Astrato Astrato apporte une véritable BI en libre-service aux entreprises et aux data businesses en mettant l’analytics entre les mains de chaque utilisateur, afin qu’il puisse créer ses propres tableaux de bord, rapports et applications de données, et répondre à ses questions sur les données sans l’aide de l’IT. Astrato accélère l’adoption, raccourcit la prise de décision et réunit l’analytics, l’embedded analytics, la saisie de données et les applications de données sur une seule plateforme. Astrato combine action et analytics dans une même solution, introduit le write-back en temps réel, permet d’interagir avec des modèles de ML et accélère votre analytics grâce à l’IA : allez au-delà des tableaux de bord grâce à la prise en charge du pushdown SQL dans Astrato.

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