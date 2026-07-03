Skip to main content
Ces données contiennent les prix payés pour des biens immobiliers en Angleterre et au pays de Galles. Elles sont disponibles depuis 1995, et la taille du jeu de données au format non compressé est d’environ 4 GiB (ce qui ne représentera qu’environ 278 MiB dans ClickHouse).

Créer la table

Prétraiter et insérer les données

Nous allons utiliser la fonction url pour ingérer les données dans ClickHouse en flux. Nous devons d’abord prétraiter une partie des données entrantes, ce qui comprend :
  • scinder postcode en deux colonnes distinctes, postcode1 et postcode2, ce qui est préférable pour le stockage et les requêtes
  • convertir le champ time en Date, puisqu’il ne contient que l’heure 00:00
  • ignorer le champ UUid, car nous n’en avons pas besoin pour l’analyse
  • convertir type et duration en champs Enum plus explicites à l’aide de la fonction transform
  • convertir le champ is_new d’une chaîne d’un seul caractère (Y/N) en un champ UInt8 avec 0 ou 1
  • supprimer les deux dernières colonnes, puisqu’elles ont toutes la même valeur (0)
La fonction url transmet les données en flux depuis le serveur web vers votre table ClickHouse. La commande suivante insère 5 millions de lignes dans la table uk_price_paid :
Attendez la fin de l’insertion des données : cela prendra une à deux minutes, selon la vitesse du réseau.

Valider les données

Vérifions que tout a bien fonctionné en regardant combien de lignes ont été insérées : Au moment de l’exécution de cette requête, le jeu de données contenait 27,450,499 lignes. Voyons maintenant quelle est la taille de stockage de la table dans ClickHouse : Remarquez que la table n’occupe que 221.43 MiB !

Lancez quelques requêtes

Lançons quelques requêtes pour analyser les données :

Requête 1. Prix moyen par an

Requête 2. prix moyen par an à Londres

Les prix de l’immobilier ont connu quelque chose d’inhabituel en 2020 ! Mais ce n’est probablement pas une surprise…

Requête 3. Les quartiers les plus chers

Accélérer les requêtes avec des projections

Ces requêtes peuvent être accélérées à l’aide de projections. Voir « Projections » pour des exemples avec ce jeu de données.

Essayez-le dans le Playground

Le jeu de données est également disponible dans le Playground en ligne.
Dernière modification le 3 juillet 2026