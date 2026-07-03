Cet article décrit les autorisations IAM GCP requises par ClickPipes pour s’authentifier auprès de Google Cloud Pub/Sub et consommer les données de vos topics.

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Cet article décrit les autorisations IAM GCP requises par ClickPipes pour s’authentifier auprès de Google Cloud Pub/Sub et consommer les données de vos topics, ainsi que la manière de configurer un compte de service conférant exactement ces autorisations.

Pour suivre ce guide, vous aurez besoin de :

D’un service ClickHouse Cloud actif

D’un projet GCP contenant le topic Pub/Sub depuis lequel vous souhaitez ingérer des données

Des autorisations IAM dans ce projet pour créer des comptes de service et attribuer des rôles

ClickPipes for Pub/Sub s’authentifie auprès de GCP à l’aide d’une clé JSON de compte de service . Lorsque vous créez un pipe, vous téléversez le fichier de clé ; ClickPipes le chiffre au repos et l’utilise à l’exécution pour :

répertorier et lire les topics de votre projet,

créer et supprimer l’abonnement géré que ClickPipes utilise pour consommer les messages,

consommer les messages de cet abonnement,

et, éventuellement, lire les schémas Pub/Sub natifs depuis le registre de schémas.

Il n’existe actuellement ni option Workload Identity ni option de collage intégré des identifiants : la clé JSON de compte de service est aujourd’hui la seule méthode d’authentification prise en charge.

​ Permissions requises

ClickPipes requiert les permissions IAM suivantes sur le projet GCP propriétaire du topic. Elles couvrent l’ensemble du cycle de vie du pipe : découverte (recensement des topics, validation, échantillonnage), gestion des abonnements, ingestion continue et nettoyage.

​ Accès aux topics (découverte et validation)

Permission Objectif pubsub.topics.list Lister les topics disponibles dans le projet lors de la découverte pubsub.topics.get Valider l’existence du topic et récupérer les paramètres du schéma pubsub.topics.attachSubscription Requise sur le topic lors de la création d’un abonnement pour celui-ci

​ Cycle de vie de l’abonnement (découverte et ingestion)

Permission Objectif pubsub.subscriptions.create Créer l’abonnement géré ( clickpipes-{pipeID} ) et les abonnements de découverte éphémères pubsub.subscriptions.get Vérifications d’état (toutes les 60 s), polling du follower, validation de l’abonnement pubsub.subscriptions.delete Nettoyer les abonnements de découverte éphémères et supprimer l’abonnement géré lors de la suppression du pipe pubsub.subscriptions.consume Opérations Receive() , Ack() , Nack() et seek par timestamp

​ Accès au schéma (optionnel — uniquement pour les topics Avro/Protobuf natifs)

Autorisation Objectif pubsub.schemas.get Récupérer les définitions de schéma natives à partir du registre de schémas Pub/Sub

​ Rôles prédéfinis

Rôle Suffisant ? Remarques roles/pubsub.editor Oui Couvre toutes les permissions requises. Option la plus permissive. roles/pubsub.subscriber Non Il manque topics.list , topics.attachSubscription , subscriptions.create , subscriptions.delete et schemas.get . roles/pubsub.viewer Non Lecture seule — aucune gestion des abonnements ni consommation des messages. Rôle personnalisé (recommandé) Oui Utilisez les sept permissions de base ci-dessus (plus schemas.get en option) pour respecter le principe du moindre privilège.

​ Créer un rôle personnalisé (recommandé)

Pour appliquer le principe du moindre privilège, créez un rôle personnalisé avec exactement les permissions dont ClickPipes a besoin.

Vous pouvez le faire avec la CLI gcloud :

gcloud iam roles create clickpipes.pubsub.ingestion \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --title= "ClickPipes Pub/Sub Ingestion" \ --description= "Permissions required by ClickHouse ClickPipes to ingest from Pub/Sub" \ --permissions=pubsub.topics.list,pubsub.topics.get,pubsub.topics.attachSubscription,pubsub.subscriptions.create,pubsub.subscriptions.get,pubsub.subscriptions.delete,pubsub.subscriptions.consume \ --stage=GA

IAM & Admin → Roles → Create role et ajoutez les permissions listées dans Ou, dans la Console GCP, accédez àet ajoutez les permissions listées dans Permissions requises

Permissions facultatives Ajoutez pubsub.schemas.get à la liste --permissions si vous ingérez depuis des topics qui utilisent des schémas Avro ou Protobuf Pub/Sub natifs. Sinon, laissez-le de côté pour conserver un rôle minimal.

Si vous préférez ne pas créer de rôle personnalisé, vous pouvez à la place attribuer roles/pubsub.editor .

​ Créer un compte de service

Créez un compte de service dédié pour le ClickPipe :

gcloud iam service-accounts create clickpipes-pubsub \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --display-name= "ClickPipes Pub/Sub Ingestion"

​ Attribuez le rôle au compte de service

Associez le rôle que vous avez créé (ou roles/pubsub.editor ) au compte de service au niveau du projet :

gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \ --member= "serviceAccount:clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \ --role= "projects/YOUR_PROJECT_ID/roles/clickpipes.pubsub.ingestion"

​ Créer et télécharger une clé d’un compte de service

Créez une clé JSON pour le compte de service et téléchargez-la sur votre machine :

gcloud iam service-accounts keys create clickpipes-pubsub-key.json \ --iam-account=clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

Vous importerez ce fichier clickpipes-pubsub-key.json dans ClickPipes UI lors de la création du pipe.

Traitez cette clé comme un secret Les clés de compte de service donnent accès à votre projet GCP. Conservez ce fichier en lieu sûr, ne l’ajoutez pas au contrôle de version et renouvelez la clé régulièrement. ClickPipes chiffre la clé au repos après son import.