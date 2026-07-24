Le MySQL ClickPipe offre une solution entièrement gérée et résiliente pour ingérer des données à partir de bases de données MySQL et MariaDB vers ClickHouse Cloud. Il prend en charge aussi bien les chargements en masse pour une ingestion ponctuelle que la Change Data Capture (CDC) pour l’ingestion continue. Les MySQL ClickPipes peuvent être déployés et gérés manuellement à l’aide de la ClickPipes UI, ainsi que par programmation à l’aide d’OpenAPI et de Terraform.
L’ingestion de données de MySQL vers ClickHouse Cloud via ClickPipes est en bêta publique.
Pour commencer, vous devez vous assurer que votre base de données MySQL est correctement configurée pour la réplication du binlog. Les étapes de configuration dépendent du mode de déploiement de MySQL ; veuillez donc suivre le guide approprié ci-dessous :
Prérequis
Sources de données prises en charge
Une fois votre base de données MySQL source configurée, vous pouvez continuer à créer votre ClickPipe.
|Nom
|Logo
|Détails
|Amazon RDS MySQL
Chargement ponctuel, CDC
|Suivez le guide de configuration Amazon RDS MySQL.
|Amazon Aurora MySQL
Chargement ponctuel, CDC
|Suivez le guide de configuration Amazon Aurora MySQL.
|Cloud SQL for MySQL
Chargement ponctuel, CDC
|Suivez le guide de configuration Cloud SQL for MySQL.
|Azure Flexible Server for MySQL
Chargement ponctuel
|Suivez le guide de configuration Azure Flexible Server for MySQL.
|MySQL auto-hébergé
Chargement ponctuel, CDC
|Suivez le guide de configuration Generic MySQL.
|Amazon RDS MariaDB
Chargement ponctuel, CDC
|Suivez le guide de configuration Amazon RDS MariaDB.
|MariaDB auto-hébergé
Chargement ponctuel, CDC
|Suivez le guide de configuration Generic MariaDB.
Assurez-vous d’être connecté à votre compte ClickHouse Cloud. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire ici.
Créez votre ClickPipe
- Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à votre service ClickHouse Cloud.
- Sélectionnez le bouton
Data Sourcesdans le menu de gauche, puis cliquez sur « Set up a ClickPipe »
- Sélectionnez la tuile
MySQL CDC
Ajoutez la connexion à votre base de données MySQL source
- Renseignez les informations de connexion de votre base de données MySQL source, que vous avez configurée lors de l’étape des prérequis.
Avant de commencer à saisir vos informations de connexion, assurez-vous d’avoir autorisé les adresses IP de ClickPipes dans les règles de votre pare-feu. Sur la page suivante, vous trouverez une liste des adresses IP de ClickPipes. Pour plus d’informations, consultez les guides de configuration de la base de données MySQL source liés en haut de cette page.
Par défaut, votre ClickPipe sera créé avec TLS activé et la vérification du certificat. Ces paramètres par défaut peuvent être modifiés lors de la création du ClickPipe :
(Facultatif) Modifier les paramètres TLS
Ou modifiés dans la section Paramètres de connexion de l’onglet Paramètres de votre ClickPipe en pause :
Où :
Disable TLSactive ou désactive TLS pour la connexion. Désactiver TLS signifie que les données sont envoyées en clair sur le réseau, y compris, potentiellement, des secrets et des données sensibles.
Skip certificate verificationactive ou désactive la vérification du certificat présenté par la base de données source. Tenez compte des implications de sécurité liées à l’ignorance de la vérification du certificat.
TLS Host(facultatif, utilise par défaut le Host source) est le nom d’hôte auquel le CN du certificat doit correspondre lorsque la vérification du certificat est activée.
Upload CApermet de fournir une CA à utiliser lorsque la vérification du certificat est activée.
Vous pouvez préciser les informations du tunnel SSH si votre base de données source MySQL n’est pas accessible publiquement.
(Facultatif) Configurer le tunnel SSH
- Activez le bouton bascule « Use SSH Tunnelling ».
- Renseignez les informations de connexion SSH.
-
Pour utiliser l’authentification par clé, cliquez sur « Revoke and generate key pair » pour générer une nouvelle paire de clés, puis copiez la clé publique générée sur votre serveur SSH dans
~/.ssh/authorized_keys.
- Cliquez sur « Verify Connection » pour vérifier la connexion.
Une fois les informations de connexion renseignées, cliquez sur
Assurez-vous d’autoriser les adresses IP de ClickPipes dans les règles de votre pare-feu pour l’hôte bastion SSH afin que ClickPipes puisse établir le tunnel SSH.
Next.
Vous pouvez configurer les paramètres avancés si nécessaire. Une brève description de chaque paramètre est fournie ci-dessous :
Configurer les paramètres avancés
- Intervalle de synchronisation : il s’agit de l’intervalle auquel ClickPipes interroge la base de données source pour détecter les changements. Cela a un impact sur le service ClickHouse de destination ; pour les utilisateurs sensibles aux coûts, nous recommandons de conserver une valeur élevée (supérieure à
3600).
- Threads parallèles pour le chargement initial : il s’agit du nombre de workers parallèles utilisés pour récupérer l’instantané initial. Cela est utile lorsque vous avez un grand nombre de tables et que vous souhaitez contrôler le nombre de workers parallèles utilisés pour récupérer l’instantané initial. Ce paramètre s’applique à chaque table.
- Taille du lot d’extraction : le nombre de lignes à récupérer en un seul lot. Il s’agit d’un paramètre appliqué au mieux, qui peut donc ne pas être respecté dans tous les cas.
- Nombre de lignes de l’instantané par partition : il s’agit du nombre de lignes récupérées dans chaque partition pendant l’instantané initial. Cela est utile lorsque vos tables contiennent un grand nombre de lignes et que vous souhaitez contrôler le nombre de lignes récupérées dans chaque partition.
- Nombre de tables de l’instantané en parallèle : il s’agit du nombre de tables récupérées en parallèle pendant l’instantané initial. Cela est utile lorsque vous avez un grand nombre de tables et que vous souhaitez contrôler le nombre de tables récupérées en parallèle.
- ID du serveur : paramètre facultatif permettant de définir l’ID du serveur pour la réplication du binlog MySQL. S’il n’est pas défini, ClickPipes génère un ID de serveur aléatoire qui peut changer au cours du cycle de vie du ClickPipe. Utilisez-le pour identifier de manière déterministe votre ClickPipe côté serveur MySQL source.
Configurer les tables
- Ici, vous pouvez sélectionner la base de données de destination de votre ClickPipe. Vous pouvez soit sélectionner une base de données existante, soit en créer une nouvelle.
- Vous pouvez sélectionner les tables que vous souhaitez répliquer depuis la base de données MySQL source. Lors de cette sélection, vous pouvez également renommer les tables dans la base de données ClickHouse de destination et exclure des colonnes spécifiques.
Vérifiez les permissions et démarrez le ClickPipe
- Sélectionnez le rôle « Accès complet » dans le menu déroulant des permissions, puis cliquez sur « Terminer la configuration ».
Une fois votre ClickPipe configuré pour répliquer les données de MySQL vers ClickHouse Cloud, vous pouvez vous concentrer sur la façon d’interroger et de modéliser vos données afin d’obtenir des performances optimales. Pour les questions fréquentes sur MySQL CDC et la résolution des problèmes, consultez la page des FAQ MySQL.