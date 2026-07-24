config.d :
Démarrez votre serveur ClickHouse et recherchez dans les logs un message similaire au suivant mentionnant Listening for PostgreSQL compatibility protocol :
<clickhouse>
<postgresql_port>9005</postgresql_port>
</clickhouse>
{} <Information> Application: Listening for PostgreSQL compatibility protocol: 127.0.0.1:9005
La commande suivante montre comment se connecter à ClickHouse avec le client PostgreSQL
Connecter psql à ClickHouse
psql :
Par exemple :
psql -p [port] -h [hostname] -U [username] [database_name]
psql -p 9005 -h 127.0.0.1 -U alice default
Le client
Le client
psql exige une connexion avec mot de passe. Vous ne pourrez donc pas vous connecter avec l’utilisateur
default sans mot de passe. Attribuez un mot de passe à l’utilisateur
default ou connectez-vous avec un autre utilisateur.
psql vous invite à saisir le mot de passe :
Et voilà ! Vous disposez désormais d’un client PostgreSQL connecté à ClickHouse, et toutes les commandes ainsi que les requêtes sont exécutées dans ClickHouse.
Password for user alice:
psql (14.2, server 22.3.1.1)
WARNING: psql major version 14, server major version 22.
Some psql features might not work.
Type "help" for help.
default=>
Le protocole PostgreSQL ne prend actuellement en charge que les mots de passe en texte brut.
Si SSL/TLS est configuré sur votre instance ClickHouse,
Utilisation de SSL
postgresql_port utilisera les mêmes paramètres (le port est partagé entre les clients sécurisés et non sécurisés).
Chaque client a sa propre méthode pour se connecter via SSL. La commande suivante montre comment fournir les certificats et la clé afin de connecter
psql à ClickHouse de manière sécurisée :
psql "port=9005 host=127.0.0.1 user=alice dbname=default sslcert=/path/to/certificate.pem sslkey=/path/to/key.pem sslrootcert=/path/to/rootcert.pem sslmode=verify-ca"
Pour garantir une authentification sécurisée des utilisateurs dans ClickHouse, il est recommandé d’utiliser le protocole SCRAM-SHA-256. Configurez l’utilisateur en spécifiant l’élément
Configurer l’authentification des utilisateurs ClickHouse avec SCRAM-SHA-256
password_scram_sha256_hex dans le fichier users.xml. Le hachage du mot de passe doit être généré avec num_iterations=4096.
Assurez-vous que le client psql prend en charge SCRAM-SHA-256 et le négocie lors de la connexion.
Exemple de configuration pour l’utilisateur
user_with_sha256 avec le mot de passe
abacaba :
Consultez la documentation PostgreSQL pour plus de détails sur les paramètres SSL.
<user_with_sha256>
<password_scram_sha256_hex>04e7a70338d7af7bb6142fe7e19fef46d9b605f3e78b932a60e8200ef9154976</password_scram_sha256_hex>
</user_with_sha256>