimiser vos requêtes

Modifier le partitionnement de vos moteurs de table

Ajouter davantage de ressources de calcul à votre service à l’aide de la mise à l’échelle

Voici les métriques correspondantes de la table système affichées dans ces graphiques :

Graphique Nom de métrique correspondant Agrégation Notes Mémoire allouée CGroupMemoryTotal Max CPU alloué CGroupMaxCPU Max Mémoire utilisée MemoryResident Max CPU utilisé Métrique système du CPU Max ClickHouseServer_UsageCores via l’endpoint Prometheus

​ Transfert de données

Les graphiques affichent les flux de données entrants et sortants de ClickHouse Cloud. Pour en savoir plus, consultez le transfert de données réseau

​ Tableau de bord avancé

Ce tableau de bord est une version modifiée du tableau de bord d’observabilité avancé intégré , où chaque série représente les métriques par réplique. Ce tableau de bord peut être utile pour surveiller et résoudre les problèmes spécifiques à ClickHouse.

ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système afin qu’elles puissent être consultées même lorsqu’un service est mis en veille. L’accès à ces métriques n’exécute pas de query sur le service sous-jacent et ne réactive pas les services mis en veille.

Le tableau ci-dessous associe chaque graphique du tableau de bord avancé à la métrique ClickHouse correspondante, à la table système source et au type d’agrégation correspondant :

Graphique Nom de la métrique ClickHouse correspondante Table système Type d’agrégation Requêtes/s ProfileEvent_Query metric_log Somme / bucketSizeSeconds Requêtes en cours CurrentMetric_Query metric_log Moy. Fusions en cours CurrentMetric_Merge metric_log Moy. Octets sélectionnés/s ProfileEvent_SelectedBytes metric_log Somme / bucketSizeSeconds Attente d’E/S ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds metric_log Somme / bucketSizeSeconds Attente de lecture S3 ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds metric_log Somme / bucketSizeSeconds Erreurs de lecture S3/s ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors metric_log Somme / bucketSizeSeconds Attente CPU ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds metric_log Somme / bucketSizeSeconds Utilisation CPU de l’OS (userspace, normalized) OSUserTimeNormalized asynchronous_metric_log Utilisation CPU de l’OS (kernel, normalized) OSSystemTimeNormalized asynchronous_metric_log Lecture depuis le disk ProfileEvent_OSReadBytes metric_log Somme / bucketSizeSeconds Lecture depuis le filesystem ProfileEvent_OSReadChars metric_log Somme / bucketSizeSeconds Memory (suivie, octets) CurrentMetric_MemoryTracking metric_log Nombre total de parts MergeTree TotalPartsOfMergeTreeTables asynchronous_metric_log Nombre maximal de parts par partition MaxPartCountForPartition asynchronous_metric_log Lecture depuis S3 ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes metric_log Somme / bucketSizeSeconds Taille du filesystem cache CurrentMetric_FilesystemCacheSize metric_log Requêtes d’écriture Disk S3/s ProfileEvent_DiskS3PutObject + ProfileEvent_DiskS3UploadPart + ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload + ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload metric_log Somme / bucketSizeSeconds Requêtes de lecture Disk S3/s ProfileEvent_DiskS3GetObject + ProfileEvent_DiskS3HeadObject + ProfileEvent_DiskS3ListObjects metric_log Somme / bucketSizeSeconds Taux de réussite du cache FS sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) / (sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) + sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)) metric_log Taux de réussite du page cache greatest(0, (sum(ProfileEvent_OSReadChars) - sum(ProfileEvent_OSReadBytes)) / (sum(ProfileEvent_OSReadChars) + sum(ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes))) metric_log Octets reçus sur le réseau/s NetworkReceiveBytes asynchronous_metric_log Somme / bucketSizeSeconds Octets envoyés sur le réseau/s NetworkSendBytes asynchronous_metric_log Somme / bucketSizeSeconds Connexions TCP simultanées CurrentMetric_TCPConnection metric_log Connexions MySQL simultanées CurrentMetric_MySQLConnection metric_log Connexions HTTP simultanées CurrentMetric_HTTPConnection metric_log

Pour des informations détaillées sur chaque visualisation et sur la façon de les utiliser pour le dépannage, consultez la documentation du tableau de bord avancé

​ Query insights

La fonctionnalité Query Insights rend le journal des requêtes intégré de ClickHouse plus facile à utiliser grâce à diverses visualisations et tableaux. La table system.query_log de ClickHouse est une source d’informations essentielle pour l’optimisation des requêtes, le débogage, ainsi que la surveillance globale de l’état de santé et des performances du cluster.

Après avoir sélectionné un service, l’élément de navigation Monitoring dans la barre latérale gauche se développe pour révéler un sous-élément Query insights :

​ Métriques principales

Les encadrés statistiques en haut représentent les métriques de base des requêtes sur la période sélectionnée. En dessous, des graphiques de séries temporelles montrent le volume de requêtes, la latence et le taux d’erreur, ventilés par type de requête (select, insert, other). Le graphique de latence peut être ajusté pour afficher les latences p50, p90 et p99 :

​ Requêtes récentes

Un tableau affiche les entrées du journal des requêtes regroupées par hash de requête normalisée et par utilisateur sur la plage temporelle sélectionnée. Les requêtes récentes peuvent être filtrées et triées selon n’importe quel champ disponible, et le tableau peut être configuré pour afficher ou masquer des champs supplémentaires, tels que les tables et les latences p90 et p99 :

​ Analyse détaillée des requêtes

La sélection d’une requête dans le tableau Recent queries ouvre un panneau latéral contenant des métriques et des informations propres à la requête sélectionnée :

Toutes les métriques de l’onglet Query info sont des métriques agrégées, mais il est également possible d’afficher les métriques de chaque exécution en sélectionnant l’onglet Query history :

Depuis ce panneau, les éléments Settings et Profile Events de chaque exécution de requête peuvent être développés pour afficher des informations supplémentaires.

​ Pages connexes