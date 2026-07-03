Vue d’ensemble des fonctionnalités de surveillance et d’observabilité de ClickHouse Cloud

Ce guide fournit aux équipes d’entreprise des informations sur les capacités de monitoring et d’observabilité pour les déploiements de production de ClickHouse Cloud. Les clients Enterprise demandent fréquemment quelles sont les fonctionnalités de monitoring disponibles prêtes à l’emploi, comment la plateforme s’intègre aux stacks d’observabilité existantes, y compris avec des outils comme Datadog et AWS CloudWatch, et comment le monitoring de ClickHouse se compare à celui des déploiements auto-hébergés.

Les utilisateurs peuvent utiliser les méthodes suivantes pour surveiller leur déploiement ClickHouse :

​ Quick start

Monitoring. Ce Ouvrez la console ClickHouse Cloud dans l’onglet. Ce blog présente les points de vigilance les plus courants au moment de la prise en main.

Pour la plupart des utilisateurs, les tableaux de bord de la Cloud Console offrent tout le nécessaire pour surveiller l’état du service, l’utilisation des ressources et les performances des requêtes, sans configuration. Si vous devez intégrer une stack de monitoring externe, commencez par le metrics endpoint compatible Prometheus

​ Considérations relatives à l’impact sur le système

Les approches ci-dessus reposent soit sur des endpoints Prometheus, soit sur une gestion par ClickHouse Cloud, soit sur l’interrogation directe des tables système . Cette dernière option implique d’interroger le service ClickHouse en production, ce qui ajoute une charge de requêtes au système observé et empêche les instances ClickHouse Cloud de passer en veille , avec un impact potentiel sur les coûts. De plus, si le système de production tombe en panne, la supervision peut elle aussi être affectée, puisque les deux sont couplés.