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Si vous utilisez l’un des fournisseurs pris en charge (dans la barre latérale), consultez le guide propre à ce fournisseur.

Activer la conservation des journaux binaires

Les journaux binaires contiennent des informations sur les modifications de données effectuées sur une instance de serveur MariaDB et sont nécessaires à la réplication. Pour activer la journalisation binaire sur votre instance MariaDB, assurez-vous que les paramètres suivants sont définis :
Pour vérifier ces paramètres, exécutez les commandes SQL suivantes :
Si les valeurs ne correspondent pas, vous pouvez les configurer dans le fichier de configuration (généralement dans /etc/my.cnf ou /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf) :
Si la base de données source est une réplique, veillez également à activer log_slave_updates. Vous DEVEZ REDÉMARRER l’instance MariaDB pour que les modifications prennent effet.
L’exclusion de colonnes n’est pas prise en charge pour MariaDB <= 10.4, car le paramètre binlog_row_metadata n’avait pas encore été introduit.

Configurer un utilisateur de base de données

Connectez-vous à votre instance MariaDB en tant qu’utilisateur root et exécutez les commandes suivantes :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez des autorisations sur le schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour la base de données clickpipes. Répétez ces commandes pour chaque base de données et hôte que vous souhaitez répliquer :
  3. Accordez à l’utilisateur les autorisations de réplication :
Veillez à remplacer clickpipes_user et some_secure_password par le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre choix.

Configuration SSL/TLS (recommandée)

Les certificats SSL garantissent des connexions sécurisées à votre base de données MariaDB. La configuration dépend de votre type de certificat : Autorité de certification reconnue (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire. Autorité de certification interne - Obtenez le fichier du certificat racine de la CA auprès de votre équipe informatique. Dans l’UI ClickPipes, téléversez-le lors de la création d’un nouveau ClickPipe MariaDB. MariaDB auto-hébergé - Copiez le certificat de la CA depuis votre serveur MariaDB (repérez le chemin via le paramètre ssl_ca dans votre my.cnf). Dans l’UI ClickPipes, téléversez-le lors de la création d’un nouveau ClickPipe MariaDB. Utilisez l’adresse IP du serveur comme hôte. MariaDB auto-hébergé à partir de la version 11.4 - Si ssl_ca est configuré sur votre serveur, suivez l’option ci-dessus. Sinon, consultez votre équipe informatique pour obtenir un certificat approprié. En dernier recours, utilisez le bouton bascule “Skip Certificate Verification” dans l’UI ClickPipes (non recommandé pour des raisons de sécurité). Pour plus d’informations sur les options SSL/TLS, consultez notre FAQ.

Et ensuite ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données de votre instance MariaDB dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance MariaDB, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.
Dernière modification le 3 juillet 2026