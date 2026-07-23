Guide de configuration de la source pour Azure Flexible Server for MySQL

l’ingestion ponctuelle est prise en charge pour ce service. Pour les questions fréquentes sur MySQL CDC, consultez la Ce guide pas à pas vous montre comment configurer Azure Flexible Server for MySQL pour répliquer des données vers ClickHouse Cloud à l’aide de MySQL ClickPipe . Seuleest prise en charge pour ce service. Pour les questions fréquentes sur MySQL CDC, consultez la page FAQ MySQL

CDC n’est pas prise en charge pour ce service. Azure Flexible Server for MySQL ne permet pas de configurer la variable système FULL , ce qui est nécessaire pour la prise en charge complète de MySQL CDC dans ClickPipes. L’ingestion continue viapour ce service. Azure Flexible Server for MySQL ne permet pas de configurer la variable système binlog_row_metadata sur, ce qui est nécessaire pour la prise en charge complète de MySQL CDC dans ClickPipes. Veuillez soumettre une demande d’ajout de fonctionnalité sur le forum de commentaires d’Azure , voter pour cette question , ou contacter le support Azure pour demander cette fonctionnalité.

​ Configurer un utilisateur de la base de données

Connectez-vous à votre instance Azure Flexible Server for MySQL en tant qu’administrateur, puis exécutez les commandes suivantes :

Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes : CREATE USER ' clickpipes_user '@ '%' IDENTIFIED BY 'some-password' ; Accordez les permissions sur le schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour la base de données mysql . Répétez ces commandes pour chaque base de données et hôte que vous souhaitez répliquer : GRANT SELECT ON `mysql` . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; Appliquez les modifications apportées aux permissions : FLUSH PRIVILEGES;

​ Configurer l’accès au réseau

ClickPipes ne prend pas en charge les connexions Azure Private Link. Si vous n’autorisez pas l’accès public à votre instance Azure Flexible Server for MySQL, vous pouvez utiliser un tunnel SSH pour vous connecter de manière sécurisée. Azure Private Link sera pris en charge à l’avenir.

Ensuite, vous devez autoriser les connexions à votre instance Azure Flexible Server for MySQL depuis ClickPipes.

Autoriser les IP de ClickPipes

Utiliser un tunnel SSH Dans l’Azure Portal, accédez à All resources. Sélectionnez votre instance Azure Flexible Server for MySQL pour ouvrir la page Overview. Sous Settings, sélectionnez Networking. Vérifiez que Public access est activé. Firewall rules, saisissez la Dans la section, saisissez la liste des adresses IP statiques de ClickPipes correspondant à la région dans laquelle votre service est déployé. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications de la configuration de sécurité réseau. Si vous n’autorisez pas l’accès public à votre instance Azure Flexible Server for MySQL, vous devez d’abord configurer un hôte bastion SSH afin d’établir un tunnel sécurisé pour votre connexion. Pour configurer un hôte bastion SSH sur Azure : Créez et démarrez une machine virtuelle (VM) Azure en suivant la documentation officielle Assurez-vous que la VM se trouve dans le même réseau virtuel (VNet) que votre instance Azure Flexible Server for MySQL, ou dans un VNet appairé disposant d’une connectivité.

Assurez-vous que la VM dispose d’une adresse IP publique statique. Vous utiliserez cette adresse IP lorsque vous connecterez ClickPipes à votre hôte bastion SSH. Mettez à jour les règles du Network Security Group (NSG) de l’hôte bastion SSH afin d’autoriser le trafic provenant de la liste des adresses IP statiques de ClickPipes correspondant à la région dans laquelle votre service est déployé. Mettez à jour les règles de pare-feu de votre instance Azure Flexible Server for MySQL afin d’autoriser le trafic provenant de l’ adresse IP privée de l’hôte bastion SSH.

​ Et ensuite ?