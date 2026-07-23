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Ce guide pas à pas vous montre comment configurer Azure Flexible Server for MySQL pour répliquer des données vers ClickHouse Cloud à l’aide de MySQL ClickPipe. Seule l’ingestion ponctuelle est prise en charge pour ce service. Pour les questions fréquentes sur MySQL CDC, consultez la page FAQ MySQL.
L’ingestion continue via CDC n’est pas prise en charge pour ce service. Azure Flexible Server for MySQL ne permet pas de configurer la variable système binlog_row_metadata sur FULL, ce qui est nécessaire pour la prise en charge complète de MySQL CDC dans ClickPipes.Veuillez soumettre une demande d’ajout de fonctionnalité sur le forum de commentaires d’Azure, voter pour cette question, ou contacter le support Azure pour demander cette fonctionnalité.

Configurer un utilisateur de la base de données

Connectez-vous à votre instance Azure Flexible Server for MySQL en tant qu’administrateur, puis exécutez les commandes suivantes :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez les permissions sur le schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour la base de données mysql. Répétez ces commandes pour chaque base de données et hôte que vous souhaitez répliquer :
  3. Appliquez les modifications apportées aux permissions :

Configurer l’accès au réseau

ClickPipes ne prend pas en charge les connexions Azure Private Link. Si vous n’autorisez pas l’accès public à votre instance Azure Flexible Server for MySQL, vous pouvez utiliser un tunnel SSH pour vous connecter de manière sécurisée. Azure Private Link sera pris en charge à l’avenir.
Ensuite, vous devez autoriser les connexions à votre instance Azure Flexible Server for MySQL depuis ClickPipes.
  1. Dans l’Azure Portal, accédez à All resources. Sélectionnez votre instance Azure Flexible Server for MySQL pour ouvrir la page Overview.
  2. Sous Settings, sélectionnez Networking. Vérifiez que Public access est activé.
  3. Dans la section Firewall rules, saisissez la liste des adresses IP statiques de ClickPipes correspondant à la région dans laquelle votre service est déployé.
  4. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications de la configuration de sécurité réseau.

Et ensuite ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données depuis votre instance Azure Flexible Server for MySQL dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance, car vous en aurez besoin pendant le processus de création du ClickPipe.
Dernière modification le 23 juillet 2026