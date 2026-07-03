Si vous utilisez l’un des fournisseurs pris en charge (dans la barre latérale), consultez le guide correspondant.
Les journaux binaires contiennent des informations sur les modifications de données apportées à une instance de serveur MySQL et sont nécessaires à la réplication.
Activer la conservation des journaux binaires
Pour activer la journalisation binaire sur votre instance MySQL, assurez-vous que les paramètres suivants sont configurés :
MySQL 8.x et versions plus récentes
Pour vérifier ces paramètres, exécutez les commandes SQL suivantes :
log_bin = ON -- default value
binlog_format = ROW -- default value
binlog_row_image = FULL -- default value
binlog_row_metadata = FULL
binlog_expire_logs_seconds = 86400 -- 1 day or higher; default is 30 days
Si les valeurs ne correspondent pas, vous pouvez exécuter les commandes SQL suivantes pour les régler :
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds';
Si vous avez modifié le paramètre
SET PERSIST log_bin = ON;
SET PERSIST binlog_format = ROW;
SET PERSIST binlog_row_image = FULL;
SET PERSIST binlog_row_metadata = FULL;
SET PERSIST binlog_expire_logs_seconds = 86400;
log_bin, vous DEVEZ REDÉMARRER l’instance MySQL pour que les modifications prennent effet.
Après avoir modifié les paramètres, passez à la configuration d’un utilisateur de base de données.
Pour activer la journalisation binaire sur votre instance MySQL 5.7, assurez-vous que les paramètres suivants sont définis :
MySQL 5.7
Pour vérifier ces paramètres, exécutez les commandes SQL suivantes :
server_id = 1 -- or greater; anything but 0
log_bin = ON
binlog_format = ROW -- default value
binlog_row_image = FULL -- default value
expire_logs_days = 1 -- or higher; 0 would mean logs are preserved forever
Si les valeurs ne correspondent pas, vous pouvez les définir dans le fichier de configuration (généralement dans
SHOW VARIABLES LIKE 'server_id';
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image';
SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days';
/etc/my.cnf ou
/etc/mysql/my.cnf) :
Vous DEVEZ REDÉMARRER l’instance MySQL pour que les modifications soient prises en compte.
[mysqld]
server_id = 1
log_bin = ON
binlog_format = ROW
binlog_row_image = FULL
expire_logs_days = 1
L’exclusion de colonnes et les modifications de schéma ne sont pas prises en charge pour MySQL 5.7 et les versions antérieures. Ces fonctionnalités dépendent des métadonnées de table, qui ne sont pas disponibles dans le binlog avant MySQL 8.0.1.
Connectez-vous à votre instance MySQL en tant qu’utilisateur root, puis exécutez les commandes suivantes :
Configurer un utilisateur de base de données
-
Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password';
-
Accordez les autorisations sur le schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour la base de données
clickpipes. Répétez ces commandes pour chaque base de données et hôte que vous souhaitez répliquer :
GRANT SELECT ON `clickpipes`.* TO 'clickpipes_user'@'%';
-
Accordez à l’utilisateur les autorisations de réplication :
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
Veillez à remplacer
clickpipes_user et
some_secure_password par le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre choix.
Les certificats SSL garantissent des connexions sécurisées à votre base de données MySQL. La configuration dépend du type de certificat : Autorité de certification de confiance (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire. Autorité de certification interne - Obtenez auprès de votre équipe informatique le fichier du certificat racine de l’autorité de certification. Dans l’interface ClickPipes, téléversez-le lors de la création d’un nouveau MySQL ClickPipe. MySQL autohébergé - Copiez le certificat de l’autorité de certification depuis votre serveur MySQL (généralement situé dans
Configuration SSL/TLS (recommandée)
/var/lib/mysql/ca.pem) et téléversez-le dans l’interface lors de la création d’un nouveau MySQL ClickPipe. Utilisez l’adresse IP du serveur comme hôte.
MySQL autohébergé sans accès au serveur - Contactez votre équipe informatique pour obtenir le certificat. En dernier recours, utilisez le bouton bascule “Skip Certificate Verification” dans l’interface ClickPipes (déconseillé pour des raisons de sécurité).
Pour plus d’informations sur les options SSL/TLS, consultez notre FAQ.
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données de votre instance MySQL dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance MySQL, car vous en aurez besoin pendant le processus de création du ClickPipe.