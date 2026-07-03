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ClickPipes for MySQL peut détecter les modifications de schéma dans les tables sources et, dans certains cas, propager automatiquement ces modifications vers les tables de destination. La façon dont chaque opération DDL est traitée est décrite ci-dessous :
Les ajouts de colonnes pendant un snapshot ne sont actuellement pas pris en charge. La solution de contournement recommandée consiste à effectuer les snapshots avant ou après les modifications de schéma planifiées ou, si le ClickPipe est déjà en échec, à ajouter manuellement une colonne du type approprié à la table de destination.

Limitations de MySQL 5.x

Les versions de MySQL antérieures à 8.0.1 n’incluent pas l’ensemble des métadonnées des colonnes dans le binlog (binlog_row_metadata=FULL). ClickPipes suit donc les colonnes en fonction de leur position ordinale. Cela signifie :
  • L’ajout d’une colonne à la fin (ALTER TABLE ADD COLUMN ...) est pris en charge.
  • Toute DDL qui décale la position des colonnes provoquera une erreur du pipe, car les positions ordinales ne peuvent alors plus être mises en correspondance de façon fiable. Cela inclut :
    • ALTER TABLE DROP COLUMN ...
    • ALTER TABLE ADD COLUMN ... AFTER ... / FIRST
    • ALTER TABLE MODIFY COLUMN ... AFTER ... / FIRST
    • ALTER TABLE CHANGE COLUMN ... AFTER ... / FIRST
Si vous rencontrez cette erreur, vous devrez resynchroniser le pipe.
Dernière modification le 3 juillet 2026