|Type MySQL
|Type ClickHouse
|Remarques
|Enum
|LowCardinality(String)
|Set
|String
|Decimal
|Decimal(76,38)
|Les valeurs dépassant 38 chiffres entiers sont ingérées comme zéro.
|Bit
|UInt64
|TinyInt
|Int8
|Prend en charge les valeurs non signées.
|SmallInt
|Int16
|Prend en charge les valeurs non signées.
|MediumInt, Int
|Int32
|Prend en charge les valeurs non signées.
|BigInt
|Int64
|Prend en charge les valeurs non signées.
|Serial
|UInt64
|Year
|Int16
|TinyInt(1)
|Bool
|Float
|Float32
|La précision dans ClickHouse peut différer de celle de MySQL lors du chargement initial en raison du protocole texte.
Float(p) correspond à
Float32 pour
p <= 24 et à
Float64 pour
p >= 25.
|Double
|Float64
|La précision dans ClickHouse peut différer de celle de MySQL lors du chargement initial en raison du protocole texte.
|TinyText, Text, MediumText, LongText
|String
|TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob
|String
|Char, Varchar
|String
|Long, Long Varchar
|String
|Binary, VarBinary
|String
|Long VarBinary
|String
|JSON
|String
|MySQL uniquement ; le
json de MariaDB est simplement un alias de
text avec une contrainte.
|Geometry & Geometry Types
|String
|WKT (Well-Known Text). WKT peut entraîner une légère perte de précision.
|UUID
|UUID
|MariaDB uniquement. Les colonnes ajoutées pendant la CDC sont ajoutées comme
String contenant les 16 octets bruts.
|INET4, INET6
|String
|MariaDB uniquement.
|Vector
|Array(Float32)
|MySQL uniquement ; MariaDB ajoutera bientôt cette prise en charge.
|Char Byte, Raw
|String
|Alias MariaDB/mode Oracle pour les types binaires.
|Clob, Varchar2, XMLType
|String
|Alias MariaDB/mode Oracle pour les types texte.
|Number
|Decimal
|Alias MariaDB/mode Oracle pour
Decimal.
|Date
|Date32
|Le jour/mois 00 est converti en 01.
|Time
|DateTime64(6)
|Décalage temporel par rapport à l’époque Unix.
|Datetime, Timestamp
|DateTime64(6)
|Le jour/mois 00 est converti en 01.
Types de données pris en charge
Page décrivant la correspondance des types de données du MySQL ClickPipe entre MySQL et ClickHouse
Voici la correspondance des types de données pris en charge pour le MySQL ClickPipe :
Dernière modification le 23 juillet 2026
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