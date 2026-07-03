- Source : https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/price-paid-data-downloads
- Description des champs : https://www.gov.uk/guidance/about-the-price-paid-data
- Contient des données du HM Land Registry © Crown copyright et droit sur la base de données 2021. Ces données sont publiées sous la licence Open Government Licence v3.0.
Créer la table
CREATE DATABASE uk;
CREATE TABLE uk.uk_price_paid
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
Nous allons utiliser la fonction
Prétraiter et insérer les données
url pour ingérer les données dans ClickHouse en flux. Nous devons d’abord prétraiter une partie des données entrantes, ce qui comprend :
- scinder
postcodeen deux colonnes distinctes,
postcode1et
postcode2, ce qui est préférable pour le stockage et les requêtes
- convertir le champ
timeen
Date, puisqu’il ne contient que l’heure 00:00
- ignorer le champ UUid, car nous n’en avons pas besoin pour l’analyse
- convertir
typeet
durationen champs
Enumplus explicites à l’aide de la fonction transform
- convertir le champ
is_newd’une chaîne d’un seul caractère (
Y/
N) en un champ UInt8 avec 0 ou 1
- supprimer les deux dernières colonnes, puisqu’elles ont toutes la même valeur (0)
url transmet les données en flux depuis le serveur web vers votre table ClickHouse. La commande suivante insère 5 millions de lignes dans la table
uk_price_paid :
Attendez la fin de l’insertion des données : cela prendra une à deux minutes, selon la vitesse du réseau.
INSERT INTO uk.uk_price_paid
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
Vérifions que tout a bien fonctionné en regardant combien de lignes ont été insérées : Au moment de l’exécution de cette requête, le jeu de données contenait 27,450,499 lignes. Voyons maintenant quelle est la taille de stockage de la table dans ClickHouse : Remarquez que la table n’occupe que 221.43 MiB !
Valider les données
Lançons quelques requêtes pour analyser les données :
Lancez quelques requêtes
Requête 1. Prix moyen par an
Les prix de l’immobilier ont connu quelque chose d’inhabituel en 2020 ! Mais ce n’est probablement pas une surprise…
Requête 2. prix moyen par an à Londres
Requête 3. Les quartiers les plus chers
Ces requêtes peuvent être accélérées à l’aide de projections. Voir « Projections » pour des exemples avec ce jeu de données.
Accélérer les requêtes avec des projections
Le jeu de données est également disponible dans le Playground en ligne.