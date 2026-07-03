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ClickHouse Playground permet d’expérimenter ClickHouse en exécutant instantanément des requêtes, sans avoir à configurer son serveur ou son cluster. Plusieurs jeux de données d’exemple sont disponibles dans Playground. Vous pouvez envoyer des requêtes à Playground à l’aide de n’importe quel client HTTP, par exemple curl ou wget, ou établir une connexion à l’aide des pilotes JDBC ou ODBC. Vous trouverez ici plus d’informations sur les logiciels compatibles avec ClickHouse.

Identifiants

Limitations

Les requêtes sont exécutées par un utilisateur en lecture seule. Cela implique certaines limitations :
  • Les requêtes DDL ne sont pas autorisées
  • Les requêtes INSERT ne sont pas autorisées
Le service dispose également de quotas d’utilisation.

Exemples

Exemple d’endpoint HTTPS avec curl:
Exemple d’endpoint TCP avec la CLI :

Spécifications du Playground

notre ClickHouse Playground utilise la configuration suivante :
  • Hébergé sur Google Cloud (GCE) dans la région US Central (US-Central-1)
  • Configuration avec 3 réplicas
  • 256 GiB de stockage et 59 CPU virtuels chacun.
Dernière modification le 3 juillet 2026