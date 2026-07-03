|Type de modification de schéma
|Comportement
|Ajout d’une nouvelle colonne (
ALTER TABLE ADD COLUMN ...)
|Propagé automatiquement. Les nouvelles colonnes seront remplies pour toutes les lignes répliquées après la modification de schéma
|Ajout d’une nouvelle colonne avec une valeur par défaut (
ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ...)
|Propagé automatiquement. Les nouvelles colonnes seront remplies pour toutes les lignes répliquées après la modification de schéma, mais les lignes existantes n’afficheront pas la valeur par défaut sans actualisation complète de la table
|Suppression d’une colonne existante (
ALTER TABLE DROP COLUMN ...)
|Détectée, mais non propagée. Les colonnes supprimées seront remplies avec
NULL pour toutes les lignes répliquées après la modification de schéma
Les ajouts de colonnes pendant un snapshot ne sont actuellement pas pris en charge. La solution de contournement recommandée consiste à effectuer les snapshots avant ou après les modifications de schéma planifiées ou, si le ClickPipe est déjà en échec, à ajouter manuellement une colonne du type approprié à la table de destination.
Les versions de MySQL antérieures à 8.0.1 n’incluent pas l’ensemble des métadonnées des colonnes dans le binlog (
Limitations de MySQL 5.x
binlog_row_metadata=FULL). ClickPipes suit donc les colonnes en fonction de leur position ordinale. Cela signifie :
- L’ajout d’une colonne à la fin (
ALTER TABLE ADD COLUMN ...) est pris en charge.
- Toute DDL qui décale la position des colonnes provoquera une erreur du pipe, car les positions ordinales ne peuvent alors plus être mises en correspondance de façon fiable. Cela inclut :
ALTER TABLE DROP COLUMN ...
ALTER TABLE ADD COLUMN ... AFTER .../
FIRST
ALTER TABLE MODIFY COLUMN ... AFTER .../
FIRST
ALTER TABLE CHANGE COLUMN ... AFTER .../
FIRST
-