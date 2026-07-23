Tableaux de bord
Le tableau de bord Service Health permet de surveiller l’état global d’un service. ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système afin qu’elles puissent être consultées lorsqu’un service est mis en veille.
État du service
Le tableau de bord Infrastructure fournit une vue détaillée des ressources utilisées par le processus ClickHouse. ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système, afin qu’elles puissent être consultées lorsqu’un service est mis en veille.
Utilisation des ressources
Les graphiques CPU alloué et Mémoire allouée affichent le total des ressources de calcul disponibles pour chaque réplique de votre service. Ces allocations peuvent être modifiées à l’aide des fonctionnalités de mise à l’échelle de ClickHouse Cloud. Les graphiques Utilisation de la mémoire et Utilisation du CPU estiment la quantité de CPU et de mémoire réellement utilisée par les processus ClickHouse dans chaque réplique, y compris les requêtes ainsi que les processus d’arrière-plan comme les fusions.
Mémoire et CPU
Voici les métriques correspondantes de la table système affichées dans ces graphiques :
Dégradation des performancesSi l’utilisation de la mémoire ou du CPU s’approche des ressources mémoire ou CPU allouées, vous pouvez commencer à observer une dégradation des performances. Pour y remédier, nous recommandons de :
- Optimiser vos requêtes
- Modifier le partitionnement de vos moteurs de table
- Ajouter davantage de ressources de calcul à votre service à l’aide de la mise à l’échelle
|Graphique
|Nom de métrique correspondant
|Agrégation
|Notes
|Mémoire allouée
CGroupMemoryTotal
|Max
|CPU alloué
CGroupMaxCPU
|Max
|Mémoire utilisée
MemoryResident
|Max
|CPU utilisé
|Métrique système du CPU
|Max
ClickHouseServer_UsageCores via l’endpoint Prometheus
Les graphiques affichent les flux de données entrants et sortants de ClickHouse Cloud. Pour en savoir plus, consultez le transfert de données réseau.
Transfert de données
Ce tableau de bord est une version modifiée du tableau de bord d’observabilité avancé intégré, où chaque série représente les métriques par réplique. Ce tableau de bord peut être utile pour surveiller et résoudre les problèmes spécifiques à ClickHouse.
Tableau de bord avancé
Le tableau ci-dessous associe chaque graphique du tableau de bord avancé à la métrique ClickHouse correspondante, à la table système source et au type d’agrégation correspondant :
ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système afin qu’elles puissent être consultées même lorsqu’un service est mis en veille. L’accès à ces métriques n’exécute pas de query sur le service sous-jacent et ne réactive pas les services mis en veille.
Pour des informations détaillées sur chaque visualisation et sur la façon de les utiliser pour le dépannage, consultez la documentation du tableau de bord avancé.
|Graphique
|Nom de la métrique ClickHouse correspondante
|Table système
|Type d’agrégation
|Requêtes/s
ProfileEvent_Query
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Requêtes en cours
CurrentMetric_Query
metric_log
|Moy.
|Fusions en cours
CurrentMetric_Merge
metric_log
|Moy.
|Octets sélectionnés/s
ProfileEvent_SelectedBytes
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Attente d’E/S
ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Attente de lecture S3
ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Erreurs de lecture S3/s
ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Attente CPU
ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Utilisation CPU de l’OS (userspace, normalized)
OSUserTimeNormalized
asynchronous_metric_log
|Utilisation CPU de l’OS (kernel, normalized)
OSSystemTimeNormalized
asynchronous_metric_log
|Lecture depuis le disk
ProfileEvent_OSReadBytes
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Lecture depuis le filesystem
ProfileEvent_OSReadChars
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Memory (suivie, octets)
CurrentMetric_MemoryTracking
metric_log
|Nombre total de parts MergeTree
TotalPartsOfMergeTreeTables
asynchronous_metric_log
|Nombre maximal de parts par partition
MaxPartCountForPartition
asynchronous_metric_log
|Lecture depuis S3
ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Taille du filesystem cache
CurrentMetric_FilesystemCacheSize
metric_log
|Requêtes d’écriture Disk S3/s
ProfileEvent_DiskS3PutObject +
ProfileEvent_DiskS3UploadPart +
ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload +
ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Requêtes de lecture Disk S3/s
ProfileEvent_DiskS3GetObject +
ProfileEvent_DiskS3HeadObject +
ProfileEvent_DiskS3ListObjects
metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Taux de réussite du cache FS
sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) / (sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) + sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes))
metric_log
|Taux de réussite du page cache
greatest(0, (sum(ProfileEvent_OSReadChars) - sum(ProfileEvent_OSReadBytes)) / (sum(ProfileEvent_OSReadChars) + sum(ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes)))
metric_log
|Octets reçus sur le réseau/s
NetworkReceiveBytes
asynchronous_metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Octets envoyés sur le réseau/s
NetworkSendBytes
asynchronous_metric_log
|Somme / bucketSizeSeconds
|Connexions TCP simultanées
CurrentMetric_TCPConnection
metric_log
|Connexions MySQL simultanées
CurrentMetric_MySQLConnection
metric_log
|Connexions HTTP simultanées
CurrentMetric_HTTPConnection
metric_log
La fonctionnalité Query Insights rend le journal des requêtes intégré de ClickHouse plus facile à utiliser grâce à diverses visualisations et tableaux. La table
Query insights
system.query_log de ClickHouse est une source d’informations essentielle pour l’optimisation des requêtes, le débogage, ainsi que la surveillance globale de l’état de santé et des performances du cluster.
Après avoir sélectionné un service, l’élément de navigation Monitoring dans la barre latérale gauche se développe pour révéler un sous-élément Query insights :
Les encadrés statistiques en haut représentent les métriques de base des requêtes sur la période sélectionnée. En dessous, des graphiques de séries temporelles montrent le volume de requêtes, la latence et le taux d’erreur, ventilés par type de requête (select, insert, other). Le graphique de latence peut être ajusté pour afficher les latences p50, p90 et p99 :
Métriques principales
Un tableau affiche les entrées du journal des requêtes regroupées par hash de requête normalisée et par utilisateur sur la plage temporelle sélectionnée. Les requêtes récentes peuvent être filtrées et triées selon n’importe quel champ disponible, et le tableau peut être configuré pour afficher ou masquer des champs supplémentaires, tels que les tables et les latences p90 et p99 :
Requêtes récentes
La sélection d’une requête dans le tableau Recent queries ouvre un panneau latéral contenant des métriques et des informations propres à la requête sélectionnée : Toutes les métriques de l’onglet Query info sont des métriques agrégées, mais il est également possible d’afficher les métriques de chaque exécution en sélectionnant l’onglet Query history : Depuis ce panneau, les éléments
Analyse détaillée des requêtes
Settings et
Profile Events de chaque exécution de requête peuvent être développés pour afficher des informations supplémentaires.
- Notifications — Configurer des alertes pour les événements de mise à l’échelle, les erreurs et la facturation
- tableau de bord avancé — Référence détaillée pour chaque visualisation du tableau de bord
- Interroger les tables système — Exécuter des requêtes SQL personnalisées sur les tables système pour une introspection approfondie
- Point de terminaison Prometheus — Exporter les métriques vers Grafana, Datadog ou d’autres outils compatibles Prometheus