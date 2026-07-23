Documentation sur l’interface du protocole MySQL dans ClickHouse, qui permet aux clients MySQL de se connecter à ClickHouse

ClickHouse prend en charge le MySQL wire protocol. Cela permet à certains clients qui ne disposent pas de connecteurs ClickHouse natifs d’utiliser le protocole MySQL à la place. Cette compatibilité a été validée avec les outils BI suivants :

Si vous essayez d’autres clients ou intégrations non testés, gardez à l’esprit les limitations potentielles suivantes :

L’implémentation SSL peut ne pas être entièrement compatible ; des problèmes potentiels liés au TLS SNI peuvent survenir.

Un outil donné peut nécessiter des fonctionnalités propres à un dialecte (par exemple, des fonctions ou paramètres spécifiques à MySQL) qui ne sont pas encore implémentées.

Si un driver natif est disponible (par exemple, DBeaver ), il est toujours préférable de l’utiliser plutôt que l’interface MySQL. De plus, même si la plupart des language clients MySQL devraient fonctionner correctement, l’interface MySQL n’est pas garantie comme remplacement direct pour une codebase contenant déjà des requêtes MySQL.

Si votre use case implique un outil particulier qui ne dispose pas d’un driver ClickHouse natif, que vous souhaitez l’utiliser via l’interface MySQL et que vous avez constaté certaines incompatibilités, veuillez créer une issue dans le repository ClickHouse.

Pour mieux prendre en charge le SQL dialect des outils BI ci-dessus, l’interface MySQL de ClickHouse exécute implicitement les requêtes SELECT avec le setting prefer_column_name_to_alias = 1 . Ce comportement ne peut pas être désactivé et peut, dans de rares cas, entraîner une différence de comportement entre les requêtes envoyées à l’interface de requête standard de ClickHouse et à son interface MySQL.

​ Activation de l’interface MySQL sur ClickHouse Cloud

Après avoir créé votre service ClickHouse Cloud, cliquez sur le bouton Connect .

Dans le menu déroulant Connect with , sélectionnez MySQL .

Basculez l’interrupteur pour activer l’interface MySQL pour ce service. Cela exposera le port 3306 pour ce service et affichera votre écran de connexion MySQL, avec votre nom d’utilisateur MySQL unique. Le mot de passe sera le même que celui de l’utilisateur par défaut du service.

Copiez la chaîne de connexion MySQL affichée.

​ Création de plusieurs utilisateurs MySQL dans ClickHouse Cloud

mysql4<subdomain> , qui utilise le même mot de passe que default . La partie <subdomain> correspond au premier segment du nom d’hôte de votre service ClickHouse Cloud. Ce format est nécessaire pour fonctionner avec les outils qui prennent en charge les connexions sécurisées, mais ne fournissent pas les Par défaut, il existe un utilisateur intégré, qui utilise le même mot de passe que. La partiecorrespond au premier segment du nom d’hôte de votre service ClickHouse Cloud. Ce format est nécessaire pour fonctionner avec les outils qui prennent en charge les connexions sécurisées, mais ne fournissent pas les informations SNI lors de leur négociation TLS , ce qui empêche le routage interne sans indication supplémentaire dans le nom d’utilisateur (le client console MySQL fait partie de ces outils).

Pour cette raison, nous recommandons fortement d’utiliser le format mysql4<subdomain>_<username> lors de la création d’un nouvel utilisateur destiné à l’interface MySQL, où <subdomain> sert à identifier votre service Cloud et <username> est un suffixe arbitraire de votre choix.

Pour un nom d’hôte ClickHouse Cloud tel que foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud , la partie <subdomain> correspond à foobar , et un nom d’utilisateur MySQL personnalisé pourrait être mysql4foobar_team1 .

Vous pouvez créer des utilisateurs supplémentaires pour l’interface MySQL si, par exemple, vous devez appliquer des paramètres supplémentaires.

my_custom_profile avec un paramètre supplémentaire qui sera appliqué par défaut lorsque vous vous connecterez avec l’utilisateur que nous créerons ensuite : Facultatif : créez un profil de paramètres à appliquer à votre utilisateur personnalisé. Par exemple,avec un paramètre supplémentaire qui sera appliqué par défaut lorsque vous vous connecterez avec l’utilisateur que nous créerons ensuite : CREATE SETTINGS PROFILE my_custom_profile SETTINGS prefer_column_name_to_alias = 1 ; prefer_column_name_to_alias est utilisé uniquement à titre d’exemple ; vous pouvez y définir d’autres paramètres. mysql4<subdomain>_<username> ( Créez un utilisateur au format suivant : voir ci-dessus ). Le mot de passe doit être au format double SHA1. Par exemple : CREATE USER mysql4foobar_team1 IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'YourPassword42$' ; ou, si vous souhaitez utiliser un profil personnalisé pour cet utilisateur : CREATE USER mysql4foobar_team1 IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'YourPassword42$' SETTINGS PROFILE 'my_custom_profile' ; où my_custom_profile est le nom du profil que vous avez créé précédemment. system.query_log : Accordez au nouvel utilisateur les autorisations nécessaires pour interagir avec les tables ou bases de données souhaitées. Par exemple, si vous souhaitez accorder l’accès uniquement à GRANT SELECT ON system . query_log TO mysql4foobar_team1; Utilisez l’utilisateur créé pour vous connecter à votre service ClickHouse Cloud via l’interface MySQL.

​ Troubleshooting de plusieurs utilisateurs MySQL dans ClickHouse Cloud

Si vous avez créé un nouvel utilisateur MySQL et que vous voyez l’erreur suivante lors de la connexion via le client CLI MySQL :

ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet' , system error: 54

mysql4<subdomain>_<username> , comme indiqué ( Dans ce cas, assurez-vous que le nom d’utilisateur suit le format, comme indiqué ( ci-dessus ).

​ Activer l’interface MySQL sur ClickHouse autogéré

config.d/ : Ajoutez le paramètre mysql_port au fichier de configuration de votre serveur. Par exemple, vous pouvez définir le port dans un nouveau fichier XML dans le dossier

< clickhouse > < mysql_port > 9004 </ mysql_port > </ clickhouse >

Démarrez votre serveur ClickHouse et recherchez un message de log similaire à celui-ci, indiquant l’écoute du protocole de compatibilité MySQL :

{} < Information > Application: Listening for MySQL compatibility protocol: 127.0.0.1:9004

​ Connecter MySQL à ClickHouse

La commande suivante montre comment connecter le client MySQL mysql à ClickHouse :

mysql --protocol tcp -h [hostname] -u [username] -P [port_number] [database_name]

Par exemple :

$ mysql --protocol tcp -h 127.0.0.1 -u default -P 9004 default

Sortie si la connexion a réussi :

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 4 Server version: 20.2.1.1-ClickHouse Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. mysql>

Pour garantir la compatibilité avec tous les clients MySQL, il est recommandé de spécifier le mot de passe de l’utilisateur avec double SHA1 dans le fichier de configuration. Si le mot de passe de l’utilisateur est spécifié à l’aide de SHA256 , certains clients ne pourront pas s’authentifier (mysqljs et les anciennes versions des outils en ligne de commande MySQL et MariaDB).

Restrictions :

les requêtes préparées ne sont pas prises en charge

certains types de données sont envoyés sous forme de chaînes de caractères

Pour annuler une requête longue, utilisez l’instruction KILL QUERY connection_id (elle est remplacée par KILL QUERY WHERE query_id = connection_id lors de l’exécution). Par exemple :