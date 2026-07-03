Identifiants
|Paramètre
|Valeur
|Endpoint HTTPS
https://play.clickhouse.com:443/
|Endpoint TCP natif
play.clickhouse.com:9440
|Utilisateur
explorer ou
play
|Mot de passe
|(vide)
Les requêtes sont exécutées par un utilisateur en lecture seule. Cela implique certaines limitations :
Limitations
- Les requêtes DDL ne sont pas autorisées
- Les requêtes INSERT ne sont pas autorisées
Exemple d’endpoint HTTPS avec
Exemples
curl:
Exemple d’endpoint TCP avec la CLI :
curl "https://play.clickhouse.com/?user=explorer" --data-binary "SELECT 'Play ClickHouse'"
clickhouse client --secure --host play.clickhouse.com --user explorer
notre ClickHouse Playground utilise la configuration suivante :
Spécifications du Playground
- Hébergé sur Google Cloud (GCE) dans la région US Central (US-Central-1)
- Configuration avec 3 réplicas
- 256 GiB de stockage et 59 CPU virtuels chacun.