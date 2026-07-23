Guide pas à pas pour configurer Amazon RDS MySQL comme source pour ClickPipes

Ce guide étape par étape vous montre comment configurer Amazon RDS MySQL afin de répliquer des données dans ClickHouse Cloud à l’aide de MySQL ClickPipe . Pour les questions fréquentes sur le MySQL CDC, consultez la page des FAQ MySQL

​ Activer la rétention du journal binaire

Le journal binaire est un ensemble de fichiers de log contenant des informations sur les modifications de données apportées à une instance de serveur MySQL, et ces fichiers sont nécessaires à la réplication. Pour configurer la rétention du journal binaire dans RDS MySQL, vous devez activer la journalisation binaire et augmenter l’intervalle de rétention du binlog

1 Activer la journalisation binaire via la sauvegarde automatisée La fonctionnalité de sauvegardes automatisées détermine si la journalisation binaire est activée ou non pour MySQL. Vous pouvez configurer les sauvegardes automatisées pour votre instance dans la RDS Console en accédant à Modify > Additional configuration > Backup, puis en cochant la case Enable automated backups (si ce n’est pas déjà fait). Nous recommandons de définir la Backup retention period sur une valeur suffisamment longue, selon votre cas d’usage de la réplication. 2 Augmenter l’intervalle de rétention du binlog Si ClickPipes tente de reprendre la réplication et que les fichiers binlog requis ont été purgés en raison de la valeur de rétention du binlog configurée, le ClickPipe passera à un état d’erreur et une resynchronisation sera nécessaire. 72 heures afin de garantir la disponibilité des fichiers de journal binaire pour la réplication en cas de défaillance. Pour définir un intervalle de rétention du journal binaire ( Par défaut, Amazon RDS purge le journal binaire dès que possible (c’est-à-dire avec une purge différée). Nous recommandons d’augmenter l’intervalle de rétention du binlog à au moinsafin de garantir la disponibilité des fichiers de journal binaire pour la réplication en cas de défaillance. Pour définir un intervalle de rétention du journal binaire ( binlog retention hours ), utilisez la procédure mysql.rds_set_configuration mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 72); Si cette configuration n’est pas définie, ou si l’intervalle configuré est trop court, cela peut entraîner des trous dans les logs binaires et compromettre la capacité de ClickPipes à reprendre la réplication.

​ Configurer les paramètres du binlog

Vous trouverez le groupe de paramètres en cliquant sur votre instance MySQL dans la RDS Console, puis en accédant à l’onglet Configuration.

Si vous avez un cluster MySQL, les paramètres ci-dessous se trouvent dans le groupe de paramètres du DB cluster plutôt que dans celui de la DB instance.

Cliquez sur le lien du groupe de paramètres pour accéder à sa page dédiée. Vous devriez voir un bouton Edit en haut à droite.

Les paramètres suivants doivent être définis comme suit :

binlog_format sur ROW .

binlog_row_metadata sur FULL

binlog_row_image sur FULL

Ensuite, cliquez sur Save Changes dans l’angle supérieur droit. Vous devrez peut-être redémarrer votre instance pour que les modifications prennent effet. Vous le saurez si Pending reboot apparaît à côté du lien du groupe de paramètres dans l’onglet Configuration de l’instance RDS.

​ Activer le mode GTID

MySQL ClickPipe prend également en charge la réplication sans mode GTID. Cependant, il est recommandé d’activer le mode GTID pour de meilleures performances et un dépannage plus simple.

recommandons d’activer le mode GTID afin que MySQL ClickPipe puisse utiliser la réplication basée sur GTID. Les Global Transaction Identifiers (GTIDs) sont des identifiants uniques attribués à chaque transaction validée dans MySQL. Ils simplifient la réplication du binlog et facilitent le dépannage. Nousd’activer le mode GTID afin que MySQL ClickPipe puisse utiliser la réplication basée sur GTID.

La réplication basée sur GTID est prise en charge pour Amazon RDS for MySQL versions 5.7, 8.0 et 8.4. Pour activer le mode GTID pour votre instance Aurora MySQL, suivez ces étapes :

Dans la RDS Console, cliquez sur votre instance MySQL. Cliquez sur l’onglet Configuration. Cliquez sur le lien du groupe de paramètres. Cliquez sur le bouton Edit dans l’angle supérieur droit. Définissez enforce_gtid_consistency sur ON . Définissez gtid-mode sur ON . Cliquez sur Save Changes dans l’angle supérieur droit. Redémarrez votre instance pour que les modifications prennent effet.

MySQL ClickPipe prend également en charge la réplication sans mode GTID. Cependant, il est recommandé d’activer le mode GTID pour de meilleures performances et un dépannage plus simple.

​ Configurer un utilisateur de base de données

Connectez-vous à votre instance RDS MySQL avec un utilisateur administrateur, puis exécutez les commandes suivantes :

Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes : CREATE USER ' clickpipes_user '@ 'host' IDENTIFIED BY 'some-password' ; Accordez des permissions sur le schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour la base de données mysql . Répétez ces commandes pour chaque base de données et chaque hôte dont vous souhaitez répliquer les données : GRANT SELECT ON `mysql` . * TO 'clickpipes_user' @ 'host' ; Accordez à l’utilisateur les permissions de réplication : GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

​ Utiliser l’authentification IAM (facultatif)

Au lieu d’utiliser un mot de passe, vous pouvez authentifier l’utilisateur ClickPipes via le contrôle d’accès basé sur les rôles d’AWS IAM. Créez l’utilisateur comme suit, puis accordez-lui les mêmes privilèges de schéma et de réplication que ceux indiqués ci-dessus :

CREATE USER ' clickpipes_iam_user ' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS' ;

Consultez AWS IAM DB authentication (RDS/Aurora) pour obtenir la procédure complète de configuration du rôle IAM et de la policy requis afin que ClickPipes puisse s’authentifier de cette manière.

​ Configurer l’accès au réseau

​ Contrôle d’accès basé sur les adresses IP

Inbound rules de votre groupe de sécurité RDS. Pour restreindre le trafic vers votre instance Aurora MySQL, ajoutez les adresses IP NAT statiques documentées auxde votre groupe de sécurité RDS.

​ Accès privé via AWS PrivateLink

Pour vous connecter à votre instance RDS via un réseau privé, vous pouvez utiliser AWS PrivateLink. Suivez le guide de configuration d’AWS PrivateLink pour ClickPipes pour configurer la connexion.

​ Étapes suivantes