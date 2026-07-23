Le journal binaire est un ensemble de fichiers de log contenant des informations sur les modifications de données apportées à une instance de serveur MySQL, et les fichiers de journal binaire sont requis pour la réplication. Pour configurer la rétention du journal binaire dans Aurora MySQL, vous devez activer la journalisation binaire et augmenter l’intervalle de rétention du binlog.
Activer la rétention du journal binaire
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Activer la journalisation binaire via la sauvegarde automatisée
La fonctionnalité de sauvegardes automatisées détermine si la journalisation binaire est activée ou désactivée pour MySQL. Les sauvegardes automatisées peuvent être configurées pour votre instance dans la RDS Console en accédant à Modify > Additional configuration > Backup et en cochant la case Enable automated backups (si elle n’est pas déjà cochée).Nous recommandons de définir la Backup retention period sur une valeur suffisamment longue, en fonction du cas d’usage de la réplication.
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Augmenter l’intervalle de rétention du binlog
Par défaut, Aurora MySQL purge le journal binaire dès que possible (c.-à-d. avec une purge différée). Nous recommandons d’augmenter l’intervalle de rétention du binlog à au moins 72 heures afin de garantir la disponibilité des fichiers de binlog pour la réplication en cas de défaillance. Pour définir un intervalle de rétention du journal binaire (
binlog retention hours), utilisez la procédure
mysql.rds_set_configuration :
Si cette configuration n’est pas définie ou si l’intervalle est trop court, cela peut entraîner des trous dans les logs binaires et compromettre la capacité de ClickPipes à reprendre la réplication.
mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 72);
Vous trouverez le groupe de paramètres en cliquant sur votre instance MySQL dans la RDS Console, puis en accédant à l’onglet Configuration.
Configurer les paramètres du binlog
Cliquez sur le lien du groupe de paramètres pour accéder à sa page dédiée. Vous devriez voir un bouton Edit en haut à droite.
Les paramètres suivants doivent être définis comme suit :
binlog_formatsur
ROW.
binlog_row_metadatasur
FULL.
binlog_row_imagesur
FULL.
Ensuite, cliquez sur Save Changes dans l’angle supérieur droit. Vous devrez peut-être redémarrer votre instance pour que les modifications prennent effet. Vous le saurez si
Pending reboot apparaît à côté du lien du groupe de paramètres dans l’onglet Configuration de l’instance Aurora.
Les Global Transaction Identifiers (GTIDs) sont des identifiants uniques attribués à chaque transaction validée dans MySQL. Ils simplifient la réplication du binlog et facilitent le dépannage. Nous recommandons d’activer le mode GTID afin que MySQL ClickPipe puisse utiliser la réplication basée sur GTID. La réplication basée sur GTID est prise en charge pour Amazon Aurora MySQL v2 (MySQL 5.7) et v3 (MySQL 8.0), ainsi que pour Aurora Serverless v2. Pour activer le mode GTID sur votre instance Aurora MySQL, suivez ces étapes :
Activer le mode GTID (recommandé)
- Dans la RDS Console, cliquez sur votre instance MySQL.
- Cliquez sur l’onglet Configuration.
- Cliquez sur le lien du groupe de paramètres.
- Cliquez sur le bouton Edit dans le coin supérieur droit.
- Définissez
enforce_gtid_consistencysur
ON.
- Définissez
gtid-modesur
ON.
- Cliquez sur Save Changes dans le coin supérieur droit.
- Redémarrez votre instance pour appliquer les modifications.
Connectez-vous à votre instance Aurora MySQL en tant qu’utilisateur admin, puis exécutez les commandes suivantes :
Configurer un utilisateur de base de données
-
Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some-password';
-
Accordez des autorisations sur le schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour la base de données
mysql. Répétez ces commandes pour chaque base de données et chaque hôte que vous souhaitez répliquer :
GRANT SELECT ON `mysql`.* TO 'clickpipes_user'@'host';
-
Accordez à l’utilisateur les autorisations de réplication :
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
Au lieu d’un mot de passe, vous pouvez authentifier l’utilisateur ClickPipes à l’aide du contrôle d’accès basé sur les rôles d’AWS IAM. Créez l’utilisateur comme suit, puis accordez-lui les mêmes privilèges de schéma et de réplication que ceux indiqués ci-dessus :
Utilisation de l’authentification IAM (facultatif)
Voir AWS IAM DB authentication (RDS/Aurora) pour suivre les étapes complètes de configuration du rôle IAM et de la politique requis afin que ClickPipes puisse s’authentifier de cette manière.
CREATE USER 'clickpipes_iam_user' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS';
Configurer l’accès au réseau
Pour limiter le trafic vers votre instance Aurora MySQL, ajoutez les adresses IP NAT statiques documentées aux Inbound rules de votre groupe de sécurité Aurora.
Contrôle d’accès par adresse IP
Pour vous connecter à votre instance Aurora MySQL via un réseau privé, vous pouvez utiliser AWS PrivateLink. Suivez le guide de configuration d’AWS PrivateLink pour ClickPipes pour mettre en place la connexion.
Accès privé via AWS PrivateLink
Maintenant que votre instance Amazon Aurora MySQL est configurée pour la réplication via binlog et qu’elle établit une connexion sécurisée à ClickHouse Cloud, vous pouvez créer votre premier MySQL ClickPipe. Pour les questions fréquentes sur MySQL CDC, consultez la page FAQ MySQL.