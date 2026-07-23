Guide pas à pas pour configurer Amazon RDS MariaDB comme source pour ClickPipes

Voici un guide pas à pas expliquant comment configurer votre instance RDS MariaDB pour répliquer ses données via le MySQL ClickPipe.

Nous vous recommandons également de consulter la FAQ MySQL ici . Cette page est mise à jour régulièrement.

​ Activer la rétention du journal binaire

Le journal binaire est un ensemble de fichiers de log contenant des informations sur les modifications de données effectuées sur une instance de serveur MySQL. Les fichiers du journal binaire sont requis pour la réplication. Les deux étapes ci-dessous doivent être suivies :

1 Activer la journalisation binaire via la sauvegarde automatisée La fonctionnalité de sauvegardes automatisées détermine si la journalisation binaire est activée ou désactivée pour MySQL. Elle peut être configurée dans la console AWS : Il est conseillé de définir une durée de conservation des sauvegardes suffisamment longue en fonction du cas d’usage de la réplication. 2 Heures de conservation des binlogs Amazon RDS for MariaDB utilise une méthode différente pour définir la durée de conservation des binlogs, c’est-à-dire la durée pendant laquelle un fichier binlog contenant des modifications est conservé. Si certaines modifications ne sont pas lues avant la suppression du fichier binlog, la réplication ne pourra pas se poursuivre. La valeur par défaut des heures de conservation des binlogs est NULL, ce qui signifie que les journaux binaires ne sont pas conservés. Pour spécifier le nombre d’heures pendant lesquelles conserver les journaux binaires sur une instance de base de données, utilisez la fonction mysql.rds_set_configuration avec une période de conservation des binlogs suffisamment longue pour permettre la réplication. 24 hours correspond au minimum recommandé. mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);

​ Configurez les paramètres du binlog dans le groupe de paramètres

Vous trouverez le groupe de paramètres en cliquant sur votre instance MariaDB dans la RDS Console, puis en accédant à l’onglet Configurations .

En cliquant sur le lien du groupe de paramètres, vous serez redirigé vers sa page. Vous verrez un bouton Edit en haut à droite :

Les paramètres binlog_format , binlog_row_metadata et binlog_row_image doivent être définis comme suit :

binlog_format sur ROW .

binlog_row_metadata sur FULL

binlog_row_image sur FULL

Ensuite, cliquez sur Save Changes en haut à droite. Vous devrez peut-être redémarrer votre instance pour que les modifications prennent effet. Si la mention Pending reboot apparaît à côté du lien du groupe de paramètres dans l’onglet Configurations de l’instance RDS, cela indique généralement qu’un redémarrage de votre instance est nécessaire.

Si vous avez un cluster MariaDB, les paramètres ci-dessus se trouvent dans un groupe de paramètres de DB Cluster , et non dans le groupe de paramètres de l’instance DB.

​ Activation du mode GTID

Les identifiants de transaction globaux (GTID) sont des identifiants uniques attribués à chaque transaction validée dans MySQL/MariaDB. Ils simplifient la réplication du binlog et facilitent le dépannage. MariaDB active le mode GTID par défaut, donc aucune action n’est requise de la part de l’utilisateur pour l’utiliser.

​ Configurer un utilisateur de base de données

Connectez-vous à votre instance RDS MariaDB en tant qu’administrateur, puis exécutez les commandes suivantes :

Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes : CREATE USER ' clickpipes_user '@ 'host' IDENTIFIED BY 'some-password' ; Accordez les autorisations sur le schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour la base de données mysql . Répétez ces commandes pour chaque base de données et chaque hôte que vous souhaitez répliquer : GRANT SELECT ON `mysql` . * TO 'clickpipes_user' @ 'host' ; Accordez à l’utilisateur les autorisations de réplication : GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

​ Configurer l’accès réseau

​ Contrôle d’accès basé sur l’adresse IP

Inbound rules du groupe de sécurité de votre instance RDS. Si vous souhaitez restreindre le trafic vers votre instance RDS, ajoutez les adresses IP NAT statiques documentées auxdu groupe de sécurité de votre instance RDS.

​ Accès privé via AWS PrivateLink