Le journal binaire est un ensemble de fichiers de log contenant des informations sur les modifications de données apportées à une instance de serveur MySQL, et ces fichiers sont nécessaires à la réplication.
Activer la conservation du journal binaire
La fonctionnalité PITR détermine si la journalisation binaire de MySQL est activée ou désactivée dans Google Cloud. Vous pouvez la configurer dans la console Cloud en modifiant votre instance Cloud SQL, puis en faisant défiler la page jusqu’à la section ci-dessous. Il est recommandé de définir cette valeur sur une durée suffisamment longue, selon votre cas d’usage de la réplication. Si ce n’est pas déjà fait, veillez à définir les éléments suivants dans la section des flags de la base de données en modifiant l’instance Cloud SQL :
Activer la journalisation binaire via PITR
binlog_expire_logs_secondssur une valeur >=
86400(1 jour).
binlog_row_metadatasur
FULL
binlog_row_imagesur
FULL
Edit en haut à droite de la page de présentation de l’instance.
Faites ensuite défiler la page jusqu’à la section
Flags, puis ajoutez les flags ci-dessus.
Connectez-vous à votre instance MySQL Cloud SQL en tant qu’utilisateur root et exécutez les commandes suivantes :
Configurer un utilisateur de base de données
-
Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER 'clickpipes_user'@'host' IDENTIFIED BY 'some-password';
-
Accordez les autorisations sur le schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour la base de données
clickpipes. Répétez ces commandes pour chaque base de données et chaque hôte que vous souhaitez répliquer :
GRANT SELECT ON `clickpipes`.* TO 'clickpipes_user'@'host';
-
Accordez à l’utilisateur les autorisations de réplication :
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
Si vous souhaitez restreindre le trafic vers votre instance Cloud SQL, veuillez ajouter les adresses IP NAT statiques documentées à la liste d’autorisation des adresses IP de votre instance MySQL Cloud SQL. Vous pouvez le faire soit en modifiant l’instance, soit en accédant à l’onglet
Configurer l’accès réseau
Connections dans la barre latérale de la console Cloud.
Pour vous connecter à votre instance Cloud SQL, vous devez télécharger le certificat racine de l’autorité de certification (CA).
Télécharger et utiliser le certificat racine de l’autorité de certification (CA)
- Accédez à votre instance Cloud SQL dans la console Cloud.
- Cliquez sur
Connectionsdans la barre latérale.
- Cliquez sur l’onglet
Security.
- Dans la section
Manage server CA certificates, cliquez sur le bouton
DOWNLOAD CERTIFICATESen bas de la page.
- Dans l’interface utilisateur ClickPipes, importez le certificat téléchargé lors de la création d’un nouveau MySQL ClickPipe.