Skip to main content
clickhousectl est la CLI de ClickHouse, en local et dans le cloud. Avec clickhousectl, vous pouvez :
  • Installer et gérer des versions locales de ClickHouse
  • Démarrer et gérer des serveurs ClickHouse locaux
  • Exécuter et gérer des instances Postgres locales
  • Exécuter des requêtes sur des serveurs ClickHouse
  • Configurer ClickHouse Cloud et créer des clusters ClickHouse gérés dans le cloud
  • Créer et gérer des services Postgres dans ClickHouse Cloud
  • Gérer des ressources ClickHouse Cloud
  • Créer et gérer des ClickPipes pour l’ingestion de données (S3, Kafka, Kinesis, Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery)
  • Installer les ClickHouse agent skills officiels dans des agents de développement assisté pris en charge
  • Transférer vers le cloud votre environnement de développement ClickHouse local
clickhousectl aide les humains comme les agents IA à développer avec ClickHouse.

Installation

Installation rapide

Le script d’installation télécharge la version adaptée à votre système d’exploitation et l’installe dans ~/.local/bin/clickhousectl. Un alias chctl est également créé automatiquement pour plus de commodité.

Prérequis

En local

Installation et gestion des versions de ClickHouse

clickhousectl télécharge les binaires ClickHouse depuis builds.clickhouse.com, et se rabat sur packages.clickhouse.com (Linux) ou les versions publiées sur GitHub (macOS) lorsqu’aucun build n’y est disponible.
local use crée également un lien symbolique à l’emplacement ~/.local/bin/clickhouse vers le binaire de la version sélectionnée, afin que la simple commande clickhouse (par exemple clickhouse local, clickhouse client) soit disponible dans le PATH. Passez --no-global pour l’éviter. Si un fichier ordinaire existe déjà à cet emplacement, il est laissé tel quel et un avertissement est affiché. local remove appliqué à la version par défaut active supprime également le lien symbolique.

Stockage des binaires ClickHouse

Les binaires ClickHouse sont stockés dans un dépôt global afin de pouvoir être utilisés par plusieurs projets sans dupliquer l’espace de stockage. Les binaires sont stockés dans ~/.clickhouse/ :

Initialisation d’un projet

init initialise votre répertoire de travail courant avec une arborescence de dossiers standard pour vos fichiers de projet ClickHouse et Postgres. Cette étape est facultative ; vous pouvez utiliser votre propre structure de dossiers si vous le préférez. Il crée la structure suivante :

Exécuter des requêtes

Création et gestion des serveurs ClickHouse

Démarrez et gérez des instances de serveur ClickHouse. Chaque serveur possède son propre répertoire de données isolé dans .clickhouse/servers/<name>/data/.
Nommage des serveurs : Sans --name, le premier serveur s’appelle “default”. Si “default” est déjà en cours d’exécution, un nom aléatoire est généré (par ex. “bold-crane”). Utilisez --name pour attribuer des identifiants stables que vous pourrez démarrer/arrêter à plusieurs reprises. Ports : Par défaut, les ports utilisés sont HTTP 8123 et TCP 9000. S’ils sont déjà utilisés, des ports libres sont automatiquement attribués et affichés dans la sortie. Utilisez --http-port et --tcp-port pour définir explicitement les ports. Gestion globale des serveurs : Utilisez --global avec list, stop et stop-all pour agir sur tous les projets à l’échelle du système. server list --global affiche tous les serveurs ClickHouse en cours d’exécution, avec une colonne Project indiquant à quel répertoire chacun appartient.

Fichiers de config personnalisés pour les serveurs locaux

Les serveurs locaux démarrent avec des paramètres par défaut bien choisis, mais il faut parfois en modifier un. Placez un fichier de config dans ~/.clickhouse/configs/ et appliquez-le par son nom au démarrage d’un serveur :
Le fichier nommé est appliqué par-dessus les valeurs par défaut intégrées de ClickHouse (via config.d) ; il n’a donc besoin de contenir que les paramètres que vous souhaitez modifier, et il n’est pas nécessaire de reproduire une config complète. Les fichiers peuvent être au format .xml, .yaml ou .yml, et vous pouvez les référencer par leur nom, avec ou sans l’extension.

Répertoire de données propre au projet

Toutes les données du serveur se trouvent dans .clickhouse/, dans le répertoire de votre projet :
Chaque serveur nommé possède son propre répertoire de données ; les serveurs sont donc totalement isolés les uns des autres. Les données persistent entre les redémarrages. Arrêtez et redémarrez un serveur par son nom pour reprendre là où vous en étiez. Utilisez clickhousectl local server remove <name> pour supprimer définitivement les données d’un serveur.

Exécuter Postgres en local

En plus de ClickHouse, clickhousectl peut lancer et gérer des instances Postgres locales. Postgres en local s’appuie sur Docker ; Docker doit donc être installé et en cours d’exécution. Chaque instance est identifiée par son nom et sa version majeure, ce qui permet d’exécuter côte à côte plusieurs versions de Postgres avec des répertoires de données distincts.

Authentification

Authentifiez-vous auprès de ClickHouse Cloud à l’aide de clés API (recommandé) ou d’OAuth (via le navigateur). Si vous n’avez pas encore de compte ClickHouse Cloud, clickhousectl cloud auth signup ouvre la page d’inscription dans votre navigateur.

Clé/secret d’API (recommandé)

Les clés d’API sont le mode d’authentification recommandé, en particulier lorsque vous utilisez la CLI via un agent d’IA. Vous pouvez créer des clés d’API à portée restreinte qui n’accordent que les permissions de votre choix (lecture seule ou lecture/écriture), et chaque clé est associée à une seule organisation. C’est donc une façon sûre de donner à la CLI un accès conforme au principe du moindre privilège.
Les identifiants d’authentification sont enregistrés dans .clickhouse/credentials.json (propres au projet). Vous pouvez également utiliser des variables d’environnement, soit exportées dans votre session :
Ou placé dans un fichier .env de votre répertoire courant :
Ou transmettez directement les identifiants à l’aide d’options sur n’importe quelle commande :

Connexion avec OAuth

Cela ouvre votre navigateur pour l’authentification via le flux OAuth pour appareils. Les jetons sont enregistrés dans .clickhouse/tokens.json (propre au projet).
L’accès OAuth est actuellement en lecture seule et donne accès à toutes les organisations auxquelles vous appartenez. Pour obtenir un accès en écriture, ou pour limiter le CLI à une seule organisation, créez plutôt une clé d’API à portée restreinte.

Statut d’authentification et déconnexion

Ordre de résolution des informations d’identification : options CLI > .clickhouse/credentials.json > variables d’environnement exportées > fichier .env > jetons OAuth.

Débogage de la source d’identifiants utilisée

Ajoutez --debug à n’importe quelle commande cloud pour afficher sur stderr la source d’identifiants résolue (ainsi que l’URL de l’API) avant l’exécution de la commande.

Cloud

Gérez les services ClickHouse Cloud à l’aide de l’API.

Organisations

Services

Options de création du service

Modes d’authentification de la Query API

cloud service query est la méthode de référence pour exécuter du SQL sur un service cloud via HTTP, sans binaire clickhouse et sans mot de passe de service. Elle fonctionne avec les deux modes d’authentification suivants :
  • authentification par clé d’API (SQL en lecture + écriture) : la première fois que cloud service query est lancé sur un service sans clé stockée, il provisionne un point de terminaison Query API pour ce service et crée une clé d’API dédiée qui lui est associée. La clé (keyId, keySecret et endpointId) est stockée dans .clickhouse/credentials.json sous service_query_keys.<service-id>. Limitée à un seul service, elle peut lire et écrire (SELECT, INSERT, DDL) sur ce service, mais ne peut accéder à aucun autre service de l’org. Passez --no-auto-enable pour échouer au lieu de provisionner.
  • OAuth (cloud auth login) : la requête s’exécute sous votre propre identité, comme dans la console SQL web. Vos permissions SQL sur le service sont en lecture seule lorsque vous utilisez OAuth. Aucune clé d’API de Query API n’est provisionnée ni stockée. --no-auto-enable n’a aucun effet dans ce mode.
Interroger un service idled le réactive automatiquement dans les deux modes d’authentification (la première requête peut prendre une minute). Un service stopped n’est jamais réactivé : la requête échoue avec un message suggérant d’exécuter cloud service start. Définissez CLICKHOUSE_CLOUD_QUERY_HOST pour remplacer l’hôte de Query API dérivé.

Gestion des points de terminaison de requête

Gestion des points de terminaison privés

Configuration de sauvegarde

Services Postgres

clickhousectl peut également créer et gérer des services ClickHouse Cloud Postgres, à l’instar des commandes du service ClickHouse ci-dessus.

Options de création du service Postgres

Sauvegardes

ClickPipes

Gérez ClickPipes pour importer des données dans ClickHouse Cloud depuis des sources externes.

Créer des ClickPipes

Chaque type de source dispose de sa propre sous-commande dans clickpipe create :
Utilisez clickhousectl cloud clickpipe create <source> --help pour obtenir la liste complète des options selon le type de source.

Membres

Invitations

Clés

Activité

Sortie JSON

Utilisez l’option --json pour afficher les réponses au format JSON.
clickhousectl détecte automatiquement les contextes d’agents de code (Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Goose, Devin et tout outil qui définit la variable d’environnement standard AGENT) et produit automatiquement du JSON sur stdout sans avoir à définir --json.

Codes de sortie

Les codes de sortie suivent les conventions de la CLI gh :

Skills

Installez les ClickHouse Agent Skills officiels à partir de ClickHouse/agent-skills.

Options non interactives

Mise à jour automatique

clickhousectl peut se mettre à jour vers la dernière version :
Le CLI vérifie également les mises à jour en arrière-plan (au plus une fois toutes les 24 heures) et affiche une notification lorsqu’une version plus récente est disponible.
Dernière modification le 3 juillet 2026