Si vous utilisez l’un des fournisseurs pris en charge (dans la barre latérale), consultez le guide propre à ce fournisseur.

​ Activer la conservation des journaux binaires

Les journaux binaires contiennent des informations sur les modifications de données effectuées sur une instance de serveur MariaDB et sont nécessaires à la réplication.

Pour activer la journalisation binaire sur votre instance MariaDB, assurez-vous que les paramètres suivants sont définis :

server_id = 1 -- or greater; anything but 0 log_bin = ON binlog_format = ROW binlog_row_image = FULL binlog_row_metadata = FULL -- introduced in 10.5.0 expire_logs_days = 1 -- or higher; 0 would mean logs are preserved forever

Pour vérifier ces paramètres, exécutez les commandes SQL suivantes :

SHOW VARIABLES LIKE 'server_id' ; SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata' ; SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days' ;

Si les valeurs ne correspondent pas, vous pouvez les configurer dans le fichier de configuration (généralement dans /etc/my.cnf ou /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf ) :

[mysqld] server_id = 1 log_bin = ON binlog_format = ROW binlog_row_image = FULL binlog_row_metadata = FULL ; only in 10.5.0 and newer expire_logs_days = 1

Si la base de données source est une réplique, veillez également à activer log_slave_updates .

Vous DEVEZ REDÉMARRER l’instance MariaDB pour que les modifications prennent effet.

L’exclusion de colonnes n’est pas prise en charge pour MariaDB <= 10.4, car le paramètre binlog_row_metadata n’avait pas encore été introduit.

​ Configurer un utilisateur de base de données

Connectez-vous à votre instance MariaDB en tant qu’utilisateur root et exécutez les commandes suivantes :

Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes : CREATE USER ' clickpipes_user '@ '%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password' ; Accordez des autorisations sur le schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour la base de données clickpipes . Répétez ces commandes pour chaque base de données et hôte que vous souhaitez répliquer : GRANT SELECT ON `clickpipes` . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; Accordez à l’utilisateur les autorisations de réplication : GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

Veillez à remplacer clickpipes_user et some_secure_password par le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre choix.

Les certificats SSL garantissent des connexions sécurisées à votre base de données MariaDB. La configuration dépend de votre type de certificat :

Autorité de certification reconnue (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire.

Autorité de certification interne - Obtenez le fichier du certificat racine de la CA auprès de votre équipe informatique. Dans l’UI ClickPipes, téléversez-le lors de la création d’un nouveau ClickPipe MariaDB.

MariaDB auto-hébergé - Copiez le certificat de la CA depuis votre serveur MariaDB (repérez le chemin via le paramètre ssl_ca dans votre my.cnf ). Dans l’UI ClickPipes, téléversez-le lors de la création d’un nouveau ClickPipe MariaDB. Utilisez l’adresse IP du serveur comme hôte.

MariaDB auto-hébergé à partir de la version 11.4 - Si ssl_ca est configuré sur votre serveur, suivez l’option ci-dessus. Sinon, consultez votre équipe informatique pour obtenir un certificat approprié. En dernier recours, utilisez le bouton bascule “Skip Certificate Verification” dans l’UI ClickPipes (non recommandé pour des raisons de sécurité).

Pour plus d’informations sur les options SSL/TLS, consultez notre FAQ

​ Et ensuite ?