Importez facilement les données de votre base de données MySQL ou MariaDB vers ClickHouse Cloud.

Ingestion des données de MySQL vers ClickHouse (avec CDC)

L’ingestion de données de MySQL vers ClickHouse Cloud via ClickPipes est en bêta publique.

Le MySQL ClickPipe offre une solution entièrement gérée et résiliente pour ingérer des données à partir de bases de données MySQL et MariaDB vers ClickHouse Cloud. Il prend en charge aussi bien les chargements en masse pour une ingestion ponctuelle que la Change Data Capture (CDC) pour l’ingestion continue.

Les MySQL ClickPipes peuvent être déployés et gérés manuellement à l’aide de la ClickPipes UI, ainsi que par programmation à l’aide d’ OpenAPI et de Terraform

Pour commencer, vous devez vous assurer que votre base de données MySQL est correctement configurée pour la réplication du binlog. Les étapes de configuration dépendent du mode de déploiement de MySQL ; veuillez donc suivre le guide approprié ci-dessous :

​ Sources de données prises en charge

Une fois votre base de données MySQL source configurée, vous pouvez continuer à créer votre ClickPipe.

​ Créez votre ClickPipe

Assurez-vous d’être connecté à votre compte ClickHouse Cloud. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire ici

Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à votre service ClickHouse Cloud.

Sélectionnez le bouton Data Sources dans le menu de gauche, puis cliquez sur « Set up a ClickPipe »

Sélectionnez la tuile MySQL CDC

​ Ajoutez la connexion à votre base de données MySQL source

Renseignez les informations de connexion de votre base de données MySQL source, que vous avez configurée lors de l’étape des prérequis.

Avant de commencer à saisir vos informations de connexion, assurez-vous d’avoir autorisé les adresses IP de ClickPipes dans les règles de votre pare-feu. Sur la page suivante, vous trouverez une liste des adresses IP de ClickPipes . Pour plus d’informations, consultez les guides de configuration de la base de données MySQL source liés en haut de cette page

​ (Facultatif) Modifier les paramètres TLS

Par défaut, votre ClickPipe sera créé avec TLS activé et la vérification du certificat. Ces paramètres par défaut peuvent être modifiés lors de la création du ClickPipe :

Ou modifiés dans la section Paramètres de connexion de l’onglet Paramètres de votre ClickPipe en pause :

Où :

Disable TLS active ou désactive TLS pour la connexion. Désactiver TLS signifie que les données sont envoyées en clair sur le réseau, y compris, potentiellement, des secrets et des données sensibles.

active ou désactive TLS pour la connexion. Désactiver TLS signifie que les données sont envoyées en clair sur le réseau, y compris, potentiellement, des secrets et des données sensibles. Skip certificate verification active ou désactive la vérification du certificat présenté par la base de données source. Tenez compte des implications de sécurité liées à l’ignorance de la vérification du certificat.

active ou désactive la vérification du certificat présenté par la base de données source. Tenez compte des implications de sécurité liées à l’ignorance de la vérification du certificat. TLS Host (facultatif, utilise par défaut le Host source) est le nom d’hôte auquel le CN du certificat doit correspondre lorsque la vérification du certificat est activée.

(facultatif, utilise par défaut le Host source) est le nom d’hôte auquel le CN du certificat doit correspondre lorsque la vérification du certificat est activée. Upload CA permet de fournir une CA à utiliser lorsque la vérification du certificat est activée.

​ (Facultatif) Configurer le tunnel SSH

Vous pouvez préciser les informations du tunnel SSH si votre base de données source MySQL n’est pas accessible publiquement.

Activez le bouton bascule « Use SSH Tunnelling ». Renseignez les informations de connexion SSH. Pour utiliser l’authentification par clé, cliquez sur « Revoke and generate key pair » pour générer une nouvelle paire de clés, puis copiez la clé publique générée sur votre serveur SSH dans ~/.ssh/authorized_keys . Cliquez sur « Verify Connection » pour vérifier la connexion.

Assurez-vous d’autoriser les adresses IP de ClickPipes dans les règles de votre pare-feu pour l’hôte bastion SSH afin que ClickPipes puisse établir le tunnel SSH.

Une fois les informations de connexion renseignées, cliquez sur Next .

​ Configurer les paramètres avancés

Vous pouvez configurer les paramètres avancés si nécessaire. Une brève description de chaque paramètre est fournie ci-dessous :

Intervalle de synchronisation : il s’agit de l’intervalle auquel ClickPipes interroge la base de données source pour détecter les changements. Cela a un impact sur le service ClickHouse de destination ; pour les utilisateurs sensibles aux coûts, nous recommandons de conserver une valeur élevée (supérieure à 3600 ).

: il s’agit de l’intervalle auquel ClickPipes interroge la base de données source pour détecter les changements. Cela a un impact sur le service ClickHouse de destination ; pour les utilisateurs sensibles aux coûts, nous recommandons de conserver une valeur élevée (supérieure à ). Threads parallèles pour le chargement initial : il s’agit du nombre de workers parallèles utilisés pour récupérer l’instantané initial. Cela est utile lorsque vous avez un grand nombre de tables et que vous souhaitez contrôler le nombre de workers parallèles utilisés pour récupérer l’instantané initial. Ce paramètre s’applique à chaque table.

: il s’agit du nombre de workers parallèles utilisés pour récupérer l’instantané initial. Cela est utile lorsque vous avez un grand nombre de tables et que vous souhaitez contrôler le nombre de workers parallèles utilisés pour récupérer l’instantané initial. Ce paramètre s’applique à chaque table. Taille du lot d’extraction : le nombre de lignes à récupérer en un seul lot. Il s’agit d’un paramètre appliqué au mieux, qui peut donc ne pas être respecté dans tous les cas.

: le nombre de lignes à récupérer en un seul lot. Il s’agit d’un paramètre appliqué au mieux, qui peut donc ne pas être respecté dans tous les cas. Nombre de lignes de l’instantané par partition : il s’agit du nombre de lignes récupérées dans chaque partition pendant l’instantané initial. Cela est utile lorsque vos tables contiennent un grand nombre de lignes et que vous souhaitez contrôler le nombre de lignes récupérées dans chaque partition.

: il s’agit du nombre de lignes récupérées dans chaque partition pendant l’instantané initial. Cela est utile lorsque vos tables contiennent un grand nombre de lignes et que vous souhaitez contrôler le nombre de lignes récupérées dans chaque partition. Nombre de tables de l’instantané en parallèle : il s’agit du nombre de tables récupérées en parallèle pendant l’instantané initial. Cela est utile lorsque vous avez un grand nombre de tables et que vous souhaitez contrôler le nombre de tables récupérées en parallèle.

: il s’agit du nombre de tables récupérées en parallèle pendant l’instantané initial. Cela est utile lorsque vous avez un grand nombre de tables et que vous souhaitez contrôler le nombre de tables récupérées en parallèle. ID du serveur : paramètre facultatif permettant de définir l’ID du serveur pour la réplication du binlog MySQL. S’il n’est pas défini, ClickPipes génère un ID de serveur aléatoire qui peut changer au cours du cycle de vie du ClickPipe. Utilisez-le pour identifier de manière déterministe votre ClickPipe côté serveur MySQL source.

​ Configurer les tables

Ici, vous pouvez sélectionner la base de données de destination de votre ClickPipe. Vous pouvez soit sélectionner une base de données existante, soit en créer une nouvelle. Vous pouvez sélectionner les tables que vous souhaitez répliquer depuis la base de données MySQL source. Lors de cette sélection, vous pouvez également renommer les tables dans la base de données ClickHouse de destination et exclure des colonnes spécifiques.

​ Vérifiez les permissions et démarrez le ClickPipe

Sélectionnez le rôle « Accès complet » dans le menu déroulant des permissions, puis cliquez sur « Terminer la configuration ».

Enfin, consultez la page “FAQ de ClickPipes for MySQL” pour plus d’informations sur les problèmes courants et leur résolution.

​ Et ensuite ?