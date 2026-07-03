Le ClickHouse Playground permet d’expérimenter ClickHouse en exécutant instantanément des requêtes, sans avoir à configurer son serveur ou son cluster.

ClickHouse Playground permet d’expérimenter ClickHouse en exécutant instantanément des requêtes, sans avoir à configurer son serveur ou son cluster. Plusieurs jeux de données d’exemple sont disponibles dans Playground.

Vous pouvez envoyer des requêtes à Playground à l’aide de n’importe quel client HTTP, par exemple curl ou wget , ou établir une connexion à l’aide des pilotes JDBC ou ODBC . Vous trouverez ici plus d’informations sur les logiciels compatibles avec ClickHouse.

Paramètre Valeur Endpoint HTTPS https://play.clickhouse.com:443/ Endpoint TCP natif play.clickhouse.com:9440 Utilisateur explorer ou play Mot de passe (vide)

Les requêtes sont exécutées par un utilisateur en lecture seule. Cela implique certaines limitations :

Les requêtes DDL ne sont pas autorisées

Les requêtes INSERT ne sont pas autorisées

Le service dispose également de quotas d’utilisation.

Exemple d’endpoint HTTPS avec curl :

curl "https://play.clickhouse.com/?user=explorer" --data-binary "SELECT 'Play ClickHouse'"

Exemple d’endpoint TCP avec la CLI

clickhouse client --secure --host play.clickhouse.com --user explorer

​ Spécifications du Playground

notre ClickHouse Playground utilise la configuration suivante :