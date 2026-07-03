Découvrez comment utiliser les projections pour améliorer les performances des requêtes que vous exécutez fréquemment grâce au jeu de données sur les prix de l’immobilier au Royaume-Uni, qui contient des données sur les montants payés pour des biens immobiliers en Angleterre et au pays de Galles

Le jeu de données sur les prix de l’immobilier au Royaume-Uni

Ces données contiennent les prix payés pour des biens immobiliers en Angleterre et au pays de Galles. Elles sont disponibles depuis 1995, et la taille du jeu de données au format non compressé est d’environ 4 GiB (ce qui ne représentera qu’environ 278 MiB dans ClickHouse).

Source : https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/price-paid-data-downloads

Description des champs : https://www.gov.uk/guidance/about-the-price-paid-data

Contient des données du HM Land Registry © Crown copyright et droit sur la base de données 2021. Ces données sont publiées sous la licence Open Government Licence v3.0.

​ Créer la table

CREATE DATABASE uk ; CREATE TABLE uk .uk_price_paid ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 , 'other' = 0 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 , 'unknown' = 0 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);

​ Prétraiter et insérer les données

Nous allons utiliser la fonction url pour ingérer les données dans ClickHouse en flux. Nous devons d’abord prétraiter une partie des données entrantes, ce qui comprend :

scinder postcode en deux colonnes distinctes, postcode1 et postcode2 , ce qui est préférable pour le stockage et les requêtes

en deux colonnes distinctes, et , ce qui est préférable pour le stockage et les requêtes convertir le champ time en Date , puisqu’il ne contient que l’heure 00:00

en , puisqu’il ne contient que l’heure 00:00 ignorer le champ UUid, car nous n’en avons pas besoin pour l’analyse

convertir type et duration en champs Enum plus explicites à l’aide de la fonction transform

et en champs plus explicites à l’aide de la fonction transform convertir le champ is_new d’une chaîne d’un seul caractère ( Y / N ) en un champ UInt8 avec 0 ou 1

d’une chaîne d’un seul caractère ( / ) en un champ UInt8 avec 0 ou 1 supprimer les deux dernières colonnes, puisqu’elles ont toutes la même valeur (0)

La fonction url transmet les données en flux depuis le serveur web vers votre table ClickHouse. La commande suivante insère 5 millions de lignes dans la table uk_price_paid :

INSERT INTO uk . uk_price_paid SELECT toUInt32(price_string) AS price, parseDateTimeBestEffortUS( time ) AS date , splitByChar( ' ' , postcode)[1] AS postcode1, splitByChar( ' ' , postcode)[2] AS postcode2, transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type , b = 'Y' AS is_new, transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration, addr1, addr2, street, locality, town, district, county FROM url ( 'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv' , 'CSV' , 'uuid_string String, price_string String, time String, postcode String, a String, b String, c String, addr1 String, addr2 String, street String, locality String, town String, district String, county String, d String, e String' ) SETTINGS max_http_get_redirects = 10 ;

Attendez la fin de l’insertion des données : cela prendra une à deux minutes, selon la vitesse du réseau.

Vérifions que tout a bien fonctionné en regardant combien de lignes ont été insérées :

Au moment de l’exécution de cette requête, le jeu de données contenait 27,450,499 lignes. Voyons maintenant quelle est la taille de stockage de la table dans ClickHouse :

Remarquez que la table n’occupe que 221.43 MiB !

​ Lancez quelques requêtes

Lançons quelques requêtes pour analyser les données :

​ Requête 1. Prix moyen par an

​ Requête 2. prix moyen par an à Londres

Les prix de l’immobilier ont connu quelque chose d’inhabituel en 2020 ! Mais ce n’est probablement pas une surprise…

​ Requête 3. Les quartiers les plus chers

​ Accélérer les requêtes avec des projections

Ces requêtes peuvent être accélérées à l’aide de projections. Voir « Projections » pour des exemples avec ce jeu de données.

​ Essayez-le dans le Playground