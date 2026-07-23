Enum LowCardinality(String)

Set String

Decimal Decimal(76,38) Les valeurs dépassant 38 chiffres entiers sont ingérées comme zéro.

Bit UInt64

TinyInt Int8 Prend en charge les valeurs non signées.

SmallInt Int16 Prend en charge les valeurs non signées.

MediumInt, Int Int32 Prend en charge les valeurs non signées.

BigInt Int64 Prend en charge les valeurs non signées.

Serial UInt64

Year Int16

TinyInt(1) Bool

Float Float32 La précision dans ClickHouse peut différer de celle de MySQL lors du chargement initial en raison du protocole texte. Float(p) correspond à Float32 pour p <= 24 et à Float64 pour p >= 25 .

Double Float64 La précision dans ClickHouse peut différer de celle de MySQL lors du chargement initial en raison du protocole texte.

TinyText, Text, MediumText, LongText String

TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob String

Char, Varchar String

Long, Long Varchar String

Binary, VarBinary String

Long VarBinary String

JSON String MySQL uniquement ; le json de MariaDB est simplement un alias de text avec une contrainte.

Geometry & Geometry Types String WKT (Well-Known Text). WKT peut entraîner une légère perte de précision.

UUID UUID MariaDB uniquement. Les colonnes ajoutées pendant la CDC sont ajoutées comme String contenant les 16 octets bruts.

INET4, INET6 String MariaDB uniquement.

Vector Array(Float32) MySQL uniquement ; MariaDB ajoutera bientôt cette prise en charge.

Char Byte, Raw String Alias MariaDB/mode Oracle pour les types binaires.

Clob, Varchar2, XMLType String Alias MariaDB/mode Oracle pour les types texte.

Number Decimal Alias MariaDB/mode Oracle pour Decimal .

Date Date32 Le jour/mois 00 est converti en 01.

Time DateTime64(6) Décalage temporel par rapport à l’époque Unix.