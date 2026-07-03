Fonctions MEDIAN() et PERCENTILE()
- En mode Live, les fonctions MEDIAN() et PERCENTILE() (depuis la version v0.1.3 du connecteur) utilisent la fonction ClickHouse quantile()(), ce qui accélère considérablement le calcul, mais repose sur l’échantillonnage. Si vous souhaitez obtenir des résultats précis, utilisez plutôt les fonctions
MEDIAN_EXACT()et
PERCENTILE_EXACT()(basées sur quantileExact()()).
- En mode Extract, vous ne pouvez pas utiliser MEDIAN_EXACT() et PERCENTILE_EXACT(), car MEDIAN() et PERCENTILE() sont toujours exactes (mais lentes).
ClickHouse dispose d’un très grand nombre de fonctions utilisables pour l’analyse des données — bien plus que ce que Tableau prend en charge. Pour faciliter l’utilisation par les utilisateurs, nous avons ajouté de nouvelles fonctions disponibles en Live mode lors de la création de champs calculés. Malheureusement, il n’est pas possible d’ajouter une description à ces fonctions dans l’interface de Tableau ; nous les décrivons donc ici même.
Fonctions supplémentaires pour les champs calculés en Live mode
-IfCombinateur d’agrégation (ajouté dans la v0.2.3) - permet d’appliquer des filtres par ligne directement dans le calcul d’agrégation. Les fonctions
SUM_IF(), AVG_IF(), COUNT_IF(), MIN_IF() & MAX_IF()ont été ajoutées.
BAR([my_int], [min_val_int], [max_val_int], [bar_string_length_int])(ajouté dans la v0.2.1) — Oubliez les barres ennuyeuses ! Utilisez plutôt la fonction
BAR()(équivalent de
bar()dans ClickHouse). Par exemple, ce champ calculé renvoie de jolies barres au format String :
BAR([my_int], [min_val_int], [max_val_int], [bar_string_length_int]) + " " + FORMAT_READABLE_QUANTITY([my_int])
== BAR() == ██████████████████▊ 327.06 million █████ 88.02 million ███████████████ 259.37 million
COUNTD_UNIQ([my_field])(ajouté dans la version v0.2.0) — Calcule le nombre approximatif de valeurs distinctes de l’argument. Équivalent de uniq(). Beaucoup plus rapide que
COUNTD().
DATE_BIN('day', 10, [my_datetime_or_date])(ajouté dans la v0.2.1) — équivalent de
toStartOfInterval()dans ClickHouse. Arrondit à l’inférieur une valeur Date ou DateTime selon l’intervalle donné, par exemple :
== my_datetime_or_date == | == DATE_BIN('day', 10, [my_datetime_or_date]) == 28.07.2004 06:54:50 | 21.07.2004 00:00:00 17.07.2004 14:01:56 | 11.07.2004 00:00:00 14.07.2004 07:43:00 | 11.07.2004 00:00:00
FORMAT_READABLE_QUANTITY([my_integer])(ajouté dans v0.2.1) — Renvoie un nombre arrondi avec un suffixe (millier, million, milliard, etc.) sous forme de chaîne. Utile pour faciliter la lecture des grands nombres. Équivalent de
formatReadableQuantity().
FORMAT_READABLE_TIMEDELTA([my_integer_timedelta_sec], [optional_max_unit])(ajouté dans v0.2.1) — Accepte une durée en secondes. Renvoie une durée avec (année, mois, jour, heure, minute, seconde) sous forme de chaîne.
optional_max_unitest l’unité maximale à afficher. Valeurs acceptées :
seconds,
minutes,
hours,
days,
months,
years. Équivalent de
formatReadableTimeDelta().
GET_SETTING([my_setting_name])(ajouté dans v0.2.1) — Renvoie la valeur actuelle d’un paramètre personnalisé. Équivalent de
getSetting().
HEX([my_string])(ajouté dans v0.2.1) — Renvoie une chaîne contenant la représentation hexadécimale de l’argument. Équivalent de
hex().
KURTOSIS([my_number])— Calcule la kurtosis d’échantillon d’une séquence. Équivalent de
kurtSamp().
KURTOSISP([my_number])— Calcule la kurtosis d’une séquence. Équivalent de
kurtPop().
MEDIAN_EXACT([my_number])(ajouté dans v0.1.3) — Calcule exactement la médiane d’une séquence de données numériques. Équivalent de
quantileExact(0.5)(...).
MOD([my_number_1], [my_number_2])— Calcule le reste de la division. Si les arguments sont des nombres à virgule flottante, ils sont d’abord convertis en entiers en supprimant la partie décimale. Équivalent de
modulo().
PERCENTILE_EXACT([my_number], [level_float])(ajouté dans v0.1.3) — Calcule exactement le percentile d’une séquence de données numériques. La plage de niveaux recommandée est [0.01, 0.99]. Équivalent de
quantileExact()().
PROPER([my_string])(ajouté dans la version v0.2.5) - Convertit une chaîne de texte de façon à mettre en majuscule la première lettre de chaque mot et en minuscules les lettres restantes. Les espaces et les caractères non alphanumériques, comme la ponctuation, servent également de séparateurs. Par exemple :
PROPER("PRODUCT name") => "Product Name"
PROPER("darcy-mae") => "Darcy-Mae"
RAND()(ajoutée dans la v0.2.1) — renvoie un entier (UInt32), par exemple
3446222955. Équivalent de
rand().
RANDOM()(ajoutée dans la v0.2.1) — fonction Tableau
RANDOM()non officielle, qui renvoie un nombre flottant compris entre 0 et 1.
RAND_CONSTANT([optional_field])(ajoutée dans la v0.2.1) — produit une colonne constante avec une valeur aléatoire. Comparable à
{RAND()}Fixed LOD, mais plus rapide. Équivalent de
randConstant().
REAL([my_number])— convertit le champ en nombre flottant (Float64). Voir les détails
ici.
SHA256([my_string])(ajoutée dans la v0.2.1) — calcule le hash SHA-256 d’une chaîne et renvoie l’ensemble d’octets obtenu sous forme de chaîne (FixedString). Pratique avec la fonction
HEX(), par exemple
HEX(SHA256([my_string])). Équivalent de
SHA256().
SKEWNESS([my_number])— calcule le coefficient d’asymétrie de l’échantillon d’une séquence. Équivalent de
skewSamp().
SKEWNESSP([my_number])— calcule le coefficient d’asymétrie d’une séquence. Équivalent de
skewPop().
TO_TYPE_NAME([field])(ajoutée dans la v0.2.1) — renvoie une chaîne contenant le nom du type ClickHouse de l’argument transmis. Équivalent de
toTypeName().
TRUNC([my_float])— identique à la fonction
FLOOR([my_float]). Équivalent de
trunc().
UNHEX([my_string])(ajoutée dans la v0.2.1) — effectue l’opération inverse de
HEX(). Équivalent de
unhex().