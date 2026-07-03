clickhousectl est la CLI de ClickHouse, en local et dans le cloud.
Avec
clickhousectl, vous pouvez :
- Installer et gérer des versions locales de ClickHouse
- Démarrer et gérer des serveurs ClickHouse locaux
- Exécuter et gérer des instances Postgres locales
- Exécuter des requêtes sur des serveurs ClickHouse
- Configurer ClickHouse Cloud et créer des clusters ClickHouse gérés dans le cloud
- Créer et gérer des services Postgres dans ClickHouse Cloud
- Gérer des ressources ClickHouse Cloud
- Créer et gérer des ClickPipes pour l’ingestion de données (S3, Kafka, Kinesis, Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery)
- Installer les ClickHouse agent skills officiels dans des agents de développement assisté pris en charge
- Transférer vers le cloud votre environnement de développement ClickHouse local
clickhousectl aide les humains comme les agents IA à développer avec ClickHouse.
Installation
Installation rapide
Le script d’installation télécharge la version adaptée à votre système d’exploitation et l’installe dans
curl https://clickhouse.com/cli | sh
~/.local/bin/clickhousectl. Un alias
chctl est également créé automatiquement pour plus de commodité.
Prérequis
- macOS (aarch64, x86_64) ou Linux (aarch64, x86_64)
- Les commandes Cloud nécessitent une clé API ClickHouse Cloud
En local
Installation et gestion des versions de ClickHouse
clickhousectl télécharge les binaires ClickHouse depuis
builds.clickhouse.com, et se rabat sur
packages.clickhouse.com (Linux) ou les versions publiées sur GitHub (macOS) lorsqu’aucun build n’y est disponible.
# Install a version
clickhousectl local install latest # Latest release (recommended)
clickhousectl local install 26.5 # Latest 26.5.x.x
clickhousectl local install 26.5.2.39 # Exact version
# List versions
clickhousectl local list # Installed versions
clickhousectl local list --remote # Available for download
# Manage default version
clickhousectl local use latest # Latest release (installs if needed, recommended)
clickhousectl local use 26.5 # Latest 26.5.x.x (installs if needed)
clickhousectl local use 26.5.2.39 # Exact version
clickhousectl local use latest --no-global # Set default but don't touch ~/.local/bin/clickhouse
clickhousectl local which # Show current default
# Remove a version
clickhousectl local remove 26.5.2.39
local use crée également un lien symbolique à l’emplacement
~/.local/bin/clickhouse vers le binaire de la version sélectionnée, afin que la simple commande
clickhouse (par exemple
clickhouse local,
clickhouse client) soit disponible dans le
PATH. Passez
--no-global pour l’éviter. Si un fichier ordinaire existe déjà à cet emplacement, il est laissé tel quel et un avertissement est affiché.
local remove appliqué à la version par défaut active supprime également le lien symbolique.
Les binaires ClickHouse sont stockés dans un dépôt global afin de pouvoir être utilisés par plusieurs projets sans dupliquer l’espace de stockage. Les binaires sont stockés dans
Stockage des binaires ClickHouse
~/.clickhouse/ :
~/.clickhouse/
├── versions/
│ └── 26.5.2.39/
│ └── clickhouse
└── default # tracks the active version
Initialisation d’un projet
clickhousectl local init
init initialise votre répertoire de travail courant avec une arborescence de dossiers standard pour vos fichiers de projet ClickHouse et Postgres. Cette étape est facultative ; vous pouvez utiliser votre propre structure de dossiers si vous le préférez.
Il crée la structure suivante :
clickhouse/
├── tables/ # Table definitions (CREATE TABLE ...)
├── materialized_views/ # Materialized view definitions
├── queries/ # Saved queries
└── seed/ # Seed data / INSERT statements
postgres/
├── tables/ # Table definitions (CREATE TABLE ...)
├── views/ # View definitions
├── functions/ # Function definitions
├── queries/ # Saved queries
└── seed/ # Seed data / INSERT statements
Exécuter des requêtes
# Connect to a running server with clickhouse-client
clickhousectl local client # Connects to "default" server
clickhousectl local client --name dev # Connects to "dev" server
clickhousectl local client --query "SHOW DATABASES" # Run a query
clickhousectl local client --queries-file schema.sql # Run queries from a file
clickhousectl local client --host remote-host --port 9000 # Connect to a specific host/port
Démarrez et gérez des instances de serveur ClickHouse. Chaque serveur possède son propre répertoire de données isolé dans
Création et gestion des serveurs ClickHouse
.clickhouse/servers/<name>/data/.
Nommage des serveurs : Sans
# Start a server (runs in background by default)
clickhousectl local server start # Named "default"
clickhousectl local server start --name dev # Named "dev"
clickhousectl local server start --version stable # Use a specific version (installs if needed, doesn't change default)
clickhousectl local server start --foreground # Run in foreground (-F / --fg)
clickhousectl local server start --http-port 8124 --tcp-port 9001 # Explicit ports
clickhousectl local server start --config-file querylog # Apply a named custom config
# List all servers (running and stopped)
clickhousectl local server list
clickhousectl local server list --global # List servers across all projects
# Stop servers
clickhousectl local server stop default # Stop by name
clickhousectl local server stop default --global # Stop from any project
clickhousectl local server stop-all # Stop all running servers
# Remove a stopped server and its data
clickhousectl local server remove test
# Write connection env vars to a .env file
clickhousectl local server dotenv # From "default" server → .env
clickhousectl local server dotenv --name dev # From "dev" server → .env
clickhousectl local server dotenv --local # Write to .env.local instead
--name, le premier serveur s’appelle “default”. Si “default” est déjà en cours d’exécution, un nom aléatoire est généré (par ex. “bold-crane”). Utilisez
--name pour attribuer des identifiants stables que vous pourrez démarrer/arrêter à plusieurs reprises.
Ports : Par défaut, les ports utilisés sont HTTP 8123 et TCP 9000. S’ils sont déjà utilisés, des ports libres sont automatiquement attribués et affichés dans la sortie. Utilisez
--http-port et
--tcp-port pour définir explicitement les ports.
Gestion globale des serveurs : Utilisez
--global avec
list,
stop et
stop-all pour agir sur tous les projets à l’échelle du système.
server list --global affiche tous les serveurs ClickHouse en cours d’exécution, avec une colonne Project indiquant à quel répertoire chacun appartient.
Les serveurs locaux démarrent avec des paramètres par défaut bien choisis, mais il faut parfois en modifier un. Placez un fichier de config dans
Fichiers de config personnalisés pour les serveurs locaux
~/.clickhouse/configs/ et appliquez-le par son nom au démarrage d’un serveur :
Le fichier nommé est appliqué par-dessus les valeurs par défaut intégrées de ClickHouse (via
mkdir -p ~/.clickhouse/configs
cat > ~/.clickhouse/configs/querylog.yaml <<'EOF'
query_log:
database: system
table: query_log
EOF
# See which configs are available
clickhousectl local server configs
# Start a server with one applied
clickhousectl local server start --config-file querylog
config.d) ; il n’a donc besoin de contenir que les paramètres que vous souhaitez modifier, et il n’est pas nécessaire de reproduire une config complète. Les fichiers peuvent être au format
.xml,
.yaml ou
.yml, et vous pouvez les référencer par leur nom, avec ou sans l’extension.
Toutes les données du serveur se trouvent dans
Répertoire de données propre au projet
.clickhouse/, dans le répertoire de votre projet :
Chaque serveur nommé possède son propre répertoire de données ; les serveurs sont donc totalement isolés les uns des autres. Les données persistent entre les redémarrages. Arrêtez et redémarrez un serveur par son nom pour reprendre là où vous en étiez. Utilisez
.clickhouse/
├── .gitignore # auto-created, ignores everything
├── credentials.json # cloud API credentials (if configured)
└── servers/
├── default/
│ └── data/ # ClickHouse data files for "default" server
└── dev/
└── data/ # ClickHouse data files for "dev" server
clickhousectl local server remove <name> pour supprimer définitivement les données d’un serveur.
En plus de ClickHouse,
Exécuter Postgres en local
clickhousectl peut lancer et gérer des instances Postgres locales. Postgres en local s’appuie sur Docker ; Docker doit donc être installé et en cours d’exécution. Chaque instance est identifiée par son nom et sa version majeure, ce qui permet d’exécuter côte à côte plusieurs versions de Postgres avec des répertoires de données distincts.
# Optionally pre-pull a Postgres image (supports 17, 18 and tags like 18-alpine)
clickhousectl local install postgres@18
# Start an instance (defaults to postgres:18 on port 5432)
clickhousectl local postgres start
clickhousectl local postgres start --name dev --version 17 --port 5433
clickhousectl local postgres start --user app --password s3cret --database myapp
clickhousectl local postgres start -e POSTGRES_INITDB_ARGS=--data-checksums
# Connect with psql
clickhousectl local postgres client --name dev
clickhousectl local postgres client --name dev --query "SELECT 1"
# Export connection variables to a .env file
clickhousectl local postgres dotenv --name dev
# Stop (preserves data) and remove (deletes data)
clickhousectl local postgres stop dev
clickhousectl local postgres remove dev
Authentifiez-vous auprès de ClickHouse Cloud à l’aide de clés API (recommandé) ou d’OAuth (via le navigateur). Si vous n’avez pas encore de compte ClickHouse Cloud,
Authentification
clickhousectl cloud auth signup ouvre la page d’inscription dans votre navigateur.
Les clés d’API sont le mode d’authentification recommandé, en particulier lorsque vous utilisez la CLI via un agent d’IA. Vous pouvez créer des clés d’API à portée restreinte qui n’accordent que les permissions de votre choix (lecture seule ou lecture/écriture), et chaque clé est associée à une seule organisation. C’est donc une façon sûre de donner à la CLI un accès conforme au principe du moindre privilège.
Clé/secret d’API (recommandé)
Les identifiants d’authentification sont enregistrés dans
# Non-interactive (CI-friendly)
clickhousectl cloud auth login --api-key YOUR_KEY --api-secret YOUR_SECRET
# Interactive prompt
clickhousectl cloud auth login --interactive
.clickhouse/credentials.json (propres au projet).
Vous pouvez également utiliser des variables d’environnement, soit exportées dans votre session :
Ou placé dans un fichier
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
.env de votre répertoire courant :
Ou transmettez directement les identifiants à l’aide d’options sur n’importe quelle commande :
CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
clickhousectl cloud --api-key KEY --api-secret SECRET ...
Connexion avec OAuth
Cela ouvre votre navigateur pour l’authentification via le flux OAuth pour appareils. Les jetons sont enregistrés dans
clickhousectl cloud auth login
.clickhouse/tokens.json (propre au projet).
L’accès OAuth est actuellement en lecture seule et donne accès à toutes les organisations auxquelles vous appartenez. Pour obtenir un accès en écriture, ou pour limiter le CLI à une seule organisation, créez plutôt une clé d’API à portée restreinte.
Statut d’authentification et déconnexion
Ordre de résolution des informations d’identification : options CLI >
clickhousectl cloud auth status # Show current auth state
clickhousectl cloud auth logout # Clear all saved credentials (credentials.json & tokens.json)
.clickhouse/credentials.json > variables d’environnement exportées > fichier
.env > jetons OAuth.
Ajoutez
Débogage de la source d’identifiants utilisée
--debug à n’importe quelle commande
cloud pour afficher sur stderr la source d’identifiants résolue (ainsi que l’URL de l’API) avant l’exécution de la commande.
clickhousectl cloud --debug service list
# [debug] auth source: credentials file (.clickhouse/credentials.json)
# [debug] api url: https://api.clickhouse.cloud/v1
# ... normal output ...
Gérez les services ClickHouse Cloud à l’aide de l’API.
Cloud
Organisations
clickhousectl cloud org list # List organizations
clickhousectl cloud org get <org-id> # Get organization details
clickhousectl cloud org update <org-id> --name "Renamed Org"
clickhousectl cloud org update <org-id> \
--remove-private-endpoint pe-1,cloud-provider=aws,region=us-east-1 \
--enable-core-dumps false
clickhousectl cloud org prometheus <org-id> --filtered-metrics true
clickhousectl cloud org usage <org-id> \
--from-date 2024-01-01 \
--to-date 2024-01-31
Services
# List services
clickhousectl cloud service list
# Get service details
clickhousectl cloud service get <service-id>
# Create a service (minimal)
clickhousectl cloud service create --name my-service
# Create with scaling options
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--provider aws \
--region us-east-1 \
--min-replica-memory-gb 8 \
--max-replica-memory-gb 32 \
--num-replicas 2
# Create with specific IP allowlist
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--ip-allow 10.0.0.0/8 \
--ip-allow 192.168.1.0/24
# Create from backup
clickhousectl cloud service create --name restored-service --backup-id <backup-uuid>
# Create with release channel
clickhousectl cloud service create --name my-service --release-channel fast
# Create with GA request-only extras
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--tag env=prod \
--enable-endpoint mysql \
--private-preview-terms-checked \
--enable-core-dumps true
# Start/stop a service
clickhousectl cloud service start <service-id>
clickhousectl cloud service stop <service-id>
# Run SQL over HTTP via the Query API (no local clickhouse binary needed)
clickhousectl cloud service query --name my-service --query "SELECT 1"
clickhousectl cloud service query --id <service-id> --query "SELECT count() FROM system.tables" --format JSONEachRow
clickhousectl cloud service query --name my-service --queries-file schema.sql # "-" reads from stdin
clickhousectl cloud service query --name my-service --database mydb --query "SHOW TABLES"
echo "SELECT 1+1" | clickhousectl cloud service query --name my-service
# Update service metadata and patches
clickhousectl cloud service update <service-id> \
--name my-renamed-service \
--add-ip-allow 10.0.0.0/8 \
--remove-ip-allow 0.0.0.0/0 \
--add-private-endpoint-id pe-1 \
--release-channel fast \
--enable-endpoint mysql \
--add-tag env=staging \
--transparent-data-encryption-key-id tde-key-1 \
--enable-core-dumps false
# Update replica scaling
clickhousectl cloud service scale <service-id> \
--min-replica-memory-gb 24 \
--max-replica-memory-gb 48 \
--num-replicas 3 \
--idle-scaling true \
--idle-timeout-minutes 10
# Reset password with generated credentials
clickhousectl cloud service reset-password <service-id>
# Delete a service (must be stopped first)
clickhousectl cloud service delete <service-id>
# Force delete: stops a running service then deletes
clickhousectl cloud service delete <service-id> --force
Options de création du service
|Option
|Description
--name
|Nom du service (obligatoire)
--provider
|Fournisseur Cloud :
aws,
gcp,
azure (par défaut :
aws)
--region
|Région (par défaut :
us-east-1)
--min-replica-memory-gb
|Mémoire minimale par réplique en Go (8-356, multiple de 4)
--max-replica-memory-gb
|Mémoire maximale par réplique en Go (8-356, multiple de 4)
--num-replicas
|Nombre de répliques (1-20)
--idle-scaling
|Autoriser la mise à l’échelle jusqu’à zéro (par défaut :
true)
--idle-timeout-minutes
|Délai d’inactivité minimal en minutes (>= 5)
--ip-allow
|CIDR IP à autoriser (répétable, par défaut :
0.0.0.0/0)
--backup-id
|ID de la sauvegarde à partir de laquelle restaurer
--release-channel
|Canal de release :
slow,
default,
fast
--data-warehouse-id
|ID de l’entrepôt de données (pour les répliques de lecture)
--readonly
|Rendre le service accessible en lecture seule
--encryption-key
|Clé de chiffrement du disque fournie par le client
--encryption-role
|ARN du rôle pour le chiffrement du disque
--enable-tde
|Activer Transparent Data Encryption
--compliance-type
|Conformité :
hipaa,
pci
--profile
|Profil d’instance (enterprise)
--tag
|Attacher un tag de service GA (
key ou
key=value)
--enable-endpoint /
--disable-endpoint
|Activer ou désactiver les points de terminaison de service GA (actuellement
mysql)
--private-preview-terms-checked
|Accepter les conditions de la private preview lorsque requis
--enable-core-dumps
|Activer ou désactiver la collecte des core dumps du service
Modes d’authentification de la Query API
cloud service query est la méthode de référence pour exécuter du SQL sur un service cloud via HTTP, sans binaire
clickhouse et sans mot de passe de service. Elle fonctionne avec les deux modes d’authentification suivants :
- authentification par clé d’API (SQL en lecture + écriture) : la première fois que
cloud service queryest lancé sur un service sans clé stockée, il provisionne un point de terminaison Query API pour ce service et crée une clé d’API dédiée qui lui est associée. La clé (
keyId,
keySecretet
endpointId) est stockée dans
.clickhouse/credentials.jsonsous
service_query_keys.<service-id>. Limitée à un seul service, elle peut lire et écrire (SELECT, INSERT, DDL) sur ce service, mais ne peut accéder à aucun autre service de l’org. Passez
--no-auto-enablepour échouer au lieu de provisionner.
- OAuth (
cloud auth login) : la requête s’exécute sous votre propre identité, comme dans la console SQL web. Vos permissions SQL sur le service sont en lecture seule lorsque vous utilisez OAuth. Aucune clé d’API de Query API n’est provisionnée ni stockée.
--no-auto-enablen’a aucun effet dans ce mode.
cloud service start. Définissez
CLICKHOUSE_CLOUD_QUERY_HOST pour remplacer l’hôte de Query API dérivé.
Gestion des points de terminaison de requête
clickhousectl cloud service query-endpoint get <service-id>
clickhousectl cloud service query-endpoint create <service-id> \
--role admin \
--open-api-key key-1 \
--allowed-origins https://app.example.com
clickhousectl cloud service query-endpoint delete <service-id>
Gestion des points de terminaison privés
clickhousectl cloud service private-endpoint create <service-id> --endpoint-id vpce-123
clickhousectl cloud service private-endpoint get-config <service-id>
Configuration de sauvegarde
clickhousectl cloud service backup-config get <service-id>
clickhousectl cloud service backup-config update <service-id> \
--backup-period-hours 24 \
--backup-retention-period-hours 720 \
--backup-start-time 02:00
Services Postgres
clickhousectl peut également créer et gérer des services ClickHouse Cloud Postgres, à l’instar des commandes du service ClickHouse ci-dessus.
# List and inspect
clickhousectl cloud postgres list
clickhousectl cloud postgres list --filter state=running
clickhousectl cloud postgres get <pg-id>
# Create a service
clickhousectl cloud postgres create \
--name my-pg \
--region us-east-1 \
--size m7i.2xlarge \
--pg-version 17 \
--ha-type sync
# Update and delete
clickhousectl cloud postgres update <pg-id> --size m7i.4xlarge
clickhousectl cloud postgres update <pg-id> --add-tag env=prod --remove-tag legacy
clickhousectl cloud postgres delete <pg-id>
# Connection certificates
clickhousectl cloud postgres certs get <pg-id> # raw PEM to stdout
clickhousectl cloud postgres certs get <pg-id> --output ca.pem # write to a file
# Configuration
clickhousectl cloud postgres config get <pg-id>
clickhousectl cloud postgres config replace <pg-id> --file cfg.json
clickhousectl cloud postgres config patch <pg-id> --set max_connections=500
# Reset the password
clickhousectl cloud postgres reset-password <pg-id> --generate
# Lifecycle: restart and high-availability promotion/switchover
clickhousectl cloud postgres restart <pg-id>
clickhousectl cloud postgres promote <pg-id>
clickhousectl cloud postgres switchover <pg-id>
# Read replicas and point-in-time restore
clickhousectl cloud postgres read-replica create <pg-id> --name replica-1
clickhousectl cloud postgres restore <pg-id> --name restored --restore-target 2026-04-16T12:00:00Z
Options de création du service Postgres
|Option
|Description
--name
|Nom du service (obligatoire)
--region
|Région, p. ex.
us-east-1 (obligatoire)
--size
|Taille de l’instance, p. ex.
m7i.2xlarge (obligatoire)
--provider
|Fournisseur Cloud (par défaut :
aws)
--pg-version
|Version majeure :
18,
17
--ha-type
|Haute disponibilité :
none,
async,
sync
--tag
|Tag de ressource
key ou
key=value (répétable)
--pg-config-file
|Chemin vers un fichier JSON contenant un objet
PgConfig
--pg-bouncer-config-file
|Chemin vers un fichier JSON contenant un objet
PgBouncerConfig
Sauvegardes
clickhousectl cloud backup list <service-id>
clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>
Gérez ClickPipes pour importer des données dans ClickHouse Cloud depuis des sources externes.
ClickPipes
# List ClickPipes for a service
clickhousectl cloud clickpipe list <service-id>
# Get ClickPipe details
clickhousectl cloud clickpipe get <service-id> <clickpipe-id>
# Start/stop/resync a ClickPipe
clickhousectl cloud clickpipe start <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe stop <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe resync <service-id> <clickpipe-id> # CDC pipes only
# Delete a ClickPipe
clickhousectl cloud clickpipe delete <service-id> <clickpipe-id>
# Update scaling
clickhousectl cloud clickpipe scale <service-id> <clickpipe-id> \
--replicas 2 --cpu-millicores 250 --memory-gb 1
# Get/update settings
clickhousectl cloud clickpipe settings get <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe settings update <service-id> <clickpipe-id> \
--streaming-max-insert-wait-ms 10000
Chaque type de source dispose de sa propre sous-commande dans
Créer des ClickPipes
clickpipe create :
Utilisez
# From S3 / object storage
clickhousectl cloud clickpipe create object-storage <service-id> \
--name my-s3-pipe \
--source-url 'https://bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/data/**' \
--format JSONEachRow \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Google Cloud Storage (object storage)
clickhousectl cloud clickpipe create object-storage <service-id> \
--name my-gcs-pipe \
--storage-type gcs \
--source-url 'https://storage.googleapis.com/bucket/data/**' \
--format JSONEachRow \
--service-account-file ./sa-key.json \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Kafka / Redpanda / Confluent / MSK
clickhousectl cloud clickpipe create kafka <service-id> \
--name my-kafka-pipe \
--brokers 'broker:9092' --topics events \
--format JSONEachRow \
--kafka-type redpanda \
--auth SCRAM-SHA-256 --username user --password pass \
--ca-certificate ./ca.crt \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Amazon Kinesis
clickhousectl cloud clickpipe create kinesis <service-id> \
--name my-kinesis-pipe \
--stream-name events --region us-east-1 \
--format JSONEachRow \
--auth IAM_USER --access-key-id AKIA... --secret-key ... \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From PostgreSQL (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create postgres <service-id> \
--name my-pg-pipe \
--host db.example.com --pg-database mydb \
--username pguser --password pgpass \
--table-mapping "public.users:public_users" \
--table-mapping "public.orders:public_orders"
# From MySQL (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create mysql <service-id> \
--name my-mysql-pipe \
--host mysql.example.com \
--username root --password pass \
--table-mapping "mydb.users:mydb_users"
# From MongoDB (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create mongodb <service-id> \
--name my-mongo-pipe \
--uri 'mongodb+srv://cluster.example.net/mydb' \
--username mongouser --password mongopass \
--table-mapping "mydb.users:mydb_users"
# From BigQuery (snapshot)
clickhousectl cloud clickpipe create bigquery <service-id> \
--name my-bq-pipe \
--service-account-file ./sa-key.json \
--staging-path gs://bucket/staging \
--table-mapping "dataset.table:target_table"
clickhousectl cloud clickpipe create <source> --help pour obtenir la liste complète des options selon le type de source.
Membres
clickhousectl cloud member list
clickhousectl cloud member get <user-id>
clickhousectl cloud member update <user-id> --role-id <role-id>
clickhousectl cloud member remove <user-id>
Invitations
clickhousectl cloud invitation list
clickhousectl cloud invitation create --email dev@example.com --role-id <role-id>
clickhousectl cloud invitation get <invitation-id>
clickhousectl cloud invitation delete <invitation-id>
Clés
clickhousectl cloud key list
clickhousectl cloud key get <key-id>
clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id> --ip-allow 10.0.0.0/8
clickhousectl cloud key update <key-id> \
--name renamed-key \
--expires-at 2025-12-31T00:00:00Z \
--state disabled \
--ip-allow 0.0.0.0/0
clickhousectl cloud key delete <key-id>
Activité
clickhousectl cloud activity list --from-date 2024-01-01 --to-date 2024-12-31
clickhousectl cloud activity get <activity-id>
Utilisez l’option
Sortie JSON
--json pour afficher les réponses au format JSON.
clickhousectl cloud --json service list
clickhousectl cloud --json service get <service-id>
clickhousectl détecte automatiquement les contextes d’agents de code (Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Goose, Devin et tout outil qui définit la variable d’environnement standard
AGENT) et produit automatiquement du JSON sur stdout sans avoir à définir
--json.
Les codes de sortie suivent les conventions de la CLI
Codes de sortie
gh :
|Code
|Signification
0
|Succès
1
|Erreur (tout ce qui n’est pas classé ci-dessous)
2
|Annulé (abandon par l’utilisateur)
4
|Authentification requise (identifiants manquants, 401/403, écritures OAuth uniquement)
Installez les ClickHouse Agent Skills officiels à partir de ClickHouse/agent-skills.
Skills
# Default: interactive mode for humans, choose scope, then choose agents
clickhousectl skills
# Non-interactive: install into every supported project-local agent folder
clickhousectl skills --all
# Non-interactive: install only into detected agents
clickhousectl skills --detected-only
# Non-interactive: install into every supported global agent folder
clickhousectl skills --global --all
# Non-interactive: install into specific project-local agents
clickhousectl skills --agent claude --agent codex
Options non interactives
|Option
|Description
--agent <name>
|Installe les Skills pour un agent spécifique (peut être répétée)
--global
|Utilise la portée globale ; si cette option est omise, la portée du projet est utilisée
--all
|Installe les Skills pour tous les agents pris en charge
--detected-only
|Installe les Skills uniquement pour les agents pris en charge détectés sur le système
Mise à jour automatique
clickhousectl peut se mettre à jour vers la dernière version :
Le CLI vérifie également les mises à jour en arrière-plan (au plus une fois toutes les 24 heures) et affiche une notification lorsqu’une version plus récente est disponible.
# Update to the latest version
clickhousectl update
# Check for updates without installing
clickhousectl update --check