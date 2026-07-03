Cet article décrit les autorisations IAM GCP requises par ClickPipes pour s’authentifier auprès de Google Cloud Pub/Sub et consommer les données de vos topics, ainsi que la manière de configurer un compte de service conférant exactement ces autorisations.
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Pour suivre ce guide, vous aurez besoin de :
Prérequis
- D’un service ClickHouse Cloud actif
- D’un projet GCP contenant le topic Pub/Sub depuis lequel vous souhaitez ingérer des données
- Des autorisations IAM dans ce projet pour créer des comptes de service et attribuer des rôles
ClickPipes for Pub/Sub s’authentifie auprès de GCP à l’aide d’une clé JSON de compte de service. Lorsque vous créez un pipe, vous téléversez le fichier de clé ; ClickPipes le chiffre au repos et l’utilise à l’exécution pour :
Modèle d’authentification
- répertorier et lire les topics de votre projet,
- créer et supprimer l’abonnement géré que ClickPipes utilise pour consommer les messages,
- consommer les messages de cet abonnement,
- et, éventuellement, lire les schémas Pub/Sub natifs depuis le registre de schémas.
ClickPipes requiert les permissions IAM suivantes sur le projet GCP propriétaire du topic. Elles couvrent l’ensemble du cycle de vie du pipe : découverte (recensement des topics, validation, échantillonnage), gestion des abonnements, ingestion continue et nettoyage.
Permissions requises
Accès aux topics (découverte et validation)
|Permission
|Objectif
pubsub.topics.list
|Lister les topics disponibles dans le projet lors de la découverte
pubsub.topics.get
|Valider l’existence du topic et récupérer les paramètres du schéma
pubsub.topics.attachSubscription
|Requise sur le topic lors de la création d’un abonnement pour celui-ci
Cycle de vie de l’abonnement (découverte et ingestion)
|Permission
|Objectif
pubsub.subscriptions.create
|Créer l’abonnement géré (
clickpipes-{pipeID}) et les abonnements de découverte éphémères
pubsub.subscriptions.get
|Vérifications d’état (toutes les 60 s), polling du follower, validation de l’abonnement
pubsub.subscriptions.delete
|Nettoyer les abonnements de découverte éphémères et supprimer l’abonnement géré lors de la suppression du pipe
pubsub.subscriptions.consume
|Opérations
Receive(),
Ack(),
Nack() et seek par timestamp
Accès au schéma (optionnel — uniquement pour les topics Avro/Protobuf natifs)
|Autorisation
|Objectif
pubsub.schemas.get
|Récupérer les définitions de schéma natives à partir du registre de schémas Pub/Sub
Rôles prédéfinis
|Rôle
|Suffisant ?
|Remarques
roles/pubsub.editor
|Oui
|Couvre toutes les permissions requises. Option la plus permissive.
roles/pubsub.subscriber
|Non
|Il manque
topics.list,
topics.attachSubscription,
subscriptions.create,
subscriptions.delete et
schemas.get.
roles/pubsub.viewer
|Non
|Lecture seule — aucune gestion des abonnements ni consommation des messages.
|Rôle personnalisé (recommandé)
|Oui
|Utilisez les sept permissions de base ci-dessus (plus
schemas.get en option) pour respecter le principe du moindre privilège.
Configuration
Pour appliquer le principe du moindre privilège, créez un rôle personnalisé avec exactement les permissions dont ClickPipes a besoin. Vous pouvez le faire avec la CLI
Créer un rôle personnalisé (recommandé)
gcloud :
Ou, dans la Console GCP, accédez à IAM & Admin → Roles → Create role et ajoutez les permissions listées dans Permissions requises.
gcloud iam roles create clickpipes.pubsub.ingestion \
--project=YOUR_PROJECT_ID \
--title="ClickPipes Pub/Sub Ingestion" \
--description="Permissions required by ClickHouse ClickPipes to ingest from Pub/Sub" \
--permissions=pubsub.topics.list,pubsub.topics.get,pubsub.topics.attachSubscription,pubsub.subscriptions.create,pubsub.subscriptions.get,pubsub.subscriptions.delete,pubsub.subscriptions.consume \
--stage=GA
Si vous préférez ne pas créer de rôle personnalisé, vous pouvez à la place attribuer
Permissions facultativesAjoutez
pubsub.schemas.get à la liste
--permissions si vous ingérez depuis des topics qui utilisent des schémas Avro ou Protobuf Pub/Sub natifs. Sinon, laissez-le de côté pour conserver un rôle minimal.
roles/pubsub.editor.
Créez un compte de service dédié pour le ClickPipe :
Créer un compte de service
gcloud iam service-accounts create clickpipes-pubsub \
--project=YOUR_PROJECT_ID \
--display-name="ClickPipes Pub/Sub Ingestion"
Associez le rôle que vous avez créé (ou
Attribuez le rôle au compte de service
roles/pubsub.editor) au compte de service au niveau du projet :
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
--member="serviceAccount:clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
--role="projects/YOUR_PROJECT_ID/roles/clickpipes.pubsub.ingestion"
Créez une clé JSON pour le compte de service et téléchargez-la sur votre machine :
Créer et télécharger une clé d’un compte de service
Vous importerez ce fichier
gcloud iam service-accounts keys create clickpipes-pubsub-key.json \
--iam-account=clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
clickpipes-pubsub-key.json dans ClickPipes UI lors de la création du pipe.
Traitez cette clé comme un secretLes clés de compte de service donnent accès à votre projet GCP. Conservez ce fichier en lieu sûr, ne l’ajoutez pas au contrôle de version et renouvelez la clé régulièrement. ClickPipes chiffre la clé au repos après son import.
Remarques
pubsub.topics.attachSubscriptionest requis sur la ressource topic, et non sur l’abonnement. Ce point est souvent oublié lorsque seules des permissions au niveau de l’abonnement sont accordées.
- Si votre topic n’utilise pas de schéma Pub/Sub natif (Avro ou Protobuf), la permission
pubsub.schemas.getn’est pas nécessaire.
- Les abonnements gérés sont nommés
clickpipes-{pipeID}avec un ack deadline de 60 s, une rétention des messages de 7 jours et l’ordonnancement des messages activé.
- Les abonnements de découverte éphémères sont nommés
clickpipes-discovery-{uuid}avec un ack deadline de 10 s, une rétention de 10 minutes et un TTL d’expiration automatique de 24 heures.
- ClickPipes traite les erreurs
PermissionDeniedet
Unauthenticatedcomme non réessayables — si une permission est manquante, le pipeline échoue immédiatement au lieu de réessayer indéfiniment.