Si vous utilisez l’un des fournisseurs pris en charge (dans la barre latérale), consultez le guide propre à ce fournisseur.
Les journaux binaires contiennent des informations sur les modifications de données effectuées sur une instance de serveur MariaDB et sont nécessaires à la réplication. Pour activer la journalisation binaire sur votre instance MariaDB, assurez-vous que les paramètres suivants sont définis :
Activer la conservation des journaux binaires
Pour vérifier ces paramètres, exécutez les commandes SQL suivantes :
server_id = 1 -- or greater; anything but 0
log_bin = ON
binlog_format = ROW
binlog_row_image = FULL
binlog_row_metadata = FULL -- introduced in 10.5.0
expire_logs_days = 1 -- or higher; 0 would mean logs are preserved forever
Si les valeurs ne correspondent pas, vous pouvez les configurer dans le fichier de configuration (généralement dans
SHOW VARIABLES LIKE 'server_id';
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata';
SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days';
/etc/my.cnf ou
/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf) :
Si la base de données source est une réplique, veillez également à activer
[mysqld]
server_id = 1
log_bin = ON
binlog_format = ROW
binlog_row_image = FULL
binlog_row_metadata = FULL ; only in 10.5.0 and newer
expire_logs_days = 1
log_slave_updates.
Vous DEVEZ REDÉMARRER l’instance MariaDB pour que les modifications prennent effet.
L’exclusion de colonnes n’est pas prise en charge pour MariaDB <= 10.4, car le paramètre
binlog_row_metadata n’avait pas encore été introduit.
Connectez-vous à votre instance MariaDB en tant qu’utilisateur root et exécutez les commandes suivantes :
Configurer un utilisateur de base de données
-
Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password';
-
Accordez des autorisations sur le schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour la base de données
clickpipes. Répétez ces commandes pour chaque base de données et hôte que vous souhaitez répliquer :
GRANT SELECT ON `clickpipes`.* TO 'clickpipes_user'@'%';
-
Accordez à l’utilisateur les autorisations de réplication :
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
Veillez à remplacer
clickpipes_user et
some_secure_password par le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre choix.
Les certificats SSL garantissent des connexions sécurisées à votre base de données MariaDB. La configuration dépend de votre type de certificat : Autorité de certification reconnue (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire. Autorité de certification interne - Obtenez le fichier du certificat racine de la CA auprès de votre équipe informatique. Dans l’UI ClickPipes, téléversez-le lors de la création d’un nouveau ClickPipe MariaDB. MariaDB auto-hébergé - Copiez le certificat de la CA depuis votre serveur MariaDB (repérez le chemin via le paramètre
Configuration SSL/TLS (recommandée)
ssl_ca dans votre
my.cnf). Dans l’UI ClickPipes, téléversez-le lors de la création d’un nouveau ClickPipe MariaDB. Utilisez l’adresse IP du serveur comme hôte.
MariaDB auto-hébergé à partir de la version 11.4 - Si
ssl_ca est configuré sur votre serveur, suivez l’option ci-dessus. Sinon, consultez votre équipe informatique pour obtenir un certificat approprié. En dernier recours, utilisez le bouton bascule “Skip Certificate Verification” dans l’UI ClickPipes (non recommandé pour des raisons de sécurité).
Pour plus d’informations sur les options SSL/TLS, consultez notre FAQ.
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données de votre instance MariaDB dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance MariaDB, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.