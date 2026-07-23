Connectez-vous à votre instance Azure Flexible Server for MySQL en tant qu’administrateur, puis exécutez les commandes suivantes :
Configurer un utilisateur de la base de données
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Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some-password';
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Accordez les permissions sur le schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour la base de données
mysql. Répétez ces commandes pour chaque base de données et hôte que vous souhaitez répliquer :
GRANT SELECT ON `mysql`.* TO 'clickpipes_user'@'%';
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Appliquez les modifications apportées aux permissions :
FLUSH PRIVILEGES;
Configurer l’accès au réseau
Ensuite, vous devez autoriser les connexions à votre instance Azure Flexible Server for MySQL depuis ClickPipes.
ClickPipes ne prend pas en charge les connexions Azure Private Link. Si vous n’autorisez pas l’accès public à votre instance Azure Flexible Server for MySQL, vous pouvez utiliser un tunnel SSH pour vous connecter de manière sécurisée. Azure Private Link sera pris en charge à l’avenir.
- Autoriser les IP de ClickPipes
- Utiliser un tunnel SSH
- Dans l’Azure Portal, accédez à All resources. Sélectionnez votre instance Azure Flexible Server for MySQL pour ouvrir la page Overview.
- Sous Settings, sélectionnez Networking. Vérifiez que Public access est activé.
- Dans la section Firewall rules, saisissez la liste des adresses IP statiques de ClickPipes correspondant à la région dans laquelle votre service est déployé.
- Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications de la configuration de sécurité réseau.
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données depuis votre instance Azure Flexible Server for MySQL dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance, car vous en aurez besoin pendant le processus de création du ClickPipe.