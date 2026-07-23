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Les services ClickHouse Cloud incluent des composants de monitoring prêts à l’emploi, qui mettent à la disposition des utilisateurs des tableaux de bord et des notifications. Par défaut, tous les utilisateurs de la Cloud Console peuvent accéder à ces tableaux de bord.

Tableaux de bord

État du service

Le tableau de bord Service Health permet de surveiller l’état global d’un service. ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système afin qu’elles puissent être consultées lorsqu’un service est mis en veille.

Utilisation des ressources

Le tableau de bord Infrastructure fournit une vue détaillée des ressources utilisées par le processus ClickHouse. ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système, afin qu’elles puissent être consultées lorsqu’un service est mis en veille.

Mémoire et CPU

Les graphiques CPU alloué et Mémoire allouée affichent le total des ressources de calcul disponibles pour chaque réplique de votre service. Ces allocations peuvent être modifiées à l’aide des fonctionnalités de mise à l’échelle de ClickHouse Cloud. Les graphiques Utilisation de la mémoire et Utilisation du CPU estiment la quantité de CPU et de mémoire réellement utilisée par les processus ClickHouse dans chaque réplique, y compris les requêtes ainsi que les processus d’arrière-plan comme les fusions.
Dégradation des performancesSi l’utilisation de la mémoire ou du CPU s’approche des ressources mémoire ou CPU allouées, vous pouvez commencer à observer une dégradation des performances. Pour y remédier, nous recommandons de :
  • Optimiser vos requêtes
  • Modifier le partitionnement de vos moteurs de table
  • Ajouter davantage de ressources de calcul à votre service à l’aide de la mise à l’échelle
Voici les métriques correspondantes de la table système affichées dans ces graphiques :

Transfert de données

Les graphiques affichent les flux de données entrants et sortants de ClickHouse Cloud. Pour en savoir plus, consultez le transfert de données réseau.

Tableau de bord avancé

Ce tableau de bord est une version modifiée du tableau de bord d’observabilité avancé intégré, où chaque série représente les métriques par réplique. Ce tableau de bord peut être utile pour surveiller et résoudre les problèmes spécifiques à ClickHouse.
ClickHouse Cloud collecte et stocke les métriques affichées sur ce tableau de bord à partir des tables système afin qu’elles puissent être consultées même lorsqu’un service est mis en veille. L’accès à ces métriques n’exécute pas de query sur le service sous-jacent et ne réactive pas les services mis en veille.
Le tableau ci-dessous associe chaque graphique du tableau de bord avancé à la métrique ClickHouse correspondante, à la table système source et au type d’agrégation correspondant : Pour des informations détaillées sur chaque visualisation et sur la façon de les utiliser pour le dépannage, consultez la documentation du tableau de bord avancé.

Query insights

La fonctionnalité Query Insights rend le journal des requêtes intégré de ClickHouse plus facile à utiliser grâce à diverses visualisations et tableaux. La table system.query_log de ClickHouse est une source d’informations essentielle pour l’optimisation des requêtes, le débogage, ainsi que la surveillance globale de l’état de santé et des performances du cluster. Après avoir sélectionné un service, l’élément de navigation Monitoring dans la barre latérale gauche se développe pour révéler un sous-élément Query insights :

Métriques principales

Les encadrés statistiques en haut représentent les métriques de base des requêtes sur la période sélectionnée. En dessous, des graphiques de séries temporelles montrent le volume de requêtes, la latence et le taux d’erreur, ventilés par type de requête (select, insert, other). Le graphique de latence peut être ajusté pour afficher les latences p50, p90 et p99 :

Requêtes récentes

Un tableau affiche les entrées du journal des requêtes regroupées par hash de requête normalisée et par utilisateur sur la plage temporelle sélectionnée. Les requêtes récentes peuvent être filtrées et triées selon n’importe quel champ disponible, et le tableau peut être configuré pour afficher ou masquer des champs supplémentaires, tels que les tables et les latences p90 et p99 :

Analyse détaillée des requêtes

La sélection d’une requête dans le tableau Recent queries ouvre un panneau latéral contenant des métriques et des informations propres à la requête sélectionnée : Toutes les métriques de l’onglet Query info sont des métriques agrégées, mais il est également possible d’afficher les métriques de chaque exécution en sélectionnant l’onglet Query history : Depuis ce panneau, les éléments Settings et Profile Events de chaque exécution de requête peuvent être développés pour afficher des informations supplémentaires.
Dernière modification le 23 juillet 2026