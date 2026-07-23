Guide pas à pas pour configurer Cloud SQL for MySQL comme source pour ClickPipes

Guide de configuration de Cloud SQL for MySQL comme source

Voici un guide pas à pas pour configurer votre instance Cloud SQL for MySQL afin de répliquer ses données via le MySQL ClickPipe.

​ Activer la conservation du journal binaire

Le journal binaire est un ensemble de fichiers de log contenant des informations sur les modifications de données apportées à une instance de serveur MySQL, et ces fichiers sont nécessaires à la réplication.

​ Activer la journalisation binaire via PITR

La fonctionnalité PITR détermine si la journalisation binaire de MySQL est activée ou désactivée dans Google Cloud. Vous pouvez la configurer dans la console Cloud en modifiant votre instance Cloud SQL, puis en faisant défiler la page jusqu’à la section ci-dessous.

Il est recommandé de définir cette valeur sur une durée suffisamment longue, selon votre cas d’usage de la réplication.

Si ce n’est pas déjà fait, veillez à définir les éléments suivants dans la section des flags de la base de données en modifiant l’instance Cloud SQL :

binlog_expire_logs_seconds sur une valeur >= 86400 (1 jour). binlog_row_metadata sur FULL binlog_row_image sur FULL

Pour cela, cliquez sur le bouton Edit en haut à droite de la page de présentation de l’instance.

Faites ensuite défiler la page jusqu’à la section Flags , puis ajoutez les flags ci-dessus.

​ Configurer un utilisateur de base de données

Connectez-vous à votre instance MySQL Cloud SQL en tant qu’utilisateur root et exécutez les commandes suivantes :

Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes : CREATE USER ' clickpipes_user '@ 'host' IDENTIFIED BY 'some-password' ; Accordez les autorisations sur le schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour la base de données clickpipes . Répétez ces commandes pour chaque base de données et chaque hôte que vous souhaitez répliquer : GRANT SELECT ON `clickpipes` . * TO 'clickpipes_user' @ 'host' ; Accordez à l’utilisateur les autorisations de réplication : GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

​ Configurer l’accès réseau

Connections dans la barre latérale de la console Cloud. Si vous souhaitez restreindre le trafic vers votre instance Cloud SQL, veuillez ajouter les adresses IP NAT statiques documentées à la liste d’autorisation des adresses IP de votre instance MySQL Cloud SQL. Vous pouvez le faire soit en modifiant l’instance, soit en accédant à l’ongletdans la barre latérale de la console Cloud.

​ Télécharger et utiliser le certificat racine de l’autorité de certification (CA)

Pour vous connecter à votre instance Cloud SQL, vous devez télécharger le certificat racine de l’autorité de certification (CA).

Accédez à votre instance Cloud SQL dans la console Cloud. Cliquez sur Connections dans la barre latérale. Cliquez sur l’onglet Security . Dans la section Manage server CA certificates , cliquez sur le bouton DOWNLOAD CERTIFICATES en bas de la page.